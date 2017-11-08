بعد السماح بقيادة المرأة للسيارة .. جدل حول إعلان “كوكاكولا” عن المرأة السعودية ! -فيديو
صحيفة المرصد : “أثار إعلانًا جديدًا يحتفل بقرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة،طرحته شركة “كوكاكولا”، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض له.
ويظهر الإعلان سائقة شابة تتعلم قيادة السيارة بمساعدة والدها، ويهدف إلى الاحتفال بقرار المملكة العربية السعودية الأخير السماح للمرأة بقيادة السيارة للمرة الأولى.
وبحسب الإعلان تأخذ فتاة سعودية شابة مفاتيح السيارة من والدها وتجلس على مقعد السائق، وتظهر على الشابة في اللحظات الأولى من الإعلان علامات التوتر، ما دفع والدها إلى التدخل وتهدئتها من خلال فتح زجاجة “كوكاكولا”، واضعًا القنينة بعد ذلك على لوحة القيادة من أجل تشجيع ابنته على القيادة وفقا لـ”عاجل” .
وأفادت شركة “كوكاكولا” أن الإعلان الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة، ويحمل عنوان “للتغيير طعم”، يهدف إلى “تمكين المرأة اقتصاديًا”.
وتفاعل رواد موقع تويتر مع هذا الإعلان بطرق متباينة. وفي هذا الصدد، رحب العديد من المغردين مع إعلان “كوكاكولا” الجديد. وكتبت فاتن الحداد في تغريدة لها على تويتر “أحب هذا الإعلان.. سعودي يعلم ابنته القيادة، عمل جيد”.
وعبر مغرد يُدعى طارق الأحمدي عن إعجابه بإعلان “كوكاكولا” الجديد.
من جانب آخر، انتقد بعض المغردين الإعلان وكتبت، منال الويبل، في تغريدة لها: “هنا إعلان كوكاكولا الجديد عن قيادة المرأة للسيارة: قيمته العاطفية ضعيفة، الحبكة غير مؤثرة، الأداء ضعيف”.
كما انتقد شخص يُدعى، عريب الإعلان وكتب في تغريدة له على تويتر “الرأسمالية ماكرة جدًا، انظر إلى إعلان كوكاكولا الجديد، الذي يُظهر أبًا سعوديًا يُعلم ابنته القيادة”.
التعليقات
13 كلامك صحيح عندنا ناس يحبون يعلقون على كل شىء ضحكو العالم علينا والله العظيم اخجل عندما اقراء بعض التعليقات
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شكرا كوكا كولا
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الببسيه اجل
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اعﻻن ملئ بالمخالفات:شرعيه غناءمحرم وكشف وجه وفتوى التحريم للقياده للعلماءالربانيين.ومخالفات نظاميه الشرب واﻻكل اثناءالقياده والتعليم باﻻماكن العامه وسياسيه بتحريض اللساء بالخروج قبل موعدااسماح نظاميا
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انا ولهان يوم اشوف مدعوج العينين مقتدي الموتر يد اقضب بها القير ويد احذفها على الطاره حافظ على الحنان لايذوب بين القير والطاره
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شكراً شركة كوكا كولا لدعمها لتوجه حكومتنا الرشيده بالتغيير ودعمها لحق من حقوق المرأه السعوديه لابسط حقوقها وهو قيادة السياره وإعلان لم يخالف الشرع بشيئ الى الامام حكومتنا الى الامام ---
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موضوع مافيه شي شنو المشكلة
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اعلان عادي والمضمون كل ما كانت البنت او الحرمه الي محتاجه تسوق نقولها على القوه ابرك من العماله والابتزازات والوصاخات والي مايبغي يستقدم سواقه لأهله او يسوق فيهم المهم يكون للحرمه خصوصيتها وحياه سعيده
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ليش السيارة لونها احمر ؟؟ اكيد الموضوع فيه إن
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فيها كثير من المخالفات القانونيه والمروريه لم يسمح لها بالسياقه في الشارع
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😂😂 عادي مو تبغون المراءه تسوق عادي تقبلو اي شي والجاي اكثر ☺️
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الشعب الوحيد اللي يخلي من الحبة قبة وكلنا نتذكر اول قبل كم سنة لما الناس تتخيل شكل الصليب في حاجات تضحك حتى درابزين الدرج يدققون فيه
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وش لزمت شرب السموم بلا كولا بلا خرابيط الناس سار عندها وعي بأضرار المشروبات الغازيه الكيماويه
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ينتابك العجب من هذا اﻻعﻻن لشركة كوكاكوﻻ..ثم تجد انه ﻻعجب وﻻغرابه فيه اذا تذكرت انها شركه يهوديه وكانت منجاتهاسابقا مقاطعه في السعوديه والدول العربيه وبهذا نعرف سبب فرحة الشركه ومبادرتها بقيادة المراه.
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ما فيه أجمل من (التغير) ◽في كل شيء❗
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والله في الاول كانت بتطلع مع السائق جالسه لوحدها في المقعد الخلفي واشتغلة ممرضه في المستشفيات واشتغلة في البنوك وفي الاسواق يعني وقفة عند قيادة السياره مصيركم تتعودون
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طيب سواقة المرأه السعوديه شأن داخلي, ومنتج كوكاكولا ليس وطنيا ...
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ما صدقت على الله البنت تمسك الببسيه قبل لا تطيح,,,,هههههههههههه
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ترا البعض رافض السواقه بس لابأس انها تتعلمها ،وهذا شيء مؤقت الرفض مثل هالجوالات اول ما طلعت ،والمحترم يبقى محترم ساق او ما ساق
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كوكا كولا شراب القوة لقيادة المرآة أنتعش ونت تسوق
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كويس ماشربت ريد بول
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شكرا بابا
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كويس انه ابوها
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هذا إعلان واحتفال بتحقيق الغرب لمآربهم في إخراج جوهرتنا المصونة من بيتها إلى عالم مليء بكل أنواع المفاجآت والمآرب وعالم الرجال المتوحش ، ستندمون يوم لاينفع الندم .
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