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محمد آل الشيخ: لا حل إلا الإذعان أيها القطريون.. ويوجه رسالة لتميم ووالده!

محمد آل الشيخ: لا حل إلا الإذعان أيها القطريون.. ويوجه رسالة لتميم ووالده!
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المرصد 13 1٬874 9 ساعات

صحيفة المرصد: قال الكاتب محمد آل الشيخ أنه لا يمكن الثقة في المسؤولين عن نظام الحكم في قطر لأن هذا النظام اعتاد على الكذب ونقض العهد أكثر من مرة وأضاف أن ابن جاسم، برفقة عزمي بشارة، هما رأس الثعبان، ومن يرسمان لقطر سياساتها في الداخل والخارج، أما تميم وكذلك والده فينزلون عند رغبات هذين الرجلين .

تكرار الكذب

وقال آل الشيخ في مقال منشور له بصحيفة ” الجزيرة” بعنوان ” لا حل إلا الإذعان أيها القطريون” من الواضح أن قطر (تستجدي) إعادة المياه إلى مجاريها مع دول المقاطعة الأربع، لكن المشكلة أنك إذا كذبت مرة، ومررت الكذبة، فإن من الحمق أن تنتظر أن يثق بك وبما تقول الآخرون مستقبلا. فهم – كما يقول أمير قطر _ في لقاء تلفزيوني أجرته معه قناة تلفزيونية أمريكية على استعداد أن يتقدموا آلاف الأميال إلى دول المقاطعة، لو تقدمت دول المقاطعة نحوهم ولو ميل واحد؛ في إشارة إلى أنهم على أتم الاستعداد للتنازل. غير أنهم بصراحة يكذبون، ويتعهدون بأمر، ثم ينقضون ما تعهدوا به؛ فقد سبق أن تعهدوا 2013 و2014 بتعهدات قطعية ووقعوا اتفاقيات، ثم وبخسة وغدر نكثوا عهودهم؛ فكيف – بالله عليكم – يمكن الثقة في هذه الدولة، أو بلغة أدق هذا النظام الذي يصر على التجديف ضد حلفائه في مجلس التعاون؟.

رأس الثعبان

وتابع: ابن جاسم، برفقة عزمي بشارة، هما رأس الثعبان، ومن يرسمان لقطر سياساتها في الداخل والخارج، أما تميم وكذلك والده فينزلون عند رغبات هذين الرجلين؛ وكانت قناة قطر التلفزيونية الرسمية قد أجرت لقاء مع حمد بن جاسم هذا، مَثّل فيه دور الضحية (مكسورة الخاطر)، واعترف بالتسجيلات التي سربها القذافي، والتي اعترف فيها بوضوح أنه كان يتدخل في أدق تفاصيل شؤوننا، الأمر الذي أدى إلى طرده مع شيخ قطر السابق من منصبيهما، إلا أنهما ظلا يديران قطر من خلف الكواليس، واستمر التآمر قائما، ولم ينفذ ابنه تميم الذي أتى إلى المشيخة بعده، ما تعهد به كما هو معروف؛ الأمر الذي جعل تلك التعهدات، مجرد حبر على ورق؛ لذلك جاء قرار مقاطعة الدول الأربع بمثابة (الكي) الذي هو آخر العلاج.

عزلة كاملة

وأضاف لن أكون مبالغا لو قلت إن الشعب القطري، بسبب هذه المؤامرات من نظام قطر الحاكم يعيش الآن عزلة كاملة عن محيطهم الجغرافي، وليس ثمة أية مؤاشرات تشير إلى انتهاء تلك العزلة، بل هي تزيد ضيقا مع مرور الوقت.
وللشعب القطري الكريم أقول : (يداك أوكتا وفوك نفخ)، فطالما أن نظام الحمدين والشيخ الصوري تميم يتحكمون في القرار القطري، أجزم متيقنا أن أزمتكم لن تُحل، لأن حلها مع وجود هؤلاء المتآمرين في السلطة، تفريط بأمن واستقرار دول المقاطعة الأربع، خاصة وأننا ومعنا الإمارات والبحرين جربنا الثقة بهم، ولم يكونوا أهلا للثقة، فلماذا تريدون منا أن نلدغ من تلك الأفاعي مرة أخرى؟

الأكاذيب الموجهة

واستطرد قائلاً أما مشكلتنا مع قناتكم (قناة الجزيرة) فلأنها حتى اللحظة تعمل بجهد لا يعرف الملل على إثارة الزوابع واختلاق الأكاذيب الموجهة لتلك الدول، تماما مثلما عملت في سوريا وليبيا وكذلك مصر، وهي ما تزال تعمل في الاتجاه ذاته، فهل تريدون منا أن نقبل بهذا التحريض على المساس بأمننا؟.. فلو كان نظامكم الحاكم جادا في ما يقول أساطينه، واستعداده للحوار كما يزعمون، لأوقفوا تلك الحملة الإعلامية المسعورة والتضليلية، على الأقل من جانب واحد، ليثبتوا لدول المقاطعة ندمهم على الماضي، وأنهم هذه المرة جادون في فتح صفحة جديدة.
لذلك أقول للحمدين ولشيخ قطر الصوري تميم : أنتم فقط المتضررون، وأنتم فقط من وضعتم شعبكم في هذا الموقف المشين، الذي يتناقض أول ما يتناقض مع أخلاقيات الجوار، ناهيك عن النبل العربي.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

13 - أبو هلول
2017-11-04 04:04:07
تعليق ١٠ انا موقعي من الاعراب : من أهل الاسلام . إذا كان عاجبك .
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12 - أبو هلول
2017-11-04 04:02:07
انما ما تريده امريكا و اسرائيل و الغرب و الماسونيه العالميه هو ان تعيد لهم قطر ادوات اجرامهم ليعيدوا الكره مرة اخرى ، لا يحبوا ان تكون لقطر اليد الطولى و السيطره على صنائع غير العرب من الشر فتغلهم .
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11 - أبو هلول
2017-11-04 03:58:26
فلأي شيئ يريدون ان تذعن قطر ، هل قطر تخرج الارهابيين من عندها و توزعهم على العالم ، الارهابيين مولوا و دربوا و نظموا في الغرب و افغانستان واسرائيل و المغرب العربي الذين ليسوا عرب بل هم بربر .
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10 -
2017-11-04 03:55:11
ياجماعة الخير هذا وش موقعه من الاعراب
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9 - أبو هلول
2017-11-04 03:54:16
الثورة الفرنسيه ما قامت الا بمخططات الماسونيه ايضا بالارهاب والاغتيالات والترويع والانحلال و القتل والاستعباد وهذا كله مثبت وما زالت آثارها تدمر في حتى الشعوب الغربيه بالمافيات حتى مافيا الطب والاعلام
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8 - أبو هلول
2017-11-04 03:49:43
شوفوا الافلام الغربيه و المريكيه و الاجرام اللي فيها وافلامنا بدأت تقلدهم في تصوير الاجرام ، امريكا و الغرب هم من ارادوا الفوضى الخلاقه التي ما كانت لتحدث من دون ما بعثوه علينا من شر و اجرام و خبث وغل
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7 - أبو هلول
2017-11-04 03:45:42
الاجرام بالعالم لم ياتي من منطقتنا بل من الثقافات الغربيه التي دخلت حتى في ديننا حولته لمجموعه من مشايخ مبتدعين بالدين من ايام افغانستان والشيشان ، شوفوا اكثر المنطقه اجراما في المغرب العربي المتفرنج
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6 - أبو هلول
2017-11-04 03:40:07
قطر لا تساعد الارهاب و انما تحتويه حتى لا تكون ادارته من امريكا و اوروبا و غيرهم كما سبق و كان ، امريكا اللي منزله مذكرات بن لادن نسيت تنزل ان امريكا نفسها وبريطانيا و اسرائيل و الغرب هم صناع الاجرام
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5 - الخالدي
2017-11-04 02:31:42
غثيان من اشوف صورته
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4 - عبدالله الناصر / حائل
2017-11-03 22:53:07
الحمدين امام خيارين لاثالث لهما احلاهما من الحنظل ان استجاب تميم للمتطلبات والشروط فالحمدين في مأزق خططهما الجهنميه والأموال المهدره و25 عام من الجهد تروح هياءآ منثورا وان لم يستجب فهو الأضطراب والخوف
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3 - محمد عبد الله
2017-11-03 22:46:39
يجب التخلص من حكام قطر المجرمين وتحويلهم إلى محكمة الجنايات الدولية لينالوا جزائهم بما اقترفته أيدهم ضد اخوانهم العرب
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2 - زاير
2017-11-03 21:32:46
الحل هو للإذعان للعقل والمنطق والمصلحه العامه
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1 - متأمل
2017-11-03 21:26:07
طوال مدة المقابلة مع بن جاسم كان يفرك يديه وهذه نتيجة (فرك خشمه ) وضياع هقواته وآماله وأمواله وخوفه من الشعب القطري ، يجب أن ينصب له حبل المشنقة في الدوحة وفي كل العواصم التي طالها حقده وتآمره وتخريبه
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آخر تعليق
بواسطة : تعليق 18 مياده

ههههههههههههههههههه...
بواسطة : ابراهيم79

هذه اسمها خروف البحر مثل ماسمعت وشاهدت...
بواسطة :

فاقد الشيئ لا يعطيه...
بواسطة : ابو سيف

الله يصلح شانهم...
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