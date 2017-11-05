عاجل: وفاة نائب أمير عسير و8 مسؤولين في سقوط طائرة مروحية

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صحيفة المرصد: قالت مصادر مطلعة أن الطائرة التي سقطت في عسير كانت تقل على متنها نائب أمير منطقة عسير وأمين المنطقة وعدد من المسؤولين.

وأضافت المصادر إلى أنه تم فقد الاتصال بالطائرة والركاب منذ نحو ساعتين. مشيرة إلى أنهم كانوا في جولة على محافظة ساحلية تبعد عن أبها نحو ٦۰ كيلومترا

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو قبل سقوط الطائرة وقالوا أن المقطع تم توثيقه قبل سقوط الطائرة وتحطمها مشيرين إلى أن نائب أمير منطقة عسير كان يطلع على بعض الأوراق والرسومات لاختيار أحد مواقع أحد المشروعات .

وأكدت المصادر ” وفاة نائب أمير منطقة عسير و8 مرافقين وطاقم الطائرة . فيما غرد نشطاء في تويتر بعبارات تضمن الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة.

سمو #الأمير_منصور_بن_مقرن نائب

أمير #عسير يزور محافظة #البرك

ويتفقد عدداً من المشاريع والواجهة

البحرية للمحافظة .. pic.twitter.com/cBympmS6Xr — إمارة منطقة عسير (@emartasir) ٥ نوفمبر، ٢٠١٧

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