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بعد الثقة الملكية..تعرف على وزير الحرس الوطني الجديد في سطور!
صحيفة المرصد: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء أمس (السبت)، أمراً ملكياً بتعيين الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن وزيراً للحرس الوطني، خلفاً للأمير متعب بن عبدالله.
وعُين الأمير خالد آل مقرن وكيلاً للحرس الوطني عام 2007، ويمتلك خبرة طويلة في الحرس الوطني؛ نتيجة عمله فيه لمدة 10 سنوات، ووالده هو الأمير عبدالعزيز آل مقرن أحد مؤسسي الحرس الوطني بجانب الأمير عبدالله بن فيصل الفرحان آل سعود، وشغل منصب وكيل الحرس الوطني سابقاً.
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التعليقات
7 - عبدالله2017-11-05 11:32:37
الله يوفقة
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6 -2017-11-05 11:07:26
ان شاءالله فيه الخير
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5 - صباحو بشكه2017-11-05 11:02:23
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4 - العتيبي2017-11-05 11:01:21
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3 -2017-11-05 10:58:25
نحن مع الحكومه والاوامر الملكيه قلبا وقالبا..
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2 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -2017-11-05 10:49:54
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
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1 - شاي2017-11-05 10:44:16
وفق الله الجميع , وباقي الاتنباه للكيانات البرغماتية التي تعمل بشكل موازي لتنفيذ أجنداتها وسرقة التوجه العام لصالحها بشكل خفي متمثلة في بعض القنوات الحداثية والكتاب .
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