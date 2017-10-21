في تصعيد غير مسبوق .. المخلوع يصدر توجيهاته بالاستعداد للقضاء على « الحوثييين »
صحيفة المرصد : قال موقع يمني ، أن الرئيس السابق المخلوع علي عبد الله صالح، وجّه دعوة للقبائل المحيطة بصنعاء للاستعداد لمرحلة جديدة، تنهي نفوذ حلفائه الحوثيين في الانقلاب.
وقالت المصادر وفقا لموقع مأرب برس إن صالح طلب من القبائل الاستعداد لمرحلة «القضاء على العصابات الإرهابية المسيطرة على مؤسسات الدولة»، في إشارة إلى مليشيا الحوثي.
ويأتي هذا التصعيد، بالتزامن مع تهديد حزب المخلوع صالح، رسمياً، وللمرة الأولى بإنهاء شراكته الانقلابية مع ميليشيا الحوثي، واتهمها بممارسة الاضطهاد والتنكيل بقيادات وأعضاء «المؤتمر الشعبي العام».
واعتبرت رسالة رسمية نشرتها قيادات مؤتمرية أمس الأول، موجهة من أمين عام الحزب، عارف الزوكا، إلى ما يسمى المجلس السياسي للحوثيين، ما يمارس في الوزارات والمؤسسات «الخاضعة لسيطرة المؤتمر في إطار تقاسم حليفي الانقلاب لسلطات الأمر الواقع»، وما يتعرض له الصحافيون والقيادات الموالية لهم من قبل الحوثيين، بأنها تندرج ضمن الممارسات «الإرهابية والفكرية والسياسية غير المسؤولة».
وأكدت الرسالة أن ذلك مؤشر ودليل قاطع على عدم وجود رغبة حقيقية لدى الحوثيين في استمرار الشراكة إلا في إطار سيطرتهم الكاملة.
ونددت بما أسمتها «تصرفات سلبية كبيرة» من طرف الحوثيين، بينها «الانفراد بإصدار القرارات واقتحام وزارات المؤتمر والإصرار على إهانة الوزراء».
من جانبه، رد رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى رئيس المكتب السياسي لمليشيا الحوثي، صالح الصماد، على رسالة حزب المؤتمر، متهماً حزب المؤتمر الشعبي بعدم الالتزام بالاتفاقات المبرمة بين الطرفين.
وقال إن الحزب رفض استلام رئاسة المجلس السياسي الدورية، وأن مجلس النواب لم يعمل بما تم الاتفاق عليه، وتحول إلى مهاجمة الحوثيين الانقلابيين على الهواء مباشرة.
واتهم الصماد، وزيري الصحة والخارجية، بطرد كل المحسوبين على الحوثيين من الوزارتين، واستبدالهم بأعضاء من حزب المؤتمر، موضحاً أن جماعته لا تريد البقاء في شراكة صورية، على حد وصفه، وأردف «شراكتكم لا تشرفنا».
التعليقات
بهيمة توديه ايران وتجيبه روسيا
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خونة حيلهم بينهم والخاين ماله صديق
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ما اكذب من صالح والحوثي غير الشرعيه اللي لهم ثلاث سنوات بمارب ونص مليون جندي
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وين مقطع الفديو الآن تشوفهم يفطرون مع بعض
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على كرهي له لكن لا يمنع من الاعتراف بانه ثعلب مكار وسياسي داهيه يتلاعب بالجميع.
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هذا كلام فاضي واشاعه والقصد منها ارباك المقاومه بقيادة التحالف وهذه قديمه ولن تنطوي عليهم وستحرر صنعا واهلها البواسل من شلة صالح والحوثي الانجاس
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بالنهار يتهاوشوا وبالليل يتحارشوا .. *** .. هم كذا مبسوطين يلعبون على الشعب .. وكل هذي التسريبات مسرحيات ، ويا غافل إبق مغفل ...
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من 40 سنه وهو رئيس وعلى الساحة السياسيه ويلعب على الحبلين وأعتقد أن الحوثيين قد ركبو عليه وعلى أتباعه
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ان هو الامكر مكروه .. وبليل دبروه ويمكرون ويمكر الله والله خيرالماكرين
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الله يحرق اليمن كله.
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ان صدق المخلوع فهذا شي طيب وسوف تطيب الخاطر عنك شوي ولكني اراك ثعلب مكار
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احيان علي عبد الله صالح حالته حرجه با المستشفى و حيان وجه علي عبد الله صالح القبايل المحيطه به صرنا و الله ما اصدق الخبار عن المخلوع علي عبدالله بعدين هو مثل البس له سبعه ارواح ما يموت بسهوله
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ياعزيزي كلكم لصوص هههههه
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(((((( هــــل احد سمع ان المؤتمر او البغل المحروق قبل النفوق اقصد قبل مرضه الاخير ....اقتص لكبير حراسته او لمحاميه بعد تكسير اياديه .... لم نسمع عن عملية واحده نفذها المؤتمرين في صنعاء )))))
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مخادع درجة أولى ،، ولا يلدغ مؤمن من جحر مرتيت .. اللهم اجعل حيلهم بينهم
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(((((( من زود هراطق المؤتمر ...............عبيد الملالي ...... تجر أحد قيادات المؤتمر ونجله ...... رئيس فرع المؤتمر بهمـــــدان ..... ولم نسمع ان احد من اطيال صنعاء تجرأ ومنعهم )))))
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التحركات العسكرية او الصراعات . ليست نكته تنقال ويضحك منها . هذي حرب وتخطيط ومن المستحيل المخلوع او الحوثي يقولها وينشرها بهذي الطريقة البدائية الساذجة )) وبعدين الله يرحم قبائل اليمن انتهت من زمان
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تعليق 2 هههههههههههههه
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لو انقلبت على الحوثي سيثمنها لك التحالف كن شجاعآ ودمرهم والتحالف معك
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كلام فاضي الخيانة تجري في دم المخلوع وهم ولن تنطلي حيل المخلوع على قوات التحالف
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اللهم اجعل حيلهم بينهم
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ماراح يصير شيء كلوه كلام والتحالف قوي
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منتو تقولوا حالته حرجه وفي النزاع الأخير .. ومنتهي وجاء فريق طبي روسي ... وطيخ بيخ ... وأتـضح أن الفريق الطبي جاي عشان يسوون له عملية لإخراج مويه بيضاء في عيونه جعله العما
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هذا كان زمان والآن انت مطيه ورهينه لهم .
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