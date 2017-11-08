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هربا من الفقر .. شاهد أصغر “جزائرية” على قارب للهجرة الغير شرعية إلى أوروبا
صحيفة المرصد:ظهرت رضيعة جزائرية في مقطع فيديو وهي في طريقها إلى أوروبا على متن أحد قوارب الهجرة غير الشرعية رفقة مجموعة من الشباب. وقد وصف بعض الجزائرين هذه الواقعة بالجريمة في حق الطفولة، بينما رأى البعض الآخر أنها تعكس واقعا مريرا.
وأظهر مقطع فيديو وقع تداوله، الثلاثاء، على مواقع التواصل الاجتماعي الرضيعة وهي تتوسط مجموعة من المهاجرين الشباب على متن قارب وبين ذراعي أحدهم يبدو أنه والدها الذي كان يعانقها قائلا: “انظروا لأصغر مهاجرة سرية”، فيما لا توجد أي امرأة بين المهاجرين.
التعليقات
19 - شلحااااااااااااااااااط //2017-11-08 04:58:52
هناك من يهاجر الى اوربا طمعا وليس جوعا ///// الجزائر بلد غني بالموارد الطبيعية
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18 - حمد2017-11-08 04:56:57
مستعجلة على التعليق
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17 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-08 04:51:12
حمد شكرا على التصحيح/ اول مره اخطي بكتابة الآية استغفرالله
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16 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-08 04:49:03
الأموال اللي من ولي العهد حفظه الله للجمعيات الخيرية وينها وهل تم صرفها سمعنا فيها سؤال لمن تصرف؟ ؟؟
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15 - حمد2017-11-08 04:47:10
ريما تصحيح الآية ( ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق )
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14 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-08 04:46:13
معظم الدول العربية وكذلك الخليج دولهم غنية لكن الفاسدين هم من يجعلون الدول تصبح فقيرة او ب الأصح يكثر فيها الفقر وكذلك الأغنياء اكثرهم مايخرج زكاة ليطهر ماله!!!
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13 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-08 04:41:05
مافيه دوله مستقرة يموت احد فيها جوع إلا إذا كانت الدولة المستقرة جدبت فيها الأرض مافيها ثروات طبيعية وغيرها تجد من يموت جوع
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12 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-08 04:38:54
لا بل عندنا فقراء الفقراء بكل دول العالم لكن يتفاوت عددهم
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11 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-08 04:37:06
اللي تقول زوجها فصل من شغله هو فصل او تم فصله وضحي "إذا هو ترك وظيفته إذا هي حلال سيندم لأن بهذا الزمن صعب تجد وظيفة بسهولة
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10 -2017-11-08 04:36:14
ماعندناالحمد لله فقربالسعوديه الحكومه ضمنت الحياه الكريمه بالدستورعددسكان السعوديه قليل مقارنه مع بقية الدول ولم يصل تعدادنامثل الصين الهندمصرالجزائر ولازال العددقليل والمواردعاليه ومكافحة الفسادجاريه
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9 - Rima ريما🙇°•🗨2017-11-08 04:33:51
قال تعالى "لاتقتلوا اولادكم من إملاق نحن نرزقهم وإياكم..." وهذا دولته الجزائر مستقرة ويخاطر بحياة بنته وموديها للتهلكه يمكن يغرق القارب!!!
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8 - راشد2017-11-08 04:32:51
ت1 تبغيني أتصدق عليك ؟؟
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7 - فقير2017-11-08 04:11:43
اعاننا الله على الفقر واعان جميع المسلمين
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6 - محمد2017-11-08 03:45:40
ماتدرون متى حساب المواطن . طفران
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5 - 🌸 الملح و القبلة 🌸2017-11-08 03:44:13
لجلب المال هُنا في خمسة ردود https://al-marsd.com/89228.html
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4 -2017-11-08 03:42:41
تبين ريال
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3 -2017-11-08 03:39:57
كذوبه احنا بخير ونعمه
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2 -2017-11-08 03:35:49
خلي عنك***
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1 - نوره2017-11-08 03:25:30
والله ان احنا نعاني اكثر منهم لا وظايف ولا رواتب والحياة صعبت علينا وزوجي فصل من شغلو . لكن الله يزينها
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