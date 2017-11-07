شاهد .. صور صادمة لسيدة روسية واعدت رجلاً عبر الإنترنت فنهش لحمها بأسنانه !

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ترجمة صحيفة المرصد: تناولت صحيفة الديلي ميل البريطانية جريمة عجيبة و مريبة حدثت في روسيا لسيدة أربعينية.

حيث تعرفت على رجل على شبكة الإنترنت و قرّرا أن يتقابلان بمنزله و يقضيان ليلة رومانسية.

وبالفعل ذهبت لتلقاه بمنزله و احتسيا الكحول حتى انتشيا ، و إذ به يكبل يديها و يوثقها بالفراش ثم بدأ ينهش لحم وجهها و أنفها و أذنيها و ظهرها حتى اندثرت ملامح وجهها تحت الدماء.

و حاول سلخ جزء من جلدها خلف رقبتها ولكن الدماء جعلت يديه تنزلقان و حالت دون ذلك لحسن حظها.

و ظلّت تتعذب لساعات حتى سمعها الجيران وهي تصرخ، الذين شكّوا في بداية الأمر ، حيث تشتهر مدينة “هوستل” بمدمني الكحول المعتادين على الصراخ، ولكن استمراره لساعات أثار شكوكهم فطلبوا الشرطة التي حضرت و ألقت القبض عليه و نقلت السيدة للمشفى غارقة في دمائها.

و المثير في الأمر أن الشرطة أطلقت سراح المتهم ، و اعترضت أسرة المجني عليها و خافوا أن يترصدها بمنزلها و يقتلها بعد أن تعود إلى منزلها، فكيف يُطلق سراح مجرم خطير كهذا.

وعند سؤال الشرطة أقرت بحقيقة حدوث الواقعة إلا أنها رفضت التعليق على قرار الإفراج عنه .

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