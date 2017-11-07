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السجون تكشف ملابسات فيديو سجين تظلم من أسباب توقيفه في الليث
صحيفة المرصد: قالت إدارة العلاقات والإعلام بالمديرية العامة للسجون أن المقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأحد السجناء ، وهو يتظلم من أسباب توقيفه يعود لمواطن موقوف بسجن محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة .
وأوضحت الإدارة إلى أنه متهم في قضية تهديد بالسلاح وتم توقيفه منذ تاريخ ١٤٣٨/٦/٢٣ مشيرة إلى أن قضيته منظورة لدى قاضي محكمة الليث، وقد تم تمكين النزيل من حضور جميع الجلسات المقررة شرعا للنظر في قضيته ،وبالمتابعة مع ناظر القضية أشار إلى أنها لا زالت قيد النظر شرعا .
وأضافت أن النزيل المذكور لديه قضيتين أخريين داخل السجن ، الأولى مضاربة مع نزيل، والثانية تعد لفظي على أحد رجال الأمن لافتة إلى أن القضايا أحيلت جميعها للمحكمة الشرعية المختصة، ويجري متابعتها والتعقيب عليها من قبل إدارة السجن بصفة مستمرة حسب التعليمات.
التعليقات
20 -2017-11-07 21:13:44
اقول للسجين ***حضك مادام حطوك في روسهم عز الله قعدت فيها حتى ولو ***
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19 - رأي2017-11-07 21:03:38
يمكن مظلوم يمكن ظالم لكن السجن أكبر مصيبة بعد الموت اتمنى النظر بعين الرأفة له واخراجه والبت بقضيته الله يفرج عن كل مسجون ويهدي ضال المسلمين
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18 - الرمنسي2017-11-07 20:59:11
لابد من سماع القضية من الطرفين طرف واحد لا تصدقه
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17 - ابو صالح سكري2017-11-07 20:58:57
يجب الحذر لاتهدد زميلك في العمل ولاتهدد صديقك عند اصحابك يجي واحد غريب وينتقم منة وتكون انت الضحية المظلوم عليك شهود سبق وان سمعو تهديدك والمجرم الخفي مبصوط وانت مظلوم في السجن كم سنة بعذاب الشكوا لله
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16 - فتى عنيزه2017-11-07 20:53:26
الى تعليق 12 وكلامك على متمه ******
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15 - ابو حاتم2017-11-07 20:48:03
المفروض يكون فيه فرع للمحكمه في جميع سجون المملكه واذا حول المتهم للسجن العام يكون فيه اكثر من 10 قضاة يحكمون علي المتهم بسرعه بدل من انتظار المتهم اشهر لتحويله للمحكمه للحكم.
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14 - loving liberal2017-11-07 20:41:40
احنامانشجع على الاجرام والتهديد وعلى الشعب السعودي ان يرتقى لثقافه واي مشكله تكون نظاميه والمحكوميات في المملكه فيها تفاوت انا اذكرواحد اطلق النار على عسكري وسببة له اعلقه وحكم الجاني ب7شهر
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13 - الحارة2017-11-07 20:39:10
بعض المساجين يتعذب في السجن نفسيا لان خلفه عائلة واطفالالله يكون بعونهم . ويخارج كل سجين
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12 - القحطاني2017-11-07 20:34:13
اتمنى من شيخ المراجل محمد ابن سلمان يفلتر القضاه وماهوب لازم يكون قاضي وعنده لحيه ومقصر الثوب فيه ناس عاديين لكن يخاف الله ومتعلم ويعرف اصول الدين لان صراحه بعد عشره للقضاه نصهم متكبرين واخلاق تعبانه
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11 - @@@@@2017-11-07 20:30:48
بعض الناس واضح من شكله إنه ***حتى بدون ما يتكلم
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10 -2017-11-07 20:20:30
كيف القاضي يستطيع يغمض عينيه وينام والمسكين بالسجن ينتظرالقاضي يبت في قضيته هناك من كان يتعمد تأخير معاملات قضيته ممكن انتقام بسبب بعض الأمور
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9 - السالم2017-11-07 20:11:35
المفروض بعض القضاة مايخافون الله ولازم يحاسبون ع أعمالهم السيئه
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8 - الفيصل2017-11-07 20:10:54
المتهم بري حتى تتم اثبات التهمه الموجهه له. ثانيا ليس من الممكن ان يتم توقيف شخص لمدة 8 اشهر على تهمه يمكن ان تكون باطله. الموضوع فيه ان.
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7 - مع الخيل2017-11-07 20:03:22
الموضوع فيه إن عشان تلفظ على رجل الامن لطعوه حرام عليكم الغبن ماهو زين حاكمو الرجال اذا احطاء اما القرارات الارتجاليه فيها ظلم وماخفي اعظم
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6 - مع الخيل2017-11-07 20:00:35
اللهم اعوذ بك من قهر الرجال
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5 - سعيد2017-11-07 19:56:53
ليش الشيخ ما يحكم في القظيه والا متعود علي التهاون في القضايا يجب محاسبت هالشيوخ الي يماطلون في القضايا
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4 - تعليق 12017-11-07 19:48:04
الله يحب المسامح ويرفع درجته يوم الحساب فكن منهم
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3 - الفارس2017-11-07 19:46:56
المفروض يخرج الى ان يصدر حكم. وكيف محاكمة سجي تتأخر عند القاضي 8 شهور بدون ان يأمر بإطلاق سراحة. اين إدارة مصلحة السجون عن مثل هذه الحالات
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2 - همسات2017-11-07 19:36:48
والله كثير مسجون ٨ اشهر ولم يبث في موضوعه ولم يحكم !! اكيد اعصابه بتصير متوتره لشعوره بأنه لايستحق المكوث كل هذه المده لامور !!
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1 -2017-11-07 19:32:39
لاانسي من ظلمني وسجني وفضحني وخرب سمعتي
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آخر تعليق
بواسطة : والد ابراهيم
يعني لا تفضحي ولا اشكيك و الله حاله طيب وش يبي يطول من سمح للحمار بالزياره و الخ...
بواسطة : الطاير الحزين
تعليق 42 انشالله مارجعت الفلوس ولكن الحمدلله ان توقف الفساد وعرف حجمه الصغير فلا...
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