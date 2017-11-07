العمل تكشف عن إقرار رواتب للسعوديات من عمر 35 عاما فما فوق!
صحيفة المرصد: قال حساب “خدمة العملاء” التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن المرأة تستطيع أن تستقل بمعاشها في حال كان عمرها 35 فما فوق ومن أسرة ضمانية أو يتيمة.
وكانت مواطنة كتبت سؤالاً على على حساب خدمة العملاء التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية على ” تويتر” قالت فيه “تم إسقاطي من معاش الضمان الشهري والآن أنا مضافة للوالدة علما إني كنت سابقا مستقلة في معاش الضمان والتأهيل”.
وبعد أكثر من 3 ساعات رد حساب “خدمة العملاء قائلاً: “الرجاء توضيح استفسارك لنتمكن من خدمتك”.وردت المواطنة قائلة: “التوجه للمكتب صعب علي شوي بسبب الإعاقة الحركية، لكن لو تجاوبوني هنا توفروا علي حق الروحة والرجعة”، وطالب الحساب بعد أكثر من ساعتين التوضيح من جديد.
وردت المواطنة: “أكثر من كذا توضيح ما عندي! عموما شكرا لتجاوبكم راح أتوجه باستفساري للرقم الموحد، تحياتي”.
ورد حساب خدمة العملاء قائلاً: “تستطيع المرأة أن تستقل بمعاشها في حال كان عمر المرأة 35 فما فوق ومن أسرة ضمانية أو يتيمة”.
التعليقات
7/مافيه شي اسمه عانس حتى بأوروبا مايقولون عن العزباء عانس من وين جبتوا هالكلمة كلمة عانس؟
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الموضوع يخص اصحاب الضمان الاجتماعي يعني اذا وصلت المرأه سن 35 سنه يصرف لها راتبها لوحدها وليس مع اسرتها😎 حسب فهمي والله اعلم
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ذا شئ معروف من زمان من عهد الملك عبدالله الله يرحمه الى الان احسب راتب للعاطلات
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بمعنى العانس تستقل بمرتبها
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المفروض يٌصرف لربات البيوت راتب شهري ويٌصرف للعاطلات راتب حتى يلاقوا وضيفه ويٌضاعف الضمان للمطلقات والارامل يعني لو١٠٠٠ ريال بس نعمه ويغنيهم عن العوز و الطلب والحاجة
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وليش خمسة وثلاثين بالذات ؟! هل تعتبر المرأة قاصر إلى هذا العمر ؟! ولماذا يتهرب الموظف من الأجابة والسؤال واضح ؟!
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الاستفسار غير واضح هل سوف يصرف رواتب للسعوديات من ٣٥ سنه فما فوق او ان الموضوع عن المسجلات في التضامن الاجتماعي اتمنا التوضيح
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اول مرة رد عليها بعد 3 ساعات وثاني مرة رد عليها بعد 2 ساعة لا تعليق رسالة موجهه للمسؤلين
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شفيه يطلب التوضيح كل شوي ؟ رد زي الناس المفروض لايوضع على الحساب الا من لديه المعلومات كامله
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الله يعز كل واحد ويغنيه والخير بذن الله قادم مادام تقطعت عروق الحراميه والله يغني بناتنا وامهاتنا ويعزهم ولا يعز عليهم ورسالتي لك رجال فيه مروه لا ينسى اخته ولا امه ولا زوجته من العطا والمكسا الطيب
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