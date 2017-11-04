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الرئيسية / “شرطة الرياض”تصدر بياناً حول الإطاحة بمواطن تهجم على عامل مطعم في الهياثم -فيديو

“شرطة الرياض”تصدر بياناً حول الإطاحة بمواطن تهجم على عامل مطعم في الهياثم -فيديو

“شرطة الرياض”تصدر بياناً حول الإطاحة بمواطن تهجم على عامل مطعم في الهياثم -فيديو
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المرصد 61 4٬973 6 ساعات

صحيفة المرصد:صرّح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز بن جميل الميمان بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول حديثاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر فيه أحد الجناة، وهو يقوم بالاعتداء على بعض العاملين في أحد المطاعم الشعبية، وسلبه مبلغاً مالياً من صندوق المحاسبة تحت تهديد السلاح الأبيض، وارتكاب الفرار لجهة غير معلومة، وأشارت المعلومات المتداولة مع المقطع إلى أن الحادثة وقعت بمركز الهياثم التابع لمحافظة الخرج.

عليه، فإن شرطة المنطقة تعلن أن الحادثة وقعت بتاريخ 8/ 10/ 1438، وبتوفيق من الله، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية في حينه، ممثلةً في شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المحافظة، من ضبط الجاني (سعودي 25 عاماً) في وقت قياسي، وإيداعه مركز الشرطة المختص، وإشعار فرع النيابة العامة بمحافظة الخرج بعد مباشرتها لإجراءات الضبط الجنائي واستنفار طاقاتها الميدانية، بالنظر لأهمية البلاغ وجرأة الجاني على الدماء والأموال المعصومة.

كما تم ضبط المركبة التي كانت بحوزته، وبعرضه على المجني عليهم استطاعوا التعرف عليه من الوهلة الأولى، فضلاً عن تطابق أوصافه مع أوصاف الجاني الذي ظهر في مقطع الفيديو، علماً بأن القضية معالجة الآن من قبل المحكمة العامة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

( عدد التعليقات 24,313 )
61 - إنسان منصف
2017-11-04 17:31:38
المشكله الجهل اذا تغلغل ،،،،،،ما يجدي معه اي نفع،،،،،،🕴
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60 -
2017-11-04 17:29:52
مسوي نفسه رجال علي اجنبي يسترزق وضعيف جعلهم يقصون راْسه هذا ترويع وترهيب للأمنين هذا مو رجال يسوي نفسه قوى علي ضعيف لعنة علي هاذي الأشكال. 😡😡😡
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59 - [ سعودي ]
2017-11-04 17:18:13
52
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58 - [ سعودي ]
2017-11-04 17:17:19
همداني تقليد
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57 - [ سعودي ]
2017-11-04 17:16:35
انت يا همطاني هملاني بالمقابل نحن نحمي ارضگم عررضگم معاورگم
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56 - أم فهد
2017-11-04 17:08:51
من خمسة اشهر والقضية ماحكم فيها وش تحتاج علشان تاخذ هذا الوقت من ناحية ثانية بعض العمالة خبيث يدور في دمه ولكن الانسان لازم يكون حليم ويصبر ولا يكبرالامورويحتسب الاجر ماله داعي اراقة الدم
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55 - فانوس ابيض
2017-11-04 16:07:31
هذا من قلة التربية والمتابعة ودلع الأمهات لأولادهم ولا يبلغو ابوانهم في سلوك أبنائهن والتسترعليهم خوفا عليهم من عقاب الاب . هذه النتائج للدلع ووضع الحبل على الغارب . دشرة وفساد وسطو نتائج تربية سيئة ي
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54 - فانوس ابيض
2017-11-04 16:07:02
هذا من قلة التربية والمتابعة ودلع الأمهات لأولادهم ولا يبلغو ابوانهم في سلوك أبنائهن والتسترعليهم خوفا عليهم من عقاب الاب . هذه النتائج للدلع ووضع الحبل على الغارب . دشرة وفساد وسطو نتائج تربية سيئة ي
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53 - يحيى
2017-11-04 15:51:56
واذا الفاعل غير سعودي لا يتم الإعلان عن جنسيته أو حتى عمره ، أما إذا كان سعودي يعلنون جنسيته وعمره ويمكن حتى مكان سكنه ، هل اعلامنا يخاف من شيء لا نعلمه ياخي ساوونا بالوافد على الأقل وأعتبرونا وفدين .
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52 - الهمداني
2017-11-04 15:38:42
هذا فوق انهم يأكلوكم ويطعموكم تعتدون عليهم بالضرب والله عيب ناس اتكاليين ومشكلجية عجبي
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51 - الطاسه ضايعه
2017-11-04 15:28:52
تخاطر بروحك ليه ؟؟؟ قله خذ الفلوس والشرطه بتجيبه .. هذا يدل على أن المطعم حق الهندي .. لو هو لكفيله كان مسك الحيطه
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50 - شلبي
2017-11-04 14:49:07
للاسف .. لازم يتم التصوير والنشر في الاعلام واثارة الرأي العام حتى يتحركون ويقبضون على أمثال هذا المجرم !!
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49 - خالد الشداوي
2017-11-04 14:44:32
سطو مسلح وسرقه وطعن هذا مجرم ممن يسعون في الارض فسادا حسبي الله ونعم الوكيل
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48 -
2017-11-04 14:33:11
سمعت الشاب يقول غدا العمال لشفوك تبي شء ضروري يماطلون ويقهرون اثاروا غضب الشاب ولكن لو المضروب الشاب هل ستاتون بالعامل الاجانب لو اغتصاب براءة
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47 - .{ خالد }.
2017-11-04 14:27:06
الدوريات الأمنيه أصبحت للاسف قليله بالميدان وبالشوارع والاحياء . أتمنى زيادة وتكثيف أعدادها لكثرة الجرائم
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46 - يعيبو على الناس والعيب فيهم
2017-11-04 14:23:22
Ymni 10 انتو بالاول دافعو عن ارضگمـ وعررضگمـ معاورگ بعدين تعال تكلم وتمنا جني شالگ يادحباشي ياجبان
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45 - يعيبو على الناس والعيب فيهم
2017-11-04 14:20:23
الفجر البعيد 40 ويقولون ان سجاح اليمنيه زوجة مسيلمه دفنت عندكم اذا كان صحيح فاضغط لايك
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44 -
2017-11-04 14:17:30
اتمنى مضاعفة عقابه وجلده.لكن لاحظت ان بعض العماله تستفز الزبائن وبعضهم غير محترم وبعض الزبائن ايضاً
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43 - أمنياتي
2017-11-04 14:14:34
15 كفيت ووفيت يمكن مأكلينه لحم كلاب أو قطاوه كالعاده أو دجاج منتهي تاريخه من ايام حرب الخليج
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42 - مازن التيماوي
2017-11-04 14:09:14
لازم ياخذ جزاه مهما كانت جنسيته. بغض النظر عن العواطف البلد قيه قانون
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41 - مازن التيماوي
2017-11-04 14:06:42
تعليق مخالف
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40 - ألفجر البعييييد
2017-11-04 14:05:44
يقولون أن مسيلمة الكذاب دفن في الخرج ومتبعط هناك أذا كان صحيح لايك
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39 - تعليق 36
2017-11-04 13:53:31
كيف تسببت بلأذا للدوله والمجتمع ؟؟ ما احد اذل الدولة ولا المجتمع . الاذلال هو الوقوف بجانب الأجنبي ضد المجتمع السعودي . هذا هو الاذلال ويولد الجريمة . المحترم يفرض على الناس احترامه سواء وافد او مواطن
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38 - احمد عسيري
2017-11-04 13:51:55
يحزن أن تكون هذه الأعمال من فئة الشباب متوسط أعمارهم 26 عاماً هناك مشكلة تحتاج للبحث والتقصي وردم هوة الإنفلات لديهم ولن يتم ذلك بغير دراسات وبحوث تشترك فيها الجامعات ووزارة العدل والداخلية والمالية
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37 -
2017-11-04 13:49:59
تعليق مخالف
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36 - ابوهادي الحارثي/ من نجران/تصلال
2017-11-04 13:38:48
اني اراء ان لايحرم الأباء من قسطهم من الجزاء الرادع حيث انهم تسببو في انتاج افات واهملوها حتى تسببت بلأذا للدوله والمجتمع فالله الله لايفلت المسبب من العقاب حتى كل أب يعرف قدرة وقدر بعاصيصة
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35 - من يا اخي
2017-11-04 13:36:06
هذول الاجانب مشكله عملوا للرجال مشكله ما يكفي انه السعودي تواضع وضرب الاجنبي لا ويقوم الاجنبي يبلغ على السعودي يا اخي اتق ربك ما يكفي انك تترزق عندنا
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34 -
2017-11-04 13:32:57
يارب تصلح شباب المسلمين
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33 -
2017-11-04 13:27:44
اهل الخرج سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان بدو أعراب وهم الأشد كفراً
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32 - السفياني
2017-11-04 13:21:18
الله يقويكم
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31 - السفياني
2017-11-04 13:21:04
الله يقويكم
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30 - السفياني
2017-11-04 13:20:47
الله يقويكم
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29 - ألفجر البعييييد
2017-11-04 13:17:05
هذا مجرم شديد الاجرام ومصر على أجرامه .. قال تعالي (ألاعراب اشد كفرأ ونفاقا وأجدر الايعلمو حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم)
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( عدد التعليقات 955 )
28 - أبوخالد السعودي / الدمام
2017-11-04 13:16:53
ممتاز الله يقويكم ، هذا المجرم الخسيس وأمثاله لايطول اعدام على طول مفسد
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27 - راجي رحمه ربه
2017-11-04 13:14:06
خله ياخذ عقابه ويعرف ان الله حق وماكان ربك بظلام للعبيد ويكون عظه وعبره لغيره المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كل المسلم ع المسلم حرام دمه وماله وعرضه اللهم اجعلنا احسن عبادك خلقاوخُلقا واصلح لنا
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( عدد التعليقات 13,246 )
26 - العنيد
2017-11-04 13:13:23
ابويمن // انت مكسوره عينك ،، ومنزل تحت الاقدام ..***،، لو فيك ذره رجوله ،، ماشفناك تهايط في هالصفحه .. وانت والله ماتضرب ذبابه مثلك
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25 -
2017-11-04 13:13:00
همج همج همج
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24 - تعليق 9 حتى نكون صاديق ونوضح الحقيقة
2017-11-04 13:08:57
قبل الحرب كنا ننظر لأغلب القبائل اليمنية بنها قوية وذات منعه . لكن للأسف جاء الحوثي وكشف المستور . القليل والقليل جدا كانوا رجال مواقف مثل اهل تعز ومارب والباقي مغير هياط على الفاضي
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23 - نايم
2017-11-04 13:08:04
وكالعادة الدوريات نايمة
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22 - محمد الشهري
2017-11-04 13:07:49
تعليق 9 الإن قاعدين نصر الحق وانته يا حشرة قاعد تعملي مقارنه بين الجنسيات عليك ما تستحق يا وصخ
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( عدد التعليقات 13,246 )
21 - العنيد
2017-11-04 13:06:06
المنتصربالله// كلامك 100/100
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( عدد التعليقات 13,246 )
20 - العنيد
2017-11-04 13:05:08
المنتصربالله //// ههههههه كفؤ كلامك 100/1100
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19 -
2017-11-04 13:04:51
تعليق 9 لو ابو يمن لو أنك بدل الهندي **
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( عدد التعليقات 30,395 )
18 - قلم الحقيقه
2017-11-04 13:03:22
هؤلاء من متعاطين المخدرات لايجب رحمتهم بأي حال من الأحوال وأن يتم الضرب عليهم بيد من حديد وأن لاتكون عقوبتهم مجرد سنة أو سنتين و20 جلدة ويطلق سراحه بل عقوبته 20 سنة سجن مع الجلد وقطع يده من مفصل الكف.
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17 - ههههههههههههه
2017-11-04 13:01:37
يبو يمن يارقم 9 اسمع اول الشريط تراه كان يكلم واحد شكلك وذررق على روحه والهندي المسكين هو اللي تشيجع وحاول يحمي المحل هههههه خللك جودك بس على البزارين ههه
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16 - ههههههههههههه
2017-11-04 12:59:34
يبو يمن يارقم 9 انت ماتقدر الا على البزارين*****
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( عدد التعليقات 9,534 )
15 - المنتصر بالله
2017-11-04 12:59:02
أبو يمن لو فيك خير كان أنت ذلحين في اليمن تدافع عن خواتك وأهلك مو جالس منسدح هنانا تشتي تصير بس مطعم يا قطوه دايما تحبون المطاعم وريح الدجاج يا قطط بساس يا ك لا ب
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14 - 31
2017-11-04 12:55:49
تعليق 9 .. كم انت ***ومريض
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( عدد التعليقات 13,246 )
13 - العنيد
2017-11-04 12:55:41
هذا يستحق اكبـر من 🔪✊ !!!!!!!!!!
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12 - تعليق 9
2017-11-04 12:51:58
وليه يومنك شجاع ليش هربت وخليت ديرتك لإيران . وحنا اللي ندافع عنك . أقول كل في النعمة وتحمد ربك على العافية
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11 - محمد الشهري
2017-11-04 12:46:14
ربي تحفظ ملكنا سلمان وولي عهد محمد بن سلمان حامي هذا الديار من عبث العابثين أشكال هذا الوصخ المستهتر بارواح الناس بكل استخفاف وتنصر دموع هذا العامل المسكين حسبناالله عليه هذا الداشر وعلى اشكاله .
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10 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-04 12:45:12
اه كم تمنيت بدل الهندي يمني والله وبعالي سماه ان ***
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( عدد التعليقات 9,534 )
9 - المنتصر بالله
2017-11-04 12:45:07
ما تلاحظون إن جميع من يسرق وينهب ويضرب هم شباب واعمارهم اقل من 26 سنه عجيب ليش هل هو ***أو التربيه والتعليم**** أو ماذا.........?
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8 - ههههههههههههه
2017-11-04 12:43:39
طيب عمال المطاعم واعمامهم سارقين الشعب بالاسعار يشرون الدجاجة بريال على وشك انتهاء الصلاحية ويبيعونها بثلاثين الى اربعين ريال مع حبتين رز يعني لازم يشهرون السلاح بوجه الشعب علشان تقبضون عليهم هه
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7 - اللي يقرا الخبر بتمعن
2017-11-04 12:42:51
***. شخص وتضارب مع شخص وجرحه بسكن وتم القبض عليه من جهة الجهات المختصة .****
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6 -
2017-11-04 12:42:42
هذا داشر وان شاء الله يحاكم بالقصاص. فخذا سلب اموال ودماء معصومه
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5 - زائر
2017-11-04 12:41:06
ترى المرأه ناقصة عقل ودين وكفارة بالعشير لا تنسون
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4 -
2017-11-04 12:40:02
وبعدين يقولون زوجوه يعقل..ويطيح فيها ضرب وعنف وسب واذا قالت ابي الطلاق قالوا اصبري عليه عشان عيالك وتحملي بكره يتعدل
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3 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-04 12:38:47
جعل عيني ماتهل عليكم يال سعود ياهل العدل .
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2 - نايف
2017-11-04 12:38:19
والنعم بإرجال الامن البواسل الله يقويهم ويعطيهم ألف عافية والمفروض هذا الحرامي تقص يده على طول حتى يكون عبرة لغيره
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1 -
2017-11-04 12:36:22
اللي م ربوه اهله الحكومه تربيه ****😒
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استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

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اخبار صحية
وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

 المرصد 20 3٬167 يوم واحد
في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

 المرصد 10 2٬549 يوم واحد
كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

 المرصد 15 3٬706 3 أيام
علاج “مرضى سرطان الرئة” في 4 أيام !

علاج “مرضى سرطان الرئة” في 4 أيام !

 المرصد 12 5٬928 6 أيام
اخبار اقتصادية
رئيس المكسيك يعلن اكتشاف حقل ضخم للنفط والغاز في بلاده

رئيس المكسيك يعلن اكتشاف حقل ضخم للنفط والغاز في بلاده

 المرصد 6 1٬204 2 ساعتين
3 دول خليجية ترفع أسعار الوقود

3 دول خليجية ترفع أسعار الوقود

 المرصد 58 12٬918 16 ساعة
الوزير “خالد الفالح” يكشف عن قلقه حول أمن الطاقة في آسيا

الوزير “خالد الفالح” يكشف عن قلقه حول أمن الطاقة في آسيا

 المرصد 9 2٬402 يوم واحد
العملة “ المجنونة” تقفز إلى 7000 دولار

العملة “ المجنونة” تقفز إلى 7000 دولار

 المرصد 13 3٬794 يومين
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬414 3 أسابيع
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 790 3 أسابيع
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬275 4 أسابيع
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 8٬151 4 أسابيع
الاخيرة
بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

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سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

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الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

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هذه حقيقة مقطع متداول يُظهر بئر زمزم من الداخل.. و”هيئة الأرصاد” تعلق!

هذه حقيقة مقطع متداول يُظهر بئر زمزم من الداخل.. و”هيئة الأرصاد” تعلق!

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كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف”اليوم السبت

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف”اليوم السبت

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