هربا من الفقر .. شاهد أصغر “جزائرية” على قارب للهجرة الغير شرعية إلى أوروبا

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صحيفة المرصد:ظهرت رضيعة جزائرية في مقطع فيديو وهي في طريقها إلى أوروبا على متن أحد قوارب الهجرة غير الشرعية رفقة مجموعة من الشباب. وقد وصف بعض الجزائرين هذه الواقعة بالجريمة في حق الطفولة، بينما رأى البعض الآخر أنها تعكس واقعا مريرا.

وأظهر مقطع فيديو وقع تداوله، الثلاثاء، على مواقع التواصل الاجتماعي الرضيعة وهي تتوسط مجموعة من المهاجرين الشباب على متن قارب وبين ذراعي أحدهم يبدو أنه والدها الذي كان يعانقها قائلا: “انظروا لأصغر مهاجرة سرية”، فيما لا توجد أي امرأة بين المهاجرين.