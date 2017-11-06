بالصور.. “الجارديان” تكشف عن أقدم إنسان على وجه الأرض

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صحيفة المرصد : كشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية عن اسم المواطن التشيلى الذى يعتقد أنه أقدم إنسان لا يزال على قيد الحياة على وجه الكرة الأرضية.

وقالت الصحيفة فى تقرير نشرته اليوم، إن سيلينو فيلانويفا جاراميلو يبلغ من العمر حاليا حسب بطاقة هويته، 121 عاما، وولد فى 1896، قبل 4 سنوات من ولادة المرأة التى تعتبر من أقدم الأشخاص على قيد الحياة، حسب كتاب جينيس للأرقام القياسية.

وأفادت الصحيفة أن المواطنة التشيلية مارتا راميريز التى كانت حينئذ فى سن 63 عاما قررت توفير مأوى للعجوز الفقير بعد أن خسر جميع ممتلكاته فى حريق التهم منزله.

وولد جاراميلو فى بلدة ريو بوينو جنوب البلاد فى العام الذى نظمت فيها لأول مرة الألعاب الأولمبية المعاصرة، وكان يعمل فى مجال الزراعة.

وفى عام 2011 هنأ الرئيس التشيلى السابق سيباستيان بينيرا، جاراميلو بيوم ميلاده الـ115، وسلم وزير التنمية الاجتماعية خواكيم لافين للعجوز وثيقة تثبت عمره.

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