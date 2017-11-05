من هو رجل الأعمال والملياردير “محمد العمودي ” الذي تم إيقافه بتهم تتعلق بالفساد؟

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صحيفة المرصد: أوقفت الجهات المختصة “محمد العمودي” أحد أبرز رجال الأعمال في المملكة بتهم تتعلق بالفساد.

وولد العمودي “الذي تقدر ثروته بنحو 13.5 مليار دولار” في إثيوبيا من أم أثيوبيه وأب يمني من منطقة حضرموت، ونشأ في السعودية مفضلًا الإقامة فيها و صنف ثاني أغنى رجل عربي حسب مجلة فوربس الأمريكية عام 2008. .

وبدأ العمودي جمع ثروته منذ أن عمل في قطاعي العقار والإنشاءات، ليتحول بعد ذلك إلى شراء مصافٍ للنفط في السويد والمغرب وشملت استثماراته قطاعات عديدة؛ أهمها البناء والمقاولات والبنوك والفنادق والنفط والغاز، وتوظف شركاته نحو 40 ألفًا. وفقاً لـ “إرم نيوز”.

ومن أهم شركاته شركة العمودي كورال جروب، وشركة المواكبة للتطوير الصناعي والتجارة عبر البحار (القابضة)، ورئيس مجموعة كورال بتروليوم، وشركة أن إم سي للتنقيب، ومجموعة ميدروك الاستثمارية، وشركة s.d.tv، وشركة abv rock..

وكانت الجهات المختصة أوقفت عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين ورجال أعمال في السعودية،على خليفة إتهامهم في قضايا فساد تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين .