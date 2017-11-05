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من هو رجل الأعمال والملياردير “محمد العمودي ” الذي تم إيقافه بتهم تتعلق بالفساد؟

من هو رجل الأعمال والملياردير “محمد العمودي ” الذي تم إيقافه بتهم تتعلق بالفساد؟
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المرصد 44 15٬502 5 ساعات

صحيفة المرصد: أوقفت الجهات المختصة “محمد العمودي” أحد أبرز رجال الأعمال في المملكة بتهم تتعلق بالفساد.
وولد العمودي “الذي تقدر ثروته بنحو 13.5 مليار دولار” في إثيوبيا من أم أثيوبيه وأب يمني من منطقة حضرموت، ونشأ في السعودية مفضلًا الإقامة فيها و صنف ثاني أغنى رجل عربي حسب مجلة فوربس الأمريكية عام 2008. .
وبدأ العمودي جمع ثروته منذ أن عمل في قطاعي العقار والإنشاءات، ليتحول بعد ذلك إلى شراء مصافٍ للنفط في السويد والمغرب وشملت استثماراته قطاعات عديدة؛ أهمها البناء والمقاولات والبنوك والفنادق والنفط والغاز، وتوظف شركاته نحو 40 ألفًا. وفقاً لـ “إرم نيوز”.
ومن أهم شركاته شركة العمودي كورال جروب، وشركة المواكبة للتطوير الصناعي والتجارة عبر البحار (القابضة)، ورئيس مجموعة كورال بتروليوم، وشركة أن إم سي للتنقيب، ومجموعة ميدروك الاستثمارية، وشركة s.d.tv، وشركة abv rock..
وكانت الجهات المختصة أوقفت عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين ورجال أعمال في السعودية،على خليفة إتهامهم في قضايا فساد تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين .

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

44 - وجة نظر
2017-11-06 00:42:01
حتى انت يا***
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43 - رفيق الدرب
2017-11-06 00:14:45
اللهم وفق ولات امرنا وانصرهم هذا الشغل النضيف اللحين بتتوفر الوضايف ويتوقف نهب المواطن
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42 - الحر
2017-11-05 23:56:42
من أين لك هذا؟ من أوصلك إلى ماوصلت إليه؟ وغيرها... كثير من الأسئلة التي تساعد إعادة النظر في هؤلاء....
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41 - ابو شدا
2017-11-05 23:44:05
من ام إثيوبية وأب يمني ونهب ثروات البلد .لكن من المسؤول عن هذا هم من كان لهم الدور في التغطية على اليمنيين في جده ومكه. ولا تنسى طال عمرك الأمانة ترا فيها علوم واحداث كبار. مهندسين من بني عم وخال .
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40 - -
2017-11-05 23:24:32
أمسكوا الثانين لايسحبوا للخارج
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39 - جبل طويق
2017-11-05 23:18:05
كلهم ** في البلد وخيرهم لغيرهم
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38 - 🇸🇦 دمتي بلادي
2017-11-05 23:13:47
هذا تاجر كبيروملياردير وفلوسة كثيرة وش يبي بعد؟ سبحان الله..
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37 - الناقد
2017-11-05 23:04:28
تعليق مخالف
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36 - الفجر البعيد
2017-11-05 22:52:22
يعتبر رابع أكبر أثرياء العرب بعد ***
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35 - صفخه
2017-11-05 22:47:09
تعليق مخالف
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34 - ابو عادل
2017-11-05 22:43:08
زمن العدل والحق مع الكبير قبل الصعير الكل يحاسب مثل المواطن البسيط لا فرق بين غني وفقير الكل امام القانون سواسية هكذا هو الملك سلمان
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33 - ابو عادل
2017-11-05 22:41:06
اتى حزم سلمان لاعادة الحقوق لأهلها لا يجامل احد ولا يخشى الا رب العالمين
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32 - العنزي
2017-11-05 22:37:50
تعليق مخالف
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31 - صفخه
2017-11-05 22:29:14
عقارات مكه مسيطرين عليها الافارقه والجاوه
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30 - قلب الاسد
2017-11-05 22:27:54
المبالغ الماليه الذي تم اختلاسها من قبل المفسدين في البلد يتم تسليمها وتوزيعها على كل رب اسره مواطن سعودي
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29 - عبادي الهلالي والراس عالي
2017-11-05 22:10:23
تعليق مخالف
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28 - ابوفهد
2017-11-05 22:04:33
السؤال من صنع العمودي بمعنى من كان يقف وراءه حتى اصبح يحترف الفساد وقد قرأت في إحدى الصحف المغربيه إن الحكومه المغربيه تطالبه بمبالغ تعادل اكثر من نصف ثروته يعني يضحك على الدول باسم وسمعة السعوديه
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27 - المنارة
2017-11-05 21:49:50
هل استثماراته إثيوبية أكثر من السعودية
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26 -
2017-11-05 21:39:08
من زمان والاجانب لاعبين في السعوديه وخاصه البمنين عليكم بتجار الذهب و المواد الغذائيه من سنين مافية تفشيه راضين بما يفعلون و الان تم التفكير و الايقاع بهم
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25 - الستين60
2017-11-05 21:25:33
***ويفسدون لأنه لاثروة تتضاعف بسرعه إلى فية فساد لأنهم وجدو ضعاف الأنفس تسير خلف جيوبهم وتلتقط الفتات المتساقطة منة
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24 - ضمير الناس
2017-11-05 21:18:50
في بدايات العمودي في جده يقول احد الشياب ضحك عليناوجمع فلوس مساهمه وماشفناشيء ***
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23 - محمد الشهري
2017-11-05 21:08:23
استغفرالله فحمة اللهم لا شماته **
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22 - منهو انت
2017-11-05 21:05:26
اكيد وراه متستر يعني تدخل العقل واحد في وظيفه عاديه يصير ملياردير في مده بسيطه
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21 - العتيبي
2017-11-05 21:05:24
التشهير يعتبر عقوبه والعقوبه لابد ان يسبقها تحقيق والتحقيق ينتج عنه اما برائه او ادانه , ولاكن مع الاسف تم التشهير بهم قبل كل ذلك , فل نفترض ان احدهم طلع بري فكيف ترد اعتباره شرعا وقد فضحته
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20 - ابو فيصل
2017-11-05 20:36:08
والله ماكلينها مفلفله الاجانب ياخذ الجنسيه بعدين يلعب ***
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19 - مفسر أحلام
2017-11-05 20:31:53
لايصح ألا الصحيح المفسد لابد من قط يده تطبيقا" لشرع الله وسنة رسوله قال رسول الله صل الله عليه وسلم ( لو فاطمه بنت سرقت لقطع يدها
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18 - يحيى
2017-11-05 20:28:37
أتمنى سحب جنسيات وأرصدة جميع من جمع ثروته من هذا البلد الطاهر وإعادتها لخزينة الدوله دون استثناء او رحمة أو شفقه .
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17 - زائره
2017-11-05 20:27:15
معاه الجنسيه السعوديه
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16 - متأمل
2017-11-05 20:26:38
ومنهو الكفيل والشريك المتستر وراء الستارة
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15 - عبدالله الحربي
2017-11-05 20:24:28
معظم التجار العرب والشرق آسيويين والأفارقة أموالهم جمعهوها من السعودية ودول الخليج
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14 -
2017-11-05 20:22:26
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13 - رويلي القريات وعرعر🇱🇧🇱🇧
2017-11-05 20:18:00
السعودية بلد الخير واحتصنت آلاف التجار المهاجرين والأخير قدموا شيء للبلد خلال 40 سنة !!!!!
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12 - زائر
2017-11-05 20:15:04
تعليق مخالف
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11 - اسد بحري
2017-11-05 20:12:15
تعليق مخالف
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10 - حفظك الله يامحمد بن سلمان
2017-11-05 20:07:32
تعليق مخالف
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9 - جحا يحقق
2017-11-05 20:05:35
**************
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8 -
2017-11-05 20:05:00
ينعم بالأمن هنا ويخدم الافارقة وابناء جلدته ولاشئ للبلد الذي أوصله للقمة يجب اعادة كل الأموال لخزينة الدولة شكرا لسيدي سلمان و ولي عهده محمد الصارم.
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7 - من جيزان الفل
2017-11-05 20:01:43
************
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6 - من جيزان الفل
2017-11-05 20:00:44
العز مالقيه لا في إثيوبيا ولا في حضرموت لقيه في بلد الخير في السعودية سمحت لك تكبر واجب عليك برها ***
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5 - انتهى حكم النصيرية خلاص
2017-11-05 19:58:17
اثيوبي ولا سعودي ؟؟؟!!!!
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( عدد التعليقات 2,390 )
4 - ابونواف...
2017-11-05 19:55:57
اضرب الرس تهتز الأطراف كم راس ينتضر
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3 - 5252
2017-11-05 19:54:36
راحت فلوسك يا العمودي
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2 - مخاوي
2017-11-05 19:53:55
حتى هذا الاثيوبي طلع مع الفاسدين
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1 - محمد بن سلمان
2017-11-05 19:51:38
هذه الأبيات الرائعة نطق بها ( كليب) شقيق الزير سالم ( ابو ليلى المهلهل ) ... وتاسـع بيـت بالـك لاتصـالـح وأن صالحـت شكـوت لـلالـه.
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آخر تعليق
بواسطة :

كان ودي اساعد والله بس مع الاسف ما اعرف احد منهم...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨

عودا حميدا حقاااني...
بواسطة : بدون ازعاج

تعليق مخالف...
بواسطة : ابوسلطان.

التجنيس مو من عند احد فيكم التجنيس يتم بموافقة الدولة ولو وافقة الدولة بمنح الجن...
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