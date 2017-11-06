شاهد بالفيديو: الأمير “منصور بن مقرن” وهو ينظف المتنزه بنفسه

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صحيفة المرصد: أظهر المواطنون حزنهم الشديد على وفاة الأمير منصور بن مقرن، نائب أمير منطقة عسير، والمسؤولين الذين توفوا معه في حادث طائرة عسير التي تحطمت، أمس الأحد.

وحرص نشطاء التواصل على إظهار الجانب الإنساني للأمير” منصور بن مقرن”وذلك من خلال نشر عدة مقاطع فيديو، له في مناحي الحياة اليومية، مشيرين إلى أنه كان يهتم بمعاناتهم ويقف على المشاريع المتعثرة، ويوجه بسرعة إنجاز المشاريع، كما دعا أمانة المنطقة لاستغلال المساحات الكبيرة في الحدائق وأماكن الترفيه، كما كان يتعامل مع المواطنين بتواضع ودون حجاب.

وروج نشطاء التواصل لمقطع فيديو للأمير وهو يقوم بحملة النظافة في متنزهات السودة يرافقه مدير شرطة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي. واعتبر المغردون “هذا التصرف هو القدوة التي يحتاجها الشباب هذه الأيام”، مؤكدين أهمية الحفاظ على نظافة المتنزهات، خاصة في فترات الإجازة، نظراً لكثرة الزوار.

كما أوضح مقطع آخر تأكيد نائب أمير منطقة عسير منصور بن مقرن لمواطن بانتهاء أحد مشاريع درء مخاطر السيول بمدينة أبها، وقال: “إذا ما خلصوا خلال 3 شهور اشتكيني لفيصل بن خالد”، جاء ذلك أثناء تفقده عدداً من مشاريع درء مخاطر السيول، كما أكد النشطاء على أن للأمير الراحل أياد بيضاء حيث تكفل بسداد دين امرأة مسن.

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