“شرطة الرياض”تصدر بياناً حول الإطاحة بمواطن تهجم على عامل مطعم في الهياثم -فيديو
صحيفة المرصد:صرّح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول حديثاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر فيه أحد الجناة، وهو يقوم بالاعتداء على بعض العاملين في أحد المطاعم الشعبية، وسلبه مبلغاً مالياً من صندوق المحاسبة تحت تهديد السلاح الأبيض، وارتكاب الفرار لجهة غير معلومة، وأشارت المعلومات المتداولة مع المقطع إلى أن الحادثة وقعت بمركز الهياثم التابع لمحافظة الخرج.
عليه، فإن شرطة المنطقة تعلن أن الحادثة وقعت بتاريخ 8/ 10/ 1438، وبتوفيق من الله، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية في حينه، ممثلةً في شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المحافظة، من ضبط الجاني (سعودي 25 عاماً) في وقت قياسي، وإيداعه مركز الشرطة المختص، وإشعار فرع النيابة العامة بمحافظة الخرج بعد مباشرتها لإجراءات الضبط الجنائي واستنفار طاقاتها الميدانية، بالنظر لأهمية البلاغ وجرأة الجاني على الدماء والأموال المعصومة.
كما تم ضبط المركبة التي كانت بحوزته، وبعرضه على المجني عليهم استطاعوا التعرف عليه من الوهلة الأولى، فضلاً عن تطابق أوصافه مع أوصاف الجاني الذي ظهر في مقطع الفيديو، علماً بأن القضية معالجة الآن من قبل المحكمة العامة.
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التعليقات
المشكله الجهل اذا تغلغل ،،،،،،ما يجدي معه اي نفع،،،،،،🕴
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مسوي نفسه رجال علي اجنبي يسترزق وضعيف جعلهم يقصون راْسه هذا ترويع وترهيب للأمنين هذا مو رجال يسوي نفسه قوى علي ضعيف لعنة علي هاذي الأشكال. 😡😡😡
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همداني تقليد
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انت يا همطاني هملاني بالمقابل نحن نحمي ارضگم عررضگم معاورگم
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من خمسة اشهر والقضية ماحكم فيها وش تحتاج علشان تاخذ هذا الوقت من ناحية ثانية بعض العمالة خبيث يدور في دمه ولكن الانسان لازم يكون حليم ويصبر ولا يكبرالامورويحتسب الاجر ماله داعي اراقة الدم
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هذا من قلة التربية والمتابعة ودلع الأمهات لأولادهم ولا يبلغو ابوانهم في سلوك أبنائهن والتسترعليهم خوفا عليهم من عقاب الاب . هذه النتائج للدلع ووضع الحبل على الغارب . دشرة وفساد وسطو نتائج تربية سيئة ي
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هذا من قلة التربية والمتابعة ودلع الأمهات لأولادهم ولا يبلغو ابوانهم في سلوك أبنائهن والتسترعليهم خوفا عليهم من عقاب الاب . هذه النتائج للدلع ووضع الحبل على الغارب . دشرة وفساد وسطو نتائج تربية سيئة ي
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واذا الفاعل غير سعودي لا يتم الإعلان عن جنسيته أو حتى عمره ، أما إذا كان سعودي يعلنون جنسيته وعمره ويمكن حتى مكان سكنه ، هل اعلامنا يخاف من شيء لا نعلمه ياخي ساوونا بالوافد على الأقل وأعتبرونا وفدين .
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هذا فوق انهم يأكلوكم ويطعموكم تعتدون عليهم بالضرب والله عيب ناس اتكاليين ومشكلجية عجبي
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تخاطر بروحك ليه ؟؟؟ قله خذ الفلوس والشرطه بتجيبه .. هذا يدل على أن المطعم حق الهندي .. لو هو لكفيله كان مسك الحيطه
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للاسف .. لازم يتم التصوير والنشر في الاعلام واثارة الرأي العام حتى يتحركون ويقبضون على أمثال هذا المجرم !!
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سطو مسلح وسرقه وطعن هذا مجرم ممن يسعون في الارض فسادا حسبي الله ونعم الوكيل
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سمعت الشاب يقول غدا العمال لشفوك تبي شء ضروري يماطلون ويقهرون اثاروا غضب الشاب ولكن لو المضروب الشاب هل ستاتون بالعامل الاجانب لو اغتصاب براءة
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الدوريات الأمنيه أصبحت للاسف قليله بالميدان وبالشوارع والاحياء . أتمنى زيادة وتكثيف أعدادها لكثرة الجرائم
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Ymni 10 انتو بالاول دافعو عن ارضگمـ وعررضگمـ معاورگ بعدين تعال تكلم وتمنا جني شالگ يادحباشي ياجبان
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الفجر البعيد 40 ويقولون ان سجاح اليمنيه زوجة مسيلمه دفنت عندكم اذا كان صحيح فاضغط لايك
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اتمنى مضاعفة عقابه وجلده.لكن لاحظت ان بعض العماله تستفز الزبائن وبعضهم غير محترم وبعض الزبائن ايضاً
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15 كفيت ووفيت يمكن مأكلينه لحم كلاب أو قطاوه كالعاده أو دجاج منتهي تاريخه من ايام حرب الخليج
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لازم ياخذ جزاه مهما كانت جنسيته. بغض النظر عن العواطف البلد قيه قانون
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تعليق مخالف
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يقولون أن مسيلمة الكذاب دفن في الخرج ومتبعط هناك أذا كان صحيح لايك
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كيف تسببت بلأذا للدوله والمجتمع ؟؟ ما احد اذل الدولة ولا المجتمع . الاذلال هو الوقوف بجانب الأجنبي ضد المجتمع السعودي . هذا هو الاذلال ويولد الجريمة . المحترم يفرض على الناس احترامه سواء وافد او مواطن
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يحزن أن تكون هذه الأعمال من فئة الشباب متوسط أعمارهم 26 عاماً هناك مشكلة تحتاج للبحث والتقصي وردم هوة الإنفلات لديهم ولن يتم ذلك بغير دراسات وبحوث تشترك فيها الجامعات ووزارة العدل والداخلية والمالية
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تعليق مخالف
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اني اراء ان لايحرم الأباء من قسطهم من الجزاء الرادع حيث انهم تسببو في انتاج افات واهملوها حتى تسببت بلأذا للدوله والمجتمع فالله الله لايفلت المسبب من العقاب حتى كل أب يعرف قدرة وقدر بعاصيصة
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هذول الاجانب مشكله عملوا للرجال مشكله ما يكفي انه السعودي تواضع وضرب الاجنبي لا ويقوم الاجنبي يبلغ على السعودي يا اخي اتق ربك ما يكفي انك تترزق عندنا
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يارب تصلح شباب المسلمين
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اهل الخرج سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان بدو أعراب وهم الأشد كفراً
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الله يقويكم
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الله يقويكم
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الله يقويكم
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هذا مجرم شديد الاجرام ومصر على أجرامه .. قال تعالي (ألاعراب اشد كفرأ ونفاقا وأجدر الايعلمو حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم)
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ممتاز الله يقويكم ، هذا المجرم الخسيس وأمثاله لايطول اعدام على طول مفسد
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خله ياخذ عقابه ويعرف ان الله حق وماكان ربك بظلام للعبيد ويكون عظه وعبره لغيره المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كل المسلم ع المسلم حرام دمه وماله وعرضه اللهم اجعلنا احسن عبادك خلقاوخُلقا واصلح لنا
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ابويمن // انت مكسوره عينك ،، ومنزل تحت الاقدام ..***،، لو فيك ذره رجوله ،، ماشفناك تهايط في هالصفحه .. وانت والله ماتضرب ذبابه مثلك
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همج همج همج
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قبل الحرب كنا ننظر لأغلب القبائل اليمنية بنها قوية وذات منعه . لكن للأسف جاء الحوثي وكشف المستور . القليل والقليل جدا كانوا رجال مواقف مثل اهل تعز ومارب والباقي مغير هياط على الفاضي
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وكالعادة الدوريات نايمة
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تعليق 9 الإن قاعدين نصر الحق وانته يا حشرة قاعد تعملي مقارنه بين الجنسيات عليك ما تستحق يا وصخ
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المنتصربالله// كلامك 100/100
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المنتصربالله //// ههههههه كفؤ كلامك 100/1100
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تعليق 9 لو ابو يمن لو أنك بدل الهندي **
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هؤلاء من متعاطين المخدرات لايجب رحمتهم بأي حال من الأحوال وأن يتم الضرب عليهم بيد من حديد وأن لاتكون عقوبتهم مجرد سنة أو سنتين و20 جلدة ويطلق سراحه بل عقوبته 20 سنة سجن مع الجلد وقطع يده من مفصل الكف.
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يبو يمن يارقم 9 اسمع اول الشريط تراه كان يكلم واحد شكلك وذررق على روحه والهندي المسكين هو اللي تشيجع وحاول يحمي المحل هههههه خللك جودك بس على البزارين ههه
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يبو يمن يارقم 9 انت ماتقدر الا على البزارين*****
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أبو يمن لو فيك خير كان أنت ذلحين في اليمن تدافع عن خواتك وأهلك مو جالس منسدح هنانا تشتي تصير بس مطعم يا قطوه دايما تحبون المطاعم وريح الدجاج يا قطط بساس يا ك لا ب
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تعليق 9 .. كم انت ***ومريض
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هذا يستحق اكبـر من 🔪✊ !!!!!!!!!!
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وليه يومنك شجاع ليش هربت وخليت ديرتك لإيران . وحنا اللي ندافع عنك . أقول كل في النعمة وتحمد ربك على العافية
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ربي تحفظ ملكنا سلمان وولي عهد محمد بن سلمان حامي هذا الديار من عبث العابثين أشكال هذا الوصخ المستهتر بارواح الناس بكل استخفاف وتنصر دموع هذا العامل المسكين حسبناالله عليه هذا الداشر وعلى اشكاله .
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اه كم تمنيت بدل الهندي يمني والله وبعالي سماه ان ***
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ما تلاحظون إن جميع من يسرق وينهب ويضرب هم شباب واعمارهم اقل من 26 سنه عجيب ليش هل هو ***أو التربيه والتعليم**** أو ماذا.........?
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طيب عمال المطاعم واعمامهم سارقين الشعب بالاسعار يشرون الدجاجة بريال على وشك انتهاء الصلاحية ويبيعونها بثلاثين الى اربعين ريال مع حبتين رز يعني لازم يشهرون السلاح بوجه الشعب علشان تقبضون عليهم هه
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***. شخص وتضارب مع شخص وجرحه بسكن وتم القبض عليه من جهة الجهات المختصة .****
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هذا داشر وان شاء الله يحاكم بالقصاص. فخذا سلب اموال ودماء معصومه
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ترى المرأه ناقصة عقل ودين وكفارة بالعشير لا تنسون
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وبعدين يقولون زوجوه يعقل..ويطيح فيها ضرب وعنف وسب واذا قالت ابي الطلاق قالوا اصبري عليه عشان عيالك وتحملي بكره يتعدل
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جعل عيني ماتهل عليكم يال سعود ياهل العدل .
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والنعم بإرجال الامن البواسل الله يقويهم ويعطيهم ألف عافية والمفروض هذا الحرامي تقص يده على طول حتى يكون عبرة لغيره
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اللي م ربوه اهله الحكومه تربيه ****😒
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