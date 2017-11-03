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مشاري الذايدي: هل انتهت الصحوة في السعودية؟

مشاري الذايدي: هل انتهت الصحوة في السعودية؟
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المرصد 32 2٬612 9 ساعات

صحيفة المرصد: رأى الكاتب مشاري الذايدي أن الاحتفالات بنهاية عصر الصحوة لم يحن موعدها بعد مشيراً إلى أن المهمة مازالت في بدايتها وأضاف أن جماعة الإخوان المسلمين هي خيمة تيارات الإسلام السياسي و لا فرق في الإخوان بين مسلح ومتحدث يلبس ربطة العنق .

احتفالات مبكرة

وقال الكاتب في مقال له منشور بصحيفة الشرق الأوسط بعنون “هل انتهت الصحوة في السعودية؟ لاحظت في السعودية، خاصة، وخارجها العربي المسلم، بدرجة ما، الاحتفالات المبكرة بنهاية عصر “الصحوة”، والصحوة تعبير سعودي اصطلاحي عن كل تيارات الإسلام السياسي، وخيمتها الكبرى طبعاً هي جماعة الإخوان المسلمين.

الحصانة الاجتماعية

وتابع: منذ أطلق ولي العهد السعودي، قائد الرؤية الوطنية الجديدة، وعده الشهير بسحق المتطرفين اليوم وفوراً وثمة شعور متنامٍ بأن صفحة الصحوة قد طويت للأبد. ضع مع ذلك تراجع الوهج الإعلامي وشبه الحصانة الاجتماعية التي كان يتمتع بها نجوم الصحوة من أمثال سلمان العودة، وعوض القرني، ومن خارج السعودية شخصيات مثل سيد قطب، حتى، وحسن البنا، ونشطاء الكويت من نجوم الصحوة، مثل أحمد القطان، ومحمد العوضي، وبعدهم جيل طارق السويدان ومن شاكلهم. وهو تراجع ليس من اليوم بل على مدى السنوات القريبة.

أدبيات ومفاهيم

وأضاف أستخلص من ذاك كله أن الصحوة، نجوماً وأدبيات ومفاهيم وقضايا، قد ماتت وشبعت موتاً، وكفنت ودفنت ولم يبق خلفها إلا الذكريات وما تقوله المذكرات التي يهتم بها فقط ثلة خاصة من الباحثين.
قبل إبداء الرأي بهذه الخلاصة، نذّكر بلمحات خاطفة من صورة الهيمنة التي فرضها الصحويون، من إخوان وسروريين، وجمهورهم من العامّة – والعامي وصف يسري حتى على بعض خريجي الجامعات الأميركية والفرنسية بالمناسبة، لأن العاميّة حالة ذهنية ليست وصفاً اجتماعياً – ومن تلك اللمحات.

سيد قطب والمقررات الدراسية

وأردف كان ذكر دعاة الصحوة، من سعوديين وغير سعوديين، أمراً صعباً جداً في الصحف، خاصة في عقد الثمانينات وشطر من التسعينات.
كان هناك احتفاء بأدبيات الإخوان ورواياتهم، وكانت كتب زينب الغزالي وأحمد رائف مثلاً، عن كربلائيات الإخوان الناصري، تحتل مقدمة الرفوف في المكتبات التجارية، وكتب محمد قطب كانت جزءاً من المكتبة المدرسية والمقرر المدرسي. وكان سيد قطب يحمل تقديراً خاصاً لدرجة تسمية مدرسة باسمه في منطقة القصيم.

احتلال الكويت

وقال فقد الإخوان جزءاً من تقديرهم بعد غدرهم بالسعودية عقب احتلال صدام الكويت، وتحدث ولي العهد الأسبق وزير الداخلية المرحوم الأمير نايف بن عبد العزيز بمرارة عن غدر الإخوان، وبدأ تدريجياً سحب أدبيات الجماعة من الفضاء العام.

الفوضى العربية

وأضاف زاد الأمر وضوحاً بعد تفجر العمل الإخواني في موسم الفوضى العربية، وتبين أنه لا فرق في الإخوان بين مسلح ومتحدث يلبس ربطة العنق، كله واحد.
ما يقلق، الآن، هو الركون لهذه الهزيمة الإخوانية الصحوية «المؤقتة» وعدم العمل الشامل الدائم غير المنقطع، عن تنظيف العقول المستقبلة والنفوس المتفاعلة والفضاء العام، من تركة قرن من الزمان تقريباً، كتب فيه الأصوليون عقول أجيال ونفوسها.
وانهى مقاله قائلاً “نحن في أول المهمة… نستبشر، نعم، لكن لم يحن الاحتفال بعد… ولهذا حديث آخر”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

32 - محمد
2017-11-04 05:54:16
الصحوة هي الاعتدال الذي يقي الناس باذن الله ويفقههم بدينهم ليبتعدوا عن الارهاب والالحاد ويجمع كلمتهم حول ولي الامر
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31 - الصاحي صاحي
2017-11-04 05:53:11
دولتنا أيدالله ولاة امرها لكل خير قائمة على كلمة التوحيد وحامية الحرمين الشريفين والشعب ولله الحمد معتزبدينه وقيمه التي تغنيه من اتباع المزامير الزائفة الموجهة من كل مكان وكما قيل لايصح الا الصحيح.
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30 -
2017-11-04 05:46:07
الخلاصة بعد الخميني الهالك جت المشاكل والاخوان صناعة ماسونية والخمينية والاخونجية كفكر يجتمعون في الاضرار بالمسلين الفرق الوحيد ان زعيم الروافض الهالك يقصد هدم الإسلام وقتل المسلمين من أصله ووالثو
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29 - شايب المرصد
2017-11-04 05:45:49
بعض الاعلاميين يعيش في برج عاجي بعيدا عن الواقع..الدين هو ايمان بمعتقد يزيد وينقص..ولا يوجد صحوة غير في عقولكم النائمة
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28 -
2017-11-04 05:21:12
ولماذا لا نسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقيه ؟صحوة خوارج الإخوان هي تحريض الشعوب علي مكانهم وفتن وتأليب وتقسيم الدول وتشريد الشعوب وقتلهم وإستعانةبدول الكفر ايران واليهود
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27 -
2017-11-04 05:18:39
الإخونج يسمون فتنتهم بالصحوه مثل تسمية الخمر بالمشروبات الروحيه والربا بالفوائد والغيبه بالنقد والزنا بالعلاقات. يعني خوارج العصر الإخونج مثلهم مثل من يحللون الكبائر تحت مسميات دينيه
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26 - ابو ثامر
2017-11-04 03:59:17
الشعب السعودي واااقف ضد هذه الصحوه ويريد التخلص منها
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25 - ابو شدا
2017-11-04 03:06:20
توقع الذايدي أن يحصل بأن مقاله سيكون له صدا لكن مع الأسف الشديد الشعب واعي وفاهم بأن ما يجري لكتابنا تنفس لكن تنفسهم جاء في الوحل ولا مكان لهم بيننا. ولا قيمة لهم في مقاعدنا.
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24 - ابو شدا
2017-11-04 02:43:26
وهل بداء عصر الإلحاد الذي بداء بمداعبته القصبي. وهل بدائنا نستمع وتطبق رواية الجنس التي تصدرها البشر. تراكم في الهاويه والدين لله والله ينصر دينة ولو كره الكافرين.
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23 -
2017-11-04 02:33:03
يااستاذ مشاري مازلنا في البدايه وليس النهايه فهناك منابع للتفريخ والتفقيس للصحويين وهناك فروخ كثيره صحويين
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22 - ابو راكان - الرياض
2017-11-04 02:19:11
صدقت ياتعليق 20 فالكويت مليانه من جماعة الاخونج الارهابيه المحضوره وماخذين راحتهم على الاخر !!
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21 - ضايع
2017-11-04 02:16:42
نحن مسلمون وكلكم خطؤن وخير الخطؤن التوابون صدبق قال الاسلام ضاع يجب ان ندافع عنه فذكرته بقول الله سبحانه وتعالى نحن نزلنا الايه فحفظ الذكر تكفل به الله ونحن علينا بتذكير فقط اما دخول في النيات .......
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20 -
2017-11-04 02:13:46
للاسف الشدسد مازال هناك الكثيررررر من الاخونجيه والصحونجيه بالكويت تغذي الجماعات اللي عندنا
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19 - محمد الجعيد
2017-11-04 02:04:59
وش معنى الصحوة
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18 -
2017-11-04 01:21:46
مع اني شخص شعبي زقرتي عادي لكن لماذا هؤلاء يتهمون من يخالفهم ويخالف أفكارهم بأنهم من الأخوان؟
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( عدد التعليقات 31,028 )
17 - برق _ الحرم
2017-11-04 01:09:39
(((( قالوا عن الغزو الفكري والثقافي ...من اقذر اسلحة((الحروب _الاحتلالية _الباردة))واشدها فتكا بالمجتمعات ... فأي الثقافات اليوم تغزونا ويكثر من أجلها التطبيل لتقولوا انها تبشير_الثقافة _الغربية )))
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16 - مواطن ابن الوطن
2017-11-04 00:19:39
ليست صحوة هذه اضحوكة ضكوؤا علينا باسم الدين والاسلام وهو برىء منهم . أساؤا للاسلام وشوهوا صورته امام العالم . وكان بالامكان ان نعكس صورة جميلة عن هذا الدين وقد يتغير العالم لو تم الامر في حاله الحسن
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15 - مواطن مسكين
2017-11-03 23:24:40
نهاية الصحوة وبداية الغفلة هذا مايريده اعداء الإسلام
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14 - ضحكت عليها الامم
2017-11-03 23:23:44
لا ندخل في الغفله نسال الله السلامه ويازيدنا علم في الدين وندحر المفسدين
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13 -
2017-11-03 22:47:43
اللهم لاتمكن لأهل التغريب والعلمنة من افساد البلاد والعباد ورد كيدهم في نحورهم عاجلا غير آجل
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12 - جراح
2017-11-03 22:36:42
نسيت وش كنت
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
( عدد التعليقات 30,391 )
11 - قلم الحقيقه
2017-11-03 22:04:53
فهؤلاءالصحونجية بطبعهم وسلوكهم سلوك ارهابي عدواني اقصائي لن يترددو ولولبرهة قليلة في ارتكاب كل مامن شأنه أن أن يعيدهم للواجهة مرة أخرى.وهنا نقصد بالصحونجية الأخوان والدواعش معآ حين يتكتلون كخلية واحدة
لا يعجبني(7) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 30,391 )
10 - قلم الحقيقه
2017-11-03 21:58:34
وعندما نقول أنهم انتهو في الوقت الحاضر من بلادنا حفظها الله من شرهم ودنسهم فلايعني ذلك أن الطريق سالكة آمنة بل على العكس من ذلك تمامآ هم أشبه بالنار التي تحت الرماد ويتحينون الفرص للعودة والخروج .
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9 - احذروهم
2017-11-03 21:58:29
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
8 - شايب
2017-11-03 21:53:26
(وانهى مقاله قائلاً “نحن في أول المهمة… نستبشر، نعم، لكن لم يحن الاحتفال بعد… ولهذا حديث آخر”....) اسأل الله العلي القدير ان يعز دينه ويعلي كلمته وان يهلك المفسدين الدين يحاربون دينه
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
( عدد التعليقات 30,391 )
7 - قلم الحقيقه
2017-11-03 21:51:47
نعم الصحونجية انتهو والى زوال بحول الله وقوته هؤلاء يمثلون تيار استبدادي متخلف الفكر والسلوك والمنهج الذي يتقوقع داخله ولايمثل لا الاسلام ولا المسلمين في شيء وانما يترجم الارهاب الذي ينتهجه هؤلاء .
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6 -
2017-11-03 21:32:59
أزعجتونا بالصحوة والإخوان الله يقطعكم وياهم
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5 - 879
2017-11-03 21:27:19
باذن الله قريبا تتنتهي ولا رجعه فيها
لا يعجبني(6) اعجبني(2)
4 - loving liberal
2017-11-03 21:20:21
حسب توقعاتي ان الصحوه لن تنتهي تبقى زي البركان يخمد ويثور والعلم عندالله نبي نموت اناوياك وكل المعرضين لصحوه والمراره في افواهنا والصحوي يفرخ صحيوي زغير ويكبر ويفرخ مثله
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3 -
2017-11-03 21:18:57
***** المشكله ان الصحوه هي فكر لاتستطيع سلبها عبر الاعتقالات او التهديد
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( عدد التعليقات 31,028 )
2 - برق _ الحرم
2017-11-03 21:15:58
(((((( بين حزبية _الملتحي وعلمنة _الاجلد ((الامرط)) هناك فارق ....... لم تنجح الاعداء في استخدام الملتحي كأرباهبي .... وكأنها اليوم تستخدم الاجلد كأنفتحي للسيطرة على ماذا ياترى ؟ ))))
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( عدد التعليقات 31,028 )
1 - برق _ الحرم
2017-11-03 21:12:59
((((((( تســــــــأل عن الصحوة في مهبط الوحي وأرض الاسلام ... او الحزبية تحت غطاء الدين والعلمانينة تحت غطاء الاصلاح ................ المؤكد حملات ((الاطماع _السياسية)) لاتزال موجه صوب _المملكة))))
لا يعجبني(1) اعجبني(11)

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آخر تعليق
بواسطة : تعليق 18 مياده

ههههههههههههههههههه...
بواسطة : ابراهيم79

هذه اسمها خروف البحر مثل ماسمعت وشاهدت...
بواسطة :

فاقد الشيئ لا يعطيه...
بواسطة : ابو سيف

الله يصلح شانهم...
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