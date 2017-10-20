شاهد .. استقبال حافل لمرزوق الغانم بمطار الكويت بعد طرده لوفد إسرائيل

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صحيفة المرصد:تجمع عدد من الوزراء والنواب في مجلس الأمة الكويتي، مساء أول أمس الأربعاء، لاستقبال رئيس المجلس مرزوق الغانم والوفد البرلماني المرافق له، بعد عودتهم من مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وما فعله مع الوفد الإسرائيلي، أثناء مشاركته في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الـ137.

وشهدت الجلسة هجوماً عنيفاً من قبل الغانم على الوفد الإسرائيلي، واصفاً إياه ودولته بالإرهابية وقاتلة الأطفال، وقال مرزوق: “أقول للمحتل الغاصب إن لم تستحِ فافعل ما شئت، عليك أيها المحتل الغاصب أن تحمل حقائبك وتخرج من القاعة بعد أن رأيت ردة فعل برلمانات العالم”.

وبحماس شديد، صفق الحضور لكلمة رئيس مجلس الأمة الكويتي، بينما أظهرت الصور استياء الوفد الإسرائيلي وخروجه من قاعة الاجتماعات.

ولاقت كلمة رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، مدتها 45 ثانية، مشاركة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفها العديد من المغردين من كافة الدول العربية بـ”المشرفة”، بينما أطلق ناشطون وسم (مرزوق الغانم)، معبرين عن فخرهم واعتزازهم بما قاله في المؤتمر الدولي.

كما تضامن عدد من المشاهير مع كلمة رئيس مجلس الأمة الكويتي وغردوا ترحيبًا بموقفه، قالت الفنانة الإماراتية أحلام: “كفو من رباك، مرزوق الغانم، فخر الكويت، وأضافت الفنانة اللبنانية رازان مغربي: “شكرًا لك.. كل الاحترام والتقدير”.

وأكد ضاحي خلفان، رئيس شرطة دبي السابق، أن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، قال كلمة حق في وجه محتل جائر.

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