لأول مرة .. شاهد: سعوديات يعملن في مطعم رز بخاري شهير بالرياض

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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو رصد عمل سعوديات في مطعم نسائي بالرياض متخصص في تقديم الرز البخاري.

وأبان المقطع مشاهد من مطبخ المطعم وحجرة إدارة المطعم المتخصصة في حسابات الواردات والصادرات.

وقالت إحدى العاملات بالمطعم أن المطعم نسائي 100 % وأوضحت أن المطعم تم تهيئته بالكامل ليناسب عمل المرأة 8 ساعات يوميًا. وأضافت أن الموظفات يمنحن إجازة يومين في الأسبوع.

