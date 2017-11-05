بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

حجم الخط A A A المرصد 6 2٬532 5 ساعات

صحيفة المرصد : نجح الفريق الطبي والجراحي لعمليات فصل التوائم السيامية اليوم بفصل التوأم السيامي السوداني “جود وجنا” في عملية استمرت قرابة 9 ساعات وعلى ست مراحل وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.

وجاءت العملية إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله – حيث أجرى الفريق الطبي والجراحي عملية الفصل برئاسة معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ، وبمشاركة عشرين استشاريًا ومختصًا من أقسام التخدير و جراحة الأطفال و جراحة التجميل والتمريض.

وأوضح رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور الربيعة أن العملية جرت ولله الحمد بنجاح كامل وحالة التوأم مستقرة وأنه تم نقل التوأم إلى وحدة العناية المركزة للأطفال حيث تخضعان للمراقبة المشددة وسوف تمكثان هناك من ٣ إلى٤ أسابيع بإذن الله.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا