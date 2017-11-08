بعد إيقاف الأمراء والوزراء.. بالفيديو: مستشار قانوني يكشف عن النموذج الذي طبقته المملكة للقضاء على الفساد

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صحيفة المرصد: كشف المستشار القانوني يحيي الشهراني، عن النموذج الذي طبقته المملكة لمكافحة الفساد بعد حملة إيقافات طالت أمراء ووزراء ورجال أعمال بسبب رشاوى وفساد مالي واستغلال نفوذ.

التجربة السنغافورية

وقال الشهراني إن المملكة شرعت حاليا في إجراء شبيه بالتجربة السنغافورية، والقائمة على كشف الفساد من الأعلى، وذلك بالصلاحيات الكاملة التي منحها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى اللجنة العليا لمكافحة الفساد، والتي أنشأها بقرار ملكي كريم، ونزع عنها بيروقراطية الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية؛ مما سينعكس إيجاباً على عمل اللجنة العليا في القضاء على الفساد، مؤكدًا أننا بدأنا حاليا في التطبيق الفعلي لهذه النظرية للقضاء على الفساد في المملكة.

حزم وعزم للقضاء على الفساد

وأضاف خلال استضافته في برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية: “نشاهد حالياً جدية حقيقية مقروناً بحزم وعزم للقضاء على الفساد في المملكة بكافة صوره وأشكاله، قائلا إن أموال الفاسدين هي “أموال المواطنين”، متسائلاً عن عدد نسبة الأموال التي صرفت في المال العام؟، ومبينا أنها أموال مختلطة فمنها ما صرف بالشكل المشروع ومنها ما لم يصرف بالشكل غير المشروع”.

جيش للقضاء على الفساد

وأشار المستشار القانوني إلى أن ملفات الفساد لدينا أكبر وأعظم من أن تتولاها لجنة مكونة من 6 أشخاص، مؤكداً أن ملفات الفساد في المملكة بحاجة إلى جيش كامل للقضاء عليه، وذلك في ظل انتشار ملفات الفساد في كل منطقة من مناطق المملكة، مبيناً أن اللجنة العليا بحاجة إلى أن تتفرع منها عدة لجان تكتسب منها قوتها والبعد عن العمل البيروقراطي.