عاجل: وفاة نائب أمير عسير و8 مسؤولين في سقوط طائرة مروحية
صحيفة المرصد: قالت مصادر مطلعة أن الطائرة التي سقطت في عسير كانت تقل على متنها نائب أمير منطقة عسير وأمين المنطقة وعدد من المسؤولين.
وأضافت المصادر إلى أنه تم فقد الاتصال بالطائرة والركاب منذ نحو ساعتين. مشيرة إلى أنهم كانوا في جولة على محافظة ساحلية تبعد عن أبها نحو ٦۰ كيلومترا
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو قبل سقوط الطائرة وقالوا أن المقطع تم توثيقه قبل سقوط الطائرة وتحطمها مشيرين إلى أن نائب أمير منطقة عسير كان يطلع على بعض الأوراق والرسومات لاختيار أحد مواقع أحد المشروعات .
وأكدت المصادر ” وفاة نائب أمير منطقة عسير و8 مرافقين وطاقم الطائرة . فيما غرد نشطاء في تويتر بعبارات تضمن الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة.
سمو #الأمير_منصور_بن_مقرن نائب
أمير #عسير يزور محافظة #البرك
ويتفقد عدداً من المشاريع والواجهة
البحرية للمحافظة .. pic.twitter.com/cBympmS6Xr
— إمارة منطقة عسير (@emartasir) ٥ نوفمبر، ٢٠١٧
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التعليقات
رحم الله صاحب السمو الامير منصور بن مقرن ومن كان معه وثبتهم عند السؤال وأدخلهم الجنة بغير حساب ،
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انالله وانا اليه راجعون اللهم اغفرلهم اللهم ارحمهم وثبتهم عند السؤال اللهم الهم اهلهم الصبروالسلوان اللهم رش قبورهم بالماء والثلج والبرد وأجعلها روضه من رياض الجنة ياارحم الراحمين اسكنهم في الفردوس
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لا حول ولا قوة إلى بالله الله يغفر لهم ويرحمهم جميعا كانو في مهمة لخدمة بلدهم نسأل الله عز وجل لهم المغفره
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إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لهم وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين
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الله يرحمهم جميع وإنا إليه راجعون لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم ثبتهم عند السؤال
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الله يرحمهم ويغفر لهم عزائنا للمنطقة والوطن وذويهم والأمير مقرن نعزي أنفسنا في هذا المصاب الجلل
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انا لله وانا اليه راجعون ،،، الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح الجنان ويجبر مصاب اهاليهم ،،،
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الله يرحمهم ويغفر لهم ولا حول ولا قوة إلا با الله العلي العظيم
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الله يغفر لهم ويرحمهم ويصبر اهلهم ويجبر كسرهم
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انا لله وانا البه لراجعون رحمهم الله وغفر لهم جمعياٌ ان شاء الله
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((((((( إنا لله وإنا إليه راجعون....... لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم )))))))
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الله يرحمهم ولاحول ولاقوة الا بالله
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الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم الجنة .
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رحمهم الله وغفر لهم وأسكنهم فسيح جناته.ونعزي قيادتنا الرشيدة رعاها الله بهذا الحادث المأساوي الجلل سائلين الله أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا وحكومتنا الرشيدة من كل شر أو مكروه.
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الله يتقبله بالرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون
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🍃🍁إنَّا لله وإنا إليه راجعون ، الله يغفر لهم ويرحمهم ويثبتهم عند السؤال ويربط على قلوب أهلهم وذويهم آمين. 🍁🍃
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انا لله و انا اليه راجعون الله يرحمه و يغفر له
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الله يرحمهم ويغفر لهم
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طاقم الطائره رحم الله الجميع وثبت اهاليهم وامهاتهم 😰
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انا للله وانا اليه راجعون الله يرحمهم ويغفر لهم جميعا ويتجاوز عنهم
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إنا الله وإنا إلية راجعون اللهم اغفر لهم وارحمهم رحمة واسعة وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. ووالله إن هذا الحادث فاجعة ولكن الأمر لله من قبل ومن بعد.
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الله يرحمهم ويغفر لهم ويرحم موتانا جميع انا لله وانا اليه راجعون
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رحـمـهـم الله
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الله يرحمهم ويرحم اموات المسلمين
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الله يرحمهم ويغفر لهم
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رحمهم الله جميعا وجميع موتى المسلمين
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انا لله وانا اليه راجعون
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اللهم اغفرلهم ورحمهم ويسكنهم في جناتك والمسلمين يارب العالمين
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اسأل الله لهم الرحمة . ولذويهم الصبر والسلوان ...
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لاحول ولاقوة الابالله إنالله وإنا إليه لراجعون رحمهم الله ورحم جميع موتى المسلمين، ومقرن وابنه لهم في قلبي محبه وتقدير ربط الله على قلب اهل الفقيد منصور واهل بقية من توفى
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أن لله وأن إليه راجعون الله يرحمهم ويرحمنا برحمته وكل واحد له يوم وأجل مكتوب من الله
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أحسن الله عزاء خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وصاحب السموالملكي الاميرمقرن بن عبد العزيز الأسرة المالكة والشعب السعودي وأحسن الله عزاء منطقة عسير وأهلها ( إنا لله وإنا اليه راجعون)
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الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين
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إنَّا لله وإنا اليه راجعون اللهم ارحمهم واغفر لهم واجبر مصاب اهاليهم يا رحيم
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لاحول ولاقوة الابالله إنا لله وإنا إليه لراجعون رحمهم الله وموتى المسلمين
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اللهم ارحمهم واغفر لهم واجعل مسكنهم جنات الفردوس يارب العالمين ... آمين ...
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لاحول ولاقوة الابالله اللهم ارحمهم برحمتك واغفر لهم واسكنهم فسيح جناتك جنات النعيم انا لله وانا اليه راجعون
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إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اكتبهم في الشهداء وارفع درجتهم في عليين واجبر مصاب أسرهم واربط على قلوبهم بالصبر .
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سبحان الله نسال الله لهم الفردوس الاعلى من الجنه
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الله يرحمه ويرحم جميع المسلمينالله يرحمه ويرحم جميع المسلمينالله يرحمه ويرحم جميع المسلمينالله يرحمه ويرحم جميع المسلمينالله يرحمه ويرحم جميع المسلمين
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الله ارحمهم جميعا وابدلهم دار خير من دارهم دايم الطيب يروح
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لاحول ولاقوة الابالله إنالله وإنا إليه لراجعون رحمهم الله ورحم جميع موتى المسلمين
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إنا اله وانا اليه راجعون اللهم ارحمهم واغفر لهم يارب
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الله يرحمهم ويغفر لهم ويعطي اهلهم الصبر
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إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم أجِرنا في مُصيبتنا واخلِفنا خيراً منهم، رحمهم الله تعالى وتقبّلهم في الشُّهداء. أحسن اللهُ عزاء الملك،وسمو ولي العهد، والشـّعب السعودي.
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الله يرحمهم ويتقبلهم في الشهداء إنا لله وإنا إليه راجعون
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الله يرحمهم ويحسن اليهم جميعا انا الله وانا اليه راجعون
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الله يرحمهم جميعا .. الامير منصور بن مقرن أتذكر مقطعه في حملة تنظيف شاب وأحس عنده روح واجتهاد
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إنا لله وإنا إليه راجعون..نسأل الله لهم جميعا المغفرة والرحمة وأن يسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة
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انا لله وانا اليه راجعون رحمهم الله وعزائنا لأسرهم والوطن وعزاء للأمير مقرن وأسرته
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الله يرحمه
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اللهم ارحمهم جميعآ وصبر اهلهم
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إنا لله وإنا إليه راجعون الحمد لله على كل حال الله يرزقهم جميعاً الفردوس الأعلى من الجنة. آمين.
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رحمهم الله جميعا...تعددت الاسباب والموت واحد
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تعليق مخالف
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لاحول ولا قوة الا بالله الله يرحمهم ويغفر لهم واسال الله ان يحمي بلاد الحرمين من الشرور والفتن
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لا حول ولا قوة الا بالله رحمهم الله
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لاحول ولا قوة الا بالله اللهم اغفر لهم وارحمهم
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يارب رحمتك !
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الله يرحمهم
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وفاة المحافظ محمد سعود المتحمي رحمه الله :( وجميع الطاقم من ضمنهم الأمير منصور بن مقرن
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الله يرحمنا برحمته ......
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الله يرحمهم
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الله يرحمه
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حمى الله البلاد والعباد من كل شر حاسد ومريد ..ورحم الله المتوفين والهم اهلهم الصبر والسلوان ...
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لاحول ولاقوة الا بالله
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الله يرحمهم جميعا ياتعليق 4 مدير الشرطه ليس معهم واشوف اكثر التعليقات ماتترحم الا على الامير يااخواني الرحمه تجوز على الجميع رحمهم الله وغفر لهم
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الله يرحمهم
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انا لله و انا اليه راجعون الله يرحمهم برحمته
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رحم الله أميرنا المحبوب منصور بن مقرن ان لله وانا اليه راجعون
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اللهم ارحمهم واغفر ذنوبهم والهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وإنالله لله وإنا إليه راجعون
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لاحول ولا قوة الا بالله ***على الجميع الاكثار من الاستغفاراستغفرك اللهم و اتوب اليك
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يالطيف لطفك
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الله يرحمهم ويغفر لهم ! ***
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الله يرحمهم ويتقبلهم في الشهداء إنا لله وإنا إليه راجعون
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رحم الله الامير منصور بن مقرن
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رحم الله الامير المحبوب منصور بن مقرن وسعود المتحمي ومدير شرطة عسير وكل من توفى في هذا الحادث الاليم
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الظاهر الامير منصور بن مقرن الله يرحمه
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الله يرحمهم
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الله يرحمهم
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