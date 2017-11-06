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النائب العام يكشف عن آخر تطورات المتهمين في قضية الفساد
صحيفة المرصد – رويترز : قال النائب العام سعود المعجب ، اليوم الإثنين ، إن المحتجزين على خلفية تحقيق لمكافحة الفساد خضعوا لاستجوابات مفصلة وإن السلطات جمعت بالفعل الكثير من الأدلة.
واحتجزت المملكة العشرات من بينهم أمراء ووزراء ورجال أعمال في إطار تحقيق تجريه لجنة جديدة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأفاد بيان صادر عن المعجب بأن الإيقافات التي جرت يوم الأحد لا تمثل البداية بل جاءت استكمالاً للمرحلة الأولى من مسعى لمكافحة الفساد.
وأشار إلى أن التحقيقات جرت في سرية حرصاً على سلامة الإجراءات القانونية ولضمان عدم الإفلات من العدالة.
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التعليقات
39 - قصيمي معتق2017-11-06 22:54:43
اتمنى تشريع قانون السجن مدى الحياة لكل مسؤول فاسد مؤتمن على البلد
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38 - عبدالعزيز بن زيد الهزاني2017-11-06 22:25:27
انا ساكن في حي الياسمين بالرياض شفت العجب كل ثلاثه شهور يقصون الأسفلت ثم بعد شهر يزفلتونه قلنا الحمد لله انتهينا من تحفيرهم ، وبعد شهر جت شركة ثانيه وسوت نفس الطريقة بعدين جت شركه اخرى نفس الطر
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37 - طالب جامعي2017-11-06 22:06:52
من يردعهم ويقول لهم اتقوا الله في ابنائنا الطلاب لماذا كل هذا التحجر الذي ليس فيه من النظام الجامعي شيئ اتمنى التحري عن ذلك ولماذا قفل باب النقل في وجيه الطلاب يجب ان يكون هناك راد لك ****
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36 - طالب جامعي2017-11-06 22:04:33
النقل من اقسام اخرى اليها وجميع المنظومه للجامعه تعمل للنقل من والى حاولنا بشتى الوسائل ولكن دون فائده من المسؤل عن هذا التزمت طالما النقل حق مشروع للطالب لماذا التضييق من قبلهم اليس هناك .. يتبع
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35 - طالب جامعي2017-11-06 22:01:51
بعض كليات جامعة ام القرى ومنها كلية العلوم الأجتماعيه القائمين عليها اصحاب مزاج عالي بمعنى كأنها عماره ملك له يؤجر من يريد واقصد هنا جميع الكليات فتحت للراغبين النقل من كليه الى اخرى وهي ترفض .. ينبع
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34 - عبدالله الحربي2017-11-06 21:39:00
لازم يشوفون وضع الجامعات عندنا وطريقة توظيف المعيدين والمحاضرين! خصوصاً جامعة الطائف وأم القرى! فساد كبير ولديهم علم بمن سيتوظف قبل اجراء الاختبارات والمقابلات! زبط علاقتك مع رئيس قسم بقهوه تزبط امورك
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33 - ابن الوغيده2017-11-06 21:21:57
العدل أســـــــــاس الحكم
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32 - عبدالله الحربي2017-11-06 21:20:33
بعد انقضاء المحكوميه، هل تتوقعون الوليد بيكون له وجه يترزز في القنوات العالميه ويتفلسف!
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31 - بدر2017-11-06 20:50:17
باقي المسئولين عن زفلتة طريق الشرقيه وطريق القصيم وطرق الرياض ومن الذي يستلمها وهي لا تصلح للاستلام بعد السفلته فالمفروض *** والمسئولين عن البلديات والطرق يتم ايقافهم فورا واين ذهبت المليارات
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30 - ملك المنجا2017-11-06 20:45:00
اتمنى من اللجنة كشف الفساد المستشري في مدينة ينبع الصناعية والله شيء لايطاق وعلى المكشوف وضايق المواطنين
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29 -2017-11-06 20:37:54
أي حكومه بالعالم لديها خبراء محاسبون قانونيين وخبراء فنيووون المحاسبون القانونيين يف حصون الدفاترالماليه والفنيوون يفحصون المشاريع وتكلفتها الفعليه وتستعين المحاكم بخبرافنيين وخبراءالمحاسبه القانونيبن
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28 -2017-11-06 20:11:22
تعليق مخالف
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27 -2017-11-06 20:10:06
ماشاء الله عليك
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26 -2017-11-06 20:09:23
ساري عارف كل شي انت هاااا
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25 - ابو فيصل2017-11-06 20:07:14
والله وبالله وتاالله حتى المحاكم فيها فساد عندي صك من ديوان المظالم وفيه غلط في اسم العايله راجعت الشيخ وابلغته قال مرني بعد شهرين خرج من المكتب شفت شاب جلس محله عدل الاسم واعطاني الصك
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24 - المظلوم2017-11-06 20:06:18
هذا حساب الدنيا فكيف بحساب الاخره عند احكم الحاكمين
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23 - ساري2017-11-06 20:02:42
ياعالم واللوحات اللي على الطرق منتهى الكذب عقد تحويله ب30مليون عقد كبري 108مليون عقد معبر جمال ب160مليون والله غير صجيح الرجاء التحقيق مع مقاولي الطرق الشغله كلها 2مليون لهف بلهف . عااااااااجل التحقيق
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22 - انتهى حكم النصيرية خلاص😑😑😑2017-11-06 20:01:09
تعليق 2 نعم هذا الوطن الذي نريد ونضحي من أجله
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21 - انتهى حكم النصيرية خلاص😑😑😑2017-11-06 19:59:39
المحاكمات يحب أن تكون خاصة مع تفرغ القضاة بقضايا الفساد و النتائج علنية أمام الشعب
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20 -2017-11-06 19:59:15
تعليق مخالف
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19 - 11112017-11-06 19:58:55
كذا أهرقوا دمي فداءا لبلدي ومليكي وديني بلد العدل العدل العدل
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18 - ابو فيصل2017-11-06 19:58:47
ياعزيزي فيه مواطنين خونه يسرق الاف الكيلو مترات من الارضي يضرب بعصا غيره وكلا للامراء يعني خيشه باب يترزق من ظهر الضعوف
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17 -2017-11-06 19:56:42
دله اسمى سالم زعل من أهله قرر يسافر وصل للمطار لقى لوحة مكتوب ارجع لنا سالم رجع لأهله قال لهم : ليش تزعلوني
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16 -2017-11-06 19:54:59
لأننا نتحمل يعتقدون أننا لا نشعر
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15 - loving liberal2017-11-06 19:53:26
الله يحفظ ابوفهد وينصر من نصر الحق والعدل كله بركه وان تنصروا الله ينصركم ونحمد الله على نصرة الحق على الباطل وقال بل نقذف بالحق على الباطل فايدمغه اللهم يامحي الموتى انصر الحق على الباطل سبحانك ربي
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14 - جحا يحقق2017-11-06 19:51:52
في دولة عدوة مجاورة ظربت اكبر مثل للحكم على الفاسد الملياردير الذي اختلس اموال من جمع النفط بالاعدام والقصة معروفة لذا حان تفعيل اية القصاص والفساد هولاء سعوا بالفساد هم ليسوا احرص منا على وطنهم..
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13 -2017-11-06 19:49:13
حتى المحاكم لازمها نفض القضاه معطلين مصالح العباد شوفوا لهم حل
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12 - جحا يحقق2017-11-06 19:47:05
يتبع/قاتلهم الله دمروا الوطن ودمروا المواطن لهذا ان صدق الاجراء فباذن الدولة سوف تستمر الي ان يشاء الله تحت ظل الملك القوي الامين واي تهاون عواقبه دمااار ولله الامر هل وصلت الفكرة لا تولي يوم الزحف..
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11 - جحا يحقق2017-11-06 19:42:26
هذه الخطوة يا يترتب ثقة المواطن وثقة المستثمر واعادة حقوق واموال الوطن وتجيم العصابات الخاينة التي مثلت على الوطن النزاهة وافلام هندية ********************
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10 - نزاهه2017-11-06 19:38:09
أعتقد والله أعلم أن الشبوك نوع من انواع الفساد ويجب قشها وأن تكون الأرض للمواطنين وليس أملاك خاصه لبعض المفسدين واللصوص والحراميه
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9 - الناقد2017-11-06 19:38:00
الله يعز الحكومه لمكافحة الفساد وإرجاع الحقوق لأهلها ،،
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8 - العيد2017-11-06 19:37:36
وزارة النقل تحتاج الي عاصفة حزم بقوة وخاصة مناقصات المقاولين فيها بلاوي بالمليارات
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7 - نص كبسة2017-11-06 19:28:16
نفس الشعور يا تعليق ٣ متى كان الوطن عادلا مع شعبة ترخص له الروح فداء له العدل اساس الملك ولا ملك الا لله سبحانه وتعالى
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6 - "أنا اعوذبالله من كلمه أنا"2017-11-06 19:24:05
لايمنع من التحقيق(بسريه)و(علانيه)يالنائب سعود وأمام(المواطنين)لكي يعرفوا حقهم في اتجاه لاننا نحن وارضنا من(تضرر)من هؤلاء اللصوص خلوكم على(شغلكم)الاول يابن سلمان بالتنظيف العلني (حق الناس للناس)
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5 - نزاهه2017-11-06 19:24:02
تعليق مخالف
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4 - كلنا معك يا محمد فيما يحب ربنا و يرضاه2017-11-06 19:21:24
تعليق مخالف
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3 - نزاهه2017-11-06 19:18:45
أهم شيء الدراهم وين شالوها لأنهم يعلمون بأن البنوك تجمد رصيد المشتبه بهم لذلك يخشونها بعيد عن عيون الناس أرجوا أن تكون الفكره وصلت والذي لا يعترف بالطيب يعترف أطيب له من شي آخر أرجوا أن تكون الفكرة وص
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2 -2017-11-06 19:16:02
الان احب وطني.. الان اضحي لاجل وطني.. الان احسست بالوطن.. تحت رحمة الله ثم قيادتنا الحكيمه ممثله بمليكي سلمان العز.. وابنه الشبل محمد.. تحياتي للكل.. وللجهاز الامن والاستخبارات والجيش.. ابنكم.. ابونوف
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1 - ررر2017-11-06 19:14:45
الله يوفقكم .
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