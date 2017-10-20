خبر “لا يبشر بخير” لدوق ودوقة كامبريدج
صحيفة المرصد:فور الإعلان عن حمل دوقة كامبريدج بطفلها الثالث، بدأ الحديث عن موعد الولادة وكل ما يتعلق بذلك التاريخ، لما له من دلالات كثيرة وإيحاءات عن المولود المنتظر ومستقبله.
“أطفال الخريف”
فمن خلال بحث بسيط على الإنترنت عن “أطفال الخريف”، نجد أنهم يتمتعون بميزة أكاديمية وهم أكثر نجاحا في المجال الرياضي، ومن المرجح أن يتمكنوا من الاحتفال بعيد ميلادهم الـ100.
“أطفال الشتاء”
أما “أطفال الشتاء” فهم أكثر إشراقا وأكثر نجاحا، بينما يواجه “أطفال الصيف” مشاقا كبيرة في الدراسة ويكون وزنهم زائدا عند الولادة ولكنهم يكونون طوال القامة عند البلوغ.
“أطفال الربيع”
ولكن ماذا عن “أطفال الربيع”؟، فقد أعلن دوق ودوقة كامبريج أن طفلهما الثالث من المنتظر أن يولد بشهر أبريل المقبل، وللأسف فإن هذا “لا يبشر بخير”، وفقا لموقع روسيا اليوم نقلاً عن صحيفة الغارديان البريطانية.
إذ تشير بعض الدراسات إلى أن أطفال شهر أبريل، هم الأكثر عرضة لخطر تعاطي الكحول والإصابة بالتوحد واضطرابات الأكل ومرض الزرق الذي يصيب العين.
ومن ناحية أخرى، قد يتمتع مواليد فصل الربيع بالقدرة على التصرف بعقلانية أكثر ويكونون أقل عرضة للمعاناة من الأمراض العقلية.
الولادة في شهر أبريل
وتجدر الإشارة إلى أن الولادة في شهر أبريل لديها إيجابيات على الرغم من السلبيات التي ذكرناها سابقا بشأن احتمال الإصابة بالزرق وغيرها من الأمراض الأخرى.
الطقس الدافئ
ففي الواقع، يتعلق الأمر بالطقس، حيث يسمح الطقس الدافئ في شهر أبريل للأمهات بالتجول مع أطفالهن في الشوارع والحدائق دون الخوف من أن تصيبهم أي وعكة صحية، كما أن المشي خارجا سيجعل الطفل ينام بسلام دون بكاء أو صراخ، وهو ما يوفر بعض الراحة والهدوء للأم.
والأهم من ذلك، أن إجازة الأمومة ستكون بأجمل أشهر السنة حيث أنها ستتزامن مع العطلة الصيفية وهو ما يعني المزيد من الوقت من أجل التمتع بالشمس والراحة وغير ذلك.
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التعليقات
الحمد لله على نعمة الاسلام .. لا عدوا ولا طيره .
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ام التفاهه
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أنا من أولاد الربيع والحمد لله لا أعاني مما تخشاه .
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الحمد لله على نعمة الإسلام .. الذي جعل مولد خير الأنام غير معروف المكان والزمان والمدة وغير معروف الوفاة اما باقي البشر فمعروف متى ولادتهم ومتى وفاتهم لحكمة لا يعلمها الا الله
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11 - عمائم الشر هههههههههههههههههههههههههه اضحك الله سنك
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قلم الكوفيرة مولودة في عز القايلة ..!! عااد معروفة تعز في الصيف
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سبحان الله رغم تقدمهم العلمي وإتقانهم لكثير من أمور الحياه إلا أنهم متعلقين ببعض الخُرافات
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ههههه قال فصل الخريف اكثر نجاحا والرياضه والاحتفال بعيد ميلاد كدب ما احب حتي امشي للمطبخ نجاحا قال النوم والكسل عيد ميلاد امي تقول مانحتفل فيه وين الكلام هدا من ارض الواقع الي هو انا من موليد الخريف
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الحمدلله ..عندهم فصول اربعه..هنا فصلين شهر برد و11 حر ولا اوراق الخريف تسقط ولا الزهور تنبت زي ماقالولنا في العلوم
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تعليق مخالف
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اشوا .. زين ماطلعوا اخوان من الرضاع
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اعتقادات خاطئة
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حلوه اطفال الخريف والربيع والشتاء والجو الدافي تعالو عندنا شوف اطفال اللواهيب والقيض والكنه يتميزون بي الوجه المشرق الي يبرق من أهم العوامل انه والضب واحد يستطيع مقاومة درجه حراره٧٠
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اي والله
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تعليق 1 هههههههه
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أقول الله يرحم حالنا بس
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