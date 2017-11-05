رئيس التحرير : مشعل العريفي
الرئيسية / وزير العدل يجري 12 تعديلاً في لوائح نظام المرافعات الشرعية

وزير العدل يجري 12 تعديلاً في لوائح نظام المرافعات الشرعية

وزير العدل يجري 12 تعديلاً في لوائح نظام المرافعات الشرعية
حجم الخط A A A
المرصد 2 1٬417 4 ساعات

صحيفة المرصد-واس:أقرَّ وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني عدداً من التعديلات في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، لتسهم في تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

12 تعديلًا في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

وأصدر وزير العدل 12 تعديلًا في اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وذلك من أجل رفع كفاءة العمل العدلي، ومن أبرز تلك التعديلات أنّه في حال تعدّد أعيان الأوقاف فيكون تقديم طلب إقامة الناظر لدى المحكمة التي يقع ضمن نطاقها المكاني أكثر الأعيان فإن تساوت فيكون المنهي بالخيار وذلك لتوفير الوقت والجهد للمستفيدين.

الهدف من التعديلات

وأقر وزير العدل في تعديلات اللوائح عددًا من الأحكام التي تهدف إلى تطوير وفاعلية إجراءات التصرف في عقارات الأوقاف والقصر و الغيب ومنها: تحديد مدة إذن البيع بسنة كاملة من تاريخ اكتساب الإذن الصفة القطعية، ويعاد تقييم العقار بعد ذلك، وأن يكون الإذن بشراء بدل الوقف المنقول لدى المحكمة التي أذنت بالنقل أو المحكمة بلد العقار بعد تحقق المصلحة في الحالين، وأنه لغرض تحسين وسرعة إنجاز معاملات الأوقاف والقصر إضافة إلى تركيز المسؤوليات وتوزيعها بين الدوائر العدلية بمايتفق مع طبيعة عمل كل دائرة أقرت التعديلات، أنّ تتولى كتابات العدل توثيق التصرفات بالبيع أوالشراء أو الرهن في نصيب الوقف أو القاصر أو الغائب بعد إذن المحكمة المختصة.

إجراءات التدافع لدى المحاكم

وراجعت التعديلات التي أقرها الدكتور الصمعاني مايتعلق بإجراءات التدافع لدى المحاكم وأوكلت الفصل في التدافع بين دوائر المحكمة الواحدة إلى رئيس المحكمة ويكون قرار رئيس المحكمة ملزمًا ونافذًا، ويأتي هذا التعديل تسهيلاً على المتقاضين بمايحقق سرعة إنجاز قضاياهم وعدم تأخيرها، ويعيد هذا التعديل الأمور إلى نصابها الصحيح باعتبار أن الاختصاص النوعي يثبت للمحكمة ككل والدوائر القضائية جزء من المحكمة، وأن توزيع العمل بين الدوائر هو من قبيل الإحالة والتنظيمات الداخلية للمحاكم، ولايترتب على مخالفته اعتبار الحكم صادر من محكمة غير مختصة.

كما تضمنت التعديلات أنّه في حال دفع أيّ طرفٍ بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة فيؤخذ ممن دفع إقرارًا بتحديد مكان إقامته وعنوانه الوطني ويرفق ذلك بملف القضية وذلك لضمان سرعة تبليغه بالموعد.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

2 - احمد ابو نايف البراني
2017-11-05 18:50:38
نسمع بهذا يامعالي الوزير عبر وسائل الاعلام ولكن على الواقع ليس ملموس القضايا لدى الاحوال الشخصية من عام 1436هـ وين دورالتفتيش القضائي عن بعض القضايا كما اسلفت منذ ثلاث سنوات لم يبت فيها حسبنا الله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - ابوعلي990
2017-11-05 18:50:12
تاخير البت في القضايا اطالة عدد الجلسات دون داع اعطاء مواعيد للجلسه وتتفاجا بعدم وجود الشيخ البروقراطيه وعدم التسهيل للمراجعين بعض الاحكام واضحه وضوح الشمس ولايحكم بها القاضي احالة اكثر القضايا للصلح
لا يعجبني(0) اعجبني(0)

أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : الحربي

والله من جد هؤلاء طايحين عند ريهانة ام ريحة لا يوجد فرق بينها وبين الطقاقة احلام...
بواسطة :

تعريف مختصربالاءزدالانصارغامدوزهران الدواسرالبقوم عسيرالهوال بني الاءزدالحجريه أ...
بواسطة : واحد مواطن

القيادة الإيجابية الناجحه..هى إتخاذ قرار مناسب فى الوقت المناسب.وربيع الخير هل.ف...
بواسطة : القناص

ياساري البرق غاد القصر وسقى به من كان صرف الهواء والود يسقينا ويانسيم الصبا بلغ...
كتاب الرأي
mm

أ.د.صالح بن سبعان

قصة غسل الصكوك وكيف تتم ؟
161 1
mm

محمد آل الشيخ

انكشاف قناة الجزيرة بعد الربيع الدموي
164 1
mm

قينان الغامدي

ملامح الربيع السعودي: طريق تنظيم الحمدين ومن معه
223 3
mm

أ.د.صالح بن سبعان

توضيح الواضحات من مستهجنات البلاغة !
142 0
mm

مشعل السديري

إنني أحلم بشرب «حليب العصافير»
245 3
mm

هالة الناصر

إنشاء جهة رسمية لحماية الأطفال
94 0
mm

د. محمد العوين

كيف واجهت الدولة السعودية أفكار التطرف 3-4 ؟
87 0
mm

سمر المقرن

وهم التعليم!
137 3
mm

خلف الحربي

موضة الوزراء «العصبيين»!
279 1
mm

أ.د.صالح بن سبعان

التأثيرات الخارجية في أزمة الديون العربية !
147 0
كتاب الرياضة
mm

أحمد الشمراني

وبران ليس دشتي
376 4
mm

عادل التويجري

القرار !
315 5
mm

عادل التويجري

ضجيج !
398 9
mm

عبد العزيز الدغيثر

الهلال أمام النصر تمرين ترفيهي
362 2
mm

أحمد الشمراني

من يحمي الأهلي؟
344 3
mm

عادل التويجري

الإزعاج !
120 0
mm

أحمد الشمراني

لماذا ماجد وليش سامي؟
564 4
mm

أحمد الشمراني

اللجان أخطر من الإعلام!
354 6
mm

عادل التويجري

الارتجال !
479 15
mm

أحمد الشمراني

الصلح خير من التصعيد
773 20
الاخبار الدولية
تقرير سويسري يفجر مفاجأة في قضية الداعية الإسلامي “طارق رمضان”.. كان يعتدي على تلميذاته!

تقرير سويسري يفجر مفاجأة في قضية الداعية الإسلامي “طارق رمضان”.. كان يعتدي على تلميذاته!

 المرصد 11 2٬032 6 ساعات
وزارة الدفاع الكويتية تعلق على أنباء عن تحركات عسكرية تتجه نحو البلاد

وزارة الدفاع الكويتية تعلق على أنباء عن تحركات عسكرية تتجه نحو البلاد

 المرصد 36 18٬888 11 ساعة
استقالة الحريري.. سيناريوهات وتوقعات

استقالة الحريري.. سيناريوهات وتوقعات

 المرصد 30 6٬160 23 ساعة
السلطات المصرية تقتل مخطط ومنفذ جريمة الواحات .. وتكشف هويته – صور

السلطات المصرية تقتل مخطط ومنفذ جريمة الواحات .. وتكشف هويته – صور

 المرصد 25 7٬798 يوم واحد
المرصد الرياضي
هل يفسخ نادي الهلال عقده مع “المملكة القابضة” بعد إيقاف الوليد بن طلال؟

هل يفسخ نادي الهلال عقده مع “المملكة القابضة” بعد إيقاف الوليد بن طلال؟

 المرصد 25 3٬177 4 ساعات
بالفيديو: نواف بن سعد يشن هجوما على المسؤولين الهلاليين.. ويؤكد أضروا الفريق ويستشهد بواقعة!

بالفيديو: نواف بن سعد يشن هجوما على المسؤولين الهلاليين.. ويؤكد أضروا الفريق ويستشهد بواقعة!

 المرصد 29 2٬537 5 ساعات
رئيس الاتحاد السعودي يكشف أسباب اختيار سامي الجابر ضمن قائمة المديرين

رئيس الاتحاد السعودي يكشف أسباب اختيار سامي الجابر ضمن قائمة المديرين

 المرصد 25 3٬272 22 ساعة
مشكلة كبيرة تواجه الهلال في نهائي آسيا

مشكلة كبيرة تواجه الهلال في نهائي آسيا

 المرصد 42 12٬551 يومين
اخبار فنية
موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!

موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!

 المرصد 25 5٬354 يومين
هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صور

هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صور

 المرصد 73 14٬385 يوم واحد
تعرف على سلسلة الحفلات التي تنظمها “روتانا” خلال شهري نوفمبر وديسمبر بالمملكة.. وأبرز الفنانين المشاركين

تعرف على سلسلة الحفلات التي تنظمها “روتانا” خلال شهري نوفمبر وديسمبر بالمملكة.. وأبرز الفنانين المشاركين

 المرصد 49 3٬946 يومين
لعدم مراعاة تقاليد وعادات الشعب المصري.. شورت “هيفاء وهبي” يثير أزمة في مصر ومطلوبة للتحقيق!

لعدم مراعاة تقاليد وعادات الشعب المصري.. شورت “هيفاء وهبي” يثير أزمة في مصر ومطلوبة للتحقيق!

 المرصد 52 14٬860 يومين
اخبار منوعة
لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميل

لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميل

 المرصد 2 157 6 دقائق
أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!

أقامت معه علاقة جنسية عابرة .. مغربيّة تبتزّ عشيقها السويسري بـ”20 مليون” !!

 المرصد 71 10٬917 يومين
بالفيديو:فنان يتسبب في بكاء مذيعة “كويتية” على الهواء.. والأخيرة تغادرالاستديو !

بالفيديو:فنان يتسبب في بكاء مذيعة “كويتية” على الهواء.. والأخيرة تغادرالاستديو !

 المرصد 55 17٬085 يومين
مغنية بريطانية شهيرة ترفض عروض من مليارديرات عرب!

مغنية بريطانية شهيرة ترفض عروض من مليارديرات عرب!

 وكالات 58 11٬593 يومين
يوتيوب المرصد
شاهد.. حركة استعراضية وسقوط فتاة على رأسها في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

شاهد.. حركة استعراضية وسقوط فتاة على رأسها في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

 المرصد 8 4٬480 23 ساعة
شاهد .. كيف ساعدت فتاة حسناء صديقها على السرقة

شاهد .. كيف ساعدت فتاة حسناء صديقها على السرقة

 المرصد 22 7٬899 يومين
شاهد .. تكدس غير مسبوق للمركبات على جسر الملك فهد

شاهد .. تكدس غير مسبوق للمركبات على جسر الملك فهد

 المرصد 75 9٬091 يومين
شاهد..مواطن يوثق لحظة شعوره بالهزة الأرضية في بيشة

شاهد..مواطن يوثق لحظة شعوره بالهزة الأرضية في بيشة

 المرصد 22 10٬383 يومين
اخبار ثقافية
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 2٬610 3 أيام
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 2٬859 4 أيام
شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

 المرصد 16 4٬550 5 أيام
استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

 المرصد 84 3٬434 أسبوع واحد
اخبار صحية
وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

 المرصد 20 3٬385 يومين
في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

 المرصد 10 2٬615 يومين
كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

 المرصد 15 3٬767 4 أيام
علاج “مرضى سرطان الرئة” في 4 أيام !

علاج “مرضى سرطان الرئة” في 4 أيام !

 المرصد 12 5٬965 أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
مصادر تكشف عن إحالة مئات من صكوك الأراضي ذات المساحات الكبيرة للمحكمة العليا للنظر في نظاميتها

مصادر تكشف عن إحالة مئات من صكوك الأراضي ذات المساحات الكبيرة للمحكمة العليا للنظر في نظاميتها

 المرصد 21 2٬645 4 ساعات
رئيس المكسيك يعلن اكتشاف حقل ضخم للنفط والغاز في بلاده

رئيس المكسيك يعلن اكتشاف حقل ضخم للنفط والغاز في بلاده

 المرصد 6 2٬705 يوم واحد
3 دول خليجية ترفع أسعار الوقود

3 دول خليجية ترفع أسعار الوقود

 المرصد 62 14٬191 يومين
الوزير “خالد الفالح” يكشف عن قلقه حول أمن الطاقة في آسيا

الوزير “خالد الفالح” يكشف عن قلقه حول أمن الطاقة في آسيا

 المرصد 9 2٬627 يومين
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

 المرصد 9 2٬446 3 أسابيع
العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

 المرصد 4 800 3 أسابيع
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

 المرصد 61 8٬300 4 أسابيع
بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

 المرصد 56 8٬192 شهر واحد
الاخيرة
بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

 المرصد 31 9٬341 يوم واحد
سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

 المرصد 195 7٬335 يوم واحد
الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

 المرصد 7 3٬349 يومين
هذه حقيقة مقطع متداول يُظهر بئر زمزم من الداخل.. و”هيئة الأرصاد” تعلق!

هذه حقيقة مقطع متداول يُظهر بئر زمزم من الداخل.. و”هيئة الأرصاد” تعلق!

 المرصد 13 8٬128 3 أيام
كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف”اليوم الأحد

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف”اليوم الأحد

 المرصد 173 2٬825 9 ساعات