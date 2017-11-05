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الرئيسية / لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميل

لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميل

لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميل
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المرصد 38 5٬137 6 ساعات

صحيفة المرصد : كشف لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، الفرنسي ذو الأصول الجزائرية “كريم بنزيما”، عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا”، عشيقة الملياردير السعودي حسن جميل.
وقال بنزيما، بحسب موقع مجلة Gala إن اللقاء بريهانا ممتع، مشيراً إلى أنه سعيد بذلك.
وأضاف بنزيما أن “ريهانا” لا تشبه الصورة التي تظهر للناس. قائلاً: “لا يمكن أخذها على محمل الجد”، في إشارة إلى أنها تحب المزاح.
وكانت المواقع التي تعنى بأخبار المشاهير، أكدت عام 2015 وجود علاقة بين اللاعب والمغنية، لكن لم يسبق لأحد منهما أن صرح عنها، حيث ظهر الثنائي وهو يخرج في الساعات الأولى من الفجر من مطعمٍ إيطالي بنيويورك، كما شوهدا مرة أخرى في أحد مراقص لوس آنجلوس، ولكن يبدو أن اللاعب الفرنسي قرر التحدث عن صفات ريهانا الجميلة في حوار مع مجلة Les Inro­ckup­tibles في عددها لتشرين الثاني 2017.
وحالياً، تجمع ريهانا علاقة غرامية بالملياردير السعودي حسن جميل، وقد نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة، صوراً حميميّة، جمعتهما خلال قضاء عطلة في إحدى الجزر الإسبانية.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

38 - saeed
2017-11-06 00:07:28
👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
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37 - موسى بن موسى
2017-11-05 23:02:52
ودك ان جميل يشرف مع الموقوفين مافيه احد ملياردير بالبلد الا وعليه علامات استفهام
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36 - صفخه
2017-11-05 22:53:14
اللي يتباهون بالمليارات وواستعراض السيارات الفارهه باوروبا واللي يصرفون ملايين على المغنيات والممثللات والهياط عند البعض نقول لهم stop الحزم جاكم
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35 - طلال
2017-11-05 22:12:25
أبو جميل وينه عن***
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34 - مدير كبير
2017-11-05 22:04:42
وش قصتها هذي مابقت احد
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33 - سعودى
2017-11-05 21:59:55
تجا ر كونو ثروات من الا حتكا ر ورفع الا سعا ر علي المو اطن الغلبا ن ويوزعها علي المغنيا ت والمملكة في ازمة حروب وازمة إ قتصا د وسندا ت
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32 - حمووووود
2017-11-05 21:53:02
مافيها حاجه ديموقراطية الْيَوْمَ مع هذا وبكره مع ذاك ( إلا وش حكايتها مع العرب ؟ )
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31 -
2017-11-05 21:37:40
تعليق مخالف
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30 - ماذا ترجوا لا يوجد في معاجمها رديف لكلمة "عفاف"
2017-11-05 21:34:13
لو بحثت لن تجد " للعفاف" وجود في معاجمهم او في حياتهم
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29 -
2017-11-05 21:23:14
فيه احد هنا معلق مع ريهانا اكثر من جميل وبنزيما
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28 - الحويطي
2017-11-05 21:07:51
يالملياردير السعودي هون على نفسك لاتغوص في الحنان واجد كثر الغوص يازيدك هيامي
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27 - محمد الشهري
2017-11-05 21:05:21
اثاريها كل من جاء يدبج فيها !.
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26 - محمد الشهري
2017-11-05 21:03:05
الله يهني **
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25 - البرنس
2017-11-05 20:58:31
الحين البنت ذي وشفيها يوم انها يركوضون ورها الكاشات ما اقول الي يتعامل مع***دنيا الله يكفينا شرها
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24 -
2017-11-05 20:41:50
اكثر مايؤلم العاشقين بعد الفراق ! هو مراقبة حياة بعضهما 💔
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23 -
2017-11-05 20:40:04
تعليق مخالف
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22 - رويلي القريات وعرعر
2017-11-05 20:21:40
تعليق مخالف
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21 -
2017-11-05 20:11:14
تعليق مخالف
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20 - نظارة شمسية
2017-11-05 20:01:18
وصفها بالشيطانة
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19 -
2017-11-05 19:46:31
من كثر مافينا من اشواق واحساس نحس باللي مايبينا يبينا
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18 -
2017-11-05 19:40:13
لا تتورط بالحب فهناك قاضي اسمه الاشتياق لا يرحم احد
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17 - ابومحمد
2017-11-05 19:34:56
إن شاء الله يرجع ويدخل في قائمة
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16 - الستين60
2017-11-05 19:25:10
انا الي قاهرني لاقالو علاقة حميمية يعني وشلون وكيف احب وحدة عندها علاقات من قبل من يرضاها على نفسة
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15 - واحد مواطن
2017-11-05 19:24:53
ليس شرطا ان الذباب يتجمع على العسل..بل كثيرا ما يعشق العفن والزباله.هكذا جبلة الذباب.
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14 -
2017-11-05 19:23:03
لو نقلت له ال***؟؟؟؟؟؟؟
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13 - الفيفي
2017-11-05 19:17:09
لا إله إلا الله اللهم اهدني واهدي جميع المسلمين ولا تفتنا في ديننا ولا أنفسنا وأصلح قلوبنا
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12 - همسات
2017-11-05 19:15:12
اتمنى تترفع المصدر عن هذي الاخبار خاصة بعد البارحه 😜
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11 - طيب
2017-11-05 19:14:43
المعني الفلاني ماله زيارة لمنتجع الحاير
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10 -
2017-11-05 19:11:23
المشهورة محظوظة ومرغوبة حتى لو هي قبيحة تلاقي الناس يتهافتون عليها ويطلبون ودها ويحلمون بالقرب منها حتى لو هي مطلقة كذا مرة برضو مرغوبة وتلاقي الناس تتهافت عليها مادري يمكن لان عندها فلوس او لشهرتها
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9 - مواطن غيور
2017-11-05 19:10:30
مسكين ابويمن مايدري انه خروووووف 🐑🐑🐑🐑
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8 - عمر الجهني
2017-11-05 19:10:08
استغفر الله العظيم من جميع الذنوب
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7 -
2017-11-05 19:09:24
الله لايردي حظنا كوينينه يتخرفن عندها المرضى
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6 -
2017-11-05 19:05:47
تعليق2 لاتقارن احلام بهذه ،احلام مسلمه ومتزوجة وعندها ابناء ومعروفه بطيبتها واخلاقها وانسانيتها وحفاظها على بيتها وزوجها وابناءها،احلام انسانه طيبة وكريمة وشخصيتها قوية ومحبه لعائلتها ولها اعمال خيرية
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5 - سعود
2017-11-05 19:04:48
انا عشيقها الثالث أن صح القول ربما كنت
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
4 - ابو روحين
2017-11-05 19:04:11
مثل دورة المياه مافي احد الا ودخلها ومع هذا يتهافتون عليها الخرفان
لا يعجبني(0) اعجبني(3)
3 - زائر
2017-11-05 18:59:32
فاظفر بذات الدين تربت يداك
لا يعجبني(0) اعجبني(5)
2 - الحربي
2017-11-05 18:58:55
والله من جد هؤلاء طايحين عند ريهانة ام ريحة لا يوجد فرق بينها وبين الطقاقة احلام من حيث الشكل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - 👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
2017-11-05 18:56:12
بدأ شغل الحساد بالتفرقة بين عاشقين بالإشاعات
لا يعجبني(2) اعجبني(1)

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آخر تعليق
بواسطة :

كان ودي اساعد والله بس مع الاسف ما اعرف احد منهم...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨

عودا حميدا حقاااني...
بواسطة : بدون ازعاج

تعليق مخالف...
بواسطة : ابوسلطان.

التجنيس مو من عند احد فيكم التجنيس يتم بموافقة الدولة ولو وافقة الدولة بمنح الجن...
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