الرئيسية / بالفيديو والصور .. أمير عسير يرافق جثمان الأمير منصور بن مقرن إلى الرياض
بالفيديو والصور .. أمير عسير يرافق جثمان الأمير منصور بن مقرن إلى الرياض
صحيفة المرصد : غادر جثمان نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مطار أبها الإقليمي متوجها إلى العاصمة الرياض.
رافق جثمان الفقيد، أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد.
هذا وكان الديوان الملكي أعلن سابقا اليوم أن الصلاة على الفقيد الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير يوم غد الثلاثاء عقب صلاة العصر بجامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
الأمير فيصل بن خالد أمير #عسير— إمارة منطقة عسير (@emartasir) ٦ نوفمبر، ٢٠١٧
وأبناء الأمير مقرن بن عبدالعزيز يتلقون
التعازي في وفاة الأمير منصور بن مقرن
بمطار أبها قبل مغادرتهم #الرياض . pic.twitter.com/SAtyUAo0AY
التعليقات
15 - قوندا2017-11-06 22:37:37
رجل مخلص وفي اللهم اغفر له وعوض عسير برجل مثله
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
14 - مدحت السمكري2017-11-06 22:05:00
مرت ليلة البارحة قاسية مفجعة على عسير أشرقت شمس الصباح كلها الم وحزن وأسى عسير فقدت منصور عسير فقدت عدد من مسئوليها صبراً عسير على هذا المصاب الجلل أحسن الله عزاء الوطن أحسن الله عزاء عسير
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
13 -2017-11-06 22:04:18
مرت ليلة البارحة قاسية مفجعة على عسير أشرقت شمس الصباح كلها الم وحزن وأسى عسير فقدت منصور عسير فقدت عدد من مسئوليها صبراً عسير على هذا المصاب الجلل أحسن الله عزاء الوطن أحسن الله عزاء عسير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
12 -2017-11-06 20:45:42
من يرافقه هو عمله الصالح يبن اادم لن يرافقك الى قبرك الا عملك خيرا فخير شرا فشر اللهم توب علينا
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
11 - سبحان الله2017-11-06 20:43:10
الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
10 - أبورائد2017-11-06 20:33:36
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
9 -2017-11-06 19:37:50
هذا الامير ملك قلوب اهالي عسير طيبه وتواضع ونشاط وتميز رحمه الله نعم خسرت المنطقه رجل مميز وطموح ومحب للناس الخير
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
8 -2017-11-06 19:23:56
اللهم ارحمه ومن كان معه واجبر اهلهم وذويهم وألهمهم الصبر وأجبرنا في منطقة عسير خاصة والوطن عامة في هذا المصاب
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
7 - 12017-11-06 19:21:14
الله يرحمه لاحول ولا قوة الى بالله انالله وان اليه راجعون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - راجي رحمه ربه2017-11-06 19:20:17
ربي مااعلم بساعتي ولكن اعلم برحمتك ادعوك باسمك الاعظم الذي إذا سئلت به أعطيت واذا دعيت به اجبت الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تحسن خاتمتي وان تجعلها ع شهاده وترزقني جنتك
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
5 - عاصم خواجي2017-11-06 19:18:28
اللهم أغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واربط اللهم على قلوب أمه وابيه وسائر محبيه انك انت السميع العليم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
4 - ابو فيصل2017-11-06 19:17:42
سبحان الله الطيب يروح والمفسدين جاثمين على قلوبنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
3 - راجي رحمه ربه2017-11-06 19:17:09
انا لله وانا اليه راجعون الله يرحمهم ويغفر لهم ويدخلهم فسيح جناته ويجعل قبورهم روضه من رياض الجنة ويرحمنا ان صرنا الى ماصاروا اليه ويربط ع قلوب اهلهم بالصبر والثبات والرضا بما قدر الله وكتب ويعوضهم 👐
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - ابو فيصل2017-11-06 19:12:54
الله يرحمه الناس يثنون عليه امس قبل الحادث في مشروع في الساحل يقول للمواطنين ان شاء الله3 اشهر ويكون جاهز واذا مانتهى بعد3 اشهر اشتكوني انا عند الامير فيصل بن خالد امير عسير كم انت كبير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - Nasser77772017-11-06 19:05:04
لاحول ولا قوة الى بالله انالله وان اليه راجعون
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق
آخر تعليق
بواسطة : /
قهر يأمر بالمعروف وفي****...
كتاب الرأي
كتاب الرياضة
الاخبار الدولية
وزير خارجية البحرين يهاجم إيران بتغريدة ويطالب بكبحها و إزالة خطرهاالمرصد 2 246 23 دقيقة
بالفيديو .. حسن نصر الله يتراجع عن نبرته المعتادة في الهجوم على المملكةالمرصد 53 4٬863 2 ساعتين
“ترامب” يتعلم من خطأ “أوباما”.. ويحيي إمبراطور اليابان دون انحناءالمرصد 30 6٬284 9 ساعات
ترامب يكشف “سبب” هجوم تكساسالمرصد 14 2٬396 10 ساعات
المرصد الرياضي
كويتي يثير غضب جماهير الهلال بتغريدة ساخرة !المرصد 57 6٬000 4 ساعات
عقوبة متوقعة من الفيفا على النصرالمرصد 28 4٬907 4 ساعات
هل يفسخ نادي الهلال عقده مع “المملكة القابضة” بعد إيقاف الوليد بن طلال؟المرصد 43 5٬935 يوم واحد
بالفيديو: نواف بن سعد يشن هجوما على المسؤولين الهلاليين.. ويؤكد أضروا الفريق ويستشهد بواقعة!المرصد 40 4٬028 يوم واحد
اخبار فنية
موسيقار “بلادي منار الهدى” .. تدهور الحالة الصحية للفنان “سراج عمر”!المرصد 25 5٬729 3 أيام
هل تذكرون ليلى شعير صاحبة العيون الساحرة؟ شاهدوا كم غير الزمن ملامحها-صورالمرصد 74 14٬984 3 أيام
لعدم مراعاة تقاليد وعادات الشعب المصري.. شورت “هيفاء وهبي” يثير أزمة في مصر ومطلوبة للتحقيق!المرصد 52 15٬505 3 أيام
اخبار منوعة
بالصور.. “الجارديان” تكشف عن أقدم إنسان على وجه الأرضالمرصد 13 3٬387 3 ساعات
بالفيديو .. سعر معطف الفنانة “أمل العوضي” الخيالي يصدم متابعيها !المرصد 23 2٬564 1 ساعة
شاهد.. بريطانية طموحة تتخلى عن وظيفتها المرموقة لتغزو بريطانيا بمشروعها الخاصالمرصد 12 3٬695 22 ساعة
لاعب كرة قدم شهير يكشف عن علاقته بالمغنية الأميركية “ريهانا” عشيقة الملياردير السعودي حسن جميلالمرصد 47 8٬097 يوم واحد
يوتيوب المرصد
بالفيديو .. ترامب كاد أن يقتل أسماك الإمبراطور الياباني !المرصد 10 3٬415 2 ساعتين
شاهد : مشهد صادم .. طالب مغربي يضرب معلمه داخل الصفالمرصد 40 6٬017 20 ساعة
شاهد.. حركة استعراضية وسقوط فتاة على رأسها في ولاية بنسلفانيا الأمريكيةالمرصد 26 4٬700 يومين
شاهد .. كيف ساعدت فتاة حسناء صديقها على السرقةالمرصد 22 8٬082 3 أيام
اخبار ثقافية
بالصور: تعرف على تطور شعب أمريكا بدايةً من الهنود الحمر.. وما هي معركة «وقفة الهنود الأخيرة»؟المرصد 31 2٬827 4 أيام
بالفيديو .. مؤرخ مصري : سعد زغلول كان مدمنًا للقمار والخمر !المرصد 17 2٬895 6 أيام
شاهد.. صور” بشعة ونادرة” تروي قصة الحرب الأهلية الأمريكية بين الشمال والجنوب عام 1861 مالمرصد 16 4٬605 6 أيام
استمدت فكرتها من تجربة في أستراليا..شاهد بالفيديو:فنانين وفنانات بنكهة سعودية بجدةالمرصد 84 3٬494 أسبوع واحد
اخبار صحية
بعد عملية استمرت 9 ساعات .. مستشفى الملك عبدالله التخصصي بالرياض يعلن نجاح فصل التوأم السوداني الملتصق – صورالمرصد 11 3٬756 يوم واحد
وباء “الطاعون” يعود بقوة ويتحول إلى “كارثة” حقيقية في مدغشقر وتحذيرات في دول أخرى!المرصد 20 3٬446 3 أيام
في الأسواق حاليا .. علاج جديد لمرضى سرطان الرئة في مصر يفوق العلاج الكيميائي بنسبة 70% !المرصد 10 2٬652 4 أيام
كيف يعالج سواد الفحم حب الشباب والندبات بالبشرة.. وهذه طريقة تحضيره المثالية!المرصد 15 3٬816 5 أيام
اخبار اقتصادية
أسعار النفط تقفز لأرقام قياسية بالتزامن مع حملة مكافحة الفساد السعوديةالمرصد 20 4٬671 3 ساعات
الكشف عن السلع والخدمات المعفية من “القيمة المضافة” !المرصد 8 4٬915 18 ساعة
مصادر تكشف عن إحالة مئات من صكوك الأراضي ذات المساحات الكبيرة للمحكمة العليا للنظر في نظاميتهاالمرصد 29 4٬609 يوم واحد
رئيس المكسيك يعلن اكتشاف حقل ضخم للنفط والغاز في بلادهالمرصد 6 2٬733 يومين
أخبار مناسبات
بالصور: “دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها شركة “ليدنق هوتيل” في فندق الفيصلية بالرياضالمرصد 9 2٬474 3 أسابيع
بالصور: ”دايمنشنز” للسياحة الفاخرة تحتفل مع شركائها في فندق “الريتز كارلتون” بجدةالمرصد 61 8٬329 4 أسابيع
الاخيرة
بالصور : نمر ينقض على راعيته الروسية أثناء تقديمها الطعام له و محاولات لانقاذهاالمرصد 10 6٬711 22 ساعة
بعد يوم واحد من طرحه.. أصحاب أيفون x يصابون بخيبة أمل موجعة.. وشركة “أبل” تعلق!المرصد 31 9٬492 يومين
كاريكاتير