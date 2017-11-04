رئيس المكسيك يعلن اكتشاف حقل ضخم للنفط والغاز في بلاده

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صحيفة المرصد- CNBC:أعلن رئيس المكسيك انريكي بينيا نييتو اكتشاف حقل “ضخم” من النفط والغاز في ولاية فيراكروز في شرق البلاد.

وقال بينيا نييتو في لقاء عام أن الحقل يتضمن احتياطيا يقدر بـ 1.5 مليار برميل من النفط الخام وسيكون “الاكتشاف الأهم في السنوات الـ 15 الاخيرة” في البر لمؤسسة “بيميكس” النفطية العامة.

وتابع أن استخراج النفط سيتم “خلال وقت قصير وبكلفة متدنية نسبيا” لأن الحقل موجود على مقربة من منشآت لـ”بيميكس”.

يأتي الاكتشاف في الوقت الذي تراجع فيه انتاج النفط لهذه الشركة في الربع الثالث من العام الحالي الى 1.8 مليون برميل في اليوم أي بتدن بـ 12% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016.

وسجلت “بيميكس” التي تؤمن 16% من عائدات المكسيك خسائر صافية بقيمة 5.3 مليارات دولار في الربع الثالث خصوصا نتيجة تبعات الكوارث الطبيعية على انتاجها في شهر ايلول/سبتمبر.

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