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بالأرقام …”بلومبيرج”تكشف عن الثروات المليارية لعدد من “موقوفي الفساد”بالمملكة

بالأرقام …”بلومبيرج”تكشف عن الثروات المليارية لعدد من “موقوفي الفساد”بالمملكة
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المرصد 26 5٬158 2 ساعتين

صحيفة المرصد- سامر محمد:قدرت شبكة “بلومبيرج” الأمريكية ثروة عدد من الموقوفين من الأمراء، وكبار رجال الأَعْمَال بتهم تتعلق بالفساد في المملكة بنحو 33 مليار دولار.

وأشارت الشبكة إلى أن عمليات التوقيف شَمِلَت 3 من أغنى الأشْخَاص في المملكة، وعلى رأسهم الأمير الوليد بن طلال المصنف 50 في مؤشر بلومبيرج لأغنى 500 ملياردير في العالم والذي تقدر ثروته بـ19 مليار دولار.

ولفتت إلى أن من بين الموقوفين ثاني وخامس أغنى الأشْخَاص في المملكة، وهم من ضمن عشرات الأشْخَاص الذين اعتقلوا وجمدت حساباتهم المصرفية السبت الماضي.

وقدرت الشبكة ثروة رجل الأَعْمَال محمد العمودي بـ10.1 مليار دولار، وثروة رجل الأَعْمَال صالح كامل بـ3.7 مليار دولار، وناصر الطيار بـ600 مليون دولار، فَضْلاً عن ثروة رجل الأَعْمَال “بكر بن لادن”.

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التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

26 - خبير
2017-11-07 17:08:04
معقولة فقط ٣٣ مليار كلهم بصراحة قليل جدا !
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25 -
2017-11-07 17:02:20
الحمد لله يد الحق وصلتهم والباقي في الطريق الفساد الي نهايته السيئه
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24 - -سلمان العدل والحزم
2017-11-07 16:43:24
مليارات وحنا داخلين بحرب وعطالة بالبد ***
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23 - الباحث عن الحقيقة
2017-11-07 16:43:12
دعواتكم يعوضونا في خسائر انهيار سوق الأسهم الى اليوم ونحن نعاني من الانهيار
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22 - ksb
2017-11-07 16:24:28
تعليق مخالف
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21 - مراقب
2017-11-07 16:20:58
الله يخلف علينا كل هاذي فلوس وحنا رايحين فيها الله يصلح الحال
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20 - ريح الخزامى الغامدي
2017-11-07 16:13:59
اذا افترضنا ان*** من تم ايقافهم سوف يعود الى بيت مال الدولة ، مذا سوف يستفيد ذلك المواطن المسكين والمغلوب على أمره .
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19 - ريح الخزامى الغامدي
2017-11-07 16:11:21
*** والمواطن مسكين عايش على القلة والهم والغم من الديون وارتفاع الايجارات حتى اصبح أغلبية الشعب يعاني الأمراض النفسية
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18 - مضيع الطريق
2017-11-07 16:04:47
هذا مو الشيح صالح كامل سعودي صح والعامودي سعودي صح والفقيه سعودي صح يازين الفقر الحمدالله مرتاحين مساكين هم في الشجن محجوزين تحت الرحمه ماني شايف اخواني معهم
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17 - مع الخيل
2017-11-07 16:00:55
عساهم مايرفعون البنزين والكهرباء والماء الضاهر موس على كل الروس مع اني اصلع
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16 - ياليل ابولمبه
2017-11-07 15:58:09
اماثروة صالح الطيار 600 مليون فكذبتم فيها الرجل ثروته بالمليارات تتحدثون عن 600 مليون هذه ولاقيمه طائره من طائراته التجاريه وكذلك /// صالح ساهر كامل تتحدثون عن 3 مليارات وهي فاقة 12 مليار لماذا الكذب
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15 - الحويطي
2017-11-07 15:53:26
فيه ناس يعيش ويموت وهواء ماوصل المليون اريال.بس ربك.يظهر الحق من اعناق البشر الحمدالله على كل حال
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14 - ملقوف
2017-11-07 15:49:37
الله يرزقنا العمل الصالح لوجهه الكريم
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13 -
2017-11-07 15:49:07
صالح كامل الركة في شبكة ART وساهر ؟؟؟؟؟ ولا من وين يجيب هذه المليارات ؟؟؟؟؟
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12 - ههههه
2017-11-07 15:47:43
كفايه دلع اظن انهم حتى الكهرباء مايبلشون فيه واذا صاح احد قالو له وفر سوي ميزانية وغسل دورات مياه
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11 - رزقي على الله
2017-11-07 15:47:20
إن شاء الله ترجع لبيت أموال المسلمين في الدوله ويتحسن الاقتصاد ويمكن هذا اللي حصل لهم عبره للآخرين أن يرجعوا مااخذوه من أموال بدون وجه حق والله المستعان
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10 - فهد البنيان
2017-11-07 15:44:06
ماعندهم سالفه اتوقع اكثر بكثير من ذالك
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9 - محمد
2017-11-07 15:42:30
المال الحلال يذهب هو ويبقى أهله والمال الحرام يذهب هو وأهله
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8 -
2017-11-07 15:41:17
اكثر اكثر اكثر اكثر اكثر اكثر اكثر من كذا بأضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف هذه صفة وحدة من صفقات الفساد
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7 - زائر
2017-11-07 15:39:33
دائما يتدخلون في شؤن الناس العامه وهم لايعرفون اوضع الناس مثال لوقلت والله الكهرباء غالي قالو لك كفايه دلع وهم في الاساس لايعرفون الشقئ والغلاء و..ههه
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6 - @@@@@
2017-11-07 15:39:33
هذه المليارات فقط الموجودة في حساباتهم البنكية داخل السعودية من غير الحسابات خارج السعودية وأيضاً تبقى الإستثمارات التجارية و العقارية و غيرها داخل السعودية و خارجها و الأرقام أعلى من هذا بكثير .
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5 - مسعد
2017-11-07 15:31:24
الله يرزقنا وياهم ان كنت فلوسهم وان كانت ماخذينها سوف ترد الى الدوله وانتهى
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4 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-07 15:31:23
سبحان الله الحرام عمره مايدوم صّـْْ(☑)ـْْحّ يالعنيده
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3 - كلنا سلمان
2017-11-07 15:31:18
الله يمهل ولايهمل إلى الأمام ياوطني
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2 - Ymni mahbob💫💫💫
2017-11-07 15:30:39
توسدوها.
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1 - Smile
2017-11-07 15:27:48
هؤلاء اللصوص اتو بها بطرق غير مشروعه
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