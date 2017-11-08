خيانة زوجية على متن طائرة قطرية تجبر قائد الرحلة للهبوط اضطرارياً

حجم الخط A A A المرصد 10 1٬894 40 دقيقة

صحيفة المرصد : أجبرت سيدة إيرانية طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية على الهبوط اضطراريا بعد أن اكتشفت أن زوجها يخونها، حسب ما ذكرت صحيفة هندية، الثلاثاء.

وقال الموقع الإلكتروني لـ”هندوستان تايمز إن امرأة إيرانية كانت في رحلة مع زوجها وطفلهما من الدوحة إلى بالي الإندونيسية، الأحد ، بحسب سكاي نيوز .

ونقلت عن المرأة قولها إنه بينما كان زوجها نائما استخدمت إصبعه لفتح هاتفه المحمول، قبل أن تتفاجأ بما لم تكن تتوقعه.

واكتشفت المرأة أن زوجها يتواصل مع نساء أخريات، مما جعلها تثور في وجهه.

وشرعت الزوجة في ضرب زوجها والصراخ عليه أمام الملأ، ورغم محاولات طاقم الطائرة لتهدئتها إلا أنهم فشلوا في الأمر.

وقرر قائد الطائرة في نهاية المطار الهبوط بشكل اضطراري إلى مدينة تشيناي في جنوب الهند.

وصرح مسؤول أمني لم يكشف عن اسمه أن العائلة قضت يومها في مطار تشيناي، وبعدها توجهت صوب كوالا لامبور، فيما لم تتخذ الشرطة أي إجراء في حقهما.

للاشتراك في خدمة “واتس آب المرصد” المجانية أرسل كلمة “اشتراك” للرقم (0553226244)

في حال رغبتكم زيارة “المرصد سبورت” أضغط هنا