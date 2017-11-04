بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!
صحيفة المرصد: شعر مقتنو هاتف “آيفون X” الجديد، حول العالم بخيبة أمل كبيرة موجعة، بعد يوم من طرحه في عدد كبير من متاجر شركة “أبل” الأمريكية.
وأعرب أصحاب هواتف أيفون x، بصدمة كبيرة بعدما اكتشفوا إصابته بخلل وعطل “غير متوقع”،حيث أوضح موقع “ذا فيرج” التكنولوجي المتخصّص: أن أصحاب هواتف “آيفون X” الجديدة، فشلوا في تفعيل أجهزتهم، التي اشتروها بنحو 1218 دولاراً أمريكياً.
وروج عددٌ كبيرٌ من مستخدمي الهاتف الأحدث صوراً تظهر شاشات “آيفون X”، بعدما فشلوا في تفعيلها، حيث يظهر في تلك الصور أن الهاتف الجديد يطلب من المستخدمين ربط الجهاز بـ “آيتيون” لتفعيلها والمحاولة لتشغيله في وقت لاحق.
ويطلب الجهاز من المستخدمين الجدد التواصل مع فريق الدعم الفني في شركة “أبل” لتفعيل عمل أجهزتهم الجديدة.
من جانبها، علقت شركة “أيه تي آند تي” الأمريكية، أحد مشغّلي خدمات “آيفون” على تلك المشكلة، مؤكدة تعرُّض عددٍ من المستخدمين لتلك المشكلة، لكنها أشارت إلى أنه تمّ حل معظم المشكلات في وقتٍ لاحق.
التعليقات
الله يرحم نوكيا
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الغالي للغالي ليتهم يزيدونه ألف
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نووووووووووووووت 8 وبسسسسسسسسسسسسسسس
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الاندرويد للفقراء
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الايفون يخدمك خمس سنين ولا يختلف اما الاندرويد بعد تحديثين ثلاث لو تشتري الة حاسبة وتركب فيها شريحة اصرفلك منه حقيقة يصير يعلق ويخربط اللمس ويصير دلخ
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ان المبذيرين كانو اخوان الشياطين .... اربعه الف و كسر على اي سبب هل سوف ينجحك في الدارسه او الوظيفه معي جلكسي و الشاشه مشعورة و شغال صح بل ايفون بلا هم والكن المظاهر مرض ظاهراتقو الله في اموالكم
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تلفون الايفون حق شغالات ما يصلح غلطان من يشتريه
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أيفون x هاتف ذكي ومن يستخدمه لازم يكون ذكي
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الايفون حق مظاهر ولاعنده سالفه مافي احسن وافضل واطلق من الاندرويد وجوالاتهم متنوعه ويكفيك ميت 10 هواوي خرافي بشكل مذهل
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الايفون حق مظاهر ولاعنده سالفه مافي احسن وافضل واطلق من الاندرويد وجوالاتهم متنوعه ويكفيك ميت 10 هواوي خرافي بشكل مذهل
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قيمتة بالسعودي((( 4570 ))) ريال لا ،،، وعلية مشاكل حرام تاخذة حتى ولو حالك ميسور // واللي متسلف من اختة والخدامة وناوي هياط نقول تستاهل ياهيطيط لو تصبر كان قيمتة بالنازل وتكون الشركة عالجت كل مشاكلة.
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مظطرين نشتري هالجوال للمظاهر ابتلشنا في مجتمع يبدي الظاهر على الخافي اللهم أعنا على شرائه و أخلف علينا و لا حول و لا قوة إلا بالله
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والله كلهانفس الاي فون القديم والجديد فقط غيرو الالوان والايقونات وقال لك موديل جديد والشغله كلها سحب فلوس وبس
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اللي يستخدمون اي فون وش يحسون فيه لا ذاكره تُضاف ولا بطاريه تنفك وسوق معقد ، بس تقليد ودعايه فقط لا غير ، الأندرويد بكافة انواعه أسهل وأجمل وأقوى وأوفر .
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ايفون ومحمد سعد ( اللمبي ) سيم سيم _ خلاص افهمووو الابداع يكون مره واحدة فقط ولا يمكن ان تكون مبدع على طول ^_^
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أنا أخذت آيفون 8 إس وبرضه فيه مشاكل ... أما هذا الــــ X ما اقتنعت فيه نهائي
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