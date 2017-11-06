النائب العام يكشف عن آخر تطورات المتهمين في قضية الفساد

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صحيفة المرصد – رويترز : قال النائب العام سعود المعجب ، اليوم الإثنين ، إن المحتجزين على خلفية تحقيق لمكافحة الفساد خضعوا لاستجوابات مفصلة وإن السلطات جمعت بالفعل الكثير من الأدلة.

واحتجزت المملكة العشرات من بينهم أمراء ووزراء ورجال أعمال في إطار تحقيق تجريه لجنة جديدة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأفاد بيان صادر عن المعجب بأن الإيقافات التي جرت يوم الأحد لا تمثل البداية بل جاءت استكمالاً للمرحلة الأولى من مسعى لمكافحة الفساد.

وأشار إلى أن التحقيقات جرت في سرية حرصاً على سلامة الإجراءات القانونية ولضمان عدم الإفلات من العدالة.

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