خيانة زوجية على متن طائرة قطرية تجبر قائد الرحلة للهبوط اضطرارياً
صحيفة المرصد : أجبرت سيدة إيرانية طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية على الهبوط اضطراريا بعد أن اكتشفت أن زوجها يخونها، حسب ما ذكرت صحيفة هندية، الثلاثاء.
وقال الموقع الإلكتروني لـ”هندوستان تايمز إن امرأة إيرانية كانت في رحلة مع زوجها وطفلهما من الدوحة إلى بالي الإندونيسية، الأحد ، بحسب سكاي نيوز .
ونقلت عن المرأة قولها إنه بينما كان زوجها نائما استخدمت إصبعه لفتح هاتفه المحمول، قبل أن تتفاجأ بما لم تكن تتوقعه.
واكتشفت المرأة أن زوجها يتواصل مع نساء أخريات، مما جعلها تثور في وجهه.
وشرعت الزوجة في ضرب زوجها والصراخ عليه أمام الملأ، ورغم محاولات طاقم الطائرة لتهدئتها إلا أنهم فشلوا في الأمر.
وقرر قائد الطائرة في نهاية المطار الهبوط بشكل اضطراري إلى مدينة تشيناي في جنوب الهند.
وصرح مسؤول أمني لم يكشف عن اسمه أن العائلة قضت يومها في مطار تشيناي، وبعدها توجهت صوب كوالا لامبور، فيما لم تتخذ الشرطة أي إجراء في حقهما.
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التعليقات
الأكيد ان الجوال مايفتح بالصمة اذا كان صاحبه نائم
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ليه تخون بعد ماكنت اغلى احبابي ليه تخون وانا اعطيتك كل احساسي كنت اخاف عليك من دمعي يكويك كنت اداري عنك اى لحظه تشقيك كنت اشوف في دمعتك همي واحزاني كنت اشوف في بسمتك جنتي وافراحي ليه تخون💔
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حسبي الله ونعم الوكيل
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ما اجمل الوفاء في زمن الخيانة
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السلام عليكم ورحمة الله ل
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والله اذا هو رجال يكسر يدها تستاذن وتاخذه،بذوق نعم وحتي هو له الحق انه يفتش جوالها
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هذه نهاية الاختلاط والتميلح في تويتر والسناب شات والانستقرام ، هالتطبيقات خربت عقول الناس رجالاً ونساءً ، وانتشرت الخيانة من يوم ماكثرت هالتطبيقات ، كل انسان جواله مليئ من هالتطبيقات وهاتك ياخيانات
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اتقي الله ياتعليق رقم واحد انتي شملتي جميع الرجال حسبنا الله عليك ونعم الوكيل
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المصيبه اذا كانت الخيانه من مسلم يصلي ويصوم ويعرف يفرق بين الحلال والحرام وطول فترة دراسته يدرس دين ويقرأ قرآن ومع ذلك يخون ؟؟ وين راح دينك وتربيتك ورجولتك وكرامتك وسمعتك؟؟ ارخصتها وبعتها عشان شهوتك؟؟
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الرجال مالهم امان يخونون زوجاتهم و المفروض كل زوجة تفتش جوالات زوجها حتى ماتكون مخدوعـة بزوج خاين راعي لف ودوران
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