بعد توقف 29 عامًا.. أمانة جدة تطلق مزاد مخطط السعيد.. تعرف على مساحته ومدته وفرصتك في تملك سكن ملائم!
صحيفة المرصد: تطلق أمانة محافظة جدة يوم الاثنين المقبل المزاد العلني لمخطط “السعيد” بمحافظة جدة، الذي تبلغ مساحة 4 ملايين متر مربع ويستمر على مدى يومين ويشمل 113 قطعة تحت إشراف طائفة العقار بالمحافظة بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين للتملك العقاري وتوفير السكن الملائم.
ووفقا لـ”سبق”، أكد رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي أن المخطط الذي يقع شرق طريق مكة جدة السريع سوف يشهد وضع آلية المزادات العقارية التي اعتمدت من قبل إمارة منطقة مكة المكرمة وقد تم البدء منذ وقت مبكر في استلام الشيكات من المواطنين الراغبين في دخول المزاد وحدد لكل مواطن شراء قطعة أرض واحدة فقط حتى تكون الفرصة مهيأة للجميع، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لجدة التي تشهد تعداد سكاني يزيد عن الـ 4 ملايين نسمة مما ينعكس بدوره على أهمية توفير مشاريع سكنية لاستيعاب تلك الزيادة السكانية .
كانت عملية البيع عبر المزاد العلني العقاري موقوفة لمدة تجاوزت الـ 29 عاماً بعد أن ألغيت كافة الصكوك السابقة لعملية بيع بعض الأراضي في تلك الفترة .
التعليقات
لماذاا لا يتم منحه الوزارة الإسكان لتعميره وتأجيره على المواطنين من ذوي الدخل المحدود بدلا من بيعه على التجار
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انا يوم كنت مسؤول يجيني مبالغ باهظة من الحكومة لإنشاء بعض المشاريع وكنت اخذ جزء منها حق اتعابي لاتلوموني ياحبايبي كنت اتعب
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أتمنى من حكومة المملكة القبض على **** والتحقيق معاه في الفساد اللي بجدة
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😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄
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متاكدين انه ما انبع شي بطريقه خاصه
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الان اظهروها للبيع بعد اكتشاف الفساد و سجن المفسدين والا كان بيتم توزيعها على الاقارب منح بس النصيحه البعد عن اي امر فيه فساد حتى لو اشتباه بالفساد تبعد عن السجن
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هههههه للأسف سيستولي عليه هواميرالعقار وتحويله لشقف تمليك وفلل تمليك كما حدث من قبل بمخطط البيعة بالطائف والفساد الذي اديربه وغيرها من المخططات
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احد يدفع فلوس على تراب صدق زمن ***
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على قولة تعليق 11 ههههههههههههههههههههههههه. هههههههههههههه. هههههههههههههه وينها من زمان لكن ماعند اللي المثل اللي يقول طلع طلع طلع يبه طلع 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄
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جده مغتصبه أراضيها من الهوامير والمسؤلين الكبار.ماذا عن حقوق الأرامل والقصار والمساكيين في تلك المناطق أين القضاء ووزير العدل والداخلية عن حماية أملاك المستضعفيين من الناس ظد الهوامير المتربصين.
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اذا هي بميه و كسور شاري
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"بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين للتملك العقاري وتوفير السكن الملائم." هههههههههههههههههههههههههههه
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المعلق 8 مالك شغل
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تعليق رقم 1 ان شاء الله يكون قريب وعقبال توصيل الكهرباء لمخطط ضاحية الجبيل والسماح بتحويل المزارع الي جنب مخطط الضاحيه الي سكنيه
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وليش 29 عام
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الهوامير لكم بالمرصاد يالغلابه حتفضلوا غلابه و تموتوا غلابه
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لاحد يشتري
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على كم القطعه ؟؟ اخر كلام
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خلوه يخيس
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اطلقه الحزم والعزم، الشعب اليوم سعيد منيومن جابتن امي ماشفت أيام عيد مثل هالايام، العيد صار صدق للغني والفقير
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ابعدوا العقاريين عنه ... مفروض الدوله هي من تطلق المخطط وتحت ورقابتها ولجنه نزيهه وامينه . اما العقاريين فلا خير يرجى منهم
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عقبال الجبيل
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