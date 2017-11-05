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عاجل: وفاة نائب أمير عسير و8 مسؤولين في سقوط طائرة مروحية

عاجل: وفاة نائب أمير عسير و8 مسؤولين في سقوط طائرة مروحية
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المرصد 80 17٬060 2 ساعتين

صحيفة المرصد: قالت مصادر مطلعة أن الطائرة التي سقطت في عسير كانت تقل على متنها نائب أمير منطقة عسير وأمين المنطقة وعدد من المسؤولين.
وأضافت المصادر إلى أنه تم فقد الاتصال بالطائرة والركاب منذ نحو ساعتين. مشيرة إلى أنهم كانوا في جولة على محافظة ساحلية تبعد عن أبها نحو ٦۰ كيلومترا
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” مقطع فيديو قبل سقوط الطائرة وقالوا أن المقطع تم توثيقه قبل سقوط الطائرة وتحطمها مشيرين إلى أن نائب أمير منطقة عسير كان يطلع على بعض الأوراق والرسومات لاختيار أحد مواقع أحد المشروعات .
وأكدت المصادر ” وفاة نائب أمير منطقة عسير و8 مرافقين وطاقم الطائرة . فيما غرد نشطاء في تويتر بعبارات تضمن الدعاء لهم بالرحمة والمغفرة.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

80 - ريح الخزامى الغامدي
2017-11-06 00:43:38
رحم الله صاحب السمو الامير منصور بن مقرن ومن كان معه وثبتهم عند السؤال وأدخلهم الجنة بغير حساب ،
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79 -
2017-11-06 00:21:28
انالله وانا اليه راجعون اللهم اغفرلهم اللهم ارحمهم وثبتهم عند السؤال اللهم الهم اهلهم الصبروالسلوان اللهم رش قبورهم بالماء والثلج والبرد وأجعلها روضه من رياض الجنة ياارحم الراحمين اسكنهم في الفردوس
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78 -
2017-11-06 00:20:11
لا حول ولا قوة إلى بالله الله يغفر لهم ويرحمهم جميعا كانو في مهمة لخدمة بلدهم نسأل الله عز وجل لهم المغفره
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77 - زائر على الطاير
2017-11-06 00:20:11
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لهم وارحمهم برحمتك يا ارحم الراحمين
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76 - مفسر أحلام
2017-11-06 00:14:53
الله يرحمهم جميع وإنا إليه راجعون لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم ثبتهم عند السؤال
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75 -
2017-11-05 23:54:37
الله يرحمهم ويغفر لهم عزائنا للمنطقة والوطن وذويهم والأمير مقرن نعزي أنفسنا في هذا المصاب الجلل
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74 - علي القاضي
2017-11-05 23:53:51
انا لله وانا اليه راجعون ،،، الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح الجنان ويجبر مصاب اهاليهم ،،،
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73 -
2017-11-05 23:53:33
الله يرحمهم ويغفر لهم ولا حول ولا قوة إلا با الله العلي العظيم
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( عدد التعليقات 2,390 )
72 - ابونواف...
2017-11-05 23:49:43
الله يغفر لهم ويرحمهم ويصبر اهلهم ويجبر كسرهم
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71 - عبادي الهلالي والراس عالي
2017-11-05 23:47:17
انا لله وانا البه لراجعون رحمهم الله وغفر لهم جمعياٌ ان شاء الله
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( عدد التعليقات 1 )
70 - برق _ الحرم
2017-11-05 23:46:06
((((((( إنا لله وإنا إليه راجعون....... لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم )))))))
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69 -
2017-11-05 23:45:49
الله يرحمهم ولاحول ولاقوة الا بالله
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68 - عبدالله اليامي
2017-11-05 23:41:48
الله يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم الجنة .
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( عدد التعليقات 30,397 )
67 - قلم الحقيقه
2017-11-05 23:39:13
رحمهم الله وغفر لهم وأسكنهم فسيح جناته.ونعزي قيادتنا الرشيدة رعاها الله بهذا الحادث المأساوي الجلل سائلين الله أن يحفظ بلادنا وولاة أمرنا وحكومتنا الرشيدة من كل شر أو مكروه.
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66 - عزيز
2017-11-05 23:38:00
الله يتقبله بالرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون
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65 - المُزن
2017-11-05 23:36:57
🍃🍁إنَّا لله وإنا إليه راجعون ، الله يغفر لهم ويرحمهم ويثبتهم عند السؤال ويربط على قلوب أهلهم وذويهم آمين. 🍁🍃
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64 - اللهيبي
2017-11-05 23:35:57
انا لله و انا اليه راجعون الله يرحمه و يغفر له
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63 - وشك وشك
2017-11-05 23:35:49
الله يرحمهم ويغفر لهم
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62 - همسات
2017-11-05 23:34:33
طاقم الطائره رحم الله الجميع وثبت اهاليهم وامهاتهم 😰
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( عدد التعليقات 17,283 )
61 - ابويوسف
2017-11-05 23:34:26
انا للله وانا اليه راجعون الله يرحمهم ويغفر لهم جميعا ويتجاوز عنهم
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60 - إستشاري صح
2017-11-05 23:34:07
إنا الله وإنا إلية راجعون اللهم اغفر لهم وارحمهم رحمة واسعة وألهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان. ووالله إن هذا الحادث فاجعة ولكن الأمر لله من قبل ومن بعد.
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59 - سالم الراشد
2017-11-05 23:32:33
الله يرحمهم ويغفر لهم ويرحم موتانا جميع انا لله وانا اليه راجعون
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58 - اصـلـع لابـس بـكـله
2017-11-05 23:31:22
رحـمـهـم الله
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57 - عمر الجهني
2017-11-05 23:30:29
الله يرحمهم ويرحم اموات المسلمين
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56 -
2017-11-05 23:30:09
الله يرحمهم ويغفر لهم
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55 - هلال
2017-11-05 23:29:02
رحمهم الله جميعا وجميع موتى المسلمين
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54 - غريب الدار
2017-11-05 23:28:37
انا لله وانا اليه راجعون
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53 -
2017-11-05 23:27:59
اللهم اغفرلهم ورحمهم ويسكنهم في جناتك والمسلمين يارب العالمين
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52 - الو عزام
2017-11-05 23:26:58
اسأل الله لهم الرحمة . ولذويهم الصبر والسلوان ...
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51 - نيقااااا نفااااادي
2017-11-05 23:26:44
لاحول ولاقوة الابالله إنالله وإنا إليه لراجعون رحمهم الله ورحم جميع موتى المسلمين، ومقرن وابنه لهم في قلبي محبه وتقدير ربط الله على قلب اهل الفقيد منصور واهل بقية من توفى
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50 -
2017-11-05 23:26:21
أن لله وأن إليه راجعون الله يرحمهم ويرحمنا برحمته وكل واحد له يوم وأجل مكتوب من الله
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49 - ابو باسل
2017-11-05 23:26:16
أحسن الله عزاء خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وصاحب السموالملكي الاميرمقرن بن عبد العزيز الأسرة المالكة والشعب السعودي وأحسن الله عزاء منطقة عسير وأهلها ( إنا لله وإنا اليه راجعون)
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48 - saeed
2017-11-05 23:24:38
الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين
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47 - حازم
2017-11-05 23:24:34
إنَّا لله وإنا اليه راجعون اللهم ارحمهم واغفر لهم واجبر مصاب اهاليهم يا رحيم
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46 - بن شاهر
2017-11-05 23:24:32
لاحول ولاقوة الابالله إنا لله وإنا إليه لراجعون رحمهم الله وموتى المسلمين
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45 - الحجاج
2017-11-05 23:24:32
اللهم ارحمهم واغفر لهم واجعل مسكنهم جنات الفردوس يارب العالمين ... آمين ...
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44 - ابو احمد
2017-11-05 23:24:01
لاحول ولاقوة الابالله اللهم ارحمهم برحمتك واغفر لهم واسكنهم فسيح جناتك جنات النعيم انا لله وانا اليه راجعون
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43 - أبو سحاااب
2017-11-05 23:22:18
إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اكتبهم في الشهداء وارفع درجتهم في عليين واجبر مصاب أسرهم واربط على قلوبهم بالصبر .
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42 - تركي
2017-11-05 23:22:01
سبحان الله نسال الله لهم الفردوس الاعلى من الجنه
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41 - saeed
2017-11-05 23:21:59
الله يرحمه ويرحم جميع المسلمينالله يرحمه ويرحم جميع المسلمينالله يرحمه ويرحم جميع المسلمينالله يرحمه ويرحم جميع المسلمينالله يرحمه ويرحم جميع المسلمين
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40 - ابو فيصل
2017-11-05 23:20:28
الله ارحمهم جميعا وابدلهم دار خير من دارهم دايم الطيب يروح
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39 - أبو سحم
2017-11-05 23:18:08
لاحول ولاقوة الابالله إنالله وإنا إليه لراجعون رحمهم الله ورحم جميع موتى المسلمين
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38 - هاشم
2017-11-05 23:18:07
إنا اله وانا اليه راجعون اللهم ارحمهم واغفر لهم يارب
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37 - الحويطي
2017-11-05 23:17:21
الله يرحمهم ويغفر لهم ويعطي اهلهم الصبر
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36 - عصامي
2017-11-05 23:17:09
إنّا لله وإنّا إليه راجعون، اللهم أجِرنا في مُصيبتنا واخلِفنا خيراً منهم، رحمهم الله تعالى وتقبّلهم في الشُّهداء. أحسن اللهُ عزاء الملك،وسمو ولي العهد، والشـّعب السعودي.
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35 -
2017-11-05 23:16:45
الله يرحمهم ويتقبلهم في الشهداء إنا لله وإنا إليه راجعون
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34 - هشام بانقا
2017-11-05 23:16:37
الله يرحمهم ويحسن اليهم جميعا انا الله وانا اليه راجعون
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33 -
2017-11-05 23:16:35
الله يرحمهم جميعا .. الامير منصور بن مقرن أتذكر مقطعه في حملة تنظيف شاب وأحس عنده روح واجتهاد
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32 - حقاااني...
2017-11-05 23:15:38
إنا لله وإنا إليه راجعون..نسأل الله لهم جميعا المغفرة والرحمة وأن يسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة
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31 -
2017-11-05 23:14:55
انا لله وانا اليه راجعون رحمهم الله وعزائنا لأسرهم والوطن وعزاء للأمير مقرن وأسرته
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30 - ابن عدوه
2017-11-05 23:14:44
الله يرحمه
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29 - الفارس
2017-11-05 23:14:31
اللهم ارحمهم جميعآ وصبر اهلهم
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28 - القحطاني
2017-11-05 23:11:37
إنا لله وإنا إليه راجعون الحمد لله على كل حال الله يرزقهم جميعاً الفردوس الأعلى من الجنة. آمين.
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27 - Mugjo
2017-11-05 23:10:33
رحمهم الله جميعا...تعددت الاسباب والموت واحد
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26 - حسبنا الله
2017-11-05 23:10:21
تعليق مخالف
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25 - ابويوسف الرفاعي
2017-11-05 23:09:38
لاحول ولا قوة الا بالله الله يرحمهم ويغفر لهم واسال الله ان يحمي بلاد الحرمين من الشرور والفتن
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24 - عوكل
2017-11-05 23:09:34
لا حول ولا قوة الا بالله رحمهم الله
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23 - وفي
2017-11-05 23:07:43
لاحول ولا قوة الا بالله اللهم اغفر لهم وارحمهم
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22 - لمى
2017-11-05 23:07:10
يارب رحمتك !
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21 - أماني
2017-11-05 23:07:05
الله يرحمهم
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20 - دانه
2017-11-05 23:03:18
وفاة المحافظ محمد سعود المتحمي رحمه الله :( وجميع الطاقم من ضمنهم الأمير منصور بن مقرن
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19 - هااااااامور
2017-11-05 23:02:58
الله يرحمنا برحمته ......
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18 -
2017-11-05 23:01:28
الله يرحمهم
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17 -
2017-11-05 23:01:20
الله يرحمه
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16 - بردقان (نايت شفت)
2017-11-05 22:59:56
حمى الله البلاد والعباد من كل شر حاسد ومريد ..ورحم الله المتوفين والهم اهلهم الصبر والسلوان ...
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15 - فــؤاد المالكي
2017-11-05 22:59:34
لاحول ولاقوة الا بالله
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14 -
2017-11-05 22:59:31
الله يرحمهم جميعا ياتعليق 4 مدير الشرطه ليس معهم واشوف اكثر التعليقات ماتترحم الا على الامير يااخواني الرحمه تجوز على الجميع رحمهم الله وغفر لهم
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13 - مفرح الشهراني
2017-11-05 22:58:30
الله يرحمهم
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12 -
2017-11-05 22:58:27
انا لله و انا اليه راجعون الله يرحمهم برحمته
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11 - الحربي
2017-11-05 22:58:03
رحم الله أميرنا المحبوب منصور بن مقرن ان لله وانا اليه راجعون
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10 - ابوسعيد الربعي
2017-11-05 22:58:02
اللهم ارحمهم واغفر ذنوبهم والهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وإنالله لله وإنا إليه راجعون
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9 -
2017-11-05 22:57:31
لاحول ولا قوة الا بالله ***على الجميع الاكثار من الاستغفاراستغفرك اللهم و اتوب اليك
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8 - محمد الجعيد
2017-11-05 22:57:20
يالطيف لطفك
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7 - همسات
2017-11-05 22:57:10
الله يرحمهم ويغفر لهم ! ***
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6 - احمد
2017-11-05 22:56:30
الله يرحمهم ويتقبلهم في الشهداء إنا لله وإنا إليه راجعون
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5 - الشمري
2017-11-05 22:54:26
رحم الله الامير منصور بن مقرن
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4 -
2017-11-05 22:53:08
رحم الله الامير المحبوب منصور بن مقرن وسعود المتحمي ومدير شرطة عسير وكل من توفى في هذا الحادث الاليم
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3 -
2017-11-05 22:51:15
الظاهر الامير منصور بن مقرن الله يرحمه
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2 - شامخ
2017-11-05 22:51:14
الله يرحمهم
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1 - 🇸🇦 دمتي بلادي
2017-11-05 22:51:07
الله يرحمهم
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آخر تعليق
بواسطة :

كان ودي اساعد والله بس مع الاسف ما اعرف احد منهم...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨

عودا حميدا حقاااني...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨

منصف مدام تحب المزز على قولتك وتموت فيهن وليه ماتتزوج وإذا ماتبي تتزوج اكرمنا بس...
بواسطة : فلمنكوووووووو

هذا اكبر دليل على ان ***مالهم امان يبيعك عند اقرب لفه. همهم سرقت البلد و اكل خير...
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شاهد.. حركة استعراضية وسقوط فتاة على رأسها في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

شاهد.. حركة استعراضية وسقوط فتاة على رأسها في ولاية بنسلفانيا الأمريكية

 المرصد 26 4٬603 يوم واحد
شاهد .. كيف ساعدت فتاة حسناء صديقها على السرقة

شاهد .. كيف ساعدت فتاة حسناء صديقها على السرقة

 المرصد 22 7٬936 يومين
شاهد .. تكدس غير مسبوق للمركبات على جسر الملك فهد

شاهد .. تكدس غير مسبوق للمركبات على جسر الملك فهد

 المرصد 75 9٬109 يومين
شاهد..مواطن يوثق لحظة شعوره بالهزة الأرضية في بيشة

شاهد..مواطن يوثق لحظة شعوره بالهزة الأرضية في بيشة

 المرصد 22 10٬400 يومين
اخبار ثقافية
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟

 المرصد 31 2٬634 3 أيام
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !

 المرصد 17 2٬866 5 أيام
شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 م

 المرصد 16 4٬553 5 أيام
استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدة

 المرصد 84 3٬441 أسبوع واحد
اخبار صحية
بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صور

 المرصد 6 2٬529 5 ساعات
وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!

 المرصد 20 3٬415 يومين
في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !

 المرصد 10 2٬624 3 أيام
كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!

 المرصد 15 3٬777 4 أيام
اخبار اقتصادية
مصادر تكشف عن إحالة مئات من صكوك الأراضي ذات المساحات الكبيرة للمحكمة العليا للنظر في نظاميتها

مصادر تكشف عن إحالة مئات من صكوك الأراضي ذات المساحات الكبيرة للمحكمة العليا للنظر في نظاميتها

 المرصد 28 3٬955 10 ساعات
رئيس المكسيك يعلن اكتشاف حقل ضخم للنفط والغاز في بلاده

رئيس المكسيك يعلن اكتشاف حقل ضخم للنفط والغاز في بلاده

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3 دول خليجية ترفع أسعار الوقود

3 دول خليجية ترفع أسعار الوقود

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الوزير “خالد الفالح” يكشف عن قلقه حول أمن الطاقة في آسيا

الوزير “خالد الفالح” يكشف عن قلقه حول أمن الطاقة في آسيا

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أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياض

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العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

العواد يهنئ وزير الإعلام السوداني على رفع العقوبات عن بلاده والأخير يؤكد على جهود المملكة في تحقيق ذلك

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بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق  “الريتز كارلتون” بجدة

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بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

بالصور: مجموعة “العريفي” القابضة “دايمنشنز” تفاجئ زوار معرض الفخامة في جدة بـ ” أنقى زيت زيتون” في العالم مخلوط بماء الذهب

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بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!

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سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

سعوديات يطالبن بإنشاء نادٍ لمصارعة البنات في المملكة ويشعلن مواقع التواصل.. وهكذا رد المغردون!

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الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

الإعلامية الكويتية مي العيدان تهاجم اللبنانية نضال الأحمدية .. وتعلق: ترقبوا الليلة “كشف حساب”

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هذه حقيقة مقطع متداول يُظهر بئر زمزم من الداخل.. و”هيئة الأرصاد” تعلق!

هذه حقيقة مقطع متداول يُظهر بئر زمزم من الداخل.. و”هيئة الأرصاد” تعلق!

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كاريكاتير
شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف”اليوم الأحد

شاهد: أبرز كاريكاتير “الصحف”اليوم الأحد

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