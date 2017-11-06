بالفيديو والصور .. أمير عسير يرافق جثمان الأمير منصور بن مقرن إلى الرياض

حجم الخط A A A المرصد 15 9٬164 5 ساعات

صحيفة المرصد : غادر جثمان نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز مطار أبها الإقليمي متوجها إلى العاصمة الرياض.

رافق جثمان الفقيد، أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد.

هذا وكان الديوان الملكي أعلن سابقا اليوم أن الصلاة على الفقيد الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير يوم غد الثلاثاء عقب صلاة العصر بجامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا