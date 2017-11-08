بعد توقف 29 عامًا.. أمانة جدة تطلق مزاد مخطط السعيد.. تعرف على مساحته ومدته وفرصتك في تملك سكن ملائم!

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صحيفة المرصد: تطلق أمانة محافظة جدة يوم الاثنين المقبل المزاد العلني لمخطط “السعيد” بمحافظة جدة، الذي تبلغ مساحة 4 ملايين متر مربع ويستمر على مدى يومين ويشمل 113 قطعة تحت إشراف طائفة العقار بالمحافظة بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين للتملك العقاري وتوفير السكن الملائم.

ووفقا لـ”سبق”، أكد رئيس طائفة العقار بمحافظة جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي أن المخطط الذي يقع شرق طريق مكة جدة السريع سوف يشهد وضع آلية المزادات العقارية التي اعتمدت من قبل إمارة منطقة مكة المكرمة وقد تم البدء منذ وقت مبكر في استلام الشيكات من المواطنين الراغبين في دخول المزاد وحدد لكل مواطن شراء قطعة أرض واحدة فقط حتى تكون الفرصة مهيأة للجميع، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لجدة التي تشهد تعداد سكاني يزيد عن الـ 4 ملايين نسمة مما ينعكس بدوره على أهمية توفير مشاريع سكنية لاستيعاب تلك الزيادة السكانية .

كانت عملية البيع عبر المزاد العلني العقاري موقوفة لمدة تجاوزت الـ 29 عاماً بعد أن ألغيت كافة الصكوك السابقة لعملية بيع بعض الأراضي في تلك الفترة .