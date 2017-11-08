بالصور .. تعرف على “قصة السيلفي الشهير والأخير” في حياة الأمير منصور بن مقرن !

حجم الخط A A A المرصد 4 1٬697 1 ساعة

صحيفة المرصد : كشفت مصادر عن سر السيلفي الشهير والأخير مع نائب أمير منطقة عسير، صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز رحمه الله، حيث كان مع الشاب محمد بن عبدالرحيم آل عبده الهلالي ابن محافظ البرك.

وأكد الهلالي وفقا لـ“المواطن“، أنه متواجد حاليًّا في الرياض بعد أن حضر ووالده الصلاة على الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه عصر أمس الثلاثاء.

وعن قصة السيلفي الشهير، أوضح: “لقد كنت أدفع قطعة أثرية (بندقية) وهي هدية لسموه- رحمه الله- مقدمة من والدي والذي كان يشرح له جزءًا من تراث المحافظة بما فيها القطعة الأثرية، وحينها طلبت من سموه أن التقط معه صورة فرحب بي مباشرةً وتصورنا بالفعل، وهي مفاجأة جميلة لي، وتعتبر أول صورة التقطها مع أمير في حياتي، وكنت أتمنى ألا تكون الأخيرة في حياة هذا الأمير الإنسان الخلوق المتواضع الشهم، والتي ستبقى معي ما حييت”.