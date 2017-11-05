من هو رجل الأعمال والملياردير “محمد العمودي ” الذي تم إيقافه بتهم تتعلق بالفساد؟
صحيفة المرصد: أوقفت الجهات المختصة “محمد العمودي” أحد أبرز رجال الأعمال في المملكة بتهم تتعلق بالفساد.
وولد العمودي “الذي تقدر ثروته بنحو 13.5 مليار دولار” في إثيوبيا من أم أثيوبيه وأب يمني من منطقة حضرموت، ونشأ في السعودية مفضلًا الإقامة فيها و صنف ثاني أغنى رجل عربي حسب مجلة فوربس الأمريكية عام 2008. .
وبدأ العمودي جمع ثروته منذ أن عمل في قطاعي العقار والإنشاءات، ليتحول بعد ذلك إلى شراء مصافٍ للنفط في السويد والمغرب وشملت استثماراته قطاعات عديدة؛ أهمها البناء والمقاولات والبنوك والفنادق والنفط والغاز، وتوظف شركاته نحو 40 ألفًا. وفقاً لـ “إرم نيوز”.
ومن أهم شركاته شركة العمودي كورال جروب، وشركة المواكبة للتطوير الصناعي والتجارة عبر البحار (القابضة)، ورئيس مجموعة كورال بتروليوم، وشركة أن إم سي للتنقيب، ومجموعة ميدروك الاستثمارية، وشركة s.d.tv، وشركة abv rock..
وكانت الجهات المختصة أوقفت عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين ورجال أعمال في السعودية،على خليفة إتهامهم في قضايا فساد تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين .
التعليقات
حتى انت يا***
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اللهم وفق ولات امرنا وانصرهم هذا الشغل النضيف اللحين بتتوفر الوضايف ويتوقف نهب المواطن
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من أين لك هذا؟ من أوصلك إلى ماوصلت إليه؟ وغيرها... كثير من الأسئلة التي تساعد إعادة النظر في هؤلاء....
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من ام إثيوبية وأب يمني ونهب ثروات البلد .لكن من المسؤول عن هذا هم من كان لهم الدور في التغطية على اليمنيين في جده ومكه. ولا تنسى طال عمرك الأمانة ترا فيها علوم واحداث كبار. مهندسين من بني عم وخال .
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أمسكوا الثانين لايسحبوا للخارج
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كلهم ** في البلد وخيرهم لغيرهم
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هذا تاجر كبيروملياردير وفلوسة كثيرة وش يبي بعد؟ سبحان الله..
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يعتبر رابع أكبر أثرياء العرب بعد ***
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زمن العدل والحق مع الكبير قبل الصعير الكل يحاسب مثل المواطن البسيط لا فرق بين غني وفقير الكل امام القانون سواسية هكذا هو الملك سلمان
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اتى حزم سلمان لاعادة الحقوق لأهلها لا يجامل احد ولا يخشى الا رب العالمين
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عقارات مكه مسيطرين عليها الافارقه والجاوه
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المبالغ الماليه الذي تم اختلاسها من قبل المفسدين في البلد يتم تسليمها وتوزيعها على كل رب اسره مواطن سعودي
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السؤال من صنع العمودي بمعنى من كان يقف وراءه حتى اصبح يحترف الفساد وقد قرأت في إحدى الصحف المغربيه إن الحكومه المغربيه تطالبه بمبالغ تعادل اكثر من نصف ثروته يعني يضحك على الدول باسم وسمعة السعوديه
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هل استثماراته إثيوبية أكثر من السعودية
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من زمان والاجانب لاعبين في السعوديه وخاصه البمنين عليكم بتجار الذهب و المواد الغذائيه من سنين مافية تفشيه راضين بما يفعلون و الان تم التفكير و الايقاع بهم
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***ويفسدون لأنه لاثروة تتضاعف بسرعه إلى فية فساد لأنهم وجدو ضعاف الأنفس تسير خلف جيوبهم وتلتقط الفتات المتساقطة منة
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في بدايات العمودي في جده يقول احد الشياب ضحك عليناوجمع فلوس مساهمه وماشفناشيء ***
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استغفرالله فحمة اللهم لا شماته **
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اكيد وراه متستر يعني تدخل العقل واحد في وظيفه عاديه يصير ملياردير في مده بسيطه
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التشهير يعتبر عقوبه والعقوبه لابد ان يسبقها تحقيق والتحقيق ينتج عنه اما برائه او ادانه , ولاكن مع الاسف تم التشهير بهم قبل كل ذلك , فل نفترض ان احدهم طلع بري فكيف ترد اعتباره شرعا وقد فضحته
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والله ماكلينها مفلفله الاجانب ياخذ الجنسيه بعدين يلعب ***
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لايصح ألا الصحيح المفسد لابد من قط يده تطبيقا" لشرع الله وسنة رسوله قال رسول الله صل الله عليه وسلم ( لو فاطمه بنت سرقت لقطع يدها
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أتمنى سحب جنسيات وأرصدة جميع من جمع ثروته من هذا البلد الطاهر وإعادتها لخزينة الدوله دون استثناء او رحمة أو شفقه .
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معاه الجنسيه السعوديه
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ومنهو الكفيل والشريك المتستر وراء الستارة
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معظم التجار العرب والشرق آسيويين والأفارقة أموالهم جمعهوها من السعودية ودول الخليج
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السعودية بلد الخير واحتصنت آلاف التجار المهاجرين والأخير قدموا شيء للبلد خلال 40 سنة !!!!!
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ينعم بالأمن هنا ويخدم الافارقة وابناء جلدته ولاشئ للبلد الذي أوصله للقمة يجب اعادة كل الأموال لخزينة الدولة شكرا لسيدي سلمان و ولي عهده محمد الصارم.
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العز مالقيه لا في إثيوبيا ولا في حضرموت لقيه في بلد الخير في السعودية سمحت لك تكبر واجب عليك برها ***
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اثيوبي ولا سعودي ؟؟؟!!!!
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اضرب الرس تهتز الأطراف كم راس ينتضر
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راحت فلوسك يا العمودي
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حتى هذا الاثيوبي طلع مع الفاسدين
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هذه الأبيات الرائعة نطق بها ( كليب) شقيق الزير سالم ( ابو ليلى المهلهل ) ... وتاسـع بيـت بالـك لاتصـالـح وأن صالحـت شكـوت لـلالـه.
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