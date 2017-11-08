تفاصيل تنفيذ الحكم بقتل “سليمان الحويطي” مهرب “الإمفيتامين” في تبوك

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صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة تبوك فيما يلي نصه :

بفضل من الله تم القبض على المدعو / سليمان بن سويلم بن شاهين الحويطي – سعودي الجنسية – ، عند قيامه بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المدرج على قائمة المخدرات المحضورة ، وأسفر التحقيق معه عن اتهامه بما نسب له وبإحالته إلى المحكمة الشرعية صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحكم بقتله تعزيراً، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجاني / سليمان بن سويلم بن شاهين الحويطي اليوم الأربعاء 19 /2 / 1439هـ في منطقة تبوك .

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