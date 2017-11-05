500 ألف تغريدة خلال ساعات… وسم “الملك يحارب الفساد “يتصدر الترند العالمي على تويتر

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صحيفة المرصد: تصدَّر “وسم الملك يحارب الفساد” الترند العالمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وذلك خلال الساعات الأولى من صدور الأوامر الملكية التي تضمنت ملاحقة الفاسدين والتصدي لهم ووصل عدد التغريدات لـ 500 ألف تغريدة حتى الآن.

وعلق المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل شيخ في الوسم: قائلاً “ليلة الأحد.. لن ينجو أحد”. وتابع: “لا مكان للفساد والمفسدين في وطن العز بقيادة سيدي ملك الحزم، وسيدي محمد العزم – حفظهما الله -“.

وكتب بدر العسكر، مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد، في الوسم: ليلة تاريخية وسوداء على المفسدين؛ تسرع من وتيرة الإصلاح التي تشهدها البلاد.وتابع: محمد بن سلمان.. لن ينجو أي شخص تورط بالفساد.

وكانت الجهات المختصة شرعت عقب صدور الأوامر الملكية في إيقاف عدد من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال أعمال معروفين بتهم فساد مختلفة.