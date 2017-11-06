بالصور .. لحظة وصول جثمان الأمير “منصور بن مقرن” إلى الرياض .. ووالده أول مستقبليه

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صحيفة المرصد : وصل مساء اليوم جثمان الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة عسير -رحمة الله- إلى الرياض ، وتقدم الأمير مقرن بن عبدالعزيز مستقبلي الجثمان وعدد من الأمراء والمسؤولين .

وكان الديوان الملكي قد أصدر اليوم بياناً قال فيه: انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة عسير.

وأضاف: سيصلى عليه، إن شاء الله، يوم غد الثلاثاء الموافق 18 / 2 / 1439هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض .

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