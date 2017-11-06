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أسعار النفط تقفز لأرقام قياسية بالتزامن مع حملة مكافحة الفساد السعودية
صحيفة المرصد – وكالات : قفزت أسعار النفط العاليمة، اليوم، إلى أعلى مستوياتها، منذ أوائل يوليو 2015، مع ترسيخ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجنة حصر قضايا الفساد، وشن حملة ممنهجة ضدها.
فيما لقيت الأسواق دعما من بيانات، أظهرت هبوطا في عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل، في الولايات المتحدة.
وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.70 دولار أو ما يعادل 2.7% إلى 63.75 دولار للبرميل.
في حين ارتفعت عقود الخام الأمريكي الخفيف 1.26 دولار أو 2.23% إلى 56.85 دولار للبرميل.
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التعليقات
20 - تعليق 12017-11-06 23:34:47
ارجع بلدك
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19 -2017-11-06 23:33:32
عطونا برميلين
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18 - عود2017-11-06 22:54:25
هههههههههههههههه ههههههههههههه ياحليلنا
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17 - راعي غنم..🐐🐐2017-11-06 22:54:23
ت.15..شكرا لك... وأهديك عنزين🐐🐐.ومعها سخلين لها جفار. ..الله يسعدك🌷
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16 -2017-11-06 22:40:31
قتلها واقولها الربع الاول من 2018 سيكون سعر البرميل 200 دولار
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15 - كلنا معك يا محمد فيما يحب ربنا و يرضاه2017-11-06 22:38:10
الموز في القرأن الكريم هو " الطلح المنضود " كما ورد في تفسير الطبري
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14 - راعي غنم..🐐🐐2017-11-06 22:38:08
خلاص..علمتني بالجواب/طلح منضود.. ..استعجلت في الاجابه لنفسها..فيها غباء من أخوهها..الله يعين
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13 - راعي غنم..🐐🐐2017-11-06 22:22:13
سؤال خارج الموضوع..ارجوا المساعده ..أختي الصغيرة ارسلت لي سؤال بدون البحث بقوقل..ماهو اسم الموز في القرآن!!..تكفون..أحرجتني.والله.. ..
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12 - ان شاء الله2017-11-06 22:05:21
ترتفع الاسعار ولكن على مخاوف غير جيوسياسية
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11 - م2017-11-06 21:46:04
حتى اذا تخانق كم مواطن مع بعضهم يرتفع سعرة عالميا واذا تصالحو ينزل ياكثر الفقش والتعزيز سمعت ان الزيادة بتتوزع علينا 😑
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10 - كلنا معك يا محمد فيما يحب ربنا و يرضاه2017-11-06 21:43:18
طفرة النفط كانت في السنوات الماضية بسبب الأو ضاع في العراق و ليبيا والحضر على إيران وكلها من كبار الدول المصدرة للبترول فقفزت أسعار البترول إلى أعلى مستوياتها وعندما إستقرت الأوضاع بدأ سعره بالتراجع
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( عدد التعليقات 17,319 )9 - ابويوسف
لاشى يعنينى غير صرف قرضى من الصندوق العقارى انشاءالله يكون له من الحب جانب
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8 - ملقوف2017-11-06 21:32:50
ياربي سترك
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7 - كلنا معك يا محمد فيما يحب ربنا و يرضاه2017-11-06 21:29:39
النظرية الإقتصادية النفطية تقول إذا حدث أي أمر لأي من مصادر النفط في العالم فذلك سيؤدي إلى الإقبال عليه وبالتالي يرتفع سعره حتى تستقر أوضاع ذلك المصدر فيقل الطلب وتبدأ الأسعار بالتراجع تدريجياً
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6 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -2017-11-06 21:28:59
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم-
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5 - راعي غنم..2017-11-06 21:27:56
يالله ترزقنا وترزق بلادنا وحكومتنا وترفع اقتصادها...والله إن الفساد مامنه خير..سواء فساد عقيدة او اخلاق او مال او وطن..الفساد على اسمه فساد..بيضة فاسدة ماترجي منها *****🎻
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4 - المتيم2017-11-06 21:26:11
تعليق مخالف
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3 -2017-11-06 21:17:36
ما ادري وش دخلها هو ع العرض والطلب
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2 - مواطن غيور على وطنه2017-11-06 21:07:13
هني لنا بسيدي الملك سلمان وسيدي ولي العهد ورجاع اموال الشعب والوطن
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1 - رؤية ٢٠٦٠2017-11-06 21:02:02
واحنا سوقنا هوى 250 امس وارتفع قبل الاغلاق ٢٢ واليوم نزل 100 وارتفع ٦ وبكرة نزوول ٢٠٠ وقبل الاغلاق بيرتفع ٦
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