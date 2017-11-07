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الرئيسية / بعد إيقاف أمراء ووزراء بسبب الفساد..شاهد: “السدحان” يفجر مفاجأة عن “طاش ما طاش”وينشر المشهد المحذوف!

بعد إيقاف أمراء ووزراء بسبب الفساد..شاهد: “السدحان” يفجر مفاجأة عن “طاش ما طاش”وينشر المشهد المحذوف!

بعد إيقاف أمراء ووزراء بسبب الفساد..شاهد: “السدحان” يفجر مفاجأة عن “طاش ما طاش”وينشر المشهد المحذوف!
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المرصد 44 9٬141 2 ساعتين

صحيفة المرصد: بعد حملة الإيقافات التي طالت أمراء ووزراء حاليين وسابقين ورجال أعمال كباراً في الدولة؛ بسبب رشاوى وفساد مالي واستغلال نفوذ، كشف الفنان عبدالله السدحان، عن مشهد محذوف من إحدى حلقات “طاش ما طاش” القديمة، وتحديداً حلقة “طلع الجني” في الجزء الـ18.

وقام الفنان بنشره بعد حملة الإيقافات على ذمة قضايا فساد، ويناقش المشهد الفساد المالي ونهب أموال الدولة دون وجه حق، وعلق السدحان على المشهد الذي عرض ضمن الحلقة وحذف حينما أعيد في سلسلة “أحلى طاش”، مبيناً أن حذف المشهد لم يكن بسبب رقابي، بل لغاية في نفس أحدهم، فاتحاً المجال للجميع لتفسير سبب الحذف.

ويظهر في المشهد موظف بسيط يتعرض للتحقيق والتعنيف بسبب أخذه آلة طابعة، في الوقت الذي يُصدق فيه قاض نهب مئات الملايين حينما ادعى أن “جنيا” تلبسه.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

44 - الشريف
2017-11-07 12:35:13
تعليق مخالف
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43 - المتيم
2017-11-07 12:32:04
تعليق مخالف
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42 -
2017-11-07 12:31:53
تعليق مخالف
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41 - مهند111
2017-11-07 12:29:21
سبحان الله كلمة العدل صارت مقرونه ***
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40 - ابو شدا
2017-11-07 12:27:10
وين هذا الجني ما يتلبسني ويكتب بأسمي ارض مساحتها 1000 م بجوار الحرم المكي الشريف.
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39 - فيري
2017-11-07 12:24:46
ممثل فاشل
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38 -
2017-11-07 12:19:22
الحمدلله سخر لهذه الدولة شيخ فاظل وبأذن الله سيحرق الجن والعفاريت التي تسببت في نهب المال العام وستعود الاموال المنهوبة لخزينة الدولة
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37 -
2017-11-07 12:19:07
ايام الكمبيوتر المكتبي والجوالات بولمبه هي الفترة الي الصحوة نشاطها زايد مستقله قلة مصادر المعلومة عند الناس يقوموا بنشر خرافات مثل تحريم طاش وسفن اب فيه اهانة للذات اﻵلهية و كوكاولا اذا قلبت الكلمة!
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36 -
2017-11-07 12:11:17
كل جني على قدر صاحبه الحمد اللة الذي رزقنا من حلاله وابعدنا من حرامه
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35 -
2017-11-07 12:09:52
بما ان الاخوة يتكلمون عن قصة محاربة طاش ما طاش اقول : قبل كم يمكن 15 سنة قبل ما يكون النت متاح لكل الناس ايام الكمبيوتر المكتبي وصلتي ورقة فيها تحذير من طاش مسحوبة من منتدى ومعها تحذير من بوكيمون ايضا
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34 - الحربي
2017-11-07 12:07:32
ومن هو المسئول عن حذف هذا المقطع وما هي مصلحته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
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33 - العويد
2017-11-07 12:02:11
واقع
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32 - طاش ماطاش
2017-11-07 12:01:22
نطالب السدحان يعمل نفس المسلسل مع نخبه شباب هذا الجيل ووفق الله بلدنا حكومه وشعب الى مافيه خير
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31 - طاش ماطاش
2017-11-07 11:59:14
المسلسل كشف علث الاهونجيه في الدلجه ولازل في مدلجين واجد تذكرون محلات الشرطه الي كانو يبيعون نباح قطب والبناء واتباعهم والله كان صباح ونياح الله يصيح عليهم وين المواعض الهادفه والتوجيه الاجيال والشعو
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30 - طاش ماطاش
2017-11-07 11:56:28
مسلسل كان أكثر من رائع والي ينتقد السدحان اقل شي عمل شي في حياته المسلسل كشف خبايا ونواي الاخونجيه وانجن جنونهم وصارو يحرمونه وينتقدونه ع المنابرويشوهونه وهذا الشى اضر بمسبره التمثيل في بلدنا
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29 - الوطن للجميع
2017-11-07 11:53:02
يلعن ابو جني الشيخ ما أقواه. حتى طاش ما طاش اخترقه وحذف المقطع. الحقيقة جني الشيخ كان يشهد ويخترق المواقع وووو. الآن هذه الشياطين مع جنهم مصفدة ولن يرجع التاريخ الى الوراء.
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28 - 77
2017-11-07 11:53:00
الحذف فى الاعاده فقط
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27 - هلا
2017-11-07 11:48:36
فين المفاجاه توقعت بيهديني هديه
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26 -
2017-11-07 11:48:20
طاش ما طاش اذا ما يقوم ويضرب المطاوعة او الي يسمون نفسهم اهل الدين ما يرتاح هه الشيخ انكر انه سمح له ياخذ اﻵلة الكاتبه! بيجي واحد يقول ليش تتهجموا على اهل الدين؟ شنو تقول في كتاب العدل المقبوض عليهم
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25 - الى رقم واحد
2017-11-07 11:39:30
الأنسان المحترم يقدر نفسه وتبين تصرفاته عسى*****
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24 - الشايب
2017-11-07 11:39:09
لذلك يهاجم رجال الدين طاش ويصدرون الفتاوى ضده من أول حلقة تجرأت على نقدهم والناس يظنون أن ذلك بسبب النساء ***ووو الخ . طاش أضر بالمفسدين وكشفهم وأذهب قداسة رجاب الدين التي فرضت عبى الناس .
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23 - alhwawe
2017-11-07 11:32:51
إذا كان قاضي أو كاتب عدل غير مؤتمن فقل على الدنيا السلام ولا بارك الله في الفلوس الي ابيع آخرتي على شانها ؟ ؟؟
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22 - مضى عليكم يا طاش ما طاش أعوام طويلة
2017-11-07 11:30:43
انتوا وداود الشريان مجرد اداه لتسكين المواطن ، وجاء محمد بن سلمان وفِي اقل من سنتين فعل اللي لم تعمله لا انتوا ولا غيركم من قبل . ونتمنى من محمد بن سلمان الاستمرار في اجتثاث الفساد والمفسدين
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21 - طاش ما طاش
2017-11-07 11:27:49
من اجمل المسلسلات التي رأيتها وفعلا يعكس واقع الناس ومشاكلهم ولكن للاسف لا توجد حلول لهذه المشاكل فالمظلومين كثر وفي ازدياد ومعاناة بعض الناس في ازدياد والله وينصر كل مظلوم على من ظلمه فهو المنتقم
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20 -
2017-11-07 11:24:27
لانك ابدعت في هذا المشهد تمثيليا ومضمونا ومنافسك ما يبيك تغطي عليه.
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19 - محمد الرويلي . الحدود الشمالية / عرعر .
2017-11-07 11:24:20
خلاص برلمان طاش ما طاش انتهى المسلسل . مع الاعتذار لمسلسل طاش ما طاش .
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18 -
2017-11-07 11:21:58
لكن المقطع لا يذكر الحقيقة ذهب للملايين وترك المليارات؟ ؟ ؟ ؟!!!!.
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17 - بدر
2017-11-07 11:16:25
انتفض ياوزير العدل انتفض ونظف المحاكم وفعل القوانين الصارمه ليس هناك وقت عجل باعطاء الناس حقوقها التي ضاعت بالمحاكم سنوات عديده ولا حسيب ولا رقيب ومواعيد الهلاك بالاشهر والسنوات والله حرااااااااام
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16 - ابو حازم - الرياض
2017-11-07 11:15:13
هذا المسلسل كان عليه حرب من قبل الصحويين لاانه يكشف حقيقتهم
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( عدد التعليقات 12,345 )
15 - اللامي
2017-11-07 11:13:52
حسبنا الله ونعم الوكيل
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14 - الحارة
2017-11-07 11:13:28
الناس وصلت المريخ ومات ناس وجا ناس وَذَا للحين بسالفة طاش ماطاش . الحياة تمشي يالاخ مافيه جديد وانت تغني على الاطلال . طور نفسك تحرك وأنسى طاش ماطاش . ولا زمانه يالسدحان
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13 - فيصل .......
2017-11-07 11:12:18
يعيش على ذكرى طاش ونجاح المخرج الحمود
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12 - ابودرر
2017-11-07 11:09:06
الله يرحمهم رحمه واسعه ويسكنهم فسيح جناته صلوا على النبي
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11 - السويدي
2017-11-07 11:08:06
أثرك ذهين ياعبدالله السدحان 😜
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10 - أبو سحاااب
2017-11-07 11:07:07
الله من حرب صارت ضد طاش من الجميع من المتشددين وغيرهم وأثارهم خايفين يكشف المستور وهو ما أظهر الا القشور من الفساد لكن الرجل الصالح خادم الحرمين كشف المستور في حرب ضد نهب الدولة له منا الدعاء بالتوفيق
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9 - زيتونة
2017-11-07 11:05:36
ياخوي المقطع ذَا شايفينه **؟ هه
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8 - 🇸🇦 دمتي بلادي
2017-11-07 11:04:30
بصراحة مادرينا انك مبدع يالسدحان الا هلحين تصدق ؟😂
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
7 - سبيعي
2017-11-07 11:04:06
ههههههههههههههههه حلوه جنيه دخلته
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6 - ابو محمد
2017-11-07 11:03:49
برنامج هادف وياقلب لاتحزن
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5 - 🔸️ااببووححمموودد
2017-11-07 11:02:40
انا من أشد المعجبين بهذا الممثل ◽وخاصة ادوار كبار السن🤚
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
4 - مع الخيل
2017-11-07 11:02:02
طيب وش تبي نصفق لك ولا نصفقك
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
3 - غوار
2017-11-07 11:00:05
ياكثرهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
2 - خلك بعيد حبك يزيد
2017-11-07 10:59:08
هذا عارضين الحلقه كامله بدون حذف بس السدحان الظاهر ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
1 - كارهه اللحوج
2017-11-07 10:54:58
فرحان بذا المسلسل اللي يفشل و مصدق روحه ممثل
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آخر تعليق
بواسطة : Waleed الوليد

اتفق مع التشهير ولكن الجلدة قصدي الجنسية لاتهم طالما ان هناك عيون ساهرة وشعب متع...
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