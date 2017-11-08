أحدهم اخترق حساب “فيصل بن تركي” .. شاهد: اعترافات مثيرة لـ 3 مساجين في إصلاحية الرياض
صحيفة المرصد: عرض تقرير تلفزيوني، اعترافات بعض السجناء الموقوفين داخل إصلاحية الرياض وأكدوا شعورهم بالندم على ما اقترفوه من جرائم.
قال السجين الأول وهو رجل مسن أنه نادم على فعله المشين بعد 17 عاما وراء القضبان بسبب 200 حبة مخدرة وتابع: “أنه عازم على البحث عن عمل شريف بعد خروجه “.
وأضاف خلال حديثه لبرنامج “معالي المواطن” على “MBC”،أن جريمته حرمته من كل شيء ومن عائلته وأبنائه الذين كبروا في السن بعيدا عنه.
وقال مسجون آخر، وهو موظف بوزارة العدل أدين بتزوير صكوك عقارية تابعة للدولة، أنه لم يستطِع أن يقوى أمام الإغراءات التي كانت سببا أساسيا في القيام بفعلته لافتاً إلى أنه حُكم عليه بالسجن 4 سنوات، وقضى منها عامين .
وأكد السجين الثالث، الذي يُعاقب بالسجن لعامين، بسبب اختراق الحساب الرسمي للأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر عبر “تويتر”، أنه كان يريد بفعلته هذه أن يبعث برسالة لنادي النصر وإعلامه ومشجعيه لزيادة الشحن في الوسط الرياضي.
وأضاف أنه تعلم من الدرس، مطالبا باحتواء من لديه موهبة وتنميتها لئلا تستغل سلبيا.
لقاءات مع بعض السجناء داخل إصلاحية الرياض .. وحديث لمخترق حساب رئيس نادي النصر— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ٧ نوفمبر، ٢٠١٧
تقرير الزميل: محمد السويلم#معالي_المواطن pic.twitter.com/cfcEVRIp8q
التعليقات
طيب كيف يكون مستقبل اهل بيتة وهومسجون بعيد عن اهل بيتة 17 سنة ياشيخ اتمنالوكان السجين ببيتة عنداطفالة ويدفع غرامة حسب كل جريمة ويمنع عنة زيارة اي شخص غريب ببيتة والحمدلله مجرد اقتراح لرجال الوطن
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يستاهل ابو 200 حبه اكثر من كذا كم يضيع بالشوارع من الشباب والجرائم الي بسببه الي تصير والعوائل الي تتفرق الله يكفينا شره اما الي من شان الامير ليه ميعفي عنه العفو عند المقدرة
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200 حبة مخدّرة لو تعاطها أحد أقارب من استغربوا شدة الحكم على مهربها.. ما صار عندهم استغراب بل طالبوا بحكم أشد.
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يا ليت تعفو عنه يا فيصل بن تركي ◽خله يحضر نهاءي آسيا❗
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الاخ صاحب التعليق مشمش اكيد الرجل عليه سوابق كثيره اكيد اكيد
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معقولة بسجن اكثر من 17 سنة علشان 200 حبة الله يستر علاالجميع
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سبحان الله ولم يسامحه ياوجه الله الله يعطيه علي قد نيته
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فقط اسال اذا اخترق حساب فيصل بن تركى وحكم عليه سنتين فبكم سيحكم والد فيصل بن تركى ؟؟
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له ١٧ سنه مسجون عشان ٢٠٠ حبه لاحول ولا قوة الا بالله اقسم بالله حرام
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