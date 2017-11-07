الحوثيون يتعمدون استهداف المباني المدنية في المملكة .. إصابة مواطن وطفلتين ومقيمين بعد سقوط مقذوفات على نجران – صور

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صحيفة المرصد : في تعمد واضح لاستهداف المدنيين في المملكة ، استهدفت مقذوفات أطلقتها ميليشيات الحوثي على مدينة نجران اليوم (الثلاثاء)، أحياء سكنية وسقطت على أحد المنازل، متسببة بوقوع عدد من الإصابات.

وأعلنت إمارة منطقة نجران إصابة مواطن وطفلته، بالإضافة إلى إصابة مقيمَين من الجنسية الهندية، إثر سقوط المقذوفات المطلقة من الأراضي اليمنية.

فيما أظهرت عدد من الصور مدى الدمار التي أحدثته القذائف في المباني المدنية .

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