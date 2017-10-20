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شاهد .. استقبال حافل لمرزوق الغانم بمطار الكويت بعد طرده لوفد إسرائيل

شاهد .. استقبال حافل لمرزوق الغانم بمطار الكويت بعد طرده لوفد إسرائيل
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المرصد 34 1٬446 2 ساعتين

صحيفة المرصد:تجمع عدد من الوزراء والنواب في مجلس الأمة الكويتي، مساء أول أمس الأربعاء، لاستقبال رئيس المجلس مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له، بعد عودتهم من مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وما فعله مع الوفد الإسرائيلي، أثناء مشاركته في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ137.

وشهدت الجلسة هجوماً عنيفاً من قبل الغانم على الوفد الإسرائيلي، واصفاً إياه ودولته بالإرهابية وقاتلة الأطفال، وقال مرزوق: “أقول للمحتل الغاصب إن لم تستحِ فافعل ما شئت، عليك أيها المحتل الغاصب أن تحمل حقائبك وتخرج من القاعة بعد أن رأيت ردة فعل برلمانات العالم”.

وبحماس شديد، صفق الحضور لكلمة رئيس مجلس الأمة الكويتي، بينما أظهرت الصور استياء الوفد الإسرائيلي وخروجه من قاعة الاجتماعات.

ولاقت كلمة رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، مدتها 45 ثانية، مشاركة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفها العديد من المغردين من كافة الدول العربية بـ”المشرفة”، بينما أطلق ناشطون وسم (مرزوق الغانم)، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بما قاله في المؤتمر الدولي.

كما تضامن عدد من المشاهير مع كلمة رئيس مجلس الأمة الكويتي وغردوا ترحيبًا بموقفه، قالت الفنانة الإماراتية أحلام: “كفو من رباك، مرزوق الغانم، فخر الكويت، وأضافت الفنانة اللبنانية رازان مغربي: “شكرًا لك.. كل الاحترام والتقدير”.

وأكد ضاحي خلفان، رئيس شرطة دبي السابق، أن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، قال كلمة حق في وجه محتل جائر.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

34 - Saad
2017-10-20 17:02:09
للذين ينتقدون الغانم نسوا ان الحق يعدل باليد او باللسان او بالقلب وهو أضعف الإيمان انتم يامن تتهكمون اخترتوا الانبطاح وهو ليست من صفات الرجال
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33 - متأمل
2017-10-20 16:58:02
شوفوا اليد المرفوعة والملطخة بالدماء نتيجة المعركة الحاسمة .. المووت لإسرائيل .. الخ
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32 - ابوصالح سكري
2017-10-20 16:54:43
كفوكفو معالي الدكتور مرزوق الغانم ريس مجلس الامة في دولة الكويت بطل واصيل واحلى قرار من الدكتور مرزوق الغانم اقالة دشتي من مجلس الامة ووودشتي خبيث الفتن لسعودية وشعب السعودية لعيون ايران ووبشار سوريا
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31 - دراما حياة
2017-10-20 16:52:23
هههههههههههههههههههههههه نكت حلوه
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30 - متأمل
2017-10-20 16:44:28
بطططططل .. إسرائيل شالت وعفشها وقشها ورحلت للإسكيمو .. وينك يالغانم عن إسرائيل من زمااان يا بطل التحرير .. الموووووت لإسرائيييييل ، المهم إنك رديت إعتبار لوفد ملالي إيران بعدما فضحهم الإسرائيلي
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29 - سلومي،
2017-10-20 16:40:28
طيب.ويش خرج اجتماع البرلمان المنعقد بروسيا!!..بلا شئ. رفع صوته والنتيجه خسارة تذاكر على الدولة.. ..أنتم ألحين تخلصوا من ايران ثم بعدين نشوف!.قبل تطبق الدنيا كلها عليكم ولات حين مناص
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28 - المطيع
2017-10-20 16:32:40
الى 18 يمني هارب للدمام وليه أنت ما تحرر بلدك بالفعل بنشري آخر زمن
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27 - المواطن
2017-10-20 16:30:32
طيب و اللي يبيع عقله ؟
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26 - مانع القحطاني
2017-10-20 16:29:13
الحمد لله على هذا النصر العظيم عادت القدس للمسلمين ورجعت فلسطين للفلسطينيين واندحر الصهاينه بلا عوده وانتهت الفتن للأبد بهذه الظاهره الصوتيه التي لم يسبق لها مثيل أين انت يا مرزوق الغانم من سنين؟؟
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25 -
2017-10-20 16:24:25
مرزوق الغانم فخر للإسلام والمسلمين ونصرة الشعب الفلسطيني ولا يقدح فيه إلا كل متصهين يبيع قضايا أمته .
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24 - المواطن
2017-10-20 16:23:54
خراط في خراط .
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23 - عبد الله
2017-10-20 16:16:43
هؤلاء هم الرجال رجال المواقف . المسألة ليست قضية فلسطين او ارض محتلة المسألة مسألة عقيدة اسلامية القدس الشريف ولاعزاء للخونة مدعين خدمة الدين وهم يقيمون علاقات سرية مع اسرائيل لكن مكشوفين بأذن الله
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22 - المسافر
2017-10-20 16:15:59
مسرحية ماكان لها داعي. ذكرتني بمسرحية "باي باي لندن". ظاهره صوتيه
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21 - سبق لمرزوق الغانم ان دافع عن بلدنا
2017-10-20 16:15:07
امام اذناب ايران في اجتماعات البرلمانات العربية في بعداد وكان الرجل العربي الأصيل ذو الصوت الجهور والسان الفصيح . نعم مرزوق الغانم حتى لو بالكلام طرد الوفد الاسرائيلي ، تحياتنا لهذا البطل
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20 - بصائر للناس
2017-10-20 16:09:39
اللهم أعز واكرم وانصر من وقف مع اخواننا الفلسطينيين ولو بكلمة اللهم عليك بمن وقف ضدهم إلى جانب الصهاينة اللهم اهزمهم وزلزلهم وسلط عليهم جند من جندك وصب عليهم سوط عذاب يا شديد العقاب ومزقهم كل ممزق .
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19 - الباحث عن الحقيقة
2017-10-20 16:07:40
الغانم فعل ما يستطيع الكارثة تابعوا تغريدات الليبراليون العرب وخاصة الليبراليون عندنا الذين يتكلمون بألسنتنا ويبلسون ثيابنا يدافعون عن اسرائيل وينتقدون موقف الغانم حفظه الله وبارك فيه
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18 - يمني عاشق الدمام 😘😘
2017-10-20 16:07:28
حرروا فلسطين بالكلام 😂😂😂😂😊😊😊😂😂
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17 - انا أصدق العلم
2017-10-20 16:03:24
طيب وبعدين لاجوك ب الكويت جهزو المليارات وعطوهم والله لو انه محرر فلسطين
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16 - اخيرا تحقق الحلم
2017-10-20 16:01:44
الحمدالله تحررت فلسطين
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15 -
2017-10-20 15:57:59
تعليق 1 الذي تغير في ارض الواقع انه لايزال هناك من الرجال موجودون بيننا بعد ان كنا اعتقدنا انه لم يتبقئ الا اشباه الرجال من امثال الليبراليين المنبطحين
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14 - يااااااااعجبي
2017-10-20 15:55:33
والله تشوفه تقول طارد اسرائيل من فلسطين ولبنان وسوريا.... الحمدلله بس..ترى شبعنا من الاقوال والصراخ ولا شفنا شي بالافعال.واسرائيل ماهم ترا لانهم يعرفون اننا نكرهم ولا نجتمع معهم يعني الصراخ مافاد
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13 -
2017-10-20 15:55:27
رساله الئ كل بني ليبرال هل وصلتكم هكذا يعامل الابطال ومثلكم يامن اتقدتم الغانم تستحي من افعالكم النساء
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12 - فهد12
2017-10-20 15:54:50
نضحك على انفسنا.... للاسف اسرائيل دولة معترف بها دوليا ويجب احترامها فالواقع يقول انها افظل بكثير من ايران وجماعة الاخونج
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11 - اسمعوا
2017-10-20 15:53:05
سوالف ...الواقع يختلف ...
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10 - المتيم
2017-10-20 15:52:46
قالها. احمد العرفج ما كذب سوى له اعلام وشهره برفع صوته وشوشرته
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9 - حنشل
2017-10-20 15:52:39
يستاهل الغانم الذي ذكر بحقيقة هذا الكيان القائم على القتل و التدمير و العنصريه, مع الاسف هذا الموقف الشجاع لم يعجب البعض !!!
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8 - هاشم
2017-10-20 15:52:35
الغانم ابكيت عيون العرب التي طال انتظارها تبحث عن قائد شجاع يقول الحق
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7 - الحق ولا شيء غير الحق
2017-10-20 15:50:22
نعم بمثل هؤلاء تفتخر الكويت والأمة العربية والإسلامية، ****
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6 - حلم الوطن
2017-10-20 15:47:06
امر المسلمين شئي عجيب صارو يَرَوْن ان طرده انتصار طيب وتحرير الأقصى متى امركم عجيب
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5 - تحية للبطل الغانم
2017-10-20 15:45:06
﻿حتّى الكلاب إذا رأت ذا ثروةٍ🔝 خضعتْ لديهِ و حركت أذنابها🔝 وإذا رأت يوماً فقيراً عابراً🔝 نبحت عليه و كشّرتْ أنيابها🔝 العباس بن الأحنف
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4 -
2017-10-20 15:44:59
والله يالغانم انك رجل عن الف رجل
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3 - أذكرواالله -صلواعلى الرسول صل الله عليه وسلم-
2017-10-20 15:44:05
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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2 - هاشم
2017-10-20 15:40:01
يستاهل الغانم رجل صدع بالحق امام عدو ظالم قاتل لطفال العرب ومحتل ومغتصب
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1 - أفريقي
2017-10-20 15:36:15
حسنا، مالذي تغير على أرض الواقع؟
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آخر تعليق
بواسطة : سـارونھَہّ

الله يسعد قلبك اخي مفتاح بحفظ الله......
بواسطة : براءة

ﻟﺴﺖ ﻧﺎﺩﻡ ﻋﻠﻰ ﺷﻲﺀ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﻳﺎﻣﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺃﻋﺸﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺃُﺣﺐ ﺧﺸﻴﺔً ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ...
بواسطة :

يسلمو اوخيي ربي يسعد قلبك...
بواسطة : اشوف باقي دول الخليج

ماعندها هالمواصفات...
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