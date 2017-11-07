بعد إيقاف أمراء ووزراء بسبب الفساد..شاهد: “السدحان” يفجر مفاجأة عن “طاش ما طاش”وينشر المشهد المحذوف!

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صحيفة المرصد: بعد حملة الإيقافات التي طالت أمراء ووزراء حاليين وسابقين ورجال أعمال كباراً في الدولة؛ بسبب رشاوى وفساد مالي واستغلال نفوذ، كشف الفنان عبدالله السدحان، عن مشهد محذوف من إحدى حلقات “طاش ما طاش” القديمة، وتحديداً حلقة “طلع الجني” في الجزء الـ18.

وقام الفنان بنشره بعد حملة الإيقافات على ذمة قضايا فساد، ويناقش المشهد الفساد المالي ونهب أموال الدولة دون وجه حق، وعلق السدحان على المشهد الذي عرض ضمن الحلقة وحذف حينما أعيد في سلسلة “أحلى طاش”، مبيناً أن حذف المشهد لم يكن بسبب رقابي، بل لغاية في نفس أحدهم، فاتحاً المجال للجميع لتفسير سبب الحذف.

ويظهر في المشهد موظف بسيط يتعرض للتحقيق والتعنيف بسبب أخذه آلة طابعة، في الوقت الذي يُصدق فيه قاض نهب مئات الملايين حينما ادعى أن “جنيا” تلبسه.

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