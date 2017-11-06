بالصور : شاهد.. زرع كاميرات مراقبة على أعمدة الطرق في الطائف
صحيفة المرصد: ركبت أمانة محافظة الطائف كاميرات مراقبة على العديد من أعمدة الإنارة بضواحي المدينة والطرق المؤدية إلى المراكز المحيطة لرصد المخالفين الذين يقومون برمي المواشي النافقة، ومخلفات البناء والصخور .
وقال وكيل الأمين للخدمات الدكتور عبدالله الغامدي أن هناك تعاونا وتنسيقا مع إدارة المرور والجهات الأمنية لضبط المخالفين، وتطبيق العقوبات الرادعة عليهم مشيراً إلى أن الأمانة تهدف من هذه الخطوة إلى تحجيم المخالفات التي تؤثر على البيئة والصحة العامة والمظهر العام للطرق لافتاً إلى أنه ستُطبق العقوبات النظامية المشددة بحق المتجاوزين.
وأشار إلى أن الأمانة بصدد التوسع في تركيب كاميرات المراقبة في الطرق والشوارع داخل المدينة أيضاً بتوجيه من أمين الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، لضبط مخالفات النظافة بشتى أنواعها، وتطبيق العقوبات لكل من يخالف الأنظمة.
يشار إلى أن أمانة الطائف ركبت كاميرات مراقبة إلكترونية في أعمدة الإنارة على طريق كلاخ والسديرة والهدا وعدد من المناطق التي تم رصد رمي مخلفات بها في وقتٍ سابق.
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التعليقات
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ممتاز خل الناس تكون نظاميه . اللي اخر الطايف عن التطور بن معمر 33 سنه بدون تطوير
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محايل عسير رتبها المتحمي رحمت الله عليه وكاميرات خدمة منظمة بشوارع وانارة محايل الجميلة كما زرتها من أجمل المدن السعودية🍍🍍🍍
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كاميرات عشوائيه ... افضل كاميرات مراقبة المدينه شفتها في محافظة محايل عسبر مرتبه
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للاسف ياليت البلديه تهتم بنظافة الشوارع تمر من حول البراميل لها اكثر من شهر والزبايل حوله اضافه الى تهالك الشوارع والسيارات التالفه وغيرها فساد منتشر في البلديه
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ز ر ع....زرع كاميرا. قرار حكيم وفوائدة ستكون كبيرة.
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من راقب الناس مات هما
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مافي شخص يحبك من قلب كثر اللي يراقبك من بعيد وانت ماتدري♡
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هذا ماكنت أطالب فيه منذ زمن واتمنى ان يشمل مداخل ومخارج المحافظة والمناطق والشوارع الرئيسية فيها لأنها تساعد في الحد من نسبة الجرائم والقبض على المجرمين.تعتبر قواعد بينات ترجع لها الجهات المسؤولة
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هداكم الله بالبلدية المفروض وضع الكميرات يكون في السر
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اراقبك سِرا وانت تعلم بمراقبتي لك ؛ وتؤلمني💔
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بلدية الطائف تحتاج الى كمرات تراقب عملهم اذا كان هناك عمل لهم غير مطاردة باعة المساويك وبسطات العجائز
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ياليت تكون في كل مناطق البلد وفِي كل شارع وفِي كل حي وفِي كل حديقة وفِي كل مول حتى تكشف السارقين والمتحرشين والخاطفين
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