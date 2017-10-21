شاهد: “السيسي” يمنع ضابطًا بحرياً من إفشاء أسرار غواصة بحرية على الهواء
صحيفة المرصد : تداول ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، مقطع فيديو يكشف منع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أحد ضباط البحرية من استكمال الحديث عن طريقة عمل الغواصة التي صعد إليها برفقة قيادات الجيش ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد الخمسين للقوات البحرية في محافظة الإسكندرية، وزيارة “هنجر الغواصات”.
ووفقا للفيديو المتداول، فقد صعد “السيسي” إلى الغواصة 41 ، واستمع لشرح أولي بشأن معلومات الغواصة من قبل أحد الضباط، وخلال إكمال أحد الضابط لشرح حول الغواصة، منعه الرئيس المصري من الحديث.
ووضع السيسي يده على كتف الضابط قبل أن يتحدث قائلاً: “خلاص متشكرين، هو إحنا هنطلع كل حاجة على الهواء”، ليتم وقف شرح التفاصيل.
يذكر أن الفترة الماضية شهدت تعاوناً كبيراً بين مصر وبعض الدول خاصة ألمانيا وفرنسا في شراء أسلحة وقطع بحرية متقدمة، لتحتل القوات البحرية المصرية المرتبة السادسة عالمياً، في حين يشغل الجيش العام ترتيباً ما بين العاشر إلى الثاني عشر.
وتحتفل القوات البحرية بعيدها يوم 21 تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، وهو اليوم الذي شهد إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات العام 1967.
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التعليقات
ت٤٩ تحب نجيبلك حته كويسه ؟ :-)
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صح يا فيصل اصل احنا غاويين تجميع تحف انت عارف المصريين من زمان كده حتعمل ايه اللي فيه داء مش بيغيره
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و الله يرحم سعود الفيصل كان جدع و كان مالي مركزه ، صحيح كان مش بيبان عليه ايه توجهاته لكن عمره ما خان الله يرحمه
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سلاحكم صناعة الغرب والشرق مافيه اسرارتخفونها
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و كمان مصر لن تسمح بسقوط اليمن لانها عمق استراتيجي برده و لن تسمح بسقوط اي من دول المنطقه ، للاسف ليبيا كانت خيانه لان الجامعه وبلبل سمحوا بفتح السما للناتو في ليبيا الله يفضحهم
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ت ٣٥ اظن الحاجات دي مش حتخليكوا تعرفوا تضربوا سوريا معلش اصل السادات قال ان سوريا هي العمق الاستراتيجي لمصر لذلك مصر مع النظام و لازم تحافظ عليه حتى لا تسقط سوريا كما سقطت ليبيا
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ت ٤٢ معلش اصل انا بحب الفضايح
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ت ٣٥ فيه كل حاجه يا ابو العز السيسي فاضح الدنيا و كل حاجه بقت على عينك يا تاجر
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مسافة السكة والثلاجة
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و هذه هي الصناديق الخاصه اللاتي كانوا يريدون وضغ ايديهم عليها بعد الثورة لكن لم يستطيعوا بسبب شركات الفور شور ، و لذلك ضغطوا على رجالة مبارك بالسجن ، و للعلم كثير ممن ينسبون انفسهم لمبارك خانوه
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ابا هلوله هههههههه
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كان هذا اللوبي لخدمة الامه كلها
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ان لوبي مبارك كان بمساعدة اخوانه من العرب و كان يخدم المنطقه كلها
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بل قالت ان مبارك لم يعط الامريكان اي شيئ في المقابل و قال احد رؤساء اميركا الجنوبيه لاوباما لا تحسب الامر انتهى فان مبارك داهيه ، لذلك لن يتخلى المصرييون عن داهية العرب ابدا مهما ادخل الخونه عملاءهم
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بعد الثورة بتهمة الفساد السياسي و الرشاوي في امريكا . لذلك قالت احدى الاعلاميات المرموقات في امريكا بفرحه شديده عند عزل مبارك ان كان لازم مبارك يترك الحكم لان امريكا اعطته كل شيئ و هو لم يعطها المقابل
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مبارك كان عامل لوبي في امريكا اسمه لوبي مبارك و كان عامل جسر مستمر من العتاد العسكري والذخيره والتكنولوجيا العسكريه من اميركا لمصر طوال ثلاثون عاما رغما عن انف الكثيرين ولذلك طالبت امريكا محاكمة مبارك
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ههههههههههههههههههههه
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غواصة بحرية ؟؟أكيد في غواصة يرية ؟؟
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حيث كان الكربون الاسود يتم تحميله في الطائره العسكريه الخاصه بابو غزاله وتحفظت امريكا على ابو غزاله ولكن مبارك توسط لاعادته لمصر مقابل ان يترك ابو غزاله الجيش وكان هذا طلب امريكا لاخلاء سراح ابو غزاله
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حيث ان المخابرات العامه كانت تعلم ان مرسي ابلغ عن العالم المصري الذي زرعه الجيش المصري في ناسا فسجن بامريكا لسنين طويله واخذوا منه اولاده اعطوهم لاسر امريكيه وكان ابو غزاله حيتقبض عليه لولا توسط مبارك
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و قد قتلوا عمر سليمان لانه قال في قاعة المحكمه ان مبارك اشرف رجل في البلد ..... اما عن مرسي فالمفروض ان المخابرات العامه ماكانتش توافق عليه كرئيس لانه له ملفات تخابر منهم ملف الكربون الاسود
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يعني هوه مفروض على مصر كما كان المندوب السامي البريطاني مفروض على مصر و لم يكن ليأتي لولا ٢٥ يناير و هبل الناس ...و لولا خيانة الخونه اللي ازاحوا مبارك و جابوا الاخوان علشان نقارنهم بالاخوان مش بمبارك
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ان لم يكن هوا نفسه مش مندوب بل هو رئيس المنظمه السريه العالميه .... الفرعون .... رمسيس الثاني .... و يكون السيسي اتقتل و تم زرع وجهه في وجه الاخ .... لان طريقة كلامه و صوته و عضم وجهه مختلفين .
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اللي المجند كان بيقوله في الفيديو معروف للعالم كله المشكله ان السيسي بيخلي الضباط يقولوا اماكن مباني المحاكي ويشرحوا كل شيئ عن مباني وصناعات وتكتيكات الجيش على الهواء ده اكبر دليل ان السيسي مندوب سامي
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ماله فضل فيها .. عقود قديمة وجا موعد التسليم وهذا مثل الأطرش في الزفه( يا واد يا حدق )يعني مثلا خايف الغرب يعرفون مواصفاتها ويصنعون مثلها يا ابوكفتة. شر البلية ما يضحك.
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أحياناً إذا ضاق صدري. ادخل اليوتيوب. واكتب السيسي. واتفرج على مقاطعه.مقاطع مضحكه أفضل من عادل امام
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تعليق مخالف
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و قد اتفق الرئيس مبارك على غواصات اخريات و لكنني سمعت احد اللواءات الذين خرجوا من الجيش يقول ان مصر مش محتاجه كل الغواصات دي و عاوزين يستردوا الفلوس اللي دفعها الرئيس مبارك و لا يأتوا بباقي الغواصات
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تكفى ياهتلر تكفى يا موسيليني. ارحمنا يا جوزيف ستالين. هه
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ههههههه شعب التمثيل يجري في دمائه من كبيرهم السيسي ( عادل كفته ) إلى أصغر نشال في الشارع ، يقول هو إحنا حنطلع كل حاجه على الهواء 🤔 !!! على أساس الإختراع كفته مصرية وليس كفته مستوردة 😂🤣😂
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وقد اتفق الريس مبارك مع المانيا على ان لا يعلم احد بالصفقه حتى ينتهي بناءها و تاتي مصر لتسلمها و قد ذهب الضباط المسؤولون لتسلمها من المانيا
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على اساس انه هو اللي صنعها وماحد عارف سرها غيره ولا احد عنده مثلها جاري الضحك
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لعلمكم أحوال مصر الان جيده . واذا استمرت بهذي الطريقة ستعود مصر الى حالتها المعهودة .
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و على فكره الغواصات تم بناءها خلال السنوات الماضيه في المانيا و تعاقد عليها و دفع ثمنها الريس مبارك منذ سنوات مش السيسي ، و كانت امريكا و اسرائيل تعترضان على تملك مصر لها
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يا محبوب اللي عارف شغله مافتكرش الا الان يمنع المجند من الكلام دا على طول الضباط و المجندين بيشرحوا كل حاجه على الهوا ، كان الريس مبارك مش بيسأل عن الحاجات دي على الهوا لانه كان هوه اللي بيجيبها
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الله يشفيك ويصلحك
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الله يخلي السعودية اللي تبرعت بشراء هذي الغواصات لمصر .
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كفو السيسي
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فعلا المفروض مايقولوش اي حاجه خالص عن الجيش و الشرطه لاي حد بغض حتى لو الدوله اللي صنعتها .... الغواصات الالمانيه هذه ادق و باذن الله باذن الله اكفأ غواصات في العالم كعروفه عالميا و هي الاحدث من النوع
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رئيس بألف رجل ..تربيته عسكرية و عارف شغله مزبوط .. لو كان مع الشعب فالأمر عادي جداً يألف قصص جميلة مثل قارورة الماء وعلى المصارية أن يفتخروا بالسيسي لأنه دعس البلطجية و جماعات رابعة العدوية المنبوذين
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هذي غواصات سعودية تم إهدائها لجمهورية مصر .
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وتستمر مسرحية الرئيس بطولة عادل امام
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ضابط مخابرات سابق . ويعرف ماذا يفعل
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غواصة والي صنعها ويقودها كفتة🤣🤣🤣🤣🤣
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الليل أبو الأسرار ... قال إيه لاحد يسمعك ... يعني الخواجات اللي صنعوها ! صنعوها وهم مغمضين ولايعرفون أسرارها ؟؟؟ ههههههههههههههههههههههه الله من الدباشه
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قلوم أفندي مفلس تعليقك مكرر أسطوانة مشروخة ولاءك لرئيس مصر واضح أين الوطنية وأين ولاءك لوطنك لا رحمت اذلف
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جاهز للتصوير اة ياريس وبعدها قال كلمتة يعنني شوفوني الله يكون بعون مصر على هذا
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أسرار إيه يابو الأسرار .
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معاه حق مش كل شئ تقوله عالهواء
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😂😂😂 من اشترى الغواصة طيب .. دولة خليجية كبرى..
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تعليق مخالف
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اللهم احفظ الرئيس البطل والزعيم العربي عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بحفظك وانصره على كل دولة مارقة ارهابية وعصاباتها الأخونجية التي خلفها كنظام الحمدين وتميم المعادين لنظامه وبلاده وشعبه
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