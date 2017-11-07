قالها «تركي» ومضى..!

بقلم : أحمد الشمراني

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• ماذا نريد من كأس العالم؟

• سؤال أجد في الإجابة عليه حرجا، كون التطلعات والأماني يجب أن تبنى على من سيكون معنا في المجموعة، فثمة طموحات ينبغي أن يتم تأجيلها إلى حين معرفة أسماء المنتخبات التي نتمنى دون شك أن لا تكون جميعها ثقيلة، بمفهوم ثقل كرة القدم الفني..!!

• طبعا هناك عمل جبار من قبل المؤسسة الرياضية في أن تكون هذه المشاركة لافتة، ولا تثريب في ذلك أن نعمل من الآن دون النظر لمن يقول بدري على كأس العالم، ولا بأس أن نقرن العمل بالانحياز المطلق للمنتخب دون النظر إلى الأندية ومصالحها، أعني الأندية التي تنظر فقط للنصف الفارغ من الكوب..!!

• خطابي هنا ليس تحريضيا، ولكن اعتبروه انحيازا للمنتخب ومصلحة المنتخب، فمتى ما يرى المدير الفني باوزا أن المرحلة تستوجب تفريغ لاعبي المنتخب في أي وقت لمعسكر طويل الأمد فنحن معه حتى ولو من يوم غد، على أن يتم استكمال الدوري بدون لاعبي المنتخب، وإن رأى غير ذلك فنحن مع ما يراه..!!

(2)

• أستسخف إلى حد كبير من يتحدث عن المنتخب بنفس النادي وعشق النادي، بل وأعتبر هذه الفئة لا تفرق بين المهم والأهم نطقا ودلالة..!!

• منذ مبطي وهذه الازدواجية بيننا في الإعلام والمدرجات، وكل مخطئ أو مرتكب هذه الخطيئة له مبررات فيها من الضحك ما يشبه البكاء..!!

• نحب الأندية نعم، ونتعصب لها نعم، لكن يجب أن لا تكون على حساب المنتخب..!!

• هل وصلت الرسالة؟ أم أعيد السالفة من أولها لعل وعسى..!!

(3)

• معالي الأستاذ تركي آل الشيخ قال كلمته عن الشيخ أحمد الفهد ومضى..!!

• إلا أن إعلام العصابات ما زال يسيء لنا ولرياضتنا من خلال كلام فيه من القبح ما يعكس تربية أصحابه..!!

• لأولئك وأولئك أقول: استفزاز الكبار ليس في مصلحة الصغار، وإن زدت سأوجعكم..!!

• تركي آل الشيخ كما هو أي سعودي تهمه رياضة الكويت أكثر من أحمد الفهد وجوقته..!!

(4)

• هل تعي يا صديقي الطيب جدا أن الأهلي آخر إعلامي يفكر فيه أنت..!!

• مشكلة بعد هذا التجاهل لك لم تكتشف حقيقة نادٍ أنت آخر اهتماماته..!!

• ارحم نفسك، فما يفعله معك الأهلي إذلال ما بعده إذلال، وهل هناك إذلال مثل التجاهل..!!

(5)‏

• بعض الأشخاص مثل الكُتب، قد يكون العنوان جذابا ولكن المحتوى لا يستحق القراءة..!!

نقلا عن “عكاظ”