أول تعليق لـ “نزاهة” على الأمر الملكي بإعفاء أمراء ووزراء ورجال أعمال..وتشكيل لجنة لحصر الفساد المالي!
صحيفة المرصد: أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد “نزاهة” الدكتور خالد المحيسن، أن الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد المالي والتحقيق فيها، برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، يشير إلى توجه القيادة نحو مرحلة جديدة في مكافحة الفساد.
وأوضح أن الأمر الملكي يكشف عن عزم خادم الحرمين وولي عهده على اجتثاث الفساد، وتعقب ومحاسبة الفاسدين وكل مَن أضر بالوطن، وغلّب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، واعتدى على المال العام، دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مؤكداً أن اللجنة المشكلة لن تتأخر في محاسبة وتعقب كائن مَن كان، ممن تثبت عليه جريمة الفساد.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
التعليقات
سكة الحديد لاتغفلون عنها يانزاهة وأهم شي 1426 بيع الرمل الى البحرين بلاوي زرقة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
السكة الحديد ركزو عليها من 1420 *****
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اهم شي فتح ملفات ترسية المناقصات والس قات سكة الحديد واستدعاء **** لايهرب من الرشاوي والاغتلاسات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يانزاهه /// ماتبي تعليق نريد همة ونشاط لكشف كل مفسد ظالم والطريق اصبح ممهدا بتوفيق الله اولا ثم بقرارات ملك الحزم سلمان وولي عهدة حفظهم الله//ومن كنتم تشكون فية 1% خلوها 10 % حتى ترد حقوق الوطن والشعب
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
اللهم اعز خادم الحرمين الشريفين ملك الحزم والعزم والعدل وولي عهده اما بالنسبة للسرقان فجاك الموت يا تارك الصلاة هذا في الدنيا وشلون في الاخرة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يارب تجي زيادة رواتب شيباننا المتقاعدين عسكريين أفراد .. والله راتبي اقل من أربعة آلاف ريال وعندي عائلة كبيرة ومصاريف كبيرة واطفال اقسم لكم بالله ماني قادر أسدد الفواتير. يارب تجي زيادة لنا يارب
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
قبل ان تصدر قرارات الحزم والعزم التي زلزلت اركان الفساد بمملكتنا وسيتم استكمالها ان شاء الله لكل فاسد نمت ثروته بالمليارات والترليونات بين ليلة وضحاها دون وجه حق فحفظ الله ملكنا وولي عهده
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
نرجو وقفة جميع المواطنيين مع الحكومه في ذلك حيث ان المقبوض عليهم لديهم قوه اعلاميه بالداخل والخارج.. وعلاقات دوليه قويه.. يجب التصدي لها.. بجانب اصدقاهم المقربين لهم الذين لايقلوون خطوره عنهم.
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وفق الله الجميع , وباقي الانتباه للكيانات البرغماتية التي تعمل بشكل موازي لتنفيذ أجنداتها وسرقة التوجه العام لصالحها بشكل خفي متمثلة في بعض القنوات الحداثية والكتاب .
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق