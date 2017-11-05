لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميل
صحيفة المرصد : كشف لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، الفرنسي ذو الأصول الجزائرية “كريم بنزيما”، عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا”، عشيقة الملياردير السعودي حسن جميل.
وقال بنزيما، بحسب موقع مجلة Gala إن اللقاء بريهانا ممتع، مشيراً إلى أنه سعيد بذلك.
وأضاف بنزيما أن “ريهانا” لا تشبه الصورة التي تظهر للناس. قائلاً: “لا يمكن أخذها على محمل الجد”، في إشارة إلى أنها تحب المزاح.
وكانت المواقع التي تعنى بأخبار المشاهير، أكدت عام 2015 وجود علاقة بين اللاعب والمغنية، لكن لم يسبق لأحد منهما أن صرح عنها، حيث ظهر الثنائي وهو يخرج في الساعات الأولى من الفجر من مطعمٍ إيطالي بنيويورك، كما شوهدا مرة أخرى في أحد مراقص لوس آنجلوس، ولكن يبدو أن اللاعب الفرنسي قرر التحدث عن صفات ريهانا الجميلة في حوار مع مجلة Les Inrockuptibles في عددها لتشرين الثاني 2017.
وحالياً، تجمع ريهانا علاقة غرامية بالملياردير السعودي حسن جميل، وقد نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة، صوراً حميميّة، جمعتهما خلال قضاء عطلة في إحدى الجزر الإسبانية.
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التعليقات
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ودك ان جميل يشرف مع الموقوفين مافيه احد ملياردير بالبلد الا وعليه علامات استفهام
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اللي يتباهون بالمليارات وواستعراض السيارات الفارهه باوروبا واللي يصرفون ملايين على المغنيات والممثللات والهياط عند البعض نقول لهم stop الحزم جاكم
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أبو جميل وينه عن***
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وش قصتها هذي مابقت احد
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تجا ر كونو ثروات من الا حتكا ر ورفع الا سعا ر علي المو اطن الغلبا ن ويوزعها علي المغنيا ت والمملكة في ازمة حروب وازمة إ قتصا د وسندا ت
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مافيها حاجه ديموقراطية الْيَوْمَ مع هذا وبكره مع ذاك ( إلا وش حكايتها مع العرب ؟ )
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لو بحثت لن تجد " للعفاف" وجود في معاجمهم او في حياتهم
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فيه احد هنا معلق مع ريهانا اكثر من جميل وبنزيما
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يالملياردير السعودي هون على نفسك لاتغوص في الحنان واجد كثر الغوص يازيدك هيامي
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اثاريها كل من جاء يدبج فيها !.
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الله يهني **
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الحين البنت ذي وشفيها يوم انها يركوضون ورها الكاشات ما اقول الي يتعامل مع***دنيا الله يكفينا شرها
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اكثر مايؤلم العاشقين بعد الفراق ! هو مراقبة حياة بعضهما 💔
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وصفها بالشيطانة
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من كثر مافينا من اشواق واحساس نحس باللي مايبينا يبينا
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لا تتورط بالحب فهناك قاضي اسمه الاشتياق لا يرحم احد
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إن شاء الله يرجع ويدخل في قائمة
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انا الي قاهرني لاقالو علاقة حميمية يعني وشلون وكيف احب وحدة عندها علاقات من قبل من يرضاها على نفسة
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ليس شرطا ان الذباب يتجمع على العسل..بل كثيرا ما يعشق العفن والزباله.هكذا جبلة الذباب.
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لو نقلت له ال***؟؟؟؟؟؟؟
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لا إله إلا الله اللهم اهدني واهدي جميع المسلمين ولا تفتنا في ديننا ولا أنفسنا وأصلح قلوبنا
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اتمنى تترفع المصدر عن هذي الاخبار خاصة بعد البارحه 😜
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المعني الفلاني ماله زيارة لمنتجع الحاير
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المشهورة محظوظة ومرغوبة حتى لو هي قبيحة تلاقي الناس يتهافتون عليها ويطلبون ودها ويحلمون بالقرب منها حتى لو هي مطلقة كذا مرة برضو مرغوبة وتلاقي الناس تتهافت عليها مادري يمكن لان عندها فلوس او لشهرتها
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مسكين ابويمن مايدري انه خروووووف 🐑🐑🐑🐑
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استغفر الله العظيم من جميع الذنوب
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الله لايردي حظنا كوينينه يتخرفن عندها المرضى
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تعليق2 لاتقارن احلام بهذه ،احلام مسلمه ومتزوجة وعندها ابناء ومعروفه بطيبتها واخلاقها وانسانيتها وحفاظها على بيتها وزوجها وابناءها،احلام انسانه طيبة وكريمة وشخصيتها قوية ومحبه لعائلتها ولها اعمال خيرية
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انا عشيقها الثالث أن صح القول ربما كنت
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مثل دورة المياه مافي احد الا ودخلها ومع هذا يتهافتون عليها الخرفان
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فاظفر بذات الدين تربت يداك
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والله من جد هؤلاء طايحين عند ريهانة ام ريحة لا يوجد فرق بينها وبين الطقاقة احلام من حيث الشكل
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بدأ شغل الحساد بالتفرقة بين عاشقين بالإشاعات
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