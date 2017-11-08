أحدهم اخترق حساب “فيصل بن تركي” .. شاهد: اعترافات مثيرة لـ 3 مساجين في إصلاحية الرياض

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صحيفة المرصد: عرض تقرير تلفزيوني، اعترافات بعض السجناء الموقوفين داخل إصلاحية الرياض وأكدوا شعورهم بالندم على ما اقترفوه من جرائم.

قال السجين الأول وهو رجل مسن أنه نادم على فعله المشين بعد 17 عاما وراء القضبان بسبب 200 حبة مخدرة وتابع: “أنه عازم على البحث عن عمل شريف بعد خروجه “.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج “معالي المواطن” على “MBC”،أن جريمته حرمته من كل شيء ومن عائلته وأبنائه الذين كبروا في السن بعيدا عنه.

وقال مسجون آخر، وهو موظف بوزارة العدل أدين بتزوير صكوك عقارية تابعة للدولة، أنه لم يستطِع أن يقوى أمام الإغراءات التي كانت سببا أساسيا في القيام بفعلته لافتاً إلى أنه حُكم عليه بالسجن 4 سنوات، وقضى منها عامين .

وأكد السجين الثالث، الذي يُعاقب بالسجن لعامين، بسبب اختراق الحساب الرسمي للأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر عبر “تويتر”، أنه كان يريد بفعلته هذه أن يبعث برسالة لنادي النصر وإعلامه ومشجعيه لزيادة الشحن في الوسط الرياضي.

وأضاف أنه تعلم من الدرس، مطالبا باحتواء من لديه موهبة وتنميتها لئلا تستغل سلبيا.

