500 ألف تغريدة خلال ساعات… وسم “الملك يحارب الفساد “يتصدر الترند العالمي على تويتر
صحيفة المرصد: تصدَّر “وسم الملك يحارب الفساد” الترند العالمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وذلك خلال الساعات الأولى من صدور الأوامر الملكية التي تضمنت ملاحقة الفاسدين والتصدي لهم ووصل عدد التغريدات لـ 500 ألف تغريدة حتى الآن.
وعلق المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل شيخ في الوسم: قائلاً “ليلة الأحد.. لن ينجو أحد”. وتابع: “لا مكان للفساد والمفسدين في وطن العز بقيادة سيدي ملك الحزم، وسيدي محمد العزم – حفظهما الله -“.
وكتب بدر العسكر، مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، في الوسم: ليلة تاريخية وسوداء على المفسدين؛ تسرع من وتيرة الإصلاح التي تشهدها البلاد.وتابع: محمد بن سلمان.. لن ينجو أي شخص تورط بالفساد.
وكانت الجهات المختصة شرعت عقب صدور الأوامر الملكية في إيقاف عدد من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال أعمال معروفين بتهم فساد مختلفة.
التعليقات
ماعمري سمعت بدوله خليجية او عربية ويمكن حتى بالغرب ماعمرنا سمعنا بمكافحة الفساد وإقالة الفاسدين والتحقيق معهم مهما كان الشخص امير مواطن مقيم إلا ببلادنا فديتك يالسعودية 💚
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لو مافيه فاسدين ينهبون ويسوون اللي يبون بالممتلكات وغيره كان مافيه فقير ببلادنا"""وكل بعد مده ييتكلمون عن الكهرباء والمتقاعدين بعجز والسبب الفاسدين """"""نتمنى النظر بفواتير الكهرباء نبي حزم
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يعني مرتاحين ياللي سويتو فساد حسبي الله عليكم مشكله اللي يستغل منصبه ويقعد ييتصرف على كيفه البعض يمكن وده يخبر بفسادهم لكن يخافون من التهديد الفصل/#شكرا ملكنا وولي العهد
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الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك الحزم)وولي العهد محمد بن سلمان العزم )جزاكم الله كل خير تبذلون جهود سياسية خارجية وحرب على الفساد بالداخل ومحاربة الإرهاب وكذلك محاربته على حدودنا وباليمن اعانكم الله
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بعد هذا القرار الحاسم ليس هناك اي مجال لكل عابث بالمال العام او استغلال للمنصب والنفوذ وهذه فرصه الكل يعدل مساره ويمشي صح راحت ايام التسلط والنفوذ الله يحفظ مليكنا وولي عهده والشعب السعودي كافه
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🌹🏵🌹🏵🌼✌😊✌🌹🌹💚
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ياحبنا ***
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الله ينصره على الحراميه
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!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟
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وشهو ترند
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اذا هناك مشكلة قانونية ***
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كلهم مشرفين في الريتز كارلتون وشالوه من موقع بوكنغ !! مكانهم في الحاير
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لا حول ولا قوة الا بالله ،***
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اعتقد زوبعة ف فنجان تبسيط المثل للدلالة على تقلص الحجم الحقيقي لظاهرة ما على العكس مما قد تبدو
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تعليق مخالف
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الله ينصر الحق ويعين ويقويك يابوفهد
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الله يعز الحكومه ويقويها قالها الملك سلمان لا أحد فوق القانون .
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الله يقوية على الفساد و المفسدين ملك صارم وجريئ عليكم بالدعاء له. قال الفضيل بن عياض- رحمه الله-: ( لو كان لي دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان)لأن به يتم صلاح الأمه أو فسادها
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