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بسبب التجاوزات .. ولي أمر يشتكي معلم في رحلة مدرسية .. و”تعليم مكة” يحقق !

بسبب التجاوزات .. ولي أمر يشتكي معلم في رحلة مدرسية .. و”تعليم مكة” يحقق !
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المرصد 18 3٬865 2 ساعتين

صحيفة المرصد : اتهم ولي أمر طالب بالمرحلة المتوسطة معلمًا بالإهمال، وتركه الطلاب دون إشراف عليهم أثناء الخروج في رحلة مدرسية لاستراحة بها مسبح؛ ما كاد يتسبب في خسارته ابنه.

وبحسب موقع “سبق” قال ولي الأمر في شكواه إن ابنه أحضر ورقة من المدرسة، تدعوه للموافقة على خروج ابنه في نزهة مدرسية إلى أحد المواقع، وبعد تأخره في العودة أرسل الأب أبناءه إلى الموقع الذي يوجد فيه ابنه برفقة طلاب من المرحلتَيْن المتوسطة والثانوية.

وأردف: “وجدت ابني في حالة سيئة بعد أن قام أحد طلاب المرحلة الثانوية بإغراقه في المسبح وسط تعالي الضحكات، وتصوير ابني وهو يكاد يغرق بدون وجود معلم معهم في الاستراحة، ولولا تدخُّل أحد الطلاب، الذي أنقذ ابني من الغرق، لوقع ما لا تُحمد عقباه”.

من جانبه، أوضح مدير الإعلام التربوي بتعليم مكة طلال الردادي أنه تم تشكيل لجنة من مكتب التعليم بشرق مكة المكرمة، وستحقق في شكوى ولي الأمر وملابسات الرحلة المدرسية كافة، وعلى نتائج التحقيق سيتم اتخاذ الإجراءات التربوية المناسبة لكل الأطراف.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

18 - فهد12
2017-11-06 09:45:43
الرحلات المدرسية انتهت مع انتهاء عهد الاخونج الغابر ايش اللي رجعها مرة اخرى وبعدين طلاب متوسط مع شباب الثانوي في مسبح امر خطييير...... اعتقد انها رحلة فاسدة ولا تواجد للفساد بعد ليلة الاحد
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17 - كابتن كريم
2017-11-06 09:40:37
يا واد شغل ****إحنا خابزينو وإذا تفكر تبيع الموية في حارة السقاين ترى غلطان مسبح ما مسبح هاذي الحركات ما تمشي عندنا انتة ******
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16 - حق
2017-11-06 09:39:38
يفترض عقوبة فصل فهذي روح اراد بها بالمزاح القتل
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15 -
2017-11-06 09:38:18
يعني المعلم ماسلم وهو في الفصل يقوم يحمل نفسه برحلة الى استراحة ومسبح وفوضى..... بصراحة ادارة المدرسة وكل من شارك في هذه الرحلة يجب ان يعاقب
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14 - الغامدي
2017-11-06 09:28:21
طلاب المتوسط صغارفي السن وطلاب الثانوي كبار بالغين ولا يجوز ان يكونوا مع بعض في المسبح فيحصل مالا تحمد عقباه
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13 - 🎀Faten
2017-11-06 09:21:29
انصح كل ام واب مايخلون اطفالهم يروحون رحلات مع المدرسه مافي اهتمام من قبل المعلمين لو تخرجونه انتم وتعوضونه عن الرحله اضمن واولى من ان ابنكم يطلع وتصير مشاكل زي كذا والله يحفظ ابنائكم جميعًا من كل شر
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12 - 🎀Faten
2017-11-06 09:18:27
ماني عارفه ليه ترمي واحد في المسبح لا وتضحك وتصور كمان!!! افرض ان الولد مات ايش بيصير فيك؟ والله ليخلونك تضحك صح والمفروض مايخلون مرحلتين المتوسط والثانوي في رحلة وحده ويكون فيه معلمين يهتمون بالاوضاع
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11 -
2017-11-06 09:16:26
بعض المدراء والمسؤولين بالتعليم يشوهوا صورة زملائهم المخلصين اقسم بالله لست معلم وكلمة حق يوجد نسبة كبيرة من معلميننا على درجة عالية من التفاني والتميز اما هؤلاء فاشلين جدا كيف تدع مسبح بدون مراقب!!
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10 - بو نواف
2017-11-06 09:08:57
كيف مسبح متوسط مع ثانوي ابي افهم اطفال يسبحون مع رجال من المرحله الثانويه اي تخلف احنا عايشين فيه
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9 -
2017-11-06 08:44:54
أستاذي حبيبي قرة عيني أخذتني في رحله ياسلام ...انتبه لي أرجوك أرجوك أتوسل إليك
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8 - محمد
2017-11-06 08:36:52
اللي يشكك بسلوكيات المعلمين اقله كلا يرى الناس بعين طبعه.
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( عدد التعليقات 2,391 )
7 - ابونواف...
2017-11-06 08:23:40
المفروض الرحلات المدرسية الى أماكن تعليمية ترفيهية اومسابح معتمده وليس هناك داعي للاسترخات أونشاط ترفيهي خارج ساعات الدراسة
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6 -
2017-11-06 08:20:56
انت المخطئ اولا...حاسب نفسك قبل ان تحاسب غيرك لأن بعض اولياء الامور شخصيته ضعيفه امام رغبة ابنه..
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5 - حلم الوطن
2017-11-06 08:15:54
يجب ان تلغى هذه الرحلات نعم نحن لا نثق في سلوكيات البعض الله يحفظ لنا اولادنا من المتربصين
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4 -
2017-11-06 08:10:59
هالزمن ماله امان والناس مالهم امان
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3 - بخن بخن
2017-11-06 08:06:53
نصيحه لاتسمح لابنك بالخروج مع مثل هذه الرحلات .كثيرا مايحدث تحرشات .
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2 - محمد
2017-11-06 08:02:11
والله يا اخوان ماعمري سمحت لأحد من أبنائي بمرافقة اي مدرس للرحله المدرسيه . لأنها يتجمعون فيا بعض الطلاب غير الأسوياء وكذلك احيانا المدرس يكون غير سوي وتحصل تجاوزات غير حميده . اقول ذلك عن خبرة ومعرفة
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1 -
2017-11-06 07:55:46
خالطين الكبار مع الصغار انتظر التجاوزات الخطيرة بعد السواقة وضحاياها من المؤيدين الغيارى بالرضى وبالغصب يخطط على غيره وغيره يخطط عليه الجزاء من جنس العمل سنن ثابتة
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