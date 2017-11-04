بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

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صحيفة المرصد: شعر مقتنو هاتف “آيفون X” الجديد، حول العالم بخيبة أمل كبيرة موجعة، بعد يوم من طرحه في عدد كبير من متاجر شركة “أبل” الأمريكية.

وأعرب أصحاب هواتف أيفون x، بصدمة كبيرة بعدما اكتشفوا إصابته بخلل وعطل “غير متوقع”،حيث أوضح موقع “ذا فيرج” التكنولوجي المتخصّص: أن أصحاب هواتف “آيفون X” الجديدة، فشلوا في تفعيل أجهزتهم، التي اشتروها بنحو 1218 دولاراً أمريكياً.

وروج عددٌ كبيرٌ من مستخدمي الهاتف الأحدث صوراً تظهر شاشات “آيفون X”، بعدما فشلوا في تفعيلها، حيث يظهر في تلك الصور أن الهاتف الجديد يطلب من المستخدمين ربط الجهاز بـ “آيتيون” لتفعيلها والمحاولة لتشغيله في وقت لاحق.

ويطلب الجهاز من المستخدمين الجدد التواصل مع فريق الدعم الفني في شركة “أبل” لتفعيل عمل أجهزتهم الجديدة.

من جانبها، علقت شركة “أيه تي آند تي” الأمريكية، أحد مشغّلي خدمات “آيفون” على تلك المشكلة، مؤكدة تعرُّض عددٍ من المستخدمين لتلك المشكلة، لكنها أشارت إلى أنه تمّ حل معظم المشكلات في وقتٍ لاحق.