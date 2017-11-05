تجميد الحسابات المالية للأمراء والمسؤولين المتهمين في قضايا فساد

حجم الخط A A A المرصد 75 12٬903 5 ساعات

صحيفة المرصد- أ ف ب: أعلنت السلطات السعودية اليوم الأحد أنها ستقوم بتجميد الحسابات المصرفية للشخصيات التي أوقفت في المملكة على خلفية قضايا فساد، ومن بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، بحسب ما ذكر مصدر رسمي.

وقالت وزارة الإعلام عبر “مركز التواصل الدولي” المخول التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية أن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة السعودية.