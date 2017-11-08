رغم مرسوم بتثبيتها.. “معلمة” تتظلم من عدم تعيينها منذ 3 سنوات ونصف.. والتعليم تعلق!

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صحيفة المرصد: اشتكت المعلمة منى بنت منيس الشهراني من عدم تطبيق المرسوم الملكي القاضي بتعيينها منذ 3 سنوات ونصف.

وقالت المعلمة أن تعليم محافظة بيشة أخبرتها بتثبيتها على وظيفة معلمة بتاريخ 1435/12/8 وطلبت الوزارة منها مطابقة بياناتها، ورفع كافة أوراقها كاملة لإدارة التعليم في منطقه عسير بمحافظة بيشة .

وأضافت انتظرت لمدة سنة كاملة، ولكن لم يجد جديد في الوضع، وبعدها رفعت لمقام خادم الحرمين وولي العهد ووزير التعليم برقية لمنحها حقها في التعيين والمباشرة، وجاء الرد وتم استدعاؤها من قبل مركز الإشراف بتعليم بيشة لإكمال الإجراءات اللازمة”. وتابعت: بلغها مركز الإشراف أنه سيرفع الملف للوزارة في الرياض لإتمام التعيين، ولكن لم يجد في الوضع جديد .وفقاً لـ “عين اليوم”.

وأشارت إلى أنها بعد ذلك راجعت الوزارة في الرياض ولكن كان رد الموظف أنه لم تتم مطابقة بياناتها وعند اكتمال البيانات تشكل لجنه لدراسة طريقة توظيفهم في عام 1437.وأردفت “إلى الآن لم يصدر شيء بحقي حتى أني عند متابعتي مع مكتب الإشراف في بيشة كان الرد بأنهم ينتظرون ما تقره وزارة التعليم بالرياض”.

ومن جانبه قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم في بيشة ناجي السبيعي ” أن المعلمة منى بنت منيس الشهراني لا يوجد لها بيانات في تعليم بيشة نهائيا.