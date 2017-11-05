أول تعليق لـ “نزاهة” على الأمر الملكي بإعفاء أمراء ووزراء ورجال أعمال..وتشكيل لجنة لحصر الفساد المالي!

حجم الخط A A A المرصد 11 1٬231 52 دقيقة

صحيفة المرصد: أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” الدكتور خالد المحيسن، أن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد المالي والتحقيق فيها، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، يشير إلى توجه القيادة نحو مرحلة جديدة في مكافحة الفساد.

وأوضح أن الأمر الملكي يكشف عن عزم خادم الحرمين وولي عهده على اجتثاث الفساد، وتعقب ومحاسبة الفاسدين وكل مَن أضر بالوطن، وغلّب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، واعتدى على المال العام، دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مؤكداً أن اللجنة المشكلة لن تتأخر في محاسبة وتعقب كائن مَن كان، ممن تثبت عليه جريمة الفساد.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا