بالصور : شاهد.. زرع كاميرات مراقبة على أعمدة الطرق في الطائف

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صحيفة المرصد: ركبت أمانة محافظة الطائف كاميرات مراقبة على العديد من أعمدة الإنارة بضواحي المدينة والطرق المؤدية إلى المراكز المحيطة لرصد المخالفين الذين يقومون برمي المواشي النافقة، ومخلفات البناء والصخور .

وقال وكيل الأمين للخدمات الدكتور عبدالله الغامدي أن هناك تعاونا وتنسيقا مع إدارة المرور والجهات الأمنية لضبط المخالفين، وتطبيق العقوبات الرادعة عليهم مشيراً إلى أن الأمانة تهدف من هذه الخطوة إلى تحجيم المخالفات التي تؤثر على البيئة والصحة العامة والمظهر العام للطرق لافتاً إلى أنه ستُطبق العقوبات النظامية المشددة بحق المتجاوزين.

وأشار إلى أن الأمانة بصدد التوسع في تركيب كاميرات المراقبة في الطرق والشوارع داخل المدينة أيضاً بتوجيه من أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، لضبط مخالفات النظافة بشتى أنواعها، وتطبيق العقوبات لكل من يخالف الأنظمة.

يشار إلى أن أمانة الطائف ركبت كاميرات مراقبة إلكترونية في أعمدة الإنارة على طريق كلاخ والسديرة والهدا وعدد من المناطق التي تم رصد رمي مخلفات بها في وقتٍ سابق.

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