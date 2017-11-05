رجل أعمال يضع نفسه في ورطة بعد تغريدة مؤيدة لقرارات الملك في محاربة الفساد !
صحيفة المرصد:ورطت تغريدة لأحد رجال الأعمال السعوديين نشرها على حسابه الشخصي “تويتر”بعد أن رد عليه أحد موظفيه السابقين طالباً منه تسديد مستحقاته المتراكمة ليدخل في نقاشات آلاف المغردين خلال متابعتهم لحملة توقيف طالت أمراء ووزراء ورجال أعمال بتهم فساد وغسيل أموال.
وكان رجل الأعمال “غدران سعيد غدران”، قد كتب على حسابه بـ”تويتر”دعاء لخادم الحرمين قائلاً: “اللهم احفظ لنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأمدهم بعونك واحفظهم برعايتك ومكن لهم بقوتك وانصرهم بنصرك ياكريم”.
وفوجئ الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات سعيد علي غدران وأولاده المحدودة، بتعاطف كبير مع أحد المغردين والذي رد على تغريدة غدران بتأكيده أنه عمل سابقاً في الشركة ولم يتسلم رواتبه فيها ما دفعه لتركها.
وقال المغرد “سـلطان النحيــت” في تغريدته “ترا كنت موظفًا بشركتك وطلعت منها بسبب تأخير الراتب وبقي لي قرابة 17 ألفًا والحين أشتكي بمكتب العمل عسا الله أن يفرج وآخذ حقي”.
ووجدت تلك الشكوى في موقع تويتر صدى فاق كل التوقعات، إذ احتل الوسم “وين فلوس سلطان ياغدران” المركز الثاني في قائمة وسوم الترند الذي تصدره وتصدر الترند العالمي وسم “الملك يحارب الفساد”.
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ترا كنت موظف بشركتك و طلعت منها بسبب تاخير الراتب و باقي لي قرابة 17 الف و الحين مشتكي بمكتب العمل عسا الله يفرجها و اخذ حقي
— سـلطان النحيــت (@ssultan_4) ٤ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
تعريف مختصربالاءزدالانصارغامدوزهران الدواسرالبقوم عسيرالهوال بني الاءزدالحجريه ألمع بارق الساسه والغساسنه بالشام اءزدعمان اءزدالسودان اءزدالزنتان اءزدشرق الأردن الشحوح احفادمالك ابن فهم الخ الخ الخ
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ثلاثه مدح وثقه بالاءزدالقحطانيه كثربالسعوديه والخليج وبلادالعرب1مدح الرسول صللى الله عليه وسلم للاءزد2مدح علي ابن ابي طالب بقصيدته المشهوره الاءزدسيفي على الأعداءكلهم الخ 3معاويه لاتولى عملك الاازدياء
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لأمانة بكل الناس انشاءالله عامه لكن الرسول صللى عليه وسلم خص الاءزدوهم قبايل قحطانيه كثرمن العرب العاربه جدهم الأعلى يعرب قحطان فقال الامانة بالاءزداخرجه احمدابن حنبل وصححه الألباني غدران غامدي قحطاني
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هههههههههههههههههههههه تورط غدران ... يالله فتحت على نفسك باب ... ترى حنا المواطنين اللي فرحنا من القلب بهالقرارات .. أما انت وأمثالك فمعروفه أهداف تغريداتهم .. ولكنك وقعت ولله الحمد ...
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لا ومسوي نفسه طيب وبريء ! بعض الناس يسوي نفسه طيب وبريء وهو*** ياسبحان الله
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كلام معلقين لاسندله ولامنطق سعيدغدران تعامله مع تجارالهندوباكستان والصين تاجراغذيه سكرشاهي طحين أرز بالجملة والقطاعي أمين عمل أمين كلمه (قال صللى عليه وسلم الامانه ب الاءزدهوغامدي من الاءزدالقحطانيه)
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شف يدعي للملك عشان يغطي على ****ويسوي نفسه انه بريئ وهو ****لاخمص قدميه.
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لاتطيرون بالعجه فترك الموظف لعمله له اجراءات اذا تجاوزها قد تطالبه الشركه بان يدفع هو لها مثال ان يقدم للشركه انذار شهر قبل تركه للعمل والا سوف يدفع هو للشركه مرتب شهر ثانيا تسليم مالديه من عهده.
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الافلام هذه ما تمشي ولا زمانة ما تثبت نزاهتك تغريدة .. لست بالخب ولا الخب يخدعني.
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ياغدارن أعطي سلطان حقه انت في عهد سلمان الحزم سبحان الله غرد وجنى على نفسه ربك يمهل ولا يهمل
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هذه مطالبة مالية لا فيها فساد ويمكن هذا الموظف من المستهترين في العمل وكثير الغياب والخروج وقليل الانتاجية مما يعطل أعمال الشركة وقد يكون على حق فلا تحكموا على الأمور من جهة واحدة .
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شوارع الباحة مكسرة
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سدد راتب المسكين هذا ياغدران ولا الزمن تراه غدار
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أرفع على أبو 17000ريال يقول باقي له عندك فلوس 17000ريال أرفع عليه قضيه ياغدران بسبب تشهيره فيك
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*** لاشبهة فسادولايحزنون تاجرموادغذاءيه سكررزطحين موادغذاءيه تاجريستوردمن باكستان الهندالخ ويبيع مثل التجارالخاصين ليس وزيرحكومي ولاحتى اصلاموظف حكومي أثبت حقك عندمكتب العمل
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كاد المريب أن يقول هائنا
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سعيد غدران الله يرحمة واولادة من بعدة اتمنا على الدولة تكشف الكثير من التجار الي نهبو البلد من 40 سنة وتفعيل من اين لك هذا. واتمنا تفعيل محاكم التنفيذ والموقوفه بطاقاتهم ومحاكمتهم وجلب فلوس الناس لدي
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وين فلوس******
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في مثل يقول ما شافوهم وهم يسرقون شافوهم وهم يتقاسمون هههههههههههههههه
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ارفع عليه قضيه يا غدران
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يا رب لك الحمد والشكر على نعمة الامن والامان وابعد عنا كل فاسد حرامي مستغل نفوذه ومنصبه واكفنا يارب شر الاشرار
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الكل صار ينتفض من الخوف 😂😂 الحمدلله على البساطه
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اعط الناس حقها يا غدران قبل ما يفوت الفوت بعدها يا غدران ما ينفع الصوت الله الله يا غدران انتبه من غدر الزمان يا غدران...
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فقع عينيه بيده مالك ومال الدعاء وانت مدعيا عليك😅
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سيدي ولي العهد حفظه الله اكبر سرقه وفساد بالمملكة هم لصوص والمجرمين العقار الي استولو على الاراضي بدون وجه حق اما منح اوصكوك مزورة بالكيلومترات مجاني من اراضي الوطني وسببو الزمه سكن بالسعودية حاكمهم
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إسم على مسمى غدران
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سبحان الله..هو دعى الله للملك وولي عهده فأستجاب الله دعاءه عليه..ههه. الله وكبر... تنام عينك والمظلوم منتبه..يدعوا عليك وعين الله لم تنم.
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سبحان الله..هو دعى الله للملك وولي عهده فأستجاب الله دعاءه عليه..ههه. الله وكبر... تنام عينك والمظلوم منتبه..يدعوا عليك وعين الله لم تنم.
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تعليق مخالف
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ان ثبت ذلك يبدو ان الرجل له نصيب من اسمه
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جهز عفشك ياغدران ترا راحت ايام اللعب ماينفعك التغريدات ت
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هذا الشخص ماهو الا عينه لؤلائك الذين يدعون للناس وهم احوج مايكون لها في اعطاء الناس حقوقها **
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الحقوق الناس ياغدار لن تذهب حتى ولو طال الزمن وربك لبرمرصاد
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هههههه تورط شالوه شالوه
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مساوي حالو شريف أخخخخخ
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🍃🍁الله يغنينا من واسع فضلة ويكفينا شر الظلم ، أَعْط الأجير حقه هذا ما أوصانا به الرسول محمد صل الله عليه وسلم ؛كم من ثري أكل أموال الناس بالباطل ؟ لاتنسوا حساب الدنيا هين أمام حساب الآخرة .🍁🍃
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اعلم ترا من طاح ماهو بمرحوم
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تحط نفسك في مواقف بايخــــــــــــــــــــــــــــه
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اعط الناس حقوقها قبل يقبضك ملك الموت
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سبحان الله دئمآ الله يفضح المنافقين
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لم ترى عيني رجل اعمال فيه خير وجميعهم على وجيهم هم وغم وحياتهم تتكون من اليئس والوحده ووجوههم متبلده وشبابهم عجزه.
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يحسب الفساد بس يقتصر على تلك الأسماء فقط 😂
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