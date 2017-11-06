شاهد .. آخر رسالة “واتساب” ‏لمرافق “منصور بن مقرن” الشخصي !

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صحيفة المرصد : تناقل ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، آخر رسالة “واتساب” منسوبة للنقيب عبدالله الشهري؛ المرافق الشخصي للأمير منصور بن مقرن؛ مع أحد المسؤولين، يطلب التواصل مع لجنة مراجعة لمستشفى قوى الأمن بشأن موعد له؛ حتى يتسنى له إكمال‏ واجباته العسكرية، مُقدّماً عمله على موعده، ‏ويعلل “أنا مثل الأسد”.

يذكر أن النقيب عبدالله الشهري؛ ضمن مرافقي نائب أمير عسير الأمير منصور بن مقرن؛ في الطائرة التي سقطت في أثناء قيام نائب أمير عسير بجولة تفقدية على محافظة البرك التابعة لعسير.