من هو صالح القاضي رفيق منصور بن مقرن في رحلة الطائرة؟.. إليك سيرته الذاتية في سطور!

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صحيفة المرصد: توفي مساء أمس الأحد، المهندس صالح القاضي، أمين أمانة منطقة عسير، ضمن وفد الأمير منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير، إثر تحطم الطائرة المروحية التي كانت تقلهم ليلة البارحة عند عودتهم من زيارتهم التفقدية للواجهة البحرية في البرك.

مولده

والمهندس صالح القاضي، هو صالح بن عبدالله بن صالح القاضي، من مواليد عام ١٩٥٩م، ويبلغ من العمر ٥٨ عاماً، تلقى تعليمة الأوّلي بالمدينة المنورة تم التحق بجامعة الملك فيصل وحصل على البكالوريوس في الهندسة الزراعية، وتولى عدّة مناصب في المدينة المنورة لمدة ٢٥ عاماً منها مدير عام الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة المدينة المنورة، ومن ثم تم تعيينه رئيساً لبلدية خميس مشيط عام ٢٠١١ في ١٥ مارس.

ترقيته

بعد ذلك أصدر الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية السابق، قراراً بترقية المهندس صالح عبدالله القاضي إلى المرتبة الـ١٣ وكيل الأمين للخدمات بأمانة منطقة المدينة المنورة ٢٠١١-٢٠١٤، وأمين أمانة المدينة المنورة.

عمله قبل رحيله

ثم أصدر وزير البلدية والقروية المهندس عبداللطيف عبدالملك آل الشيخ قراراً يقضي بتكليف المهندس صالح عبدالله القاضي للقيام بأعمال أمين منطقة عسير ابتداءً من ٣٠ جمادى الآخرة ١٤٣٦هـ خلفاً للمهندس إبراهيم الخليل، حيث باشر مهام عمله الجديد أمين أمانة منطقة عسير والرئيس الأعلى لـ ٣٣ بلدية في منطقة عسير.

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