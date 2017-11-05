بالصور.. نائب أمير الرياض يتفقد موقع التصدي لـ ” الصاروخ الباليستي “

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صحيفة المرصد: باشر الأمير محمد بن عبدالرحمن، نائب أمير منطقة الرياض، ميدانيًا مع الجهات الأمنية، إجراءات السلامة عقب الصاروخ الذي تم التصدي له من قوات الدفاع الجوي شمال الرياض.

وتفقد نائب أمير الرياض الشظايا الناتجة للتصدي للصاروخ بشرق المطار واطمأن على عدم وجود إصابات وحدوث أضرار أو تلفيات.

وكانت القوات السعودية تمكنت من التصدي لصاروخ باليستي تم إطلاقه من داخل الأراضي اليمنية باتجاه العاصمة الرياض .

