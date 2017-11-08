بعد السماح بقيادة المرأة للسيارة .. جدل حول إعلان “كوكاكولا” عن المرأة السعودية ! -فيديو

حجم الخط A A A المرصد 24 1٬995 2 ساعتين

صحيفة المرصد : “أثار إعلانًا جديدًا يحتفل بقرار السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة،طرحته شركة “كوكاكولا”، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض له.

ويظهر الإعلان سائقة شابة تتعلم قيادة السيارة بمساعدة والدها، ويهدف إلى الاحتفال بقرار المملكة العربية السعودية الأخير السماح للمرأة بقيادة السيارة للمرة الأولى.

وبحسب الإعلان تأخذ فتاة سعودية شابة مفاتيح السيارة من والدها وتجلس على مقعد السائق، وتظهر على الشابة في اللحظات الأولى من الإعلان علامات التوتر، ما دفع والدها إلى التدخل وتهدئتها من خلال فتح زجاجة “كوكاكولا”، واضعًا القنينة بعد ذلك على لوحة القيادة من أجل تشجيع ابنته على القيادة وفقا لـ”عاجل” .

وأفادت شركة “كوكاكولا” أن الإعلان الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة، ويحمل عنوان “للتغيير طعم”، يهدف إلى “تمكين المرأة اقتصاديًا”.

وتفاعل رواد موقع تويتر مع هذا الإعلان بطرق متباينة. وفي هذا الصدد، رحب العديد من المغردين مع إعلان “كوكاكولا” الجديد. وكتبت فاتن الحداد في تغريدة لها على تويتر “أحب هذا الإعلان.. سعودي يعلم ابنته القيادة، عمل جيد”.

وعبر مغرد يُدعى طارق الأحمدي عن إعجابه بإعلان “كوكاكولا” الجديد.

من جانب آخر، انتقد بعض المغردين الإعلان وكتبت، منال الويبل، في تغريدة لها: “هنا إعلان كوكاكولا الجديد عن قيادة المرأة للسيارة: قيمته العاطفية ضعيفة، الحبكة غير مؤثرة، الأداء ضعيف”.

كما انتقد شخص يُدعى، عريب الإعلان وكتب في تغريدة له على تويتر “الرأسمالية ماكرة جدًا، انظر إلى إعلان كوكاكولا الجديد، الذي يُظهر أبًا سعوديًا يُعلم ابنته القيادة”.