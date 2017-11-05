تقرير سويسري يفجر مفاجأة في قضية الداعية الإسلامي “طارق رمضان”.. كان يعتدي على تلميذاته!

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صحيفة المرصد:اتهمت 4 نساء سويسريات، السبت، حفيد مؤسس جماعة الإخوان طارق رمضان، بالاعتداء الجنسي عليهن قبل فترة.

ووفقاً لموقع”العربية نت”قال تقرير لصحيفة “تريبيون دي جنيف” العريقة، إن إحدى المشتكيات تعرضت للاعتداء عندما كانت قاصرا، فيما كان رمضان متزوجا.

إغواء طفلة في الرابعة عشرة من العمر

وأضافت الصحيفة أن رمضان حاول لسنوات إغواء طفلة في الرابعة عشرة من العمر كان يدرّسها، لكن ذلك كان دون جدوى. لكن الأمر، وفقا لنفس التقرير، نجح مع ثلاث أخريات كانت أعمارهن تتراوح بين 15 و18 سنة.

وأضفن أنهن كن تلميذات لطارق رمضان حين قام بالاعتداء الجنسي عليهن، حيث “إنه استغل سلطته المعنوية باعتباره مدرساً”.

وأوضح التقرير أن هذه الحوادث وقعت في عقدي الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي عندما كان رمضان يدرس الفرنسية والفلسفة في ثانويتي كودريي وسوسور.

تضامنا مع الضحايا

وقالت كاتبة المقال إن السيدات الأربع وافقن على تقديم شهاداتهن تضامنا مع الضحايا اللائي اتهمن صراحة رمضان، في الآونة الأخيرة، باغتصابهن والتحرش بهن.

حساسية الموضوع

وأوضحت أنّ السيدات الأربع غير مسلمات ويرغبن في الحفاظ على سرية هوياتهن نظرا لحساسية الموضوع ولأسباب عائلية، علما أنهن ناشطات في المنظمات الأهلية في سويسرا.

وأضافت أن أحد أبرز المقربين من رمضان، ويدعى ستيفان لاثيون، ندد بأفعال حفيد مؤسس حركة الإخوان.

وأوضحت السيدات أن رمضان كان يتغزل بهن، وقالت إحداهن إنه كان يقتاد ضحاياه إلى المقاعد الخلفية للسيارة ليمارس جرائمه، وفقا للصحيفة.

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