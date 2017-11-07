السجون تكشف ملابسات فيديو سجين تظلم من أسباب توقيفه في الليث

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صحيفة المرصد: قالت إدارة العلاقات والإعلام بالمديرية العامة للسجون أن المقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد السجناء ، وهو يتظلم من أسباب توقيفه يعود لمواطن موقوف بسجن محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة .

وأوضحت الإدارة إلى أنه متهم في قضية تهديد بالسلاح وتم توقيفه منذ تاريخ ١٤٣٨/٦/٢٣ مشيرة إلى أن قضيته منظورة لدى قاضي محكمة الليث، وقد تم تمكين النزيل من حضور جميع الجلسات المقررة شرعا للنظر في قضيته ،وبالمتابعة مع ناظر القضية أشار إلى أنها لا زالت قيد النظر شرعا .

وأضافت أن النزيل المذكور لديه قضيتين أخريين داخل السجن ، الأولى مضاربة مع نزيل، والثانية تعد لفظي على أحد رجال الأمن لافتة إلى أن القضايا أحيلت جميعها للمحكمة الشرعية المختصة، ويجري متابعتها والتعقيب عليها من قبل إدارة السجن بصفة مستمرة حسب التعليمات.