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تجميد الحسابات المالية للأمراء والمسؤولين المتهمين في قضايا فساد

تجميد الحسابات المالية للأمراء والمسؤولين المتهمين في قضايا فساد
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المرصد 75 12٬903 5 ساعات

صحيفة المرصد- أ ف ب: أعلنت السلطات السعودية اليوم الأحد أنها ستقوم بتجميد الحسابات المصرفية للشخصيات التي أوقفت في المملكة على خلفية قضايا فساد، ومن بينهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، بحسب ما ذكر مصدر رسمي.
وقالت وزارة الإعلام عبر “مركز التواصل الدولي” المخول التواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية أن المبالغ التي يتضح أنها مرتبطة بقضايا فساد ستتم إعادتها إلى الخزينة العامة للدولة السعودية.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

75 - برنامج التحول الوطني 2023
2017-11-05 23:45:39
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74 - طير شلوى
2017-11-05 23:12:52
لاتنوي الإنتقام أبدا فقط إنتظر القدر فالقدر يبدع في تصفية الحسابات
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73 - ليثاوي
2017-11-05 23:06:42
مهما أطلقنا من عبارات المديح و الثناء على مولاي ملك الحزم و العزم و على سيدي ولي العهد فإنها لن توفيهما حقهما فشكرا لهما من القلب عدد نجوم السما و عدد حبات المطر
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72 - خبير
2017-11-05 23:05:24
أعتقد ما دام شهروا فيهم إن الأمور محسومة وإن التحقيقات منتهيه وباقي التنفيذ والله يكتب الخير للوطن وأهله
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71 - صفخه
2017-11-05 22:44:31
ماجزاء من يحلف اليمين وينكث؟ ماجزاء من يدفع رشوه ؟ماجزاء السرقه والاختلاس ؟ ماجزاء خيانة الوطن؟ وووووو الخ
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70 - تراخيص الوباء التجاريه المواطن ضحيه والمستثمر اجنبي
2017-11-05 22:40:58
بعض التراخيص زادت بشكل فظيع وأصبحت تهدد ثروة الوطن بزيادة الحوالات الأجنبية وصحة المواطنين مثل الصيدليات والمطاعم المندي والبخاري والحلويات وبعض المنتجات الغذائية الضارة وغيرهافأين دور حماية المستهلك.
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69 - ثغرات بعض الانظمه عرضة لاستغلال المال العام
2017-11-05 22:30:09
لازال ثغرات يستغلها البعض من خلال ثغرات العقود بانواعها والتسترالتجاري والعقارومشاريع التعليم وانظمة التوظيف والصحه وغيرها من المنظمات الحكومية والحل معالجة انظمتهاوربطها جميعا بنظام رقابي موحد.
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68 - بدل حدودية البحرية
2017-11-05 22:28:20
لازالت معاملتي في المالية من شهر شوال العام الماضي ولم تصرف الى الان أتمنى النظر فيها ومعرفة المتسبب في تأخيرها حسبنا الله ونعم الوكيل
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67 -
2017-11-05 22:23:11
هي الدنيا كما شاهدتها دول .... من سره زمن(ن) سااااااأته ازمان
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66 - حنشل
2017-11-05 22:04:43
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65 - سهم
2017-11-05 22:04:06
الآن ازداد المواطنون يقينا أن رؤية (2030) ليس الغرض منها إلا مصلحة المواطن ومصلحة الوطن حتى القرارات التي صدرت مؤخرا وظاهرها أنها ضد المواطن أصبح المواطن الآن يثق أنها تصب في مصلحته ومصلحة أبنائه .
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64 - قطاع خاص
2017-11-05 22:01:49
يا اخوان ص- ك وش رايكم فيه وما فعله بالمواطنين بخصوص ساهر
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63 - وفق الله امام الاسلام والعدل والحزم لكل خير.
2017-11-05 22:01:29
نسأل الله لنا ولهم المغفرة لعل الله أراد لهم وللوطن واهله المخلصين خير عظيم عندما امهلهم ليتوبوا قبل ان تفيض ارواحهم يوم لاينفع لامال ولابنون الا من أتى الله بقلب سليم.
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62 - حلم الوطن
2017-11-05 21:59:47
نقرأاسماء لورثه أتوقع ثروتهم بالترليونات فهل يا ترى هذه الأموال سيستفيدمنها٧٠ ٪‏ من الشعب الذين لايملكون منازل الفرصه لاتأتي كل يوم من هم في دكة الانتظارمن٢٠ سنه يستحقون ان تكتمل فرحتهم بعدالانتظار
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61 - قطاع خاص
2017-11-05 21:53:56
راعى 300 متر اللي قال يكفى سكن للمواطن هل هو من ضمنهم 20 سنه واحنا ساكتين يالله ياكريم
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60 - مواطن @
2017-11-05 21:53:13
اجلد الله يقويكم
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59 - هل من مستثمر قبل فوات الاوان.
2017-11-05 21:52:07
الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماوات والأرض. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.لاحول ولاقوة الابالله. كلمات قصيره وثوابها عظيم عظيم عظيم.
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58 - مواطن محب للوطن وولاة الامر حفظهم الله
2017-11-05 21:50:20
الحمدالله ان ***أوقفوه وجمدوا حسابه اللي كان زمان لاحسيب ولارقيب يخصم على كيفه من حافز خلق الله **** الله يعز ولي العهد محمد بن سلمان ويحفظه لنا يــارب
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57 - اللهم احفظنا بحلالك عن حرامك واغتنت
2017-11-05 21:44:35
حديث صحيح:الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملأ ما بين السماوات والأرض٠ هذا هو الاستثمار الحقيقي المتاح للكل فماذا ننتظر،
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56 - سعودى
2017-11-05 21:43:57
المتجنسين يعتبر مخا لف نظا م الجنسية تسحب وتر جع جميع الا موا ل وير جع****
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55 - نرجو تدقيق مناقصات المنفذين الفعليين للمشاريع الوزاريه بعقود الترسيه الرسميه
2017-11-05 21:39:54
نرجو تدقيق قيمة مناقصات المنفذين الفعليين للمشاريع الوزاريه بقيمة عقود الترسيه الرسميه
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54 - سعودى
2017-11-05 21:38:21
الا موا ل تغطى ميزا نية الدولة سنوا ت وتقضى علي الفقر وازمة السكن وحسا ب الموا طن الخا لي
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53 -
2017-11-05 21:33:23
أغلب ثرواتهم في البنوك الخارجية
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52 - نرجو استمرار التدقيق باثر رجعي قدر الامكان
2017-11-05 21:16:29
نرجو استمرار التدقيق باثر رجعي قدر الامكان،
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51 - مواطن
2017-11-05 21:15:07
الاجانب والمتسترين عليهم
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50 - مجتهد
2017-11-05 21:09:50
الهدف الأول: الاستيلاء على أكبر كمية من المال للاستحواذ عليها له شخصيا من خلال صندوق الاستثمارات العامة ومشاريع شركة نسما والفتات للميزانية
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49 - مجتهد
2017-11-05 21:07:39
خ. ت مثلا قام باختلاس ما يزيد عن ٣٠٠ مليار استولى عليها أيام رئاسته للديوان الملكي مستغلا ثقة الملك عبدالله المطلقة فيه
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48 - Ymni mahbob
2017-11-05 21:06:47
كفوووووووووو اجلد****
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47 - تفكير عميق
2017-11-05 21:04:12
السوال الذي يطرح نفسه الاموال التي تاخذ منهم هل يستفيد المواطن منها بشي ارجاع العلاوت وانخفاض المواد الغذائيه وزياده في الرواتب ويرجع الراتب بالهجري ام نتفرج فقط وضرايب من كل مكان علينا ماذا استفادنا
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46 - مجتهد
2017-11-05 21:01:38
وبعد نزول أسعار النفط زاد من الضرائب على الشعب للتعويض عن دخل النفط لكنه اكتشفنا أنه لن يحقق أمنيته حتى بعد سنين طويلة فكان هذا هوا الفكر والحل البديل
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45 - Smile
2017-11-05 20:50:45
يجب ان تصادر جميع أموال ***لخزينه الدوله
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44 - المودماني
2017-11-05 20:50:19
دار ياللي سعدها تو ما جاها طير حوران شاقتني مضاريبه
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43 - سبحان الله
2017-11-05 20:46:17
يليت يسددون بنك التسليف والله ان بحاجت الثمان ميه الي يخذها بنك التسليف اقصاد وترجع لنا انا وعيالي الله يعلم انا بحاجتها والله العظيم طفره الى اخر حد
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42 - ابوسجى
2017-11-05 20:45:04
تعليق مخالف
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41 - مانع القحطاني
2017-11-05 20:44:57
الحمد لله خلاص زمن قدمناه واخرناك ولا وراح
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40 - سبحان الله
2017-11-05 20:43:33
يليت يسددون بنك التسليف والله ان بحاجت الثمان ميه الي يخذها بنك التسليف اقصاد وترجع لنا انا وعيالي الله يعلم انا بحاجتها والله العظيم طفره الى اخر حد
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39 - ابوسجى
2017-11-05 20:43:10
تعليق مخالف
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38 - ابو فيصل
2017-11-05 20:42:56
نطالب خادم الحرمين وولي عهده حفظهم الله باعاده الصندوق العقاري كما كان وسحب المبالغ من المختلسين وايداعها فيه
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37 - ابوسجى
2017-11-05 20:41:11
النهب المنظم والممنهج للمال العام على مدى عقود مضت، جعل من وطننا بل يجب محاسبة الذين نهبوا واستفادوا بأثر رجعي.
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36 -
2017-11-05 20:39:01
فيه رواتب اجانب تفوق السبعين الف في بعض الشركات ...اليس فيه سقف اعلى
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35 - الوطن في قلوبنا
2017-11-05 20:29:59
إن شاءالله تصادر أموال المفسدين وتوضع في بنك التسليف والصندوق العقاري لصقاط القروض عن المواطنين . وتصادر أموال ***
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34 - يحيى
2017-11-05 20:29:59
الكارثه في ارصدتهم اللي برا المملكه وش السواة فيها ؟!
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33 - العربي
2017-11-05 20:29:01
لا يصح إلا الصحيح أموال دولة وشعب مليارات نهبت بكل بساطة وبدون تعب وإي جهد كيف هذه الأموال تحل لك الآن أنت وياه تدعون الثمن غالي سبحان الله وين كانوا والآن الي ابن مصيرهم إلا الإمام يا بلدي حفظ الله
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32 -
2017-11-05 20:25:32
تعليق مخالف
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31 - قول الحقيقه
2017-11-05 20:22:01
سلمان الحزم والعزم سيضع حدا للصوص المال والأراضي وغسيل الأموال والرشاوي
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30 - قول الحقيقه
2017-11-05 20:20:48
تعليق مخالف
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29 - الناسك 22
2017-11-05 20:19:56
رزق من الله لا على البال ولا على الخاطر .
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28 - ابوسجى
2017-11-05 20:18:24
تعليق مخالف
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( عدد التعليقات 13,277 )
27 - العنيد
2017-11-05 20:15:39
الحمد الله بدأت عملية استئصال الأورام الخبيثة و المستقبل الواعد في انتظار أبناء الوطن اللهم احفظ وطنا الغالي وأولياء أمورنا الاوفاء
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( عدد التعليقات 13,277 )
26 - العنيد
2017-11-05 20:14:35
أكثر خبر فرحني خبر ***
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25 - خيال الغضبا
2017-11-05 20:11:19
نعم يجب أن تعاد تلك المليارات المنهوبه *** , موفق يابو سلمان هذا الشغل الصح **
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24 - غريب
2017-11-05 20:11:10
سبحان الله وبحمده فجأة طلعو كلهم فاسدين؟
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23 - عـــهـــــــود
2017-11-05 20:09:03
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22 - فتى الديرة
2017-11-05 20:05:41
19 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄 / نعم ، بعد ما نسوي حفلة كبيرة مع حلا نوتيلا و 50 ترمس قهوة
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21 - سيهان
2017-11-05 20:02:30
الامانات والبلديات الفرعيه حطها في بالك تراها كلها فساد الموظف الصغير يرتشي والكبير يلعب في المشاريع والعقود الصغيره تحت 10مليون بشكل مستمر وايضا في الاحتفالات الوطنيه والاعياد ينظمون الحفل بمبالغ عال
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20 - زائر من الكَوْاكَبٌ
2017-11-05 19:56:11
شيء غريب لم أجد له تفسيراً
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19 - 🍄عــ🍂ـهـــ🍁ــــود 🍄
2017-11-05 19:56:00
طيب وهل سيتم تحويل الأموال من بيت مال المسلمين ( خزينة الدولة ) إلى الفقراء ؟
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18 - لا تنسوه من دعائكم 🤧
2017-11-05 19:49:01
الله يرحم ابو متعب😢🤧
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17 -
2017-11-05 19:47:01
لكي املك اكبر مزرعه
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16 - الباحث عن الحقيقة
2017-11-05 19:46:48
أهم قناتين ليبراليتين طلع عن أصحابها فساد فهل هي بأسباب الصحوة؟؟
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15 - عاش سلمان 🇸🇦🇸🇦🇸🇦
2017-11-05 19:46:13
عقبال الباقي💘
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14 -
2017-11-05 19:44:27
سبحان الله الدنيا هذي مالها امان يعز من يشاء ويذل من يشاء هذولاء الناس وين كانوا ووين صاروا من كان يصدق انه بيصير في الوليد كذا لكن هذا اكبر دليل ان مافيه شي مستحيل يعني ممكن تنام فقير تصبح غني والعكس
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13 - عامل مزرعه..🌴🌴
2017-11-05 19:43:28
إللي مثلهم هؤلاء..يحمدالله ..ويقولون: شكرا للملك سلمان..شكرا لولي عهده محمد..على أن ردنا للحق والطمأنينه ..كل انسان في الحياة بعد مايخلص من حق ليس له!تشوفه مبسوط..وسعيد ومرتاح الضمير وخفيف نفس..
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12 - عهد الحزم 🇸🇦🇸🇦🇸🇦
2017-11-05 19:42:47
نبي شرع الله
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11 - موطن وطني
2017-11-05 19:42:32
حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير
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( عدد التعليقات 4,257 )
10 - ابن الوطن
2017-11-05 19:42:23
فساد على الثقيل
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9 - سعود
2017-11-05 19:42:02
السيف الاملح 🏌🏼
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8 -
2017-11-05 19:41:30
هل بتستعاد المليارات التي في الخارج بالتنسيق مع حكومات الدول لان أغلب المليارات في الخارج
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( عدد التعليقات 4,257 )
7 - ابن الوطن
2017-11-05 19:41:01
اهم شي صالح ***
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6 - قصيمي معتق
2017-11-05 19:40:33
كل المتهمين كوم وفقيه والدباغ كوم لحاله ، اهم حاجة اضغطوا على فقيه والدباغ ارجاع الاموال المرحلة لبنوك دول العالم حتى لو استدعى الامر استخدام الفلكة معهم
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5 - عامل مزرعه..🌴🌴
2017-11-05 19:39:56
إنما الأعمال بالخواتيم...الله يهديهم ويردنا وإياهم إليه رد جميل... يمكن فيها خيره لهم..يتطهر الإنسان ويعود خفيف الحمل من الخطأ الذي إرتكبوه.. باب التوبه مفتوح..والندم على مافات من التوبه.
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4 - مختله عقليا
2017-11-05 19:38:45
لدي قريبة بها مشاكل عقلية، لا أفهم حالتها بالضبط، لكنها مختلة عقلياً بنسبة50 %، هي بعمر30عاما، والدها متوفي، ووالدتها نفس حالتها .
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3 - ابو تركي
2017-11-05 19:36:45
حرمية اغلب الفلوس هربوها في بنوك برة
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( عدد التعليقات 7,684 )
2 - بلادي زوينا
2017-11-05 19:35:38
اللهم أرزقنا رزقاً حلال و أبعدنا عن الحرااام ....
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1 - اكثروا من قول الباقيات الصالحات وغراس الجنه
2017-11-05 19:32:00
اكثروا من قول : سبحان الله .. والحمد الله .. ولا اله الا الله .. والله اكبر
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آخر تعليق
بواسطة :

كان ودي اساعد والله بس مع الاسف ما اعرف احد منهم...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨

عودا حميدا حقاااني...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨

منصف مدام تحب المزز على قولتك وتموت فيهن وليه ماتتزوج وإذا ماتبي تتزوج اكرمنا بس...
بواسطة : فلمنكوووووووو

هذا اكبر دليل على ان ***مالهم امان يبيعك عند اقرب لفه. همهم سرقت البلد و اكل خير...
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بالفيديو:فنان يتسبب في بكاء مذيعة “كويتية” على الهواء.. والأخيرة تغادرالاستديو !

بالفيديو:فنان يتسبب في بكاء مذيعة “كويتية” على الهواء.. والأخيرة تغادرالاستديو !

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شاهد..مواطن يوثق لحظة شعوره بالهزة الأرضية في بيشة

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بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

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شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

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استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

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بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

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مصادر تكشف عن إحالة مئات من صكوك الأراضي ذات المساحات الكبيرة للمحكمة العليا للنظر في نظاميتها

مصادر تكشف عن إحالة مئات من صكوك الأراضي ذات المساحات الكبيرة للمحكمة العليا للنظر في نظاميتها

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رئيس المكسيك يعلن اكتشاف حقل ضخم للنفط والغاز في بلاده

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