المنيع : يجوز للمرأة العمل «مأذونة أنكحة» .. ويوضح الشروط

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صحيفة المرصد : قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع أنه يجوز عمل المرأة في مهنة «مأذون أنكحة»، مؤكداً عدم وجود أي مانع شرعي، في حال قررت وزارة العدل السماح للمرأة بالعمل في تلك المهنة.

وأوضح المنيع بحسب عكاظ ، أنه يشترط للحصول على رخصة «مأذون أنكحة» أن يكون المتقدم من حملة الشهادة الجامعية في التخصص الشرعي، على أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن صدر بحقه حكم بحد شرعي أو بالسجن أو الجلد في جريمة مخلة بالشرف.

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