الرئيسية / المنيع : يجوز للمرأة العمل «مأذونة أنكحة» .. ويوضح الشروط
المنيع : يجوز للمرأة العمل «مأذونة أنكحة» .. ويوضح الشروط
صحيفة المرصد : قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع أنه يجوز عمل المرأة في مهنة «مأذون أنكحة»، مؤكداً عدم وجود أي مانع شرعي، في حال قررت وزارة العدل السماح للمرأة بالعمل في تلك المهنة.
وأوضح المنيع بحسب عكاظ ، أنه يشترط للحصول على رخصة «مأذون أنكحة» أن يكون المتقدم من حملة الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي، على أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بالسجن أو الجلد في جريمة مخلة بالشرف.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
80 - واحد مواطن2017-11-04 05:50:09
أمرنا رسول الرحمه والأخلاق صلى الله عليه وسلم,أن نأخذ نصف ديننا من هذه الحميراء!أى أمنا الطاهرة عاشة رضى الله عنها.فقد كانت تسؤل فتجيب وتستفى فتفتى.فديننا دين مساواة بين الجنسين بما قرره الله,لا بغيره
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
79 - ليبرالي2017-11-04 05:48:19
الله يكثر من امثال هذا الشيخ عبدالله المنيع 🌷
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
78 - رفيق الدرب2017-11-04 05:40:47
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
77 - واحد مواطن2017-11-04 05:40:27
مافعله الرئيس التركى من توسيع فى دائرة صلاحيات من يقوموا بعمل التوثيق للزواجات,يقوله الشيخ الفاضل بصورة أخرى,,تيسيير لا تعسيير وربطه بالدين .وهو حق الله على عباده اللذين ارتضوا الإسلام دينا.ديننا رائع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
76 - الشرقيه2017-11-04 04:55:03
قريب جدآ سنشاهد النساء 👠👜 في ورش المكنيكا 🔧🔩 وسمكرة 🚗🚘 السيارات وشريطيه في حراج السيارات 🚙🚚🚛🚘🚖
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
75 - هنطش2017-11-04 04:52:20
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
74 - loving liberal2017-11-04 04:51:20
70المقصود من ماذونة الانكحه تدخل عند الابنيه وتاخذ من راسهاوكيف مستوى الرضاءعندهاوتاخذمواصفات الزويج وتاخذ مقطع فديو امش مقبل ومقفي ومعترض وبعقيل وبدون عقيل وتشغل المقطع وياحلوه مقبل افحج
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
73 -2017-11-04 04:35:51
ت 66 سعد فهد : هالفتره سرت ترغي كثير وكلام فاضي
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
72 - شاهد2017-11-04 04:10:14
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
71 - المتيم2017-11-04 04:07:17
هالحين الباقيين يتبعونه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
70 - هاجد2017-11-04 04:06:59
وين كانت كل الامور هذه من زمان هل كانت حرام في السابق وهل تحضر الماذونه عند الرجال ام عند الحريم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
69 - مستشارك2017-11-04 03:57:17
سوْال ايش معنى الشرعي طيب القانوني افهم من الشرعي في الانظمه والمفروض يكون للقانوني دور مثل ما للشرعي دور
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
68 - سلوى2017-11-04 03:55:36
اتفق مع فضيلة الشيخ عبدالله المنيع واتمنى ان يرى النور في القريب العاجل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
67 - سعد بن فهد2017-11-04 03:44:32
الان الناس اصبحت واعية ومحد راح يتابعكم بعد الفتاوي على حسب المزاج
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
66 - سعد بن فهد2017-11-04 03:42:57
علشان كذا صدر قانون يحمي المفتي واعضاء هيئة كبار العلماء ويعاقب من يسيئ لهم بالسجن والغرامة علشان يحللون ويحرمون بكيفهم ومحد يمنعهم الايام القادمة سيكون الحرام حلال والحلال حرام وسترون
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
65 -2017-11-04 03:41:55
نتمنى تمكين المراة من منصب الوزارة وتعيين وزيرات لمختلف المجالات وتمكينها من القضاء بتعيين قاضيات في المحاكم وجميع الفروع وتمكينها من شغل مناصب عسكرية حفاظاً على تقدم الوطن
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
64 - سعد2017-11-04 03:29:08
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح خلاص ماعاد يعمل بهذه القاعده
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
63 - ابو الليل2017-11-04 03:15:53
لا مانع اذا اصبحت العصمه بيد المراءه وتاخذ الموافقه من الرجل ويكون له وكيله تحط يدها في يد الزوجه ثم تعقد الشيخه ههههههههه قلبت ام الشغله كيييييييييف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
62 - ابو شدا2017-11-04 03:10:39
61 - من جيزان الفل 2017-11-04 03:07:05 هذا الي ناقصني انا ودفتري من بيت لبيت ازوج الناس ولا العريس عند أبوه مستحي... هههههههههه.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
61 - من جيزان الفل2017-11-04 03:07:05
هذا الي ناقصني انا ودفتري من بيت لبيت ازوج الناس ولا العريس عند أبوه مستحي وينسال ها موافق ياولد يهز رأسه بالموافقة طيب الألف مين يدفعها لي العريس ولا العروسة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
60 - ابو شدا2017-11-04 02:52:41
في هذا الزمان الشين كل شيء يجوز حتى الحبحب فتحتاه ووجدناه شمام والشمام وحدناه حبحب والحريم نزلوا الملاعب. إذا كل شيء يعتبر جائز.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
59 - شلحاااااااااااااااااااط /2017-11-04 02:50:42
ابشرك ياشيخ نصفهم بيقفل لان اللي كان ناوي يتزوج دعس فرامل بسبب قرار قيادة ودخول الملاعب،الخ/// وياحبذا بتوزيع المهام والمساواة/ عقد الزواج للمرأة كونها حنونة،والطلاق للرجل لقوة قلبة وغيرقابل للكسر!
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
58 - الظاد2017-11-04 02:41:48
عقبال مانشوف المراءة تؤم المصلين في المسجد الحرام والنبوي وبقية المساجد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
57 - هو..2017-11-04 02:36:01
حسبي الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
56 - مقلب الحصى2017-11-04 02:20:36
1400 سنه لم تشهد الامة الاسلامية ان قامت امرأة بعقد نكاح وياتينا من يقول جائز وكأنه كان من صحابة رسول الله او كان احد الخلفاء الراشدين
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
55 - ام فارس - الرياض2017-11-04 02:16:40
عقبال مانشوف المراه السعوديه تعمل بالمحاكم فهذا من حقوقها
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
54 -2017-11-04 02:09:44
الله يجزاك خير ياشيخ عندنا وفرة في مأذوني الانكحة خلها تشوف لها شغلة غيرها.
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
53 - عجب2017-11-04 02:07:15
كذبت ياهيت المحلفين كذبت
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
52 - عجب2017-11-04 02:06:00
حديثين صحيحه تبغانا نكذبها ونصدقك يالمنيع حسبنا الله عليك اتقي الله
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
51 - عجب2017-11-04 02:03:12
عن عائشة قالت: كان الفتى من بني أختها إذا هويَ الفتاة من بني أخيها، ضربت بينهما سترًا وتكلمت، فإذا لم يبقَ إلا النكاح قالت: يا فلان، أنكح، فإن النساء لا ينكحن”.
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
50 - عجب2017-11-04 02:02:55
“كانت عائشة إذا أرادت نكاح امرأة من نسائها، دعت رهطًا من أهلها، فتشهدت، حتى إذا لم يبقَ إلا النكاح قالت: يا فلان، أنكح؛ فإن النساء لا يُنْكِحن”. مصنف عبدالرزاق، وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري.
لا يعجبني(1) اعجبني(4)
49 - عجب2017-11-04 02:02:02
46 - هدى ..... طبلي لكن ارجعي للحديث الشريف لعائشه رضي الله عنها
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
48 - عجب2017-11-04 02:01:00
فلا يجوز لها ذلك، وفي ذلك أثر عن عائشة رضي الله عنها عن ابن جريج قال: “كانت عائشة إذا أرادت نكاح امرأة من نسائها، دعت رهطًا من أهلها، فتشهدت، حتى إذا لم يبقَ إلا النكاح قالت: يا فلان، أنكح؛ فإن النساء
لا يعجبني(0) اعجبني(4)
47 - محمد الجعيد2017-11-04 02:00:50
المفروض وزارة العدل تلغي الماذون نظام قديم يكون الزواج بالبصمه عن طريق ابشر اكتروني افضل بعد وضع البصمه والكشف تلقائي يكون العقد جاهز في وزارة العدل مع ارساله بالبريد بعد للزوجين
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
46 - هدى2017-11-04 02:00:24
كلام الشيخين المنيع والغامدي سليم واتمنى تطبيقه
لا يعجبني(3) اعجبني(5)
45 - هااااااامور2017-11-04 02:00:02
أنا من زماااااان ويشهد الله فاقد الثقه في هؤلاء .... وفي هذا الوقت بالذات تأكدت أن قناعاتي السابقه فيهم لم تكن من فراغ أو تجني أو كره فيهم ... ولكن المؤمن كيس فطن ...
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
44 - عجب2017-11-04 01:58:05
استحي ياشيخ لا تطبل للمفسد وتخاف منه خاف من الله
لا يعجبني(1) اعجبني(6)
43 - عجب2017-11-04 01:57:25
المأذونية تعد فرعًا من فروع القضاء، بل هو نائب عن القاضي الشرعي، ولذا لزم أن يكون المأذون الشرعي متصفًا في شخصه ببعض الصفات المشترطة في القاضي، ومن أعظمها أن يكون مسلمًا، ذكرًا، بالغًا، عاقلًا، رشيد
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
42 -2017-11-04 01:55:13
هل فعل او اجاز الصحابة هذا
لا يعجبني(2) اعجبني(1)
41 - محمد الجعيد2017-11-04 01:53:59
ليش احد قال فيه نقص في الماذون الانكحه عشان المراة تكمل ولا لعدوة انتقلت . كيف تبي حرمه تدخل بيوت الناس ماتعرفها وتجلس مع الرجال تسمع شروط الزواج
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
40 - غمد عِـطاف2017-11-04 01:53:23
معقولة يكون واحد من حملة الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي و قد صدر بحقه حكم بالسجن او الجلد بسبب جريمة مخلة !!! أيعقل ذلك ؟؟؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
39 - معلم متقاعد2017-11-04 01:50:54
8 مأذون الأنكحة وظيفة رسمية ويحق لمن يقوم بها أخذ راتب أو أجرة عليها فهي مجرد توثيق وأشهار لعقد بين طرفين وهو مطلب حكومي ومجتمعي لحفظ حقوق الطرفين فلا تفتي وتحرم من رأسك كعادتكم التي أنتهت إن شاء الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
38 - ديني الإسلام2017-11-04 01:47:36
الله يسمعنا خير ... نحن في زمن القابض على دينه كالقابض على جمره ملتهبه بالنار ... تصدقون وأقسم بالله إني أتمنى من الله أن يأخذني إلى جواره .. وأنفك من هذه الفتن وهذه التقلبات ! لقد فقدوا الثقه نهائياً
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
37 - معلم متقاعد2017-11-04 01:45:43
الغامدي صدح بالحق في حكم غطاء الوجه وقيادة المرأة وعمل المرأة مأذونة أنكحة وتحمل الأذى والفجور في الخصومة وكشف أحكام فقهية مكتومة عمدا وكشف تعمد كذب أصحابها على النساء وباقي الكثير في المستقبل .
لا يعجبني(2) اعجبني(3)
36 -2017-11-04 01:42:52
على فكره ليش ما يحطون الحريم ينظفون الشوارع بدال البنغاليه محد فكر فيها وهي سعوده مادام الدور جا للمراه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
35 - معلم متقاعد2017-11-04 01:42:37
بارك الله في أحمد الغامدي رجل شجاع لا يخشى في الله لومة لائم قال الحق فتبعه البقية وسيتبعه الباقون الغامدي تحمل الأذي والفجور في الخصومة من اتباع المتطرفين الموجودين في كل بيت .
لا يعجبني(1) اعجبني(3)
34 - سلام2017-11-04 01:40:59
حاجة ممتازة
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
33 - عجيب2017-11-04 01:34:53
تعليق21 ماحكم التشبه بالنساء ؟ يعني ذكر يتشبه بالأنثى في حديثه وفي اسمه وفي ألفاظه ؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
32 -2017-11-04 01:33:08
استغفروا الله وتوبوا اليه
لا يعجبني(1) اعجبني(1)
31 - مانع القحطاني2017-11-04 01:23:21
للأسف أن موضوع قيادة المرأة جعلني أفقد بعض الثقه في بعض المشائخ والدعاة سنين الله وهم حرام حرام حرام وفجأة صار كل شيء حلال
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
30 - صفخه2017-11-04 00:47:04
يعني الشيخ احمد الغامدي اصاب هذه المره في جواز عقد الانكحة بواسطة امرأه طيب وينكم من اول مابينتو
لا يعجبني(4) اعجبني(7)
29 - مازن التيماوي2017-11-04 00:36:46
***************
لا يعجبني(2) اعجبني(4)
28 - ابومالك2017-11-04 00:29:57
مادام هذا العمل قائم به الرجال ولم يعهد في سابق العصور المتقدمه ولاالمتاخره ان عقدت امراة للرجل وولد من ذلك العقد مولود بالاسلام ماهي الحكمه من اقحامها بهذا المجال
لا يعجبني(0) اعجبني(6)
27 - فتن كقطع الليل2017-11-04 00:21:56
معالي مستشار الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ/ عبدالله المنيع . ماهو رأيكم السديد في جواز قيادة المراة للسيارة ودخولها ملاعب كرة القدم ورياضة المدارس وعملها المختلط مع الرجال ..افيدونا رعاكم
لا يعجبني(4) اعجبني(9)
26 - عبد الله2017-11-04 00:17:19
*************
لا يعجبني(1) اعجبني(18)
25 - واقعيه2017-11-04 00:15:07
قلم الحقيقه وش رايك باللي ما يلبسن كعب يقولون حرام والنمص حرام والتشقير حلال
لا يعجبني(4) اعجبني(0)
24 - واقعيه2017-11-04 00:13:22
يلبسون جزم رياضية بعز الحر صيف شتاء وبكل الفصول يع أنا آخر مره لبستها بأيام الثانوية
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
( عدد التعليقات 30,391 )23 - قلم الحقيقه
وحتى لايجد أصحاب التهديدات والوعود من على شاكلة اسمعي يانوير اياك ثم اياك أن تقولين لمأذون الأنكحة الشرعية أنك لاتريدين حمير زوجآ لك عند سؤآلك في هذا الشأن.والا مالك الا سوط يلهب جلد ظهرك سمعتي.
لا يعجبني(16) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 30,391 )22 - قلم الحقيقه
نحن نتحدث في هذا الأمر والاقتراح لأهميته القصوى لايجاده اليوم قبل غدآ.حتى نقطع دابر بعض المدلسين والمرتشين في عملية عقود الأنكحة وعلى رأس ذلك زواج القاصرات وكذلك اجبار العروس على من لاتريده زوجآ لها.
لا يعجبني(7) اعجبني(2)
21 - واقعيه2017-11-04 00:06:21
لماذا حرمتوا الكعب ؟ وشبهتوا من تلبسه بالزانية لأن صوته يثير الفتنة !!! السعوديات وهن بالمول مشيهن يشبه البطريق وغير ان الفلات يسبب آلام بالظهر ويحذر الأطباء من عدم لبس الكعب
لا يعجبني(6) اعجبني(6)
( عدد التعليقات 30,391 )20 - قلم الحقيقه
فالمرأة لاتفهمها الاامرأة مثلها ومثل هذا الأمر لو طبق في المحاكم الشرعية بايجاد مكتب دائم لمأذونة شرعية بداخلها تستطيع العروس أن تبوح بما في خاطرها لها بعيد عن أجواء الخوف والترهيب داخل البيوت الأسرية
لا يعجبني(8) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 30,391 )19 - قلم الحقيقه
فيقتصر عمل هذه المأذونة للأنكحة فقط داخل المحاكم بمكتب مستقل لها بداخلها وليس مهمتها الخروج خارجها لكتابة أو توثيق هذه العقود وانما يقتصر هذا العمل للرجال هي مهمتها التأكد من صدق ماجاء فيها ومطابقته.
لا يعجبني(16) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 30,391 )18 - قلم الحقيقه
من هنا يناشد قلم الحقيقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله بتوجيه معالي وزير العدل للأخذ بهذا الأمر والاقتراح في ايجاد مأذونة أنكحة رسمية تابعة لوزارة العدل في المحاكم الشرعية بمكتب دائم لها.
لا يعجبني(17) اعجبني(2)
17 - العتيبي2017-11-03 23:43:20
**************
لا يعجبني(1) اعجبني(15)
( عدد التعليقات 30,391 )16 - قلم الحقيقه
وبهذا الأمر والفعل نكون قد قطعنا على البعض ممارسة الخداع والتدليس والكذب في عقود الأنكحة والادعاء من خلالها بمواقة العروس وهي لم توافق قد تكون مجبرة أو تم تغييرها بشخصية أخرى عند سؤآلها من خلف الباب.
لا يعجبني(14) اعجبني(1)
15 - (ص) رحم #الله أسد السنة وأسكنه الفردوس من الجنة2017-11-03 23:41:05
(إن الذين ينادون بحرية المرأة لا يريدون حريتها بل يريدون حرية الوصول إليها)
لا يعجبني(3) اعجبني(17)
( عدد التعليقات 30,391 )14 - قلم الحقيقه
وفي حال عدم تطابق ماورد في عقد النكاح مع ماجاء في أقوال العروس مع مأذونة الأنكحة يتم الغاء هذا العقد لأنه يعتبر عقد نكاح باطل ومورس من خلاله الكذب والتدليس ولايتم التصديق عليه من المحكة الشرعية مطلقآ.
لا يعجبني(16) اعجبني(3)
( عدد التعليقات 30,391 )13 - قلم الحقيقه
حيث يخصص لكل مأذونة أنكحة شرعية غيرمتشددة ولاتتبع للأخونجية مكتب مستقل في كل محكمة شرعية مهمتها سؤآل العروس عن موافقتها على المعرس من عدمه والتأكد من عمرهاوكل مايتعلق بأمرهاوأمرزواجها من خلال بطاقتها
لا يعجبني(15) اعجبني(1)
12 - متأمل2017-11-03 23:28:34
ونتمنى أن نراها في المحاكم تؤدي مهمة القضاء .. والمحاماة
لا يعجبني(4) اعجبني(5)
( عدد التعليقات 30,391 )11 - قلم الحقيقه
عندما يتم تسجيل عقد النكاح من قبل مأذون الأنكحة الرجل وقبل تصديقه من المحكمة ويكون ساري المفعول يجب أن يمر بالمرأة مأذونة الأنكحة الشرعية لتقوم بدورها باستدعاء العروس لسؤآلها عن موافقتها من عدمه.
لا يعجبني(5) اعجبني(2)
10 - ❗️عالم غريب عجيب❗️2017-11-03 23:22:44
وهل ستجلس مع الرجل او سيكون داخل البيت ويعطي اخته او امه بطاقته ويكلم المأذونه من ورا الباب بأنه موافق؟
لا يعجبني(1) اعجبني(5)
9 - عازف ورحال2017-11-03 23:21:23
باقي كمان تعمل امام مسجد ومؤذن وتحرج في مزاد السيارات وسوق الخضره
لا يعجبني(1) اعجبني(15)
8 - مواطن مسكين2017-11-03 23:13:05
اولا المأذون ليست مهنة فهي عمل شرعي يحتسب صاحبه اجره على الله ولا يحق له اخذ المال مقابل عقده للأنكحة
لا يعجبني(1) اعجبني(2)
( عدد التعليقات 30,391 )7 - قلم الحقيقه
بل العكس يجب أن تعمل المرأة مأذونة أنكحة شرط أن لاتكون تحت تأثير الفكر السرطاني الأخونجي الصحونجي لانه في هذه الحالة كأنك يابو زيد ماغزيت.بل يجب أن تكون ذات فكر ديني وسطي معتدل ليتم الاستفادة منها.
لا يعجبني(17) اعجبني(2)
6 - أبرار2017-11-03 23:04:37
خليتوها مفتيه والحين بتخلونها مأذونه وبكره امام مسجد
لا يعجبني(2) اعجبني(15)
( عدد التعليقات 30,391 )5 - قلم الحقيقه
يالصحونجي المغفل عدو الله ودينه ورسوله عندما قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع حفظه الله ورعاه يجوز للمرأة العمل كمأذونة أنكحة فهو لم يقل أنها يجب أن تجلس بين الرجال وهذا الكلام زعمك أنت.
لا يعجبني(17) اعجبني(1)
4 - القحطاني2017-11-03 22:55:50
لا حول ولا قوة إلا بالله العليم العظيم ، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ، اللهم اجرنا من الفتن.
لا يعجبني(1) اعجبني(19)
3 - حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى2017-11-03 22:45:32
******************
لا يعجبني(2) اعجبني(35)
2 - مرجوج2017-11-03 22:40:39
سبحان الله ... كيف أنهلت هذه الجوازات والإباحات **********
لا يعجبني(7) اعجبني(22)
1 - ا بوالغامدي2017-11-03 22:40:22
يجوز طال عمرك تطلق ولالا
لا يعجبني(8) اعجبني(8)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : تعليق 18 مياده
ههههههههههههههههههه...
بواسطة : ابراهيم79
هذه اسمها خروف البحر مثل ماسمعت وشاهدت...
بواسطة :
فاقد الشيئ لا يعطيه...
بواسطة : ابو سيف
الله يصلح شانهم...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
بن لادن: الثورات العربية أفضل بيئة لنشر أفكار التنظيم.. وطلبت تخفيف سرعتها !المرصد 8 196 23 دقيقة
أردوغان يوقع قانوناً جديداً للزواج مثيراً للجدلأ ف ب 14 2٬795 2 ساعتين
موقف غريب وراء إغلاق حساب “ترامب” الشخصي على تويترالمرصد 10 2٬297 5 ساعات
بالفيديو : رئيس فنزويلا يستفز شعبه بأكل اللحوم أثناء إلقاء خطابه عن الفقرالمرصد 17 4٬430 12 ساعة
المرصد الرياضي
مشكلة كبيرة تواجه الهلال في نهائي آسياالمرصد 35 9٬145 9 ساعات
الفيفا ترتكب خطأ مع ماجد عبدالله!المرصد 10 6٬961 9 ساعات
سر قدوم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي إلى المملكة واجتماعه مع تركي آل الشيخ!المرصد 17 7٬352 11 ساعة
آل الشيخ يجتمع مع “سلمان آل خليفة” رئيس الاتحاد الآسيوي بالرياض .. ويؤكد: اتفقنا على فتح صفحة جديدةالمرصد 75 6٬471 يوم واحد
اخبار فنية
تعرف على سلسلة الحفلات التي تنظمها “روتانا” خلال شهري نوفمبر وديسمبر بالمملكة.. وأبرز الفنانين المشاركينالمرصد 44 3٬338 14 ساعة
لعدم مراعاة تقاليد وعادات الشعب المصري.. شورت “هيفاء وهبي” يثير أزمة في مصر ومطلوبة للتحقيق!المرصد 20 11٬148 14 ساعة
بصورة مع والدته المتوفاة .. “نبش الصور” يطال محمد عبده !المرصد 23 10٬583 22 ساعة
بالفيديو.. ليلى علوي تبكي على الهواء وتكشف عن حلم حياتهاالمرصد 14 6٬981 يوم واحد
اخبار منوعة
أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!المرصد 33 4٬056 4 ساعات
بالفيديو:فنان يتسبب في بكاء مذيعة “كويتية” على الهواء.. والأخيرة تغادرالاستديو !المرصد 46 13٬244 14 ساعة
مغنية بريطانية شهيرة ترفض عروض من مليارديرات عرب!وكالات 47 8٬833 17 ساعة
شاهد.. صور مذهلة “للكون” بعدسة مصور بريطاني !المرصد 7 2٬853 يوم واحد
يوتيوب المرصد
شاهد .. كيف ساعدت فتاة حسناء صديقها على السرقةالمرصد 19 5٬266 8 ساعات
شاهد .. تكدس غير مسبوق للمركبات على جسر الملك فهدالمرصد 56 6٬743 8 ساعات
شاهد..مواطن يوثق لحظة شعوره بالهزة الأرضية في بيشةالمرصد 22 9٬297 15 ساعة
شاهد .. فتاة تقود سيارة بجدة وتتسبب في حادث لثلاث سياراتالمرصد 70 9٬883 يوم واحد
اخبار ثقافية
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟المرصد 24 2٬171 يوم واحد
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !المرصد 17 2٬786 3 أيام
شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 مالمرصد 16 4٬452 4 أيام
استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدةالمرصد 84 3٬363 6 أيام
اخبار صحية
وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!المرصد 20 2٬870 15 ساعة
في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !المرصد 10 2٬435 23 ساعة
كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!المرصد 15 3٬685 3 أيام
علاج “مرضى سرطان الرئة” في 4 أيام !المرصد 12 5٬920 6 أيام
اخبار اقتصادية
3 دول خليجية ترفع أسعار الوقودالمرصد 31 5٬355 4 ساعات
الوزير “خالد الفالح” يكشف عن قلقه حول أمن الطاقة في آسياالمرصد 9 2٬270 17 ساعة
العملة “ المجنونة” تقفز إلى 7000 دولارالمرصد 13 3٬774 يوم واحد
تفاصيل إصدار الدفعة الثانية من رسوم المتأخرين لبرنامج «الأراضي البيضاء»المرصد 18 1٬359 يومين
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 2٬410 3 أسابيع
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق “الريتز كارلتون” بجدةالمرصد 61 8٬274 4 أسابيع
الاخيرة
الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”المرصد 6 2٬657 14 ساعة
هذه حقيقة مقطع متداول يُظهر بئر زمزم من الداخل.. و”هيئة الأرصاد” تعلق!المرصد 13 7٬928 يومين
شاهد .. صورة لملكة جمال إسرائيل و ملكة جمال مصر في الصينالمرصد 49 8٬262 3 أيام
بالصور : بريطانيون وطلاب الجامعات في لندن يرتدون أزياءاً غريبة احتفالاً بالهالوينالمرصد 10 3٬418 يومين
كاريكاتير