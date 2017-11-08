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الرئيسية / رغم مرسوم بتثبيتها.. “معلمة” تتظلم من عدم تعيينها منذ 3 سنوات ونصف.. والتعليم تعلق!

رغم مرسوم بتثبيتها.. “معلمة” تتظلم من عدم تعيينها منذ 3 سنوات ونصف.. والتعليم تعلق!

رغم مرسوم بتثبيتها.. “معلمة” تتظلم من عدم تعيينها منذ 3 سنوات ونصف.. والتعليم تعلق!
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المرصد 32 2٬698 4 ساعات

صحيفة المرصد: اشتكت المعلمة منى بنت منيس الشهراني من عدم تطبيق المرسوم الملكي القاضي بتعيينها منذ 3 سنوات ونصف.
وقالت المعلمة أن تعليم محافظة بيشة أخبرتها بتثبيتها على وظيفة معلمة بتاريخ 1435/12/8 وطلبت الوزارة منها مطابقة بياناتها، ورفع كافة أوراقها كاملة لإدارة التعليم في منطقه عسير بمحافظة بيشة .
وأضافت انتظرت لمدة سنة كاملة، ولكن لم يجد جديد في الوضع، وبعدها رفعت لمقام خادم الحرمين وولي العهد ووزير التعليم برقية لمنحها حقها في التعيين والمباشرة، وجاء الرد وتم استدعاؤها من قبل مركز الإشراف بتعليم بيشة لإكمال الإجراءات اللازمة”. وتابعت: بلغها مركز الإشراف أنه سيرفع الملف للوزارة في الرياض لإتمام التعيين، ولكن لم يجد في الوضع جديد .وفقاً لـ “عين اليوم”.
وأشارت إلى أنها بعد ذلك راجعت الوزارة في الرياض ولكن كان رد الموظف أنه لم تتم مطابقة بياناتها وعند اكتمال البيانات تشكل لجنه لدراسة طريقة توظيفهم في عام 1437.وأردفت “إلى الآن لم يصدر شيء بحقي حتى أني عند متابعتي مع مكتب الإشراف في بيشة كان الرد بأنهم ينتظرون ما تقره وزارة التعليم بالرياض”.
ومن جانبه قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم في بيشة ناجي السبيعي ” أن المعلمة منى بنت منيس الشهراني لا يوجد لها بيانات في تعليم بيشة نهائيا.

التعليقات


* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

32 - ابشري بالخير
2017-11-08 20:59:43
بعد يوم السبت لا تستبعدين تعينك بأثر رجعي وصرف الرواتب🤗
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31 - نظارة شمسية
2017-11-08 20:52:21
أجمل الدعاء والصلاة
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30 -
2017-11-08 20:44:08
23 ههههه اشتغلت ****؟
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29 - قصيمي معتق
2017-11-08 20:43:01
كيف لا يوجد بيانات؟ هل يعني ان شهادتها مزورة؟
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28 -
2017-11-08 20:42:29
تعليق مخالف
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27 -
2017-11-08 20:29:46
بوسه زوجه لبعلها تغير موازين العالم لذلك طبوا عليهن علم ارسل
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26 -
2017-11-08 20:25:05
من عند طالعه وحد تقول فكوني من هالشاب تتعرف وتطلع مع الشاب ويسوي لها مشكل وتورط نفسها وتورطنا بحلها لها
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25 -
2017-11-08 20:22:35
والحين طالعات لي بجديد يتزوجن من خارج الي مو من مذهبنا
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24 -
2017-11-08 20:21:34
لاقيات من يوقيهن وتكبر علينا وعلى بني جلدتنا
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23 - saeed
2017-11-08 20:20:25
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣😄
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22 -
2017-11-08 20:19:48
تعليق مخالف
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21 - ابووليد
2017-11-08 20:17:29
انا موظف في التعليم والله فيه فساد وموظفين كسلانين وحسوديه حسدو بعض خلي واحد جاي من برا
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20 -
2017-11-08 20:15:44
هذولن ابك الخطيبات كل يوم طالعه وحدة تشتكي ظروفها ونحن مانعرف نخطب مساكين يعتبرننا طماميع ومجرمين
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19 -
2017-11-08 20:14:56
لهطوها المسيكينة
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18 - sar-al-sa
2017-11-08 19:59:11
يبدو ان اخر من اخفى ملف المواطنه الكريمه او اختفى عنده كان -يدري او لايدري- يتمثل بمثل السافلين القائل : جلد غير جلدك ضعه على الشوك .
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17 - ابو نواف
2017-11-08 19:54:06
للأسف الشديد انه عندما يكون لك حق نظامي لدى بعض الجهات وتقوم بطلب حقك حسب النظام تجد هذه الجهه تنكر حقك نهائيا رغم الأثباتات مثل ماحصل مع هذه المعلمه التي عانة ثلاث سنوات واخيراً أنكر ان لها اي معامله
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16 -
2017-11-08 19:53:27
للأسف الشديد انه عندما يكون لك حق نظامي لدى بعض الجهات وتقوم بطلب حقك حسب النظام تجد هذه الجهه تنكر حقك نهائيا رغم الأثباتات مثل ماحصل مع هذه المعلمه التي عانة ثلاث سنوات واخيراً أنكر ان لها اي معامله
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15 - ياليل ابولمبه
2017-11-08 19:51:58
قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم في بيشة ناجي السبيعي ” أن المعلمة منى بنت منيس الشهراني لا يوجد لها بيانات في تعليم بيشة نهائيا. >>> اجل وين بياناتها في الصومال !!!شكلهم وظفوا غيرها المفسدون
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14 -
2017-11-08 19:51:32
لا يكون تشابه أسماء يا العصيمي إنتبه قبل تصرح
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13 - الشيباني
2017-11-08 19:49:11
مثل عيون 112 يادافع البلاء مركبه زنن ههههههه
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12 - فيصل المرشدي
2017-11-08 19:43:59
أي متظلم لايذهب إلى ديوان المظالم مباشرة هناك موقع أسمه تواصل وضعه الديوان الملكي تكتب شكواك فيه ويردون عليك بسرعة وهو وضع لكل من هضم حقه دون وجه حق .
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11 -
2017-11-08 19:41:06
شكل وظيفتها راحت لاجنبيه
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10 - ابو صالح سكري
2017-11-08 19:35:15
الواسطة مشكلة هل يتم علاج الواسطة بكل مدينة وقرية في الوطن
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9 -
2017-11-08 19:08:21
يبدو ان هناك حاجة ماسة للتأكد من ان الفساد لاينخر في بعض الوزارات كالتعليم والصحة والبلديات وغيرها
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8 - الله المستعان
2017-11-08 19:07:31
لا حوله ولا قوة الا بالله
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7 - الحويطي
2017-11-08 19:06:53
تاتصلو على اللانسانه وتشرهوها بالتدريس وهي ساهيه لاهيه لابد واكيد انتو ماتصلاتو غير والشروط تمام يجب الاهتام بماراجعت ذالك
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6 -
2017-11-08 18:56:42
جابوا لي الامراض الخطير والنفسية
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5 - شامخ
2017-11-08 18:53:11
ننتظر تعليق خنبوقه المتخنبقه لابارك الله فيها
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4 - واحد مواطن
2017-11-08 18:52:52
طالما يقولون هذابعد كل هذه المكاتبات والمراسلات والعك واللك والمضغ والتضيع.أقول يمكن بلع معاملتها جنى كالذى تلبس الشيخ المعروف وطلع كالشعره من العجينه..شغل جن.(إفتحوا كليه للمقرين لتشتيت الجن)اهلكونا
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3 - شامخ
2017-11-08 18:51:10
👀
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2 - ماوراء الارجنتين
2017-11-08 18:49:43
عاصفة حزم ( كي يرتقي التعليم إلى مصاف تعليم الدول العظمى )
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1 -
2017-11-08 18:45:40
بعارين ونياق ومخيمان ماعندنا تبين فله حياك عطوها فله بسط البلد ولاتطلع من الديرة خلوها تسكت
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آخر تعليق
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨

تصحيح قبل فترة كان عن الأمطار والآن عن البرد يعني مثل بعض عن الجو كلامكن...
بواسطة :

تبغى تلش الامريكية هاه!...
بواسطة : طاش ماطاش

الله يلعن ايران الكلاب والحوثي الكلاب حقهم اللهم اقشعهم عن الدينا فتنون الحياه ا...
بواسطة : Rima ريما🙇°•🗨

ماعندكن سوالف إلا بالامطار دائم كذا وملاحظة ان ماودكن تسولفن مع بعض فقط مجاملات...
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