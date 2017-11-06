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الرئيسية / بالصور .. لحظة وصول جثمان الأمير “منصور بن مقرن” إلى الرياض .. ووالده أول مستقبليه

بالصور .. لحظة وصول جثمان الأمير “منصور بن مقرن” إلى الرياض .. ووالده أول مستقبليه

بالصور .. لحظة وصول جثمان الأمير “منصور بن مقرن” إلى الرياض .. ووالده أول مستقبليه
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المرصد 27 10٬801 3 ساعات

صحيفة المرصد : وصل مساء اليوم جثمان الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة عسير -رحمة الله- إلى الرياض ، وتقدم الأمير مقرن بن عبدالعزيز مستقبلي الجثمان وعدد من الأمراء والمسؤولين .

وكان الديوان الملكي قد أصدر اليوم بياناً قال فيه: انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة عسير.

وأضاف: سيصلى عليه، إن شاء الله، يوم غد الثلاثاء الموافق 18 / 2 / 1439هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض .

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

27 - ابوعبدالله
2017-11-06 23:58:55
الله يصبر امه وابوه على فراقه
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26 - ابو فيصل
2017-11-06 23:39:16
الله يرحمك ياسمو الأمير منصور بن مقرن ومن مات معك نعم الرجل في فتره وجيزه احبه اهل ابها وعمل بإخلاص ومحبه لوطنه ومجتمعه كان دائم الابتسامه رفيع الاخلاق متواضع والله ان على فراقك لمحزونون رحمك الله
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25 - أبو هلول
2017-11-06 23:27:18
عظم الله أجرك يا أمير / مقرن و الهمك الصبر و السلوان
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24 - همسات
2017-11-06 23:25:17
عظم الله اجرك يا مقرن بن عبدالعزيز في فلذة كبدك وربي يرحمه ويجمعك فيه في علييين ويبرد قلبكم على فراقه
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23 - المهاااااااا
2017-11-06 23:22:44
غفر الله له ورحمه وربط على قلب والديه وإنا لله وانا إليه راجعون.،،
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22 - الحربي ...
2017-11-06 23:10:22
اللهم أسكنه الفردوس الأعلى من الجنه ...
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21 -
2017-11-06 22:52:22
عظم الله أجر الأمير المحبوب مقرن بن عبدالعزيز وأن يلهمة الصبر والسلوان ..ورحم الله ابنه الأمير منصور واسكنة فسيح جناته وامواتنا واموات المسلمين أجمعين .. وأنا لله وإنا إليه راجعون
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20 - عبدالعزيز بن زيد الهزاني
2017-11-06 22:46:36
اللهم لا اعتراض على قدرالله إنالله وإنا إليه راجعون رحم الله منصور بن مقرن بن عبدالعزيز وعزاؤنا للوالد الامير مقرن بن عبدالعزيز
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19 - راجي رحمه ربه
2017-11-06 22:35:25
لكل من يغتر بالدنيا وبنفسه اتعظ فلن يمهلك الموت يخيم الحزن ع نفسي واخاف ان يأتي الموت وسوف يأتي فجأه بلا مقدمات وأسأل الله رحمته وحٌسن الخاتمه والموت على الشهاده والعتق من النار واشغلني بطاعتك وبقربك
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18 - راجي رحمه ربه
2017-11-06 22:30:51
اصعب شي ع الوالدين فقد ابنهم ولذلك جعل الله لهما بيت الحمد لصبرهما ورضاهما بقدر الله فاللهم اجعلهم عند البلاء من الصابرين وعند النعماء من الشاكرين وعند الجزاء من الفايزين اللهم الصبر والاجر والعوض 👐
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17 - الحجاج
2017-11-06 22:03:58
وأسأل الله ياسيدي الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود أن يؤمنكم المصائب بفقده وأن يضاعف لكم الأجر والمثوبة على صبركم ورضاكم بقضاءه وقدره وكلنا أبناؤك ياسيدي .
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16 - الحجاج
2017-11-06 22:01:31
عظم الله أجركم ياسيدي ألأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود وأحسن عزاكم في الإبن منصور وألهمكم الصبر والسلوان وعزاؤنا وعزاؤكم فيه أنه كان في ميدان الشرف حين باغته الموت يعمل لأجل الغير ولراحتهم ورفاهيتهم
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15 -
2017-11-06 22:00:29
انالله وانا اليه لراجعون الله يرحمه ويرحم من كانوا معه تغمدهم الله بواسع رحمته واسكنهم فسيح جناتة وألهم اذاويهم الصبر والسلون
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14 - الحجاج
2017-11-06 21:58:01
رحمك الله يامنصور وعفا عنك وغفر لك وأسكنك الفردوس الأعلى وجعل قبرك روضة من رياض الجنة .. فقد باغتك الموت وأنت في عمل خير في جولة لعمل مشاريع لأهل المنطقة لينعموا هم وأسرهم بحياة رغيده .
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13 - سيهان
2017-11-06 21:53:32
اللهم ارحمهم واغفرلهم وانزلهم منزل الشهداء واكرم نزلهم وثبتهم عنددالسؤال واجبر مصيبة اهلهم وعوضهم خيرا
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12 - هتان
2017-11-06 21:27:49
رحمك الله يا اميرنا المحبوب والله إنا على فراقك لمحزونون بالامس أنطفأت شمعة مدينة أبها برحيلك ياأميرنا نعم أبها وعسير حزينة على رحيلك عنا اللهم لا اعتراض على قدرالله إنالله وإنا إليه راجعون،،
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11 -
2017-11-06 21:26:55
الله يرحمه ومن معه ويغفرلهم ويبدلهم دارا خيرا من دارهم واهلا خيرا من اهلهم ويحعل قبورهم روضة من رياض الجنة وموتانا وموتى المسلمين ويلهم اهلهم الصبر والسلوان انه سميع عليم ارحم الراحمين
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10 - العربي
2017-11-06 21:16:45
رحمكم الله رحمة واسعة واسكنكم الله فسيح جناته
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9 - الحمد لله
2017-11-06 21:15:06
الله يرحمه ويسكن روحه الجنه
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8 - القحطاني
2017-11-06 21:14:55
تعليق مخالف
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7 -
2017-11-06 21:13:45
الله يرحمهم ويجبر اهلهم فقدهم على الوطن كافة والعزاء للجميع في هذا المصاب
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6 - الحمد لله
2017-11-06 21:12:33
الله يرحمه ويصبر والديه على مصابهم لاحظوا الحزن كيف باين على وجه الامير مقرن وكان الدنيا كلها راحت منه فقد الولد مر على الوالدين اسال الله ان يجبر كسرهم ويرحم ميتهم
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5 -
2017-11-06 20:57:07
أسأل الله ان يرحمه ويرحم من كان برفقته ويجبر قلوب والديهم عز الله ماتنلام يامقرن الضنا غالي
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4 -
2017-11-06 20:56:25
رحمة الله عليه عالرغم من انه وفرت له الدنيا كلها ابى الا ان يموت الا وهو على عمله شهيدا باذن الله اصلح الله سريرته وجهره كان مثالا للرجل المستقيم لم يهايط ويسافر ويعصي الله بل مات موته رجل
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3 -
2017-11-06 20:56:08
الله يرحمه ويغفر له ويرحم اموات المسلمين
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2 -
2017-11-06 20:54:28
هذا امير وابن ابن ملك اخده الله بين يوم وليله وفي حادث لم يحسب له حساب قدر له الله ذالك رجل في كامل صحته انه الموت ياتيك مباغتا فلتتق الله في نفسك ودينك وتوب الى الله قبل ان ياخدك اليه لاينفع مال ولا
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( عدد التعليقات 30,417 )
1 - قلم الحقيقه
2017-11-06 20:54:23
رحم الله الأمير الشهيد رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان .انا لله وانا اليه راجعون .
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