العمل تكشف عن إقرار رواتب للسعوديات من عمر 35 عاما فما فوق!

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صحيفة المرصد: قال حساب “خدمة العملاء” التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن المرأة تستطيع أن تستقل بمعاشها في حال كان عمرها 35 فما فوق ومن أسرة ضمانية أو يتيمة.

وكانت مواطنة كتبت سؤالاً على على حساب خدمة العملاء التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ” تويتر” قالت فيه “تم إسقاطي من معاش الضمان الشهري والآن أنا مضافة للوالدة علما إني كنت سابقا مستقلة في معاش الضمان والتأهيل”.

وبعد أكثر من 3 ساعات رد حساب “خدمة العملاء قائلاً: “الرجاء توضيح استفسارك لنتمكن من خدمتك”.وردت المواطنة قائلة: “التوجه للمكتب صعب علي شوي بسبب الإعاقة الحركية، لكن لو تجاوبوني هنا توفروا علي حق الروحة والرجعة”، وطالب الحساب بعد أكثر من ساعتين التوضيح من جديد.

وردت المواطنة: “أكثر من كذا توضيح ما عندي! عموما شكرا لتجاوبكم راح أتوجه باستفساري للرقم الموحد، تحياتي”.

ورد حساب خدمة العملاء قائلاً: “تستطيع المرأة أن تستقل بمعاشها في حال كان عمر المرأة 35 فما فوق ومن أسرة ضمانية أو يتيمة”.