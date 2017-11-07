بعد إيقاف أمراء ووزراء بسبب الفساد..شاهد: “السدحان” يفجر مفاجأة عن “طاش ما طاش”وينشر المشهد المحذوف!
صحيفة المرصد: بعد حملة الإيقافات التي طالت أمراء ووزراء حاليين وسابقين ورجال أعمال كباراً في الدولة؛ بسبب رشاوى وفساد مالي واستغلال نفوذ، كشف الفنان عبدالله السدحان، عن مشهد محذوف من إحدى حلقات “طاش ما طاش” القديمة، وتحديداً حلقة “طلع الجني” في الجزء الـ18.
وقام الفنان بنشره بعد حملة الإيقافات على ذمة قضايا فساد، ويناقش المشهد الفساد المالي ونهب أموال الدولة دون وجه حق، وعلق السدحان على المشهد الذي عرض ضمن الحلقة وحذف حينما أعيد في سلسلة “أحلى طاش”، مبيناً أن حذف المشهد لم يكن بسبب رقابي، بل لغاية في نفس أحدهم، فاتحاً المجال للجميع لتفسير سبب الحذف.
ويظهر في المشهد موظف بسيط يتعرض للتحقيق والتعنيف بسبب أخذه آلة طابعة، في الوقت الذي يُصدق فيه قاض نهب مئات الملايين حينما ادعى أن “جنيا” تلبسه.
للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)
في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا
عرضت هذه الحلقه في رمضان قديما
وعند الأعاده في احلى طاش تم حذف هذا المشهد الذي هو نهاية وقفلة الحلقه ليس رقابيا بل غاية في نفس احدهم فسروها؟ pic.twitter.com/4vT762L7e6
— عبدالله السدحان (@Abdulsadhan) ٦ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
سبحان الله كلمة العدل صارت مقرونه ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وين هذا الجني ما يتلبسني ويكتب بأسمي ارض مساحتها 1000 م بجوار الحرم المكي الشريف.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ممثل فاشل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الحمدلله سخر لهذه الدولة شيخ فاظل وبأذن الله سيحرق الجن والعفاريت التي تسببت في نهب المال العام وستعود الاموال المنهوبة لخزينة الدولة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ايام الكمبيوتر المكتبي والجوالات بولمبه هي الفترة الي الصحوة نشاطها زايد مستقله قلة مصادر المعلومة عند الناس يقوموا بنشر خرافات مثل تحريم طاش وسفن اب فيه اهانة للذات اﻵلهية و كوكاولا اذا قلبت الكلمة!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كل جني على قدر صاحبه الحمد اللة الذي رزقنا من حلاله وابعدنا من حرامه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بما ان الاخوة يتكلمون عن قصة محاربة طاش ما طاش اقول : قبل كم يمكن 15 سنة قبل ما يكون النت متاح لكل الناس ايام الكمبيوتر المكتبي وصلتي ورقة فيها تحذير من طاش مسحوبة من منتدى ومعها تحذير من بوكيمون ايضا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ومن هو المسئول عن حذف هذا المقطع وما هي مصلحته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
واقع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
نطالب السدحان يعمل نفس المسلسل مع نخبه شباب هذا الجيل ووفق الله بلدنا حكومه وشعب الى مافيه خير
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المسلسل كشف علث الاهونجيه في الدلجه ولازل في مدلجين واجد تذكرون محلات الشرطه الي كانو يبيعون نباح قطب والبناء واتباعهم والله كان صباح ونياح الله يصيح عليهم وين المواعض الهادفه والتوجيه الاجيال والشعو
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مسلسل كان أكثر من رائع والي ينتقد السدحان اقل شي عمل شي في حياته المسلسل كشف خبايا ونواي الاخونجيه وانجن جنونهم وصارو يحرمونه وينتقدونه ع المنابرويشوهونه وهذا الشى اضر بمسبره التمثيل في بلدنا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يلعن ابو جني الشيخ ما أقواه. حتى طاش ما طاش اخترقه وحذف المقطع. الحقيقة جني الشيخ كان يشهد ويخترق المواقع وووو. الآن هذه الشياطين مع جنهم مصفدة ولن يرجع التاريخ الى الوراء.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الحذف فى الاعاده فقط
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
فين المفاجاه توقعت بيهديني هديه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
طاش ما طاش اذا ما يقوم ويضرب المطاوعة او الي يسمون نفسهم اهل الدين ما يرتاح هه الشيخ انكر انه سمح له ياخذ اﻵلة الكاتبه! بيجي واحد يقول ليش تتهجموا على اهل الدين؟ شنو تقول في كتاب العدل المقبوض عليهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الأنسان المحترم يقدر نفسه وتبين تصرفاته عسى*****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لذلك يهاجم رجال الدين طاش ويصدرون الفتاوى ضده من أول حلقة تجرأت على نقدهم والناس يظنون أن ذلك بسبب النساء ***ووو الخ . طاش أضر بالمفسدين وكشفهم وأذهب قداسة رجاب الدين التي فرضت عبى الناس .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
إذا كان قاضي أو كاتب عدل غير مؤتمن فقل على الدنيا السلام ولا بارك الله في الفلوس الي ابيع آخرتي على شانها ؟ ؟؟
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
انتوا وداود الشريان مجرد اداه لتسكين المواطن ، وجاء محمد بن سلمان وفِي اقل من سنتين فعل اللي لم تعمله لا انتوا ولا غيركم من قبل . ونتمنى من محمد بن سلمان الاستمرار في اجتثاث الفساد والمفسدين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
من اجمل المسلسلات التي رأيتها وفعلا يعكس واقع الناس ومشاكلهم ولكن للاسف لا توجد حلول لهذه المشاكل فالمظلومين كثر وفي ازدياد ومعاناة بعض الناس في ازدياد والله وينصر كل مظلوم على من ظلمه فهو المنتقم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لانك ابدعت في هذا المشهد تمثيليا ومضمونا ومنافسك ما يبيك تغطي عليه.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
خلاص برلمان طاش ما طاش انتهى المسلسل . مع الاعتذار لمسلسل طاش ما طاش .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لكن المقطع لا يذكر الحقيقة ذهب للملايين وترك المليارات؟ ؟ ؟ ؟!!!!.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
انتفض ياوزير العدل انتفض ونظف المحاكم وفعل القوانين الصارمه ليس هناك وقت عجل باعطاء الناس حقوقها التي ضاعت بالمحاكم سنوات عديده ولا حسيب ولا رقيب ومواعيد الهلاك بالاشهر والسنوات والله حرااااااااام
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
هذا المسلسل كان عليه حرب من قبل الصحويين لاانه يكشف حقيقتهم
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
حسبنا الله ونعم الوكيل
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الناس وصلت المريخ ومات ناس وجا ناس وَذَا للحين بسالفة طاش ماطاش . الحياة تمشي يالاخ مافيه جديد وانت تغني على الاطلال . طور نفسك تحرك وأنسى طاش ماطاش . ولا زمانه يالسدحان
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
يعيش على ذكرى طاش ونجاح المخرج الحمود
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الله يرحمهم رحمه واسعه ويسكنهم فسيح جناته صلوا على النبي
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أثرك ذهين ياعبدالله السدحان 😜
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله من حرب صارت ضد طاش من الجميع من المتشددين وغيرهم وأثارهم خايفين يكشف المستور وهو ما أظهر الا القشور من الفساد لكن الرجل الصالح خادم الحرمين كشف المستور في حرب ضد نهب الدولة له منا الدعاء بالتوفيق
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
ياخوي المقطع ذَا شايفينه **؟ هه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بصراحة مادرينا انك مبدع يالسدحان الا هلحين تصدق ؟😂
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
ههههههههههههههههه حلوه جنيه دخلته
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
برنامج هادف وياقلب لاتحزن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
انا من أشد المعجبين بهذا الممثل ◽وخاصة ادوار كبار السن🤚
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
طيب وش تبي نصفق لك ولا نصفقك
لا يعجبني(2) اعجبني(0)
ياكثرهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذا عارضين الحلقه كامله بدون حذف بس السدحان الظاهر ****
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
فرحان بذا المسلسل اللي يفشل و مصدق روحه ممثل
لا يعجبني(5) اعجبني(1)
أضف تعليق