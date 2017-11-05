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بالصور.. نائب أمير الرياض يتفقد موقع التصدي لـ ” الصاروخ الباليستي “
صحيفة المرصد: باشر الأمير محمد بن عبدالرحمن، نائب أمير منطقة الرياض، ميدانيًا مع الجهات الأمنية، إجراءات السلامة عقب الصاروخ الذي تم التصدي له من قوات الدفاع الجوي شمال الرياض.
وتفقد نائب أمير الرياض الشظايا الناتجة للتصدي للصاروخ بشرق المطار واطمأن على عدم وجود إصابات وحدوث أضرار أو تلفيات.
وكانت القوات السعودية تمكنت من التصدي لصاروخ باليستي تم إطلاقه من داخل الأراضي اليمنية باتجاه العاصمة الرياض .
التعليقات
7 -2017-11-05 02:58:49
نحتاج عمالتنا من الهند والفلبين وسريلانكا ففي وجودها تطوير للبلد أما ابو يمن والسوري ماوراهم إلا الخراب والحقد الدفين فبلادهم أولى بهم
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6 - احسنت يا واضح2017-11-05 02:32:24
لابارك الله باليمنع المتبطحين هنا وابو شكيب الي مايفزعون لبلدهم ويبغوننا نساعدهم،والان بيجي الحريري والله يستر من تاليها
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5 - M2017-11-05 02:28:08
الحمدلله اللهم ادم علينا نعمة الامن والامان
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4 - واضح2017-11-05 02:27:55
حتى الان الدك مستمر على صنعا وصعده تم تدمير وزارة الدفاع والقادم ادهى لاهل العلف الرد سيجعل النوم صعب المنال عليكم يا اهل صنعا وصعده الطائرات لا تزال تحلق وتقصف في مناطق اليمن
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3 -2017-11-05 02:25:23
اللهم احفظ هذا البلاد المباركه من حقد الحاقدين من المجوس الانجاس الحوثيين واجعل كيدهم في نحورهم نستودعك يارب العالمين بلاد الحرمين اللهم من اراد بلاد الحرمين بسواء اشغله في نفسه واحفظ ولاة امرنا
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2 - قروي فاهــــــــــــــــــــم2017-11-05 02:22:48
الله يحفظ بلدنا ومواطنينا .... ويحفظ لنا أبو فهد ... عزالله علومه كلها تسر الخاطر وتبيض الوجه ...
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1 - حمد2017-11-05 02:20:57
جت سليمه
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بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨
ماعمري سمعت بدوله خليجية او عربية ويمكن حتى بالغرب ماعمرنا سمعنا بمكافحة الفساد...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨
لو مافيه فاسدين ينهبون ويسوون اللي يبون بالممتلكات وغيره كان مافيه فقير ببلادنا"...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
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