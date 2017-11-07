شاهد .. صور صادمة لسيدة روسية واعدت رجلاً عبر الإنترنت فنهش لحمها بأسنانه !
ترجمة صحيفة المرصد: تناولت صحيفة الديلي ميل البريطانية جريمة عجيبة و مريبة حدثت في روسيا لسيدة أربعينية.
حيث تعرفت على رجل على شبكة الإنترنت و قرّرا أن يتقابلان بمنزله و يقضيان ليلة رومانسية.
وبالفعل ذهبت لتلقاه بمنزله و احتسيا الكحول حتى انتشيا ، و إذ به يكبل يديها و يوثقها بالفراش ثم بدأ ينهش لحم وجهها و أنفها و أذنيها و ظهرها حتى اندثرت ملامح وجهها تحت الدماء.
و حاول سلخ جزء من جلدها خلف رقبتها ولكن الدماء جعلت يديه تنزلقان و حالت دون ذلك لحسن حظها.
و ظلّت تتعذب لساعات حتى سمعها الجيران وهي تصرخ، الذين شكّوا في بداية الأمر ، حيث تشتهر مدينة “هوستل” بمدمني الكحول المعتادين على الصراخ، ولكن استمراره لساعات أثار شكوكهم فطلبوا الشرطة التي حضرت و ألقت القبض عليه و نقلت السيدة للمشفى غارقة في دمائها.
و المثير في الأمر أن الشرطة أطلقت سراح المتهم ، و اعترضت أسرة المجني عليها و خافوا أن يترصدها بمنزلها و يقتلها بعد أن تعود إلى منزلها، فكيف يُطلق سراح مجرم خطير كهذا.
وعند سؤال الشرطة أقرت بحقيقة حدوث الواقعة إلا أنها رفضت التعليق على قرار الإفراج عنه .
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التعليقات
يمكن سنونه تأكله 👀ولا طالعته سنه
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تستاهل دامها راحت برضاها هذا عقاب الله لها للعبره لامثالها
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هذا الغرب والانفتاح الذين يريدونه بعض الناس.
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نفس اللي بيصير عندنا بالمستقبل القريب وحصل عندنا العن من ما حصل لهذي مثال واحد والامثلة كثير فتاة السامر يومين يعذب فيها حتى توفت
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تستاهل عقابا لها وردعا لامثالها
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هذا اذا قيل لك : المحبة جرح . قاتل الله أم الخبائث
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وجهه مجرم
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يبدو ان النت ومافيه من اساليب أصبح بؤرة عالميه للمجرمين والمختلين عقليا والمخادعين والمحتالين والنصابين.وكثير من السذج تغريهم الدعايات والكلام المعسول ,فيقعوا فى مصائد المجرمين بسذاجة أو بغباء.لنتعظ!
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هذا من حبه لها اكلها
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احتسيا الكحول حتى انتشيا😷
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