شاهد: طالبتان عُمانيتان تشعلان مواقع التواصل برقصة “الداب” خلال حفل تخرجهما!

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صحيفة المرصد: تداول مغردون مقطع فيديو يظهر أداء طالبتين عُمانيتيْن رقصةَ الداب، تعبيراً عن فرحتهما، خلال حفل التخريج من جامعة السلطان قابوس، وهو ما أثارة جدلًا واسعا بين رواد مواقع التواصل.

وتباينت الأراء حول تصرف الفتاتين، فمنهم من اعتبر أن هذه الحركات إساءة وإهانة للعلم وسلوكًا دخيلًا على المجتمع، ومنهم من رأها حرية شخصية، ومن حق الطالبتين التعبير عن فرحتهما بطريقتهما الخاصة.

وكانت جامعة السلطان قابوس في عُمان، قد احتفلت الأحد الماضي، بتخريج الدفعة الـ28 من طلبتها ،البالغ عددهم 3227 خريجًا وخريجة.