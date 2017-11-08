بعد إيقاف الأمراء والوزراء.. بالفيديو: مستشار قانوني يكشف عن النموذج الذي طبقته المملكة للقضاء على الفساد
صحيفة المرصد: كشف المستشار القانوني يحيي الشهراني، عن النموذج الذي طبقته المملكة لمكافحة الفساد بعد حملة إيقافات طالت أمراء ووزراء ورجال أعمال بسبب رشاوى وفساد مالي واستغلال نفوذ.
التجربة السنغافورية
وقال الشهراني إن المملكة شرعت حاليا في إجراء شبيه بالتجربة السنغافورية، والقائمة على كشف الفساد من الأعلى، وذلك بالصلاحيات الكاملة التي منحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى اللجنة العليا لمكافحة الفساد، والتي أنشأها بقرار ملكي كريم، ونزع عنها بيروقراطية الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية؛ مما سينعكس إيجاباً على عمل اللجنة العليا في القضاء على الفساد، مؤكدًا أننا بدأنا حاليا في التطبيق الفعلي لهذه النظرية للقضاء على الفساد في المملكة.
حزم وعزم للقضاء على الفساد
وأضاف خلال استضافته في برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية: “نشاهد حالياً جدية حقيقية مقروناً بحزم وعزم للقضاء على الفساد في المملكة بكافة صوره وأشكاله، قائلا إن أموال الفاسدين هي “أموال المواطنين”، متسائلاً عن عدد نسبة الأموال التي صرفت في المال العام؟، ومبينا أنها أموال مختلطة فمنها ما صرف بالشكل المشروع ومنها ما لم يصرف بالشكل غير المشروع”.
جيش للقضاء على الفساد
وأشار المستشار القانوني إلى أن ملفات الفساد لدينا أكبر وأعظم من أن تتولاها لجنة مكونة من 6 أشخاص، مؤكداً أن ملفات الفساد في المملكة بحاجة إلى جيش كامل للقضاء عليه، وذلك في ظل انتشار ملفات الفساد في كل منطقة من مناطق المملكة، مبيناً أن اللجنة العليا بحاجة إلى أن تتفرع منها عدة لجان تكتسب منها قوتها والبعد عن العمل البيروقراطي.
التعليقات
عندما رايت ماآل اليه حال مرتكبي الفساد من فقد المناصب والاموال تذكرت قول النبي صلي اله عليه وسلم ان الله لايملى لظالم حتى اذا اخذه لم يفلته
لا يعجبني(0) اعجبني(1)
دائما ادعو لولي الامر بالتوفيق والصلاح والهداية والبطانة الصالحة التي تدله على الخير وترشده اليه وان يحفظ قيادتنا بحفظه فحكامنا اهل سياسة وحكمة ودهاء سدد الله امورهم واعانهم على من يريدبنا اوبهم شرا
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ومن الفساد ايضا التستر التجاري على الأجانب ودفع عشرات ومئات الآلاف لبعض الموظفين الأجانب أصحاب الشهادات المزورة
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
**** قول الرسول صل الله عليه وسلم لو أن فاطمه ابنت محمد سرقت لقطعت يدها فلا تتقول ع سيد الخلق عليه افضل الصلاة والسلام بما لايليق
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
لابد من توسيع النطاق لمكافحه الفساد وتوظيف مواطنين نزهاء واتقياء وانقياء
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
هذاالشهراني ***لالم يكن في عهد الرسول صل الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون رضوان الله عنهما من بعده اي فساد مالي ولكن كان حديث الرسول لارتكاب بعضهم المخالفات الشرعيه التى ينهيهم عنها ***
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يزيده قوه على محاربت الفساد
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
6 - طائر المساء 2017-11-08 12:31:26 ياقو شخصية محمد بن سلمان...... اللهم زده قوه واحفظه.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
وتمنى يعطون رقم للمواطن يشارك في الحملة ضد الفساد.
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ياقو شخصية محمد بن سلمان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله اكبر , الله يزيد القائمين على البلد قوة و حزم
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
ايوالله الفساد لدينا بحاجة الى جيش لكي يقتلع الفساد من جذوره ونتمنى من ولي العهد زيادة لجان الفساد وان تشمل حتى القرى الصغيره . لأن اموال الفاسدين هي اموال المواطنين
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
انشهد انك صادق الفساد في كل منطقه ووزاره واداره الا مارحم الله واعوذبالله صار الفساد شي طبيعي عند الاغلبيه وعلى مستوى المواطن البسيط اعرف ناس تصرف لها مبالغ بحيل فساد اذا قلت حرام يقول حق الحكومه حلال
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
حفظك الله ابن سلمان
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
الله يحميك ياديرتي والله يحز في النفس انه عندنا كل الامكانيات اللي تخلينا في المقدمة لكن الفساد واهله مايبون الديرة تتطور عشان مصالحهم الخاصه ماتنضر .في انتظار المرحلة الثانية من التنظيف
لا يعجبني(0) اعجبني(0)
أضف تعليق