شاهد بالفيديو: الأمير “منصور بن مقرن” وهو ينظف المتنزه بنفسه
صحيفة المرصد: أظهر المواطنون حزنهم الشديد على وفاة الأمير منصور بن مقرن، نائب أمير منطقة عسير، والمسؤولين الذين توفوا معه في حادث طائرة عسير التي تحطمت، أمس الأحد.
وحرص نشطاء التواصل على إظهار الجانب الإنساني للأمير” منصور بن مقرن”وذلك من خلال نشر عدة مقاطع فيديو، له في مناحي الحياة اليومية، مشيرين إلى أنه كان يهتم بمعاناتهم ويقف على المشاريع المتعثرة، ويوجه بسرعة إنجاز المشاريع، كما دعا أمانة المنطقة لاستغلال المساحات الكبيرة في الحدائق وأماكن الترفيه، كما كان يتعامل مع المواطنين بتواضع ودون حجاب.
وروج نشطاء التواصل لمقطع فيديو للأمير وهو يقوم بحملة النظافة في متنزهات السودة يرافقه مدير شرطة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي. واعتبر المغردون “هذا التصرف هو القدوة التي يحتاجها الشباب هذه الأيام”، مؤكدين أهمية الحفاظ على نظافة المتنزهات، خاصة في فترات الإجازة، نظراً لكثرة الزوار.
كما أوضح مقطع آخر تأكيد نائب أمير منطقة عسير منصور بن مقرن لمواطن بانتهاء أحد مشاريع درء مخاطر السيول بمدينة أبها، وقال: “إذا ما خلصوا خلال 3 شهور اشتكيني لفيصل بن خالد”، جاء ذلك أثناء تفقده عدداً من مشاريع درء مخاطر السيول، كما أكد النشطاء على أن للأمير الراحل أياد بيضاء حيث تكفل بسداد دين امرأة مسن.
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التعليقات
الله يرحمه ويغفرله ولجميع موتى المسلمين
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الله يرحمه ويصبر أهله
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رب ارحمهم
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كتب الله لهم الشهادة ورفع درجاتهم في عليين فقد على المنطقة صاحب السمو منصور بن مقرن نائب أمير منطقة عسير ومرافقيه ونعزي أنفسنا وأسرهم في هذه الفاجعة الموجعه وجبر الله مصاب الجميع
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الله يرحمه .كل اهالي المنطقه يثنون عليه .والجنازة التي يثني الناس عليها خيرا وجبت لها الجنه .ومامن عمل يدخل الجنه مثل حسن الخلق .
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ماهي غريب عليك يا ولد مقرن ... رحمك الله رحمة واسعة وأدخلك الفردوس الأعلى من الجنة
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رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته .
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الله يرحمه . قمه التواضع . اذا عرف الانسان انه سيوضع بقبرلايتعدى المتر والنصف وسيصبح عظاما عندها سيتواضع لله ثم للناس ولكن اين العاقل فالدنيا لاتساوي شيئا اللهم احفظ قائدنا وأمراءنا وبلادنا وشعبنا ,
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الله يرحمه متواضع مع انه في مرتبه عاليه تواضع وادب ***
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