أسعار النفط تقفز لأرقام قياسية بالتزامن مع حملة مكافحة الفساد السعودية

حجم الخط A A A المرصد 20 4٬672 3 ساعات

صحيفة المرصد – وكالات : قفزت أسعار النفط العاليمة، اليوم، إلى أعلى مستوياتها، منذ أوائل يوليو 2015، مع ترسيخ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجنة حصر قضايا الفساد، وشن حملة ممنهجة ضدها.

فيما لقيت الأسواق دعما من بيانات، أظهرت هبوطا في عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل، في الولايات المتحدة.

وصعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.70 دولار أو ما يعادل 2.7% إلى 63.75 دولار للبرميل.

في حين ارتفعت عقود الخام الأمريكي الخفيف 1.26 دولار أو 2.23% إلى 56.85 دولار للبرميل.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا