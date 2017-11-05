بعد الثقة الملكية..تعرف على وزير الحرس الوطني الجديد في سطور!

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صحيفة المرصد: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء أمس (السبت)، أمراً ملكياً بتعيين الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن وزيراً للحرس الوطني، خلفاً للأمير متعب بن عبدالله.

وعُين الأمير خالد آل مقرن وكيلاً للحرس الوطني عام 2007، ويمتلك خبرة طويلة في الحرس الوطني؛ نتيجة عمله فيه لمدة 10 سنوات، ووالده هو الأمير عبدالعزيز آل مقرن أحد مؤسسي الحرس الوطني بجانب الأمير عبدالله بن فيصل الفرحان آل سعود، وشغل منصب وكيل الحرس الوطني سابقاً.

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