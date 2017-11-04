“شرطة الرياض”تصدر بياناً حول الإطاحة بمواطن تهجم على عامل مطعم في الهياثم -فيديو

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صحيفة المرصد:صرّح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول حديثاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر فيه أحد الجناة، وهو يقوم بالاعتداء على بعض العاملين في أحد المطاعم الشعبية، وسلبه مبلغاً مالياً من صندوق المحاسبة تحت تهديد السلاح الأبيض، وارتكاب الفرار لجهة غير معلومة، وأشارت المعلومات المتداولة مع المقطع إلى أن الحادثة وقعت بمركز الهياثم التابع لمحافظة الخرج.

عليه، فإن شرطة المنطقة تعلن أن الحادثة وقعت بتاريخ 8/ 10/ 1438، وبتوفيق من الله، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية في حينه، ممثلةً في شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المحافظة، من ضبط الجاني (سعودي 25 عاماً) في وقت قياسي، وإيداعه مركز الشرطة المختص، وإشعار فرع النيابة العامة بمحافظة الخرج بعد مباشرتها لإجراءات الضبط الجنائي واستنفار طاقاتها الميدانية، بالنظر لأهمية البلاغ وجرأة الجاني على الدماء والأموال المعصومة.

كما تم ضبط المركبة التي كانت بحوزته، وبعرضه على المجني عليهم استطاعوا التعرف عليه من الوهلة الأولى، فضلاً عن تطابق أوصافه مع أوصاف الجاني الذي ظهر في مقطع الفيديو، علماً بأن القضية معالجة الآن من قبل المحكمة العامة.

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