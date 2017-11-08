شاهد: طالبتان عُمانيتان تشعلان مواقع التواصل برقصة “الداب” خلال حفل تخرجهما!
صحيفة المرصد: تداول مغردون مقطع فيديو يظهر أداء طالبتين عُمانيتيْن رقصةَ الداب، تعبيراً عن فرحتهما، خلال حفل التخريج من جامعة السلطان قابوس، وهو ما أثارة جدلًا واسعا بين رواد مواقع التواصل.
وتباينت الأراء حول تصرف الفتاتين، فمنهم من اعتبر أن هذه الحركات إساءة وإهانة للعلم وسلوكًا دخيلًا على المجتمع، ومنهم من رأها حرية شخصية، ومن حق الطالبتين التعبير عن فرحتهما بطريقتهما الخاصة.
وكانت جامعة السلطان قابوس في عُمان، قد احتفلت الأحد الماضي، بتخريج الدفعة الـ28 من طلبتها ،البالغ عددهم 3227 خريجًا وخريجة.
#فرحة_تخرج٢٠١٧ 😍😍
مقهوووورررررين من الملكات 😌😂 pic.twitter.com/FZ6zRUaKdU
— مِنّه (@Menna_egypt) ٥ نوفمبر، ٢٠١٧
حركات جديدة 😅😅
الله يسعدكم ويسعد #عمان بكم 🇴🇲#فرحه_تخرج2017#فرحه_تخرج٢٠١٧#نوفمبر_المجيد_بعيون_عمانيه47 pic.twitter.com/lESnqLKhtE
— abdulhameed alrashdi (@ahameedAlrashdi) ٥ نوفمبر، ٢٠١٧
التعليقات
جميلات ومرحات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
المتشدد يقول لو انها بحضرة رسول الرحمه..هل يفعلونها ؟ بالله هل هذا سؤال يسأل ؟ يعني الحين احرجتهم بسؤاله..وهل جلوسك امام البشر او امام والديك ك جلوسك مع رسوله الرحمه..كيف يقارنون من علموهم التشدد 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الحركة مافيه شي لا** مبروك التخرج جيبن اسم حركات مدري من وين رقصة الداب و العقرب حريه شخصيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ناقصات عقل ودين فلا عجب منهن
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
26 - ابو نواف - الرياض --- ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعبير عن الفرحة بلا تعقيد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مزز متخرجين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عندنا انواع الديبان انكانهم يبون نصدر لهم مستعدين !! فيه داب اسود وهواخطرها وفيه الارقط واللقدار الطويل والبثن القصير وبو قرون !! ابد في خدمة حبايبنا في عمان !!
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
اهل عمان عندهم كل شيء عاااادي 😂😂
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
ليش الفلسفه الزايده لاهو رقص ولاخلافه حركه عفويه تعبير عن الفرح ويحق لهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ورأها البعض حرية شخصية ! ليس هناك حرية لمن رضي الاسلام دينا إلا وفق ما أقره الشرع بل يجب الاستسلام والانقياد التام لأحكام الدين (ويسلموا تسليما) نسأل الله الهداية للجميع
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
كمسلمة لو كانت بحضرة الرسول ترقص قدامه كذا هل يقبلها عقل حتى معتوة وهل يقبل الرجل الطبيعي رقص بنته وزوجته امام العموم والكامرات
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
بكيفهم كل بلد له قوانيين احسن من الرقصه الثانيه
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
مذا يستفاد من شخص اذا اسلم ولم يسلم البشر من اذاه،قولا او فعلا..كيف اضعه في منزلة اكبر من شخص غير مسلم يحترم البشريه يخدمها لا يؤذيها،شخص زرع الفرحه في قلوب البشريه ع حساب وقته..شتان ان يقارنون 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عجبا..ممن يدعي التدين وتجده يلعن ويدعي ويكفر من اراد..عندما ترى العلماء الحقيقيين ممن فادوا البشريه من شتى العلوم سواءا كانت دينيه او دنيويه،لاتراه يتدخل في شؤون احد،بل منشغل في خدمة الانسانيه 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الى الآن لا اعلم لماذا رقصة الداب ممنوعه..الي يعلم يخبرني..وبالنسبه ل الفتاتين لا ارى فيها قلة ادب او قل احترام..بل نتيجة فرحه تعبر فرحتهم بالتخرج..وماشوه الاسلام الا المتشددين، زرعوا حروب نفسيه 💚
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
أقل شي احسن من معلايه
لا يعجبني(0) اعجبني(2)
حركات بجحة ، ولا تنم عن احترام للمسؤول اللي واقف ، المفروض يناديهن ويعتذرون أو يحقق معهن وتؤجل منحهن الشهادات ،، حتى مابعد الاعتذار الرسمي وحضور أولياء أمورهن ، عقاب لهن .
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
واضح ان فيه تحدي بينهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
يا تعليق ٢ هداك الله
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
الحركه هاي مازينه ليش سوتنها يابنيات *** وانا اقلدهم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هل هما***!! لأن هذه الحركة ***أعاذنا الله و إياكم
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
ترفع عن مثل هذا الكلام البذي يا تعليق ٢ هداك الله ◽لك خوات وام وقريبات انت لا ترضى عليهم بمثل ما لمزت عليهم بلا شك❗
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
لكن نحمد الله ونشكره أن بلادنا بدأت تتعافى من هذا الفكر السرطاني الخبيث القاتل وماكلمات سيدي ولي العهد الأخيرة ووعيده وتهدديده لأصحابه ودعاته وأتباعه الا دليلآ قاطعآ أن لامكان لهم داخل بلادنا نهائيآ.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ياخي مالهم حس على الصامت ع طول واحد يحطهم عام
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
عادي ليه نسيتو الدقني
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ألف مبروك تخرجكم وهناك عمان ليس لديهم قطيع أخونجي صحونجي صاحب فكرمستبد ظلامي حاقد على الحياة وعلى الأوطان ومجتمعاتها ومعادي لحكوماتها كل مايشاهده يمنعه ويحرمه الا الحزام الناسف وفكرالقرضاوي والبغدادي.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق 2 ما فهمت
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
تعليق مخالف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لبى والله اشهد اني دخت من الجمال الرباني .
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
حق لك خلفي هالثنتين واضح من عيونهم
لا يعجبني(3) اعجبني(0)
حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ #حديث
لا يعجبني(1) اعجبني(0)
أضف تعليق