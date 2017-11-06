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لأول مرة .. شاهد: سعوديات يعملن في مطعم رز بخاري شهير بالرياض
صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصد عمل سعوديات في مطعم نسائي بالرياض متخصص في تقديم الرز البخاري.
وأبان المقطع مشاهد من مطبخ المطعم وحجرة إدارة المطعم المتخصصة في حسابات الواردات والصادرات.
وقالت إحدى العاملات بالمطعم أن المطعم نسائي 100 % وأوضحت أن المطعم تم تهيئته بالكامل ليناسب عمل المرأة 8 ساعات يوميًا. وأضافت أن الموظفات يمنحن إجازة يومين في الأسبوع.
التعليقات
36 -2017-11-06 05:36:41
ي35 ندري ان ريمه مع الاختلاط وتشجع عليه لاكن بشويييييييش علشان ماتكشف نفسها وتوجهها مثل اول كانت تعارض سواقة الحريم ويوم سمحو خذت الدف واول من طبل
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35 -2017-11-06 05:20:25
السلفية ريما مع الاختلاط والفساد عقلها الصغير الغبي يبرر للخراب الدكتور حسب كلامها السفية مايقدر يجي يسوي العملية ويطلع ولا فيه دكتورات تسوي عمليات ؟؟
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34 - واحد مواطن2017-11-06 05:03:18
ليس عيبا ولا حراما فقد عهدنا طوال تاريخنا أن نساء كبيرات فى السن ومعهن بناتهن يبعن ويشترين فى اسواق كل مدننا شرقها وغربها ملتزمات بحجابهن وأدبهن وطلب رزقهن الحلال.فبارك الله لهن.بل يجب دعمهن وحمايتهن
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33 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-06 04:42:31
المطعم مدري استقبال وتوصيل كل الإثنين 🤔
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32 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-06 04:33:47
لكن يحتاج هذا المطعم النسائي لمفتشات ليشاهدن هل فيه مواصفات النظافة..إلخ ويجب وضع كاميرات كذلك يجب عليكن قفل الباب واذا وحده تجي تفتحن لها الباب ويكون فيه برى حارس للاحتياط
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31 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-06 04:30:06
ت 18صعب المستشفيات يكون قسم نساء وقسم رجال لأن بعض العمليات وغيرها تحتاج اطباء خبره
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30 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-06 04:27:10
والله عمل جميل مدام مطعم فقط نسائي افضل من البطالة
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29 - هاشم2017-11-06 04:21:14
بنات وشباب المملكة متى ماعطيت لهم الفرصه فهم باذن الله ناجحون
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28 - ابو عادل2017-11-06 04:20:50
تعليق٢٢ ادعيلهم بالتوفيق بدل المسخره
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27 - أبرار2017-11-06 04:09:24
ليش يعمل في كل المهن وش ينقصه مايكون مرفّه ؟
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26 -2017-11-06 04:03:46
سَعوَدَة المطاعم شي جيد وفكرة ممتازة حلو ان المواطن يعمل في كل المهن ويخدم وطنه بنفسه ويتخلى عن ثقافة العيب ويشتغل بجد واجتهاد وامانة وعزيمة ونظافة افضل من الاجنبي
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25 - أبرار2017-11-06 03:54:48
رز بخاري هذا اللي فلحتن فيه ؟ أكلنا ومطاعمنا كلها رز رز رز خلااص أنا لي خمس شهور ما أكلت رز ماعاد اطيقه ورجعت لوزني المثالي من دون ما اسوي رجيم
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24 -2017-11-06 03:40:59
الله يوفقهم وانا اقول ليش سبب العطاله اثر الاجانب مستعمرينها بسبب التستر والسعودي يناشد والاجنبي يقول السعودي ماهو حق شغل
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23 - الثقفي2017-11-06 03:28:40
الوافدين وبالذات العربان اي مكان فيه توطين على طول يرحون ويسيطرون عليه مافيا وخطط مدروسه
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22 - شجاع2017-11-06 03:28:00
شي طيب لكن معد هذا التقرير الله يهدية لماذا لم يساهم بنشر اسم المطعم وهذا اقل دعم لهم نتمنى ممن لدية معرفة باسم المطعم ان يدعمهم بالاسم والموقع واذا توفر هاتف المطعم نسأل الله لهم التوفيق والنجاح
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21 - الثقفي2017-11-06 03:27:36
اسبوع وتلقونه امتلى وافدات وبيصير الاكل حمص ومتبل ومعصوب 😎
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20 - الثقفي2017-11-06 03:25:29
ترى اسعاركن مبالغ فيها بتنفرون الناس منكم🤠
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19 - الثقفي2017-11-06 03:24:49
اكيد الدجاجه ب300 ريال والرز 200 😎
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18 -2017-11-06 03:23:43
ياليت المستشفيات كذا فيها اقسام خاصة للنساء بعيدا عن الاختلاط والفوضى عشان الممرضات والمريضات ياخذون راحتهم بدون اذى وتحرش وإساءه وابتزاز
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17 -2017-11-06 03:17:40
هذه هي المراة السعودية تعمل في اي مجال ولكن بحجابها ونقابها وسترها بارك الله فيكن وصرف عنكن صاحبات السوء المتبرجات 🌹🌹🌹
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16 - ابو اسامه - جده2017-11-06 03:16:20
كفو في اهل الرياض
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15 - ماوراء الارجنتين2017-11-06 03:01:56
ماشاء الله تبارك الله ؛ توطين المنشأت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة خيار إستراتيجي لا رجعة فيه
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14 - فتى الديرة2017-11-06 02:56:03
أقترح على عهود تشتغل معهم ، تصلح القهوة و حلا النوتيلا
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13 - كلمة حق2017-11-06 02:54:37
الله يوفقكم ويرزقكم ويبارك فيكم وإلى الأمام
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12 - همسات2017-11-06 02:52:23
طيب وايه ماعطونا اسم المطعم ومكانه ؟ الي يعرف يحط لنا الاسم والعنوان من فضلكم
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11 - صابر وصامد لرؤيا 2030 موادع ينبع2017-11-06 02:52:18
اين يقع هذاء المطعم اقول تروة بعد بكرة بيسير بايدي بنات ابو يمن مثل المذيعات في قنوات السعودية سابقا ومعروفة ادارتة بيت الشواية ابو اسمك المثلج ويبعية بدراهم وايدة هههههههههه المطبخ هنالك
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10 - ليبرالي2017-11-06 02:49:56
خطوه الى الامام 🌷
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9 - يازينكم ويازين طبخكم ونظافتكم2017-11-06 02:46:09
الله يوفقكم ويرزقكم من حيث لا تحتسبون
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8 -2017-11-06 02:44:27
ماشاءالله تبارك الله بالتوفيق لهم الله يسعدهم
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7 - ،،2017-11-06 02:43:48
هههههه يعني المطبخ وراكو وراكو ماكو فكه
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6 - saeed2017-11-06 02:42:08
👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑👑اسمرعبر🏆الملكـــي👑
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5 -2017-11-06 02:42:03
فكره عبقريه ومشروع ناجح ....وجزاه الله الف خير ...بطن راح يدخله اكل صحي ولا يد الهندي وشاكلته
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4 -2017-11-06 02:41:54
الحمدلله تم محاربه الفساد واخيرا شفت بنات بلدي يشتغلون في مطعم بخاري
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3 - Noura2017-11-06 02:39:28
جميل جدا الله يوفقهم
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2 - الانيق2017-11-06 02:34:27
ماشاء الله تبارك الله استمروا
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1 - 🇸🇦 دمتي بلادي2017-11-06 02:34:18
الف مبروووووك بالتوفيق
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