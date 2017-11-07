الرئيسية / الحوثيون يتعمدون استهداف المباني المدنية في المملكة .. إصابة مواطن وطفلتين ومقيمين بعد سقوط مقذوفات على نجران – صور
الحوثيون يتعمدون استهداف المباني المدنية في المملكة .. إصابة مواطن وطفلتين ومقيمين بعد سقوط مقذوفات على نجران – صور
صحيفة المرصد : في تعمد واضح لاستهداف المدنيين في المملكة ، استهدفت مقذوفات أطلقتها ميليشيات الحوثي على مدينة نجران اليوم (الثلاثاء)، أحياء سكنية وسقطت على أحد المنازل، متسببة بوقوع عدد من الإصابات.
وأعلنت إمارة منطقة نجران إصابة مواطن وطفلته، بالإضافة إلى إصابة مقيمَين من الجنسية الهندية، إثر سقوط المقذوفات المطلقة من الأراضي اليمنية.
فيما أظهرت عدد من الصور مدى الدمار التي أحدثته القذائف في المباني المدنية .
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التعليقات
21 - متسائل2017-11-07 21:06:17
الحوثين توسوس لهم انفسم بالنصر بدعم ايران و مشاورات قطر لم يهتم بالوعيد و تتطاولو على المدن السعوديه فسحق لهم ارونا بهم التفجيرات المدمرة لليمن و رحلو اليمنين عن السعوديه تطهر وتنظف من الخيانه و الغدر
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20 - حسن اليامي2017-11-07 20:59:13
الحكومه حفضها الله ونصرها أهالي نجران من بداية الازمه ارادو ان يدخلو مع الجيش الى داخل الاراضي اليمنيه لكن حرص الحكومه الله ينصرها علو سلامة المواطنين المدنيين حال دون ذلك ونحن رهن إشارتهم في اي لحظه
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19 - حسن اليامي2017-11-07 20:55:51
والله العلي العظيم ان اهدافهم مدينه بنسبة ٩٩٪ لعنة الله على الحوثي ابن الحرام والله ان سحقه حلال ابن الحرام لاتأخذكم فيه رحمه مافيه قبيله اوفخذ في نجران إلا وتأذى من قذائفه لكنه مع اسود الصحراءصابرين
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18 - القحطاني2017-11-07 20:46:31
اذناب الفرس ومن تبعهم من حمقاء اليمن اقول لكل يمني فيه حميه وشهامه وقاعد يتفرج اقوله رح احمل سلاحك اليوم يومك رح جاهد دون عرضك وارضك وساعدو اهل الخليج الي كل يوم فيه عزاء وشهيد يدافعون عن اليمن واهله
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17 - الشمري2017-11-07 20:37:40
هذه الحرب اعاذنا الله منها كل شي مستهدف
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16 - اشراقت2017-11-07 20:37:35
حسبى الله فيهم-تلاميذ بشار وحزب الات الصفوي المجوسي يستهدفو البيوت والاطفال كما فعلو بسوريا واطفال سوريا واليمن -الله يهزمهم
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15 -2017-11-07 19:54:59
اعتقد انه بالإمكان الإستفادة من اليمنيين المتواجدين لدينا للقضاء على الحوثي وصالح اذا ما تم اغرائهم ماديا فهم ادرى ببلادهم وكيفية اقتناص رؤوس الشر في اليمن
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14 - مواطن في وطن2017-11-07 19:45:16
الى متى الانتظار اضرب ياوطن اضرب اذناب المجوس والحذر من غدر ابو يمن بالداخل السعودي ..
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13 -2017-11-07 19:42:32
حزب الله اللبناني وحزب الله الحوثي كلاهماوجهان لعمله واحده يأخذون اوامرهم من ملالي إيران يرفعون صورة حسن زميره اوحسن نصرالشيطان وصورملالي إيران الجبناءوقاسم سليماني ووإيران تدير الحروب بواسطة يرقاتها
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12 - المتيم2017-11-07 19:42:02
كلها قنبله وتفجرهم هم وجبالهم الوعره شنو تنتظرون بعد مابلغ السيل الزبى
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11 -2017-11-07 19:25:41
حسبي الله عليهم المخربين
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10 - بوعلي🎈2017-11-07 19:21:46
الحوثيون الزيود خطر على امن اى دوله طبعآ الحوثى تفكيره محدود بس الدعم من ايران السؤال كم يوجد عندنا حوثى يمنى زيدى متعاون معهم ؟ الله يكفينا شرهم لانهم خونه بايع وطنه وعاره للفرس ؟برسيم حيوانى السبب؟
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9 - عبدالله الحربي2017-11-07 19:15:53
الدائم وجهه إيران غبيه قسما بالله أن قامت بينا وبينهم أن شبابنا قدام شبابنا أن انبيدهم ونلعن ثواهم
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8 -2017-11-07 19:05:03
طيب وآخرتها مع ذولا اذناب المجوس؟! ما فيه رد رادع
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7 - الحازمي2017-11-07 19:01:32
نهايتهم قريبة
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6 -2017-11-07 18:56:35
الحوثيون مجرمون طابو خامس للصفويين اللهم اهزمهم وشتت شملهم واجعلهم عبرة للمعتبرين
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5 -2017-11-07 18:55:06
يجب المعامله بالمثل
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4 - اذكروا الله /صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم -2017-11-07 18:54:46
اللهم شتت شمل الحوثي ومن عاونه-سبحان الله وبحمده -
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3 - وانتو ***2017-11-07 18:53:13
الحوثيون يتعمدون استهداف المباني المدنية في المملكة ؟؟!!!!
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2 - Ymni mahbob💫💫💫2017-11-07 18:50:50
الحمد لله على سلامه العنيده
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1 - الحربي2017-11-07 18:50:39
ادخلوا عليهم في اليمن وأحرقوهم
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آخر تعليق
بواسطة : والد ابراهيم
يعني لا تفضحي ولا اشكيك و الله حاله طيب وش يبي يطول من سمح للحمار بالزياره و الخ...
بواسطة : الطاير الحزين
تعليق 42 انشالله مارجعت الفلوس ولكن الحمدلله ان توقف الفساد وعرف حجمه الصغير فلا...
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