بالصور.. “الجارديان” تكشف عن أقدم إنسان على وجه الأرض
صحيفة المرصد : كشفت صحيفة “الجارديان” البريطانية عن اسم المواطن التشيلى الذى يعتقد أنه أقدم إنسان لا يزال على قيد الحياة على وجه الكرة الأرضية.
وقالت الصحيفة فى تقرير نشرته اليوم، إن سيلينو فيلانويفا جاراميلو يبلغ من العمر حاليا حسب بطاقة هويته، 121 عاما، وولد فى 1896، قبل 4 سنوات من ولادة المرأة التى تعتبر من أقدم الأشخاص على قيد الحياة، حسب كتاب جينيس للأرقام القياسية.
وأفادت الصحيفة أن المواطنة التشيلية مارتا راميريز التى كانت حينئذ فى سن 63 عاما قررت توفير مأوى للعجوز الفقير بعد أن خسر جميع ممتلكاته فى حريق التهم منزله.
وولد جاراميلو فى بلدة ريو بوينو جنوب البلاد فى العام الذى نظمت فيها لأول مرة الألعاب الأولمبية المعاصرة، وكان يعمل فى مجال الزراعة.
وفى عام 2011 هنأ الرئيس التشيلى السابق سيباستيان بينيرا، جاراميلو بيوم ميلاده الـ115، وسلم وزير التنمية الاجتماعية خواكيم لافين للعجوز وثيقة تثبت عمره.
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التعليقات
خيركم من طال عمره وحسن عمله..وشركم من طال عمره وساء عمله.. ..حديث شريف.. ..لكل مسلم يختار أي الطريقين يفضل😢.
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لماذا الله قال منكم من يرد الى ارذل العمر ؟..كيف يرد ؟ الطفوله ليست ارذل العمر..ونعلم ان في السن المتقدمه جدا كما قال القرآن لن يعلم شيئا..الطفل في عمر السنه يميز،ويعرف امه..انا هنا لا اسأل..للتثقيف💚
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اللهم اطل اعمارنا على طاعتك !
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أأمرّّ عذاب وأحلّّى عذاب الحب للأحباب، بصراحة ملخبط من كترهم
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انا لدي جار شهري عمره فوق 130 سنه وذاكرته ما شاء الله تبارك الله.
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هذايمكن أكله طبيعي ويشرب ماء صافي طبيعي مافيه كلور ويشرب حليب طبيعي من أبقار الغابات الطبيعيه ويأكل ورقيات خضار طبيعي زراعه طبيعيه من سماد الأبقار والأغنام بدون كماويأت ويمارس رياضة المشي ومرتب نفسه
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اللهم تلحقنا ارذل العمرهذا دعاء نبيناتعوذ من ارذل والفقروغلبات الدين وقهر الرجال وارذل العمريحدك على اللجولناس وتشوف الاهانه وتصبرعليها بسبب ضعفك اللهم لاتحدناعلى خلق مثلنايامن رفعة السماءبلاعمد
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تعليق 2 تعليقاتك تخدم وطنك إذا تعرف عدوك
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هذي المرحلة تسمى أراذل العمر ، الموت أرحم له والأعمار بيد الله جل وعلى ، أحسن الله خواتمنا لما يحب ويرضى .
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😂😂😂😆😆😂😂😂😆😆😂😂😂😆😆😂😂😂😆😆😂😂😂😆😆
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تعليق 2 اذا لم تستح فاصنع ماشئت
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أشبه بداعية أخونجي من قطيع الأخوان اذا دخل سجن الحكومة يتحول بهذا الشكل رغم أن خلقته قبل دخوله أسوأ من ذلك.
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باقي صغير يالجارديان لا تكذبون علينا .
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